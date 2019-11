Image 1 of 22 Rohan Dennis (BMC) wins stage 2 (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 22 Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 22 Paolo Tiralongo (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 22 Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 22 Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 22 Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 22 The start of Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 22 Michele Scarponi (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 22 Stage 2 of Tour of the Alps was shortened due to weather (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 22 Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 22 The breakaway on Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 22 Stage 2 of Tour of the Alps (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 22 Davide Ballerini (Androni-Sidermec) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 22 Mikel Landa (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 22 Stefano Pirazzi (Bardiani-CSF) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 22 Thibaut Pinot (FDJ) (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 22 Rohan Dennis (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 22 Rohan Dennis (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 22 Thibaut Pinot thanks his FDJ teammates after taking the race lead (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 22 Rohan Dennis (BMC) wins (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 22 Rohan Dennis all smiles after his win (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 22 Michele Scarponi (Astana) waits to find out if he kept the jersey (Image credit: Bettini Photo)

Rohan Dennis (BMC) claimed victory on the snow-shortened second stage of the Tour of the Alps in Innervillgraten, while Thibaut Pinot (FDJ) divested Michele Scarponi (Astana) of the race leader’s fuchsia jersey.

Dennis showed impressive strength to rip clear of a sizeable leading group on the uphill finish to take the stage honours. Pinot was unable to get back on terms, but the six-second time bonus he picked up for second place was enough to bring him level on time with Scarponi and move into the overall lead on points.

Davide Ballerini (Androni Giocattoli) claimed third on the stage, while Geraint Thomas (Sky) continued his Giro d’Italia preparations with fourth ahead of Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA).

After losing 21 seconds in the finale of Monday’s opening stage, Dennis was pleased to make amends with his smart finish here. The Australian is set to make his Giro d’Italia debut next month, where he will line up alongside Tejay van Garderen.

“Yesterday was a confidence hit so to be able to get the win today gives me a bit of confidence for May,” Dennis, who moves up to 7th overall in the Tour of the Alps, 11 seconds behind Pinot. “The rest of this week, with the bigger climbs, might suit me a bit better.”

Heavy snow meant that the mighty Brenner Pass was removed from the day’s stage, which was shortened by 40 kilometres with the start moved from Innsbruck to Vipiteno. The amendment to the stage left just two climbs on the day’s agenda, the category 2 St. Julia, and the uncategorised haul to the finish.

Buffeted by a chilly tailwind, there was a brisk start to proceedings, and the early escapees Pascal Ackermann (Bora - Hansgrohe), Patrick Gamper (Tirol Cycling Team), Niccolò Salvietti (Sangemini - MG.Kvis) and Simone Velasco (Bardiani - CSF) would cover some 50.2 kilometres in the stiff first hour of racing.

With the bunch puffed along by the tailwind, establishing a winning advantage was always going to be a difficult task for the leading quartet. Their maximum buffer was 2:10, and they were duly brought to heel at the base of St. Julia, with a shade under 30 kilometres remaining.

On the climb, Alexander Foliforov (Gazprom Rusvelo), winner of the mountain time trial to Alpe di Siusi at last year’s Giro, was prominent. The Russian went clear in the company of Michele Gazzara (Sangemini - Mg. K Vis) and Nicholas Schultz (Caja Rural), but quickly shed himself of company and proceeded towards the summit alone.

Foliforov’s advantage was a mere 10 seconds by the top, however, as he was stalked by a strong chase group composed of last year’s winner Mikel Landa (Sky), Ilia Koshevoy (Wilier Triestina) and Stefano Pirazzi (Bardiani). They caught Foliforov on the long descent, and were later joined by Damiano Caruso (BMC), opening a lead of 30 seconds over the peloton.

Pirazzi, as is his wont, was the principal aggressor in the leading group. The Italian attacked alone on the shallow descent off the St. Julia, but was caught by Landa and Caruso with 7 kilometres remaining as the road climbed towards the finish.

As Cannondale-Drapac led the chase, Landa, Caruso and Pirazzi carried a gap of 20 seconds into the final three kilometres. Pirazzi was particularly generous in his efforts, but there was little he could do to prevent their eventual recapture.

With the margin still hovering around ten seconds with a kilometre to go, Pirazzi attacked a lone, but it was a forlorn effort as the sizeable chasing group, which contained all of the overall favourites, closed in on the final approach to the finish.

After Pirazzi was engulfed by the chasers, Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA) led out the uphill sprint, but he was soon passed by Dennis’ powerful effort. Pinot did his best to respond, but had to settle for second behind the Australian.

Overnight leader Scarponi finished safely inside the front group, but was not in contention for a high placing and lost his jersey to Pinot. Scarponi lies second overall, in the same time as Pinot, while Thomas sits in third, three seconds back, with Davide Formolo (Cannondale-Drapac) a further six seconds down in fourth.

The day belonged to Dennis, however, who praised the organisers for removing the snowbound Brenner Pass. “It wasn’t a super, super hard climb but with the length and with the snow on top of the climb it would have changed the race a lot,” Dennis said. “I’m glad the organisers were smart and did the right thing and took it out.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 3:20:13 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 3 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 4 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 5 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 6 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 7 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 8 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 9 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 10 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 11 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 12 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 13 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 14 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 15 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 16 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 17 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 18 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 19 Danilo Celano (Ita) Italy 20 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 21 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 22 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 23 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 24 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 25 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 26 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 27 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 28 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 29 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 30 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 31 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 32 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 33 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 34 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 35 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 36 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 37 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 38 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 39 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 40 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 41 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 42 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 43 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 44 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 45 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 46 Antonio Zullo (Ita) Italy 47 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 48 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 49 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 50 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 51 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 52 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 53 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 54 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 55 Mikel Landa (Spa) Team Sky 56 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 57 Philip Deignan (Irl) Team Sky 58 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 59 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 60 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 61 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 62 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 63 Ian Boswell (USA) Team Sky 64 Alberto Amici (Ita) Italy 65 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 66 Jérémy Roy (Fra) FDJ 67 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 68 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:00:19 69 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:24 70 Luca Raggio (Ita) Italy 0:00:30 71 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:00:32 72 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:00:37 73 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 74 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:01:10 75 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:01:30 76 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:01:41 77 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:02:35 78 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 0:03:19 79 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 80 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:04:26 81 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:04:39 82 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 0:05:21 83 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:05:22 84 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 85 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 86 Matteo Natali (Ita) Italy 87 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 88 Johan Le Bon (Fra) FDJ 89 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 90 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:05:29 91 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:11:10 92 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:12:10 93 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 94 Simone Bernardini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 95 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 96 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 97 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 98 Lucas Schwarz (Aut) Tirol Cycling Team 99 Leonardo Basso (Ita) Italy 100 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 101 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 102 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 103 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 104 Rinaldo Nocentini (Ita) Italy 105 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 106 Andrea Garosio (Ita) Italy 107 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 108 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 109 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 110 William Bonnet (Fra) FDJ 111 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 112 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 113 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 114 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 115 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 116 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 117 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 118 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 119 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 120 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 121 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 122 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 123 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 124 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:16:32 125 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 126 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 127 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 128 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 129 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 130 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 131 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:16:36 132 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:16:37 133 Timo Schäfer (Ger) Bike Aid 134 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 135 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 136 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 137 Timothy Rugg (USA) Bike Aid DNF Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale

Sprint 1 - Silian # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 6 pts 2 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 4 3 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 2

Mountain 1 (Cat. 2) St. Justina # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 6 pts 2 Mikel Landa (Spa) Team Sky 4 3 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 3:20:13 2 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 3 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 4 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 5 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 6 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 7 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 8 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 9 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 10 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 11 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 12 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 13 Antonio Zullo (Ita) Italy 14 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 15 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 16 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 17 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 18 Alberto Amici (Ita) Italy 19 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:00:19 20 Luca Raggio (Ita) Italy 0:00:30 21 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 0:05:21 22 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:05:22 23 Matteo Natali (Ita) Italy 24 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 25 Leonardo Basso (Ita) Italy 0:12:10 26 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 27 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 28 Andrea Garosio (Ita) Italy 29 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 30 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 31 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 32 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 33 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 34 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:16:32 35 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 36 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:16:36 37 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:16:37 38 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Androni-Sidermec 10:00:39 2 BMC Racing Team 3 Caja Rural-Seguros RGA 4 Astana Pro Team 5 AG2R La Mondiale 6 Team Sky 7 Cannondale-Drapac 8 Nippo - Vini Fantini 9 Wilier Triestina 10 Bora-Hansgrohe 11 Sangemini - Mg. K Vis 12 Bardiani CSF 13 Italy 14 FDJ 0:00:19 15 Gazprom – Rusvelo 0:01:41 16 Aqua Blue Sport 0:11:10 17 Bike Aid 0:11:59 18 Tirol Cycling Team 0:12:10

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 6:52:18 2 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 3 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:00:04 4 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:00:10 5 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 6 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 7 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:00:11 8 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:00:14 9 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:00:18 10 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:21 11 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:00:23 12 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:00:27 13 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 14 Danilo Celano (Ita) Italy 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:32 17 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 18 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 19 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 20 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:36 21 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 22 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 23 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 24 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 25 Mikel Landa (Spa) Team Sky 26 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:45 27 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:00:52 29 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:58 30 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:06 31 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 32 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 33 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 34 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 0:01:15 35 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:01:30 36 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 37 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:37 38 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:01:40 39 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:51 40 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:02:02 41 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:02:15 42 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 43 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:57 44 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 45 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 46 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 47 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 48 Antonio Zullo (Ita) Italy 49 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 50 Jérémy Roy (Fra) FDJ 51 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 52 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:03:21 53 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:03:34 54 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:04:38 55 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:04:48 56 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:04:50 57 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:05:07 58 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:05:54 59 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:06:01 60 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 61 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:33 62 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:08:19 63 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:09:17 64 Alberto Amici (Ita) Italy 65 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:09:36 66 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:09:54 67 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:10:10 68 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:14 69 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 70 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 71 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 72 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 73 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 74 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 75 Luca Raggio (Ita) Italy 0:10:44 76 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:11:06 77 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 0:11:48 78 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:12:49 79 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:13:07 80 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:13:10 81 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 0:13:33 82 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:13:43 83 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 0:15:16 84 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:15:36 85 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 86 Matteo Natali (Ita) Italy 87 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 0:16:00 88 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:17:32 89 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:17:47 90 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:19:04 91 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:21:27 92 Andrea Garosio (Ita) Italy 93 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 94 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:22:24 95 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 96 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 97 Rinaldo Nocentini (Ita) Italy 98 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 99 Leonardo Basso (Ita) Italy 100 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 101 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 102 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 103 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 104 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 0:24:07 105 William Bonnet (Fra) FDJ 106 Lucas Schwarz (Aut) Tirol Cycling Team 0:24:11 107 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:14 108 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 109 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 0:24:43 110 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 111 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:24:44 112 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:26:46 113 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 0:26:59 114 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 115 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 116 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:28:25 117 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:28:29 118 Simone Bernardini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:33:26 119 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 120 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 121 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 122 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 123 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 124 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 125 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 126 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 127 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 0:37:48 128 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 129 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 130 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 131 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 132 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:37:52 133 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:37:53 134 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 135 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 136 Timo Schäfer (Ger) Bike Aid 137 Timothy Rugg (USA) Bike Aid 0:38:02

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 15 pts 2 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 4 3 Mikel Landa (Spa) Team Sky 4 4 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 3 5 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 2 6 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 12 pts 2 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 4 3 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 4 4 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 2 5 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 6:52:36 2 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:00:09 3 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 0:00:18 4 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:48 5 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 6 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 7 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:01:12 8 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:19 9 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:01:22 10 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:39 11 Antonio Zullo (Ita) Italy 12 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 13 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:43 14 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 15 Alberto Amici (Ita) Italy 0:08:59 16 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:09:18 17 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 0:09:52 18 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:09:56 19 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 20 Luca Raggio (Ita) Italy 0:10:26 21 Matteo Natali (Ita) Italy 0:15:18 22 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:18:46 23 Andrea Garosio (Ita) Italy 0:21:09 24 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 25 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:22:06 26 Leonardo Basso (Ita) Italy 27 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:23:56 28 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 0:24:25 29 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:24:26 30 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 0:26:41 31 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:28:07 32 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:33:08 33 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 34 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 35 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:37:30 36 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 37 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 0:37:34 38 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:37:35