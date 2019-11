Image 1 of 31 Eric Young (Optum) wins Tour of Utah stage 4 (Image credit: Jonathan Devich) Image 2 of 31 The top three for the stage. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 3 of 31 The jersey leaders after stage 4. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 4 of 31 Jersey leaders are called to the line. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 5 of 31 he break passes by Strawberry Reservoir. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 6 of 31 The field spent most of the day strung out. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 7 of 31 Riders pass through the feed zone. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 8 of 31 A horse gets riled up as the peloton passes. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 9 of 31 SmartStop moves to the front as they close in on the finish. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 10 of 31 Team Colombia comes to the front to bring back the break. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 11 of 31 The break nears the top of the KOM. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 12 of 31 Teams send riders to the front to bring back the break. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 13 of 31 UnitedHealthcare sets tempo on the front. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 14 of 31 UnitedHealthcare keeps the temp high on the descent. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 15 of 31 Jure Kocjan (SmartStop) moves into yellow. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 16 of 31 The uphill sprint to the finish. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 17 of 31 The peloton groups together after a climb. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 18 of 31 Riders wait for the race roll out. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 19 of 31 Todays presentation of colors in Soldier Hollow. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 20 of 31 The race leaves the start at Soldier Hollow. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 21 of 31 Riders string out as they hit the first KOM (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 22 of 31 Joe Dombrowski (Cannondale) on the climb. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 23 of 31 UnitedHealthcare puts riders on the front for the climb. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 24 of 31 Blue skies for todays long stage. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 25 of 31 The break gets established. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 26 of 31 Dion Smith (Hincapie) ended up second for todays stage. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 27 of 31 Ben King (Cannondale) heavily bandaged after yesterdays crash. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 28 of 31 Cannondale sitting back in the bunch. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 29 of 31 The Bardiani CSF looked happy to be racing in Utah. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 30 of 31 Taylor Phinney (BMC) puts in another hard day of racing. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 31 of 31 Ben King (Cannondale) drives the break. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us)

Eric Young (Optum) won the sprint into Herber Valley on stage 4 of the Tour of Utah, breaking out of the peloton with a powerful burst of speed to win over Dion Smith (Hincapie) and Jure Kocjan (Team SmartStop).

“It was a pretty hard stage for me,” Young said in the post-race press conference. “I was just right at the back over Wolf Creek there just trying to hang on. Climbing at 9,500 feet is kind of hard, but I was able to make it over that and then just conserve, conserve.”

Kocjan’s third-place finish and four-second time bonus enabled him to take over the race lead from Kiel Reijnen (Unitedhealthcare).

“The first plan was to win the stage and then if it happens it happens, but the first goal was to win the stage,” Kocjan said of his team's plan to take the jersey.

UnitedHealthcare took a risk on the 205km stage, letting Hincapie's Robin Carpenter, who was only eight seconds behind in the general classification, up the road in the day's breakaway. Carpenter took both bonus sprints along the way, pulling himself into second overall at the finish, two seconds behind Kocjan.

Reijnen’s team may have miscalculated or been unable to recruit the sprinters' teams to help. While they pulled back the seven-man move with 3.5km to go, the effort cost Reijnen, who was left without protection in the final kilometre and was bumped out of contention in the sprint, losing 13 seconds on the line and dropping to 8th overall.

BMC took control with 3km to go for Brent Bookwalter, but he could only manage fourth on the stage, UnitedHealthcare's John Murphy deftly jumping away to deny him the time bonus and GC lead. Bookwalter is now third overall, four seconds behind Kocjan.

Young said he looked at the finish before the start of stage, and he decided along with team director Jonas Carney that the uphill finish might actually favour him.

“We looked at it this morning and it looked a lot shorter than the .4km it said on the manual,” Young said. “I can sprint for a long time, so you could kind of go out of the last corner, and maybe somebody comes around you and you get second.

“BMC was on the front,” he said. “They had three guys there in that last corner. I kind of swung wide, passed some guys and then waited a second or two, but basically just went right there. They didn’t shut down the left side so I had a hole to go through, then I just took a straight line through those curves, put my head down and that was it.”

How it unfolded

Thursday’s 176.5km stage, which started and finished in Heber Valley, featured the climb over Wolf Creek Pass at nearly 2,900 metres of elevation. The climb topped out 60km from the finish, and only the category 4 climb up to Jordanelle remained between the riders and the finish.

The day’s racing was animated by a seven-rider group that escaped about 20km into the stage. In the group were Ben King (Cannondale-Garmin), Tim Roe (Drapac), Songezo Jim (MTN-Qhubeka), Robin Carpenter (Hincapie), Daniel Eaton (Axeon), Nicola Tanovitchii (Jelly Belly-Maxxis) and Luis Lemus (Airgas-Safeway).

Once again, the peloton was feeling stingy, and the leaders never got much of a leash as the gap hovered around three and a half minutes for much the day. Colombia went to the front as the field approached Wolf Creek Pass to set a high tempo, and the peloton nealy pulled the breakaway back just before the summit.

Jim popped out of the group under the pressure, but when the peloton closed the gap to 30 seconds, Axeon’s Gregory Daniel jumped across to add a fresh pair of legs to the escape effort.

The reinforcement appeared to bolster the leaders’ hopes, as the breakaway reopened the gap and had 1:55 going through the final intermediate sprint of the day with 35km to go.

But the sprinters’ teams were not ready to let go of their opportunity for a stage win, and the gap started coming down again on the final climb, which came about 20km from the line.

Approaching 10km to go, the gap was 45 seconds, just 4km later it was down to 15.

Lemus attacked with just under 4km to go to try and be most aggressive rider, but everyone was caught by 3.5km to go. It only remained for Reijnen to stay alert and upright and try to get into the time bonuses to keep his race lead.

But Reijnen was bumped into the barriers during the disorganized rush for the line and missed out in the sprint, and Kocjan took over the race lead.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 4:47:57 2 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 0:00:01 3 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 4 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 5 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:02 6 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:00:03 7 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 8 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 9 Robbie Squire (USA) Hincapie Racing Team 10 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:04 11 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 12 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 0:00:05 13 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 14 Christopher Horner (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 15 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 16 Flavio De Luna (Mex) Team SmartStop 0:00:06 17 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 18 Gavin Mannion (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 19 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:07 20 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 21 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 22 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 23 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 24 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 25 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 26 Manuel Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:00:08 27 Daniel Martínez (Col) Colombia 28 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 29 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 0:00:09 30 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 31 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 32 John Hornbeck (USA) Hincapie Racing Team 33 Jack Bobridge (Aus) Team Budget Forklifts 34 Gregory Brenes Obando (CRc) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:00:10 35 Jorge Castiblanco (Col) Colombia 36 Alex Cano (Col) Colombia 37 Walter Pedraza (Col) Colombia 38 Rob Britton (Can) Team SmartStop 0:00:11 39 Chris Butler (USA) Team SmartStop 40 Griffin Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 41 Connor McCutcheon (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:00:12 42 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 43 Phillip Gaimon (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 44 Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:00:13 45 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 46 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 47 Edwin Avila (Col) Colombia 48 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:14 49 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:16 50 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:00:17 51 Alexandr Braico (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:00:18 52 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:00:21 53 Sebastián Molano (Col) Colombia 0:00:23 54 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:00:28 55 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 0:00:29 56 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 0:00:30 57 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 0:00:33 58 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:36 59 Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 60 Walter Gaston Trillini (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:00:37 61 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:00:38 62 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:00:39 63 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:00:44 64 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:00:49 65 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:00:59 66 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 0:01:01 67 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 0:01:02 68 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:04 69 Matthew Brammeier (Irl) MTN - Qhubeka 0:01:16 70 Ben Jacques- Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:01:17 71 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 72 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 73 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 0:01:18 74 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 75 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 0:01:21 76 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:01:23 77 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 0:01:25 78 Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:01:28 79 Jack Anderson (Aus) Team Budget Forklifts 80 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 81 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 0:01:30 82 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 83 Jasper Bovenhuis (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:02:03 84 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 85 Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:02:04 86 Michael Torckler (NZl) Team Budget Forklifts 0:02:22 87 Erik Slack (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 88 Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 89 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 0:02:23 90 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 0:02:40 91 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 92 Tyler Magner (USA) Hincapie Racing Team 0:02:58 93 Songezo Jim (RSA) MTN - Qhubeka 0:03:54 94 Julian Kyer (USA) Team SmartStop 0:04:40 95 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 96 Pierrick Naud (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:04:41 97 Matthew Harley Goss (Aus) MTN - Qhubeka 0:04:53 98 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 99 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:02 100 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:38 101 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 102 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:44 103 Cullen Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:13:00 104 Zachary Bell (Can) Team SmartStop 0:13:01 105 Mackenzie Brennan (USA) Hincapie Racing Team 106 Glenn O'Shea (Aus) Team Budget Forklifts 0:13:02 107 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 108 Brodie Talbot (Aus) Team Budget Forklifts 109 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 0:13:04 110 Kevin Gottlieb (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:13:06 111 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:13:07 112 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 113 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:13:08 114 Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:17:34 115 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 116 Brad Huff (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:17:35 117 Malcom Rudolph (Aus) Drapac Professional Cycling 0:28:53 118 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 0:28:57 DNF Chris Putt (USA) Axeon Cycling Team DNF Gerardo Medina (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 5 pts 2 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 3 3 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 5 pts 2 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 3 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 4 pts 2 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 3 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 2 4 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 8 pts 2 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 7 3 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 6 4 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 5 5 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 4 pts 2 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 3 3 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 2 4 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 15 pts 2 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 12 3 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 10 4 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 7 5 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 6 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 5 7 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 4 8 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 3 9 Robbie Squire (USA) Hincapie Racing Team 2 10 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 4:47:57 2 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 3 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 4 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 5 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 6 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 8 Daniel Martínez (Col) Colombia 9 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 10 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 11 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 12 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 13 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:00:17 14 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:00:21 15 Sebastián Molano (Col) Colombia 0:00:23 16 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:00:28 17 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 18 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 19 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 0:00:33 20 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:00:38 21 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:01:23 22 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 0:01:30 23 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 0:02:40 24 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 25 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:38 26 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 0:13:04 27 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:13:06 28 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team SmartStop 14:23:51 2 Hincapie Racing Team 3 Axeon Cycling Team 4 Drapac Professional Cycling 5 Optum p/b Kelly Benefit Strategies 6 Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 7 Airgas-Safeway Cycling Team 8 Colombia 9 UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:13 10 Bardiani CSF 11 Jelly Belly p/b Maxxis 0:00:17 12 Trek Factory Racing 0:00:21 13 BMC Racing Team 0:00:29 14 Jamis - Hagens Berman 0:00:49 15 Team Budget Forklifts 0:01:28 16 MTN - Qhubeka 0:01:52

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 17:46:56 2 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 0:00:02 3 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:04 4 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 5 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 7 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:12 8 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:13 9 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 0:00:14 10 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 11 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 12 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 13 Christopher Horner (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 14 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 15 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 16 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 17 Connor McCutcheon (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 18 Robbie Squire (USA) Hincapie Racing Team 19 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 20 Flavio De Luna (Mex) Team SmartStop 21 Jorge Castiblanco (Col) Colombia 22 Gregory Brenes Obando (CRc) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 23 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 24 Janez Brajkovic (Slo) UnitedHealthcare Pro Cycling 25 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 26 John Hornbeck (USA) Hincapie Racing Team 27 Daniel Martínez (Col) Colombia 28 Rob Britton (Can) Team SmartStop 29 Alex Cano (Col) Colombia 30 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 31 Chris Butler (USA) Team SmartStop 32 Walter Pedraza (Col) Colombia 33 Edwin Avila (Col) Colombia 0:00:23 34 Phillip Gaimon (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:00:24 35 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:26 36 Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:00:27 37 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 0:00:42 38 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:00:52 39 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:01:13 40 Gavin Mannion (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:01:23 41 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:01:47 42 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:30 43 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 44 Manuel Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 45 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 46 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 47 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:02:47 48 Taylor Sheldon (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:03:45 49 Alexandr Braico (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:03:56 50 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:04:27 51 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:04:42 52 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:05:01 53 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 0:05:04 54 Ben Jacques- Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:05:23 55 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 0:05:46 56 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 0:06:01 57 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 0:06:52 58 Jack Bobridge (Aus) Team Budget Forklifts 0:07:09 59 Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 60 Angus Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 0:07:25 61 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:07:37 62 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:08:08 63 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:08:55 64 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 0:09:31 65 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:10:03 66 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 0:10:17 67 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 0:10:59 68 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 0:11:20 69 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 0:11:27 70 Griffin Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:11:31 71 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 0:11:36 72 Jasper Bovenhuis (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 0:12:00 73 Edward King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 74 Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:12:12 75 Sebastián Molano (Col) Colombia 0:12:52 76 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:13:00 77 Songezo Jim (RSA) MTN - Qhubeka 0:14:22 78 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:14:38 79 Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:14:45 80 Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:14:49 81 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 0:16:16 82 Walter Gaston Trillini (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:16:52 83 Erik Slack (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 0:17:03 84 Jack Anderson (Aus) Team Budget Forklifts 0:17:32 85 Peter Stetina (USA) BMC Racing Team 0:17:34 86 Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing 0:18:13 87 Pierrick Naud (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:18:33 88 Matthew Brammeier (Irl) MTN - Qhubeka 0:18:40 89 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:18:52 90 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:18:53 91 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:19:02 92 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:19:30 93 Julian Kyer (USA) Team SmartStop 0:20:43 94 Tyler Magner (USA) Hincapie Racing Team 0:22:00 95 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 0:22:22 96 Mackenzie Brennan (USA) Hincapie Racing Team 0:22:57 97 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 0:23:35 98 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:23:52 99 Matthew Harley Goss (Aus) MTN - Qhubeka 0:24:51 100 Oscar Clark (USA) Hincapie Racing Team 0:25:25 101 Cullen Easter (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:25:46 102 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:27:34 103 Brodie Talbot (Aus) Team Budget Forklifts 0:28:29 104 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:28:51 105 Michael Torckler (NZl) Team Budget Forklifts 0:30:06 106 Zachary Bell (Can) Team SmartStop 0:32:58 107 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:35:38 108 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:35:52 109 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:37:11 110 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 0:42:30 111 Kevin Gottlieb (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:46:05 112 Graeme Brown (Aus) Drapac Professional Cycling 0:51:22 113 Glenn O'Shea (Aus) Team Budget Forklifts 0:53:22 114 Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 0:58:16 115 Brad Huff (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 1:00:30 116 Tommy Nankervis (Aus) Team Budget Forklifts 1:00:50

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop 32 pts 2 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 28 3 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 27 4 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 27 5 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 26 6 Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 20 7 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 20 8 Alex Howes (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 16 9 Edwin Avila (Col) Colombia 16 10 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 12 11 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 12 12 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 11 13 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 10 14 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 10 15 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 7 16 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 6 17 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 6 18 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 6 19 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 5 20 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 5 21 Travis McCabe (USA) Team SmartStop 4 22 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 4 23 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 3 24 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 3 25 Sebastián Molano (Col) Colombia 3 26 Joseph Schmalz (USA) Hincapie Racing Team 3 27 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 3 28 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 3 29 Robbie Squire (USA) Hincapie Racing Team 2 30 Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 2 31 Gavin Mannion (USA) Jelly Belly p/b Maxxis 2 32 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 1 33 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 1 34 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 1 35 Marco Canola (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 1 36 Ben Jacques- Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 1 37 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 1 38 Pierrick Naud (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 26 pts 2 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 23 3 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 17 4 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 14 5 Josh Berry (NZl) Team Budget Forklifts 10 6 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 10 7 Flavio De Luna (Mex) Team SmartStop 9 8 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 9 9 Jorge Castiblanco (Col) Colombia 8 10 Chris Butler (USA) Team SmartStop 8 11 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 7 12 Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 7 13 Emerson Oronte (USA) Team SmartStop 7 14 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 5 15 Daniel Martínez (Col) Colombia 5 16 Timothy Roe (Aus) Drapac Professional Cycling 5 17 Jasper Bovenhuis (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 5 18 Wouter Wippert (Ned) Drapac Professional Cycling 5 19 Michael Woods (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies 4 20 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 4 21 David Williams (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home 4 22 Tyler Magner (USA) Hincapie Racing Team 4 23 Robbie Squire (USA) Hincapie Racing Team 3 24 Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling 1 25 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 1 26 Connor McCutcheon (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Robin Carpenter (USA) Hincapie Racing Team 17:46:58 2 Logan Owen (USA) Axeon Cycling Team 0:00:02 3 Dion Smith (NZl) Hincapie Racing Team 4 Ruben Guerreiro (Por) Axeon Cycling Team 0:00:12 5 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team 6 Tao Geoghegan Hart (GBr) Axeon Cycling Team 7 Leonardo Basso (Ita) Trek Factory Racing 8 James Oram (NZl) Axeon Cycling Team 9 Daniel Martínez (Col) Colombia 10 Lachlan Morton (Aus) Jelly Belly p/b Maxxis 11 Kilian Frankiny (Irl) BMC Racing Team 0:00:40 12 Brendan Canty (Aus) Team Budget Forklifts 0:02:28 13 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:02:45 14 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:04:25 15 Nicolae Tanovitchii (Mda) Jelly Belly p/b Maxxis 0:04:59 16 Julian Bernard (Fra) Trek Factory Racing 0:06:50 17 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 0:09:29 18 Daniel Eaton (USA) Axeon Cycling Team 0:10:15 19 Gregory Daniel (USA) Axeon Cycling Team 0:11:18 20 Luis Lemus (Mex) Airgas-Safeway Cycling Team 0:11:34 21 Sebastián Molano (Col) Colombia 0:12:50 22 Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling 0:12:58 23 Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing 0:18:51 24 Tanner Putt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:27:32 25 Samuel Spokes (Aus) Drapac Professional Cycling 0:35:36 26 Justin Mauch (USA) Airgas-Safeway Cycling Team 0:35:50 27 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:37:09 28 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani CSF 0:42:28