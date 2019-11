Image 1 of 4 Racers at the start of stage 1 (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 2 of 4 Javier Püschel is interviewed after the finish. (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 3 of 4 Two riders cross a bridge during stage 1 (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 4 of 4 Riders lined up for stage 1 (Image credit: Trans Andes Challenge)

The 2014 Trans Andes started on a cold and cloudy morning amidst stunning scenery. More than 350 racers from 32 countries around the globe took to the start at Pirihueico Port in the Región de los Ríos.

Javier Püschel of Chile won the men's solo category ahead of Joan Llordella of Spain. In the open women's category, Rebecca Rusch finished ahead of Sonya Looney.

Stage 2 on Tuesday will feature a demanding circuit of 70 miles, with 2600m of climbing. Racers will end up in Coñaripe on the shores of Lake Pellaifa.

Full Results for stage 1 and GC after stage 1

Solo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Javier Puschel (Chi) 3:44:42 2 Joan Llordella (Spa) 0:00:42 3 Orlando Alves (Bra) 0:13:31 4 Eyair Astudillo (Chi) 0:24:07 5 Hugo Pino (Chi) 0:34:15 6 Kevin Massicotte (Can) 0:54:02 7 Samuel De La Sotta (Chi) 0:55:50 8 Rafael Cavalcanti (Bra) 1:56:13 9 Ronald Game (Chi) 2:12:13 10 Emmanuel Fourton (Fra) 2:23:43 11 Gonzalo Moya (Chi) 2:41:02 12 Joan Viladrich (Spa) 2:56:08 13 Felipe Matheus (Bra) 3:40:14 14 Jorge Puigpinos (Arg) DNF Matthias Grick (Aus)

Solo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (USA) 4:35:08 2 Sonya Looney (USA) 0:23:29 3 Florencia Espineira (Chi) 1:08:21 4 Alejandra Bernardi (Arg) 1:24:26 5 Christie Simon (Can) 1:48:35 DNF Adriana Boccia (Bra)

Duo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Antonio Ortiz & Pau Zamora (Spa) 3:50:28 2 Matthew Hadley & Benoit Simard (Can) 0:23:06 3 Robert Schmitt & Joe Kirch (Can) 0:28:13 4 Roberto Fabila & David Diaz (Chi) 0:48:42 5 Tomas Baeza & Angel Hinojosa (Chi) 1:04:09 6 David Arroyo & Felipe Egues (Ecu) 1:26:58 7 Benoit Dumas & Martin Simard (Can) 1:34:35 8 Rodolpho Mattheis & Rodrigo Freitas (Bra) 1:41:35 DNF Fabiano Barbosa & Denilson Postai (Bra)

Duo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Catalina Salata & Denisse Van Sint Jan (Chi) 5:49:22 2 Ellen Blome & Kathrin Kortenbach (Ger) 0:18:59

Duo mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Broderick & Mary Mcconneloug (USA) 4:28:00 2 Elisa Garcia & Claus Plaut (Chi) 0:32:24 3 Amanda Mitchell & John Corse (GBr) 1:05:23 4 Santi Val & Ada Xinxo (Spa) 1:13:30

Solo men 18-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ricardo Puschel (Chi) 4:30:42 2 Marcio Lima (Bra) 0:06:51 3 Alfonso Cossio (Chi) 0:08:12 4 Tim Veremans (Bel) 0:19:58 5 Juan Tirado (Col) 0:26:19 6 Jan Van Egmond (Cur) 0:57:54 7 Fabian Cifuentes (Chi) 0:58:40 8 Pablo Urzua (Chi) 0:59:36 9 Enrique Uribe (Chi) 1:02:14 10 Roy Campos (CRc) 1:22:14 11 Santos Peterson (Bra) 1:31:39 12 Joaquin Saul (Chi) 2:25:27 13 Marcos Lima (Bra) 2:32:50 14 Daniel Munar (Col) 15 Ignacio Ruberto (Arg)

Solo men 35-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Rovira (Spa) 4:19:01 2 David Carrillo (Spa) 0:12:11 3 Fernando Costa (Bra) 0:14:28 4 Magnus Diaz (Bra) 0:18:32 5 Benoit Sepult (Bel) 0:23:39 6 Ramyres Munhos (Bra) 0:24:50 7 Mark Bannister (Chi) 0:41:23 8 Edison Soares (Bra) 0:53:24 9 Paco Bataller (Spa) 0:55:08 10 Mariano Ortiz (Arg) 1:01:45 11 Barry Bakker (Cur) 1:02:27 12 Danilo Jordan (Chi) 1:02:57 13 Denis Detinne (Bel) 1:03:36 14 Marcelo Villegas (Col) 1:04:36 15 Hugo Cantineau (Bel) 1:05:53 16 Reginaldo Oliveira (Bra) 1:06:34 17 Luiz Eduardo Vieira (Bra) 1:06:41 18 Leonardo Santos (Bra) 1:11:14 19 Julian Buelvas (Col) 1:13:00 20 Gabriel Toledo (Arg) 1:13:21 21 Roc Majoral (Spa) 1:13:37 22 Felix Garcia (Spa) 1:14:13 23 Gonzalo Maureira (Chi) 1:21:07 24 Daniel Constantino (Bra) 1:22:21 25 Camilo Rojas (Col) 1:32:17 26 Jose Anibal Enriquez (Arg) 1:33:35 27 Esteban Segura (CRc) 1:34:29 28 Jose Armando Alvarado (Chi) 1:36:04 29 Andres Sanhueza (Chi) 1:37:53 30 Pierre Van Gyzeghem (Bel) 1:43:29 31 Brian Staby (USA) 1:48:09 32 Sander Van Beest (Cur) 1:50:45 33 Marino Dendooven (Bel) 34 Carlos Parada (Chi) 1:53:51 35 Patrick Roberge (Can) 2:02:51 36 Francisco Aljure (Col) 2:05:17 37 Felipe Orian (Chi) 2:06:44 38 Jorge Iniguez (Chi) 2:09:50 39 Claudio Lopez (Chi) 2:14:30 40 Romke Jonker (Cur) 2:14:47 41 Edward Kaplun (Chi) 2:23:54 42 Cristian Saavedra (Chi) 2:24:41 43 Alejandro Escudero (Col) 2:40:46 44 Francisco Ramirez (Col) 2:47:48 45 Harry Kilkstra (Ned) 2:49:57 46 Jose Miguel Norambuena (Chi) 3:00:16 47 Carim Zogbi (Arg) 3:12:06 DNF Diego Tornini (Spa)

Solo women 35-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Maria Laura Giulianni (Arg) 6:22:11 2 Patricia Cruanes (Bra) 0:19:10 DNF Aude Fournier (Can)

Solo men 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Bill Glore (USA) 4:50:30 2 Michele Bernardi (Ita) 0:02:04 3 Zbigniew Wizner (Pol) 0:04:37 4 Michael Lella (Ger) 0:07:57 5 Giuseppe Senserini (Ita) 0:18:59 6 Bill Lenhart (USA) 0:25:52 7 Zdenko Rajevic (Chi) 0:31:16 8 Ricardo Ferret (Bra) 0:35:06 9 Felix Campagnolle (Arg) 0:39:54 10 Gabriel Gomes (Bra) 0:41:33 11 Brig Seidl (USA) 0:43:30 12 Ignacio Sopesens (Spa) 0:44:31 13 Vicente Planas (Spa) 0:45:30 14 Marc Brummelhuis (Ned) 0:46:06 15 Wiek Herben (Ned) 0:49:29 16 Emilio Bressan (Ita) 0:51:30 17 Rito Baez (CRc) 0:55:06 18 Michael Talbert (USA) 1:00:49 19 Thomas Peddy (USA) 1:06:33 20 Franc Vanderven (USA) 1:08:48 21 Franco Limoni (Ita) 1:09:54 22 John Ottevanger (Cur) 1:11:09 23 Odd Mjaland (Nor) 1:18:06 24 Greg Cooper (USA) 1:22:22 25 Pedro Navarro (Arg) 1:30:54 26 Robert Massicotte (Can) 1:43:35 27 Take Cejas (Arg) 1:43:49 28 Alvin Foltran Jr (Bra) 1:45:54 29 Guillermo Gambardella (Arg) 1:58:03 30 Kathy Hudson (USA) 1:58:04 31 Ruben Chirino (Swi) 1:59:03 32 Tony Cole (RSA) 2:08:32 33 Cristian Raab (Chi) 2:10:22 34 Roberto Fioretto (Per) 2:14:03 35 Jorge Schiller (Mex) 2:15:30 36 Francesco Gallorini (Ita) 2:17:57 37 Mark Sullivan (USA) 2:33:34 38 Fernando Ercoli (Chi) 2:35:44 DNF Sostenes Melgarejo (Mex) DNF Julio Hormaechea (Arg) DNF Boris Vukasovic (Chi) DNF Enrique Gutierrez (Spa) DNF Jorge Figueroa (Chi) DNF Guillermo Costas (Arg) DNF Roberto Veas (Chi) DNF Joao Eduardo Marques (Bra) DNF Owen Badger Gales DNF Steve Philips (USA)

Solo women 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Jill Cooper (USA) 7:23:26 2 Heidi Dohse (USA) 0:02:27 DNF Silvia Ardiz (Arg) DNF Viviana Varela (Arg) DNF Vera Negrao (Bra)

Duo 100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Ignacio Torres & Jorge Mela (Chi) 5:40:25 2 Al Iverson & Patti Schmidt-Iverson (USA) 0:18:10 3 Robert Travers & Simon Ritchie (USA) 0:26:45 4 Markham Smith & Charles Brewer (USA) 0:37:41 5 Gonzalo Urzua & Francisco Bordachar (Chi) 0:39:21 6 Lilian Pedroso & Vera Negrao (Bra) 1:23:04

Duo men 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Frederico Bisetto & Willian Lacerda (Bra) 5:06:46 2 Marcio Barbosa & Augusto Bernardi (Bra)/(Arg) 0:01:20 3 Joelcio Teixeira & Ricardo Albuquerque (Bra) 0:50:13 4 Rogelio Santiesteban & Edgar Gomez (Mex) 0:52:18 5 Nathan Senini & Gavin Buddis (Aus) 1:05:17 6 William Blades & Charlie Mitchel (GBr) 1:30:50 7 Claudio Botten & Edgardo Casanova (Chi) 2:12:09 8 Nicholas Morassutti & Ricardo Marques (Bra) 2:14:44

Duo mixed 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Mariana Carcute & Weimar Pettengil (Bra) 5:35:42 2 Angie Rake & Kirk Nordgren (USA) 0:57:49 3 Alberto Gomez & Caterina Capdevilla (Spa) 1:03:07

Duo men 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Gerrit Van Den Broek & Gert Stappenbelt (Ned) 4:50:34 2 Cristiano Silva & Angelo Hayashi (Bra) 0:20:07 3 Albert Steenbergen & Wilton Van Eck (Ned) 0:38:09 4 Rodrigo Rivera & Jorge Moya (Chi) 0:42:15 5 Tomás Bunster & Francisco Fernandez (Chi) 1:19:51 6 Felipe Soffia & Cristian Toro (Chi) 1:26:21 7 Rob Wijnbergen & Scott Biddinger (Ned)/(USA) 1:52:21 8 Renzo Munoz & Claudio Ortiz (Chi) 2:07:16 9 Gabriel Perez & Pablo Ceccoli (Arg) 2:09:15 10 Andrew Mountford & Jeremy Barret (GBr) 2:12:45 11 Sean Disney & Julian Murdoch (RSA) 2:12:51 12 Joerg Hentschel & Antonio Carlos Jacomini (Ger)/(Bra) 2:24:19 13 Mauro Paramidani & Juan Roberts (Arg) 2:32:11 14 Mauricio Richards & Francisco Perez (Chi) 2:32:25 DNF Mario Hernandez & Jose Salamanca (Col) DNF Víctor Cardenas & Camilo Cardenas (Col) DNF Tomas Erausquin & Angles (Arg) DNF Rodrigo Bonaparte & Luciano Castro (Bra)

Duo mixed 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Sofia Pezzati & Aldo Zanardi (Swi)/(Ita) 5:13:25 2 Mary Dannelley & Mike Dannelley (USA) 0:21:38 3 Patricio Diaz & Carlos Cardemil (Chi) 0:30:11 4 Kim Heiser & Doug Ott (USA) 0:52:55 5 Corinne Bos & Hans Bensik (Ned) 1:28:34 DNF Juan Bohorquez & Sandra Lopez (Col)