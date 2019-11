Image 1 of 31 Kiel Reijnen (UnitedHealthcare Pro Cycling) wins stage 1 of the Tour of Utah (Image credit: Jonathan Devich) Image 2 of 31 Today's stage rolls through Logan. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 3 of 31 The peloton heads into Logan Canyon. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 4 of 31 Big views and cloudy skies for todays race. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 5 of 31 Today's seven man break goes up the road. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 6 of 31 The peloton on the way to the first KOM. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 7 of 31 Riders near the top of the KOM. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 8 of 31 Today's stage crossed into Idaho for part of the day. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 9 of 31 Taylor Phinney (BMC) had a good first day back at racing. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 10 of 31 Teams come to the front to try and reel in the break. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 11 of 31 The race gets strung out going around Bear Lake. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 12 of 31 Peter Stetina (BMC) made it through the tough stage. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 13 of 31 Riders climb back towards Logan. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 14 of 31 Alex Howes (Cannondale-Garmin) leads the final attack on the last lap. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 15 of 31 Kiel Reijnen (UnitedHealthcare) crosses the line for the win. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 16 of 31 Kiel Reijnen (UnitedHealthcare) congratulated by a teammate after taking the win. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 17 of 31 Today's top three: Kiel Reijnen, Alex Howes and Taylor Phinney. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 18 of 31 The jersey winners for today's stage. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 19 of 31 Frank Schleck (Trek) rolls to the start line. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 20 of 31 Taylor Phinney (BMC) welcomes Tanner Putt (UnitedHealthcare) to the start. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 21 of 31 The race leaves Logan for the neutral start. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 22 of 31 Long mountain roads for todays race. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 23 of 31 The group hits 5K to go for the KOM. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 24 of 31 Chris Jones (UnitedHealthcare) leads the chase. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 25 of 31 The breakaway reduces to only 4 riders. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 26 of 31 Kiel Reijnen (UnitedHealthcare) in the bunch before taking the win. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 27 of 31 Emerson Oronte (SmartStop) tries to keep the break going. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 28 of 31 The field begins to split after the hard chase back into town. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 29 of 31 Kiel Reijnen (UnitedHealthcare) takes the yellow jersey after stage 1. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 30 of 31 Tanner Putt (UnitedHealthcare) wins the fan favorite jersey. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 31 of 31 Alex Howes (Cannondale) wears the best team jersey. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us)

Kiel Reijnen (UnitedHealthcare Pro Cycling) won stage 1 of the Tour of Utah with a well-timed sprint ahead of Alex Howes (Cannondale Garmin) and Taylor Phinney (BMC Racing).

The finish was a near replay of last year’s opning stage at the USA Pro Challenge, where Reijnen nipped Howes in a two-up sprint after they jumped away near the end of the race in Aspen.

“I figured he’d beat me on the first stage because he beat me in the first stage last year,” Howes said. “But I’ll get him again later in the race.”

Reijnen said his job in the finale was to follow attacks as UnitedHealthcare was hoping to set up sprinter John Murphy.

“I didn’t really so much attack as follow some wheels,” Reijnen said. “Then when Alex came across we just put our heads down and went.”

The stage was dominated early on by seven-rider move that slipped clear in the opening kilometres as Johan Van Zyl (MTN-Qhubeka), Carlos Ramirez (Colombia), Joe Schmalz (Hincapie Racing), Emerson Oronte (Team SmartStop), Greg Daniel (Axeon), David Williams (Jamis-Hagens Berman) and Josh Berry (Budget Forklifts) broke away. The leaders built a lead of around 14 minutes before the peloton launched the chase.

In the end only Van Zyl and Daniel remained as the duo reached the final closing circuits in Logan. As the field closed in, Howes, Reijnen and Phinney bridged over to Van Zyl and Daniel before the final finishing lap.

“There was a little climb that had a chicane before it,” Howes said of the decision to jump away from the bunch. “It just smelled good so I went for it.”

The five leaders only had a handful of seconds as they went into the final kilometre, but Phinney put in a huge turn of speed at the front. He faded with 150 meters to go, just as Reijnen launched his sprint.

Howes tried to chase the UnitedHealthcare rider but Reijnen was able to hold on for a comfortable win.

How it unfolded

Monday’s 212km stage started in Logan under cloudy skies and a light drizzle, and it finished there after two KOMs, two intermediate sprints and several cloud bursts.

The stage began with a climb through Logan Canyon, where the of seven riders moved clear of the bunch. The group’s gap ballooned to more than 15 minutes on the climb, and the escapees had a gap of 12:20 as they approached the first intermediate sprint of the day 69km into the race. Williams took the sprint and won a three-second time bonus, making him the first overall leader on the road.

With two-time defending champion Tom Danielson out of the race after returning a positive test in an out-of-competition anti-doping test last month, control of the race was up in the air, and the teams that didn’t have a rider in the break took turns leading the charge.

The gap started coming down consistently from there, with the leaders’ advantage dipping to nine minutes with 120km remaining. Their advantage was down to seven minutes going around Bear Lake.

Daniel grabbed the maximum points and time bonus at the second intermediate sprint to equal Williams in time on the road, but the breakaway started coming apart the second time up Logan Canyon. Ramirez, Schmalz and Williams were the first riders to lose the pace, followed y Josh Berry.

At the head of the race, Van Zyl, Oronte and Daniel soldiered on. The trio had a gap of five minutes with just over 40km remaining, while in the field a mix of teams continued to pull through at the front of the peloton. The field pulled back another 90 seconds over the next 15km as the breakaway turned into a headwind on the way to the finish.

Several Pro Continental teams, including UnitedHealthcare, Drapac and Bardiani-CSF moved to the front to pick up the chase for their sprinters for success on the two 3km finishing laps in Logan.

The pace up front eventually took its toll on Oronte, who dropped out of the breakaway with less than 20km remaining.

The gap two Van Zyl and Daniel continued to collapse as Hincapie and Optum joined the chase at the front. Even Phinney, in his first race in more than a year, hit the front of the chase for a short spin.

As the leaders entered the closing circuits, the gap was down to just 25 seconds and a bunch sprint looked inevitable.

However, when Phinney, Howes and Reijnen jumped clear and made the bridge, the peloton briefly lost its momentum and the trio reached the two leaders before the final finishing lap.

The five leaders only had a handful of seconds as they went into the final kilometre, but Phinney put in a huge turn of speed at the front. He faded with 150 meters to go, just as Reijnen launched his sprint.

Howes tried to chase the UnitedHealthcare rider, but Reijnen was able to hold on for a comfortable win.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 5:09:02 2 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 4 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 5 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:02 6 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:04 7 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 8 Sebastián Molano (Col) Colombia 9 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 10 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 11 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 12 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 13 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 14 Edwin Avila (Col) Colombia 15 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 16 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 17 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 18 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 19 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 20 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 21 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 22 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 23 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 24 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 25 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 26 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 27 Connor McCutcheon (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 28 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 29 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 30 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 31 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 32 Manuel Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 33 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 34 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 35 Tyler Magner (USA) Hincapie Racing Team 36 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 37 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 38 Pierrick Naud (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 39 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 40 Christopher Horner (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 41 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 42 Gregory Brenes Obando (CRc) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 43 Jorge Castiblanco (Col) Colombia 44 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 45 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 46 Griffin Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 47 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 48 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 49 Rob Britton (Can) Team SmartStop 50 Matthew Brammeier (Irl) MTN - Qhubeka 51 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 52 Robbie Squire (USA) Hincapie Racing Team 53 Gavin Mannion (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 54 Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 55 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 56 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 57 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 58 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 59 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 60 Mackenzie Brennan (USA) Hincapie Racing Team 61 John Hornbeck (USA) Hincapie Racing Team 62 Gerardo Medina (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 63 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 64 Alexandr Braico (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 65 Flavio De Luna (Mex) Team SmartStop 66 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 67 Alex Cano (Col) Colombia 68 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 69 Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 70 Jasper Bovenhuis (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 71 Daniel Martínez (Col) Colombia 72 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 73 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 74 Chris Butler (USA) Team SmartStop 75 Zachary Bell (Can) Team SmartStop 76 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 77 Ben Jacques- Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 78 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 79 Matthew Harley Goss (Aus) MTN - Qhubeka 80 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 81 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 82 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 83 Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 84 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 85 Brodie Talbot (Aus) Team Budget Forklifts 86 Jack Bobridge (Aus) Team Budget Forklifts 87 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 88 Chris Putt (USA) Axeon Cycling Team 89 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 90 Walter Pedraza (Col) Colombia 91 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:00:33 92 Jack Anderson (Aus) Team Budget Forklifts 0:00:39 93 Cullen Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:00:51 94 Walter Gaston Trillini (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 95 Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 96 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 97 Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 98 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 99 Erik Slack (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 100 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 101 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 0:01:07 102 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:37 103 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 0:02:55 104 Phillip Gaimon (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:04 105 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:04:08 106 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 107 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 108 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 109 Julian Kyer (USA) Team SmartStop 110 Songezo Jim (RSA) MTN - Qhubeka 111 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 112 Malcom Rudolph (Aus) Drapac Professional Cycling 0:14:01 113 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 114 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 115 Kevin Gottlieb (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 116 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 0:17:54 117 Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 118 Brad Huff (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 119 Glenn O'Shea (Aus) Team Budget Forklifts 120 Michael Torckler (NZl) Team Budget Forklifts 121 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team DNS Thomas Danielson (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 5 pts 2 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 3 3 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 5 pts 2 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 3 3 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 6 pts 2 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 5 3 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 4 4 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 3 5 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 8 pts 2 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 7 3 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 6 4 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 5 5 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 3

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 15 pts 2 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 12 3 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 10 4 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 7 5 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 6 6 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 5 7 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 4 8 Sebastián Molano (Col) Colombia 3 9 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 2 10 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 5:09:02 2 Sebastián Molano (Col) Colombia 0:00:04 3 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 4 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 5 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 7 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 8 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 9 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 10 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 11 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 12 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 13 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 14 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 15 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 16 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 17 Gerardo Medina (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 18 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 19 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 20 Daniel Martínez (Col) Colombia 21 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 22 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 23 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 24 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 25 Chris Putt (USA) Axeon Cycling Team 26 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 27 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:00:33 28 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:37 29 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 0:14:01 30 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:17:54

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 15:27:14 2 Axeon Cycling Team 3 UnitedHealthcare Pro Cycling 4 BMC Racing Team 5 MTN - Qhubeka 0:00:02 6 Colombia 0:00:04 7 Hincapie Racing Team 8 Bardiani CSF 9 Drapac Professional Cycling 10 Team SmartStop 11 Trek Factory Racing 12 Optum p/b Kelly Benefit Strategies 13 Airgas-Safeway Cycling Team 14 Jamis - Hagens Berman 15 Jelly Belly p/b Maxxis 16 Team Budget Forklifts

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 5:08:52 2 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:00:04 3 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:00:06 4 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 0:00:07 5 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:11 6 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 0:00:13 7 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:14 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 9 Sebastián Molano (Col) Colombia 10 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 11 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 12 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 13 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 14 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 15 Edwin Avila (Col) Colombia 16 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 17 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 18 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 19 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 20 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 21 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 22 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 23 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 24 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 25 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 26 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 27 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 28 Connor McCutcheon (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 29 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 30 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 31 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 32 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 33 Manuel Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 34 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 35 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 36 Tyler Magner (USA) Hincapie Racing Team 37 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 38 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 39 Pierrick Naud (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 40 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 41 Christopher Horner (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 42 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 43 Gregory Brenes Obando (CRc) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 44 Jorge Castiblanco (Col) Colombia 45 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 46 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 47 Griffin Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 48 Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing 49 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 50 Rob Britton (Can) Team SmartStop 51 Matthew Brammeier (Irl) MTN - Qhubeka 52 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 53 Robbie Squire (USA) Hincapie Racing Team 54 Gavin Mannion (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 55 Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 56 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 57 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 58 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 59 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 60 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 61 Mackenzie Brennan (USA) Hincapie Racing Team 62 John Hornbeck (USA) Hincapie Racing Team 63 Gerardo Medina (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 64 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 65 Alexandr Braico (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 66 Flavio De Luna (Mex) Team SmartStop 67 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 68 Alex Cano (Col) Colombia 69 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 70 Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 71 Jasper Bovenhuis (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 72 Daniel Martínez (Col) Colombia 73 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 74 Chris Butler (USA) Team SmartStop 75 Zachary Bell (Can) Team SmartStop 76 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 77 Ben Jacques- Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 78 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 79 Matthew Harley Goss (Aus) MTN - Qhubeka 80 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 81 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 82 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 83 Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 84 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 85 Brodie Talbot (Aus) Team Budget Forklifts 86 Jack Bobridge (Aus) Team Budget Forklifts 87 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 88 Chris Putt (USA) Axeon Cycling Team 89 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 90 Walter Pedraza (Col) Colombia 91 Phillip Gaimon (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 92 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:00:43 93 Jack Anderson (Aus) Team Budget Forklifts 0:00:49 94 Cullen Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:01:01 95 Walter Gaston Trillini (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 96 Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 97 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 98 Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 99 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 100 Erik Slack (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 101 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 102 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 0:01:15 103 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:47 104 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 0:03:05 105 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:04:15 106 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 0:04:16 107 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:04:18 108 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 109 Julian Kyer (USA) Team SmartStop 110 Songezo Jim (RSA) MTN - Qhubeka 111 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 112 Malcom Rudolph (Aus) Drapac Professional Cycling 0:14:11 113 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 114 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 115 Kevin Gottlieb (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 116 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 0:18:04 117 Brad Huff (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 118 Glenn O'Shea (Aus) Team Budget Forklifts 119 Michael Torckler (NZl) Team Budget Forklifts 120 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 121 Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:18:24

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 15 pts 2 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 12 3 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 12 4 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 10 5 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 7 6 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 5 7 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 5 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 4 9 Sebastián Molano (Col) Colombia 3 10 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 3 11 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 3 12 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 2 13 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 1 14 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 14 pts 2 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 10 3 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 9 4 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 7 5 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 4 6 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 4

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 5:08:59 2 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 0:00:06 3 Sebastián Molano (Col) Colombia 0:00:07 4 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 5 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 6 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 7 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 8 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 9 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 10 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 11 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 12 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 13 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 14 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 15 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 16 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 17 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 18 Gerardo Medina (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 19 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 20 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 21 Daniel Martínez (Col) Colombia 22 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 23 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 24 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 25 Chris Putt (USA) Axeon Cycling Team 26 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 27 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:00:36 28 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:40 29 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 0:14:04 30 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:17:57