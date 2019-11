Image 1 of 17 Michele Scarponi (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 17 Michele Scarponi claims the opening stage of the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 17 Michele Scarponi (Astana) celebrates his victory (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 17 Thibaut Pinot (FDJ) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 17 Michele Scarponi (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 17 Geraint Thomas (Sky) and Michele Scarponi (Astana) on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 17 Alexander Foliforov (Gazprom – Rusvelo) leads the mountains classification (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 17 Geraint Thomas (Sky) leads Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 17 Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) leads the sprint classification (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 17 Michele Scarponi (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 17 Geraint Thomas (Sky) attacks the leading group (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 17 Michele Scarponi (Astana) takes out the sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 17 Rohan Dennis (BMC Racing) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 17 Michele Scarponi (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 17 Geraint Thomas (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 17 Mikel Landa (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 17 Iuri Filosi (Nippo - Vini Fantini) (Image credit: Bettini Photo)

Michele Scarponi (Astana Team) rolled back the years to take his first win of the season on stage 1 of the Tour of the Alps. The Italian rider was part of an elite group that formed on the final climb of the Hungerburg with less than 4km to go.

Despite several accelerations from Geraint Thomas (Team Sky) and Domencio Pozzovivo (AG2R La Mondiale), Scarponi hung on and outsprinted the rest of the breakaway to win the stage and pull on the first leader’s jersey of this year’s race. Thomas crossed the line in second place with another GC rival, Thibaut Pinot (FDJ) in third.

Scarponi was nominated as Astana’s leader for the Giro d’Italia last week after it was confirmed that Fabio Aru would miss the race through injury.

The first stage of the race was littered with uncategorised climbs and it was Team Sky who set the pace for much of the day, first reeling in the early breaks before setting the pace for Thomas all the way up the final climb of the day. The British rider was a leading presence in the finale, as he, Rohan Dennis, Pinot, Pozzovivo and Scarponi moved into the driving seat, but the short length of the ascent meant that gaps were hard to create. Scarponi followed wheels for most of the climb before breaking through in the final 75m to take the stage.

The early stages of the day were marked by a group containing Nicola Bagioli (Nippo - Vini Fantini), Davide Ballerini (Androni Giocattoli), Eugert Zhupa (Wilier Triestina), Davide Orrico (Sangemini - Mg. K VIS) and Luca Raggio (Italy), who moved clear inside the first 25km. They established a lead close to two minutes but on the first categorised of the Aschau Team Sky brought them back. Alexander Foliforov (Gazprom-RusVelo) was the next rider to go clear but he was soon passed by a dangerous move consisting of Iuri Filosi (Nippo Fantini), Francesco Gavazzi (Androni) and Matthias Krizek of the Tirol Cycling team.

The three leaders opened up a reasonable gap during the second half of the stage, but Team Sky and the rest of the squads with GC aspirations were unwilling to allow any move a chance of deciding the stage.

With 17km to go and just a long descent before the final climb, only Filosi remained clear, with the bunch hot on his heels. BMC Racing and Astana both joined Team Sky at the front, but it was AG2R La Mondiale who attacked first. Dennis was alert to the first set of attacks but began to drift backwards when Thomas and Pozzovivo upped the pace with only 2,000m to go. There was a brief injection of pace from Bora’s Jose Mendes but when Thomas pushed on the pedals once more only a select group could follow. There as a re-grouping just before the line, with Davide Formolo and Dario Cataldo latching onto the leaders but Scarponi showed a clean pair of wheels to take his first win since 2013.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 3:32:15 2 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 4 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 5 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 6 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 7 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:00:04 8 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:00:08 9 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:00:11 10 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 11 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:00:13 12 Danilo Celano (Ita) Italy 0:00:17 13 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 14 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:22 17 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 18 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 19 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 20 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:26 21 Mikel Landa (Spa) Team Sky 22 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 23 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 24 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 25 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 26 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:35 27 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:00:42 29 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:48 30 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:56 31 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 32 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 33 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 34 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 0:01:05 35 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:01:20 36 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 37 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 38 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:27 39 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:01:30 40 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:41 41 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:01:50 42 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:02:05 43 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 44 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:02:47 45 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 46 Jérémy Roy (Fra) FDJ 47 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 48 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 49 Steve Morabito (Swi) FDJ 50 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 51 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 52 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 53 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 54 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 55 Antonio Zullo (Ita) Italy 56 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 57 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:03:10 58 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 0:03:40 59 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:04:38 60 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:04:57 61 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:05:27 62 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 63 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:05:44 64 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:05:51 65 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 66 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:23 67 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:09:07 68 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 69 Andrea Garosio (Ita) Italy 70 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 71 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 72 Alberto Amici (Ita) Italy 73 Jérémy Maison (Fra) FDJ 74 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 75 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:10:04 76 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 77 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 78 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 79 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 80 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 81 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 82 Rinaldo Nocentini (Ita) Italy 83 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 84 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 85 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 86 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 87 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 88 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 89 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 90 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 91 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 92 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 93 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 94 Matteo Natali (Ita) Italy 95 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 96 Luca Raggio (Ita) Italy 97 Leonardo Basso (Ita) Italy 98 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 99 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 100 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 0:11:38 101 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 102 William Bonnet (Fra) FDJ 0:11:47 103 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 104 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 105 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 106 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 107 Lucas Schwarz (Aut) Tirol Cycling Team 0:11:51 108 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:54 109 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 110 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:12:00 111 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:13:32 112 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:14:39 113 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 114 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 115 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 0:19:12 116 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 117 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:19:54 118 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:21:06 119 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 120 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 121 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 122 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 123 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 124 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 125 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 126 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 127 Simone Bernardini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 128 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 129 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 130 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 131 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 132 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 133 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 134 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 135 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 136 Timo Schäfer (Ger) Bike Aid 137 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:15 138 Timothy Rugg (USA) Bike Aid DNF Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport

Mountain 1 (Cat. 2) Brandenberg # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 6 pts 2 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 4 3 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 2

Mountain 2 (Cat. 3) Aschau # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 3 pts 2 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 1

Intermediate sprint - Moosen # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 6 pts 2 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 4 3 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 3:32:23 2 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:00:09 3 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 0:00:18 4 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:48 5 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 6 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 7 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:01:12 8 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:19 9 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:01:22 10 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:02:39 11 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 12 Antonio Zullo (Ita) Italy 13 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:05:43 14 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 15 Andrea Garosio (Ita) Italy 0:08:59 16 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 17 Alberto Amici (Ita) Italy 18 Jérémy Maison (Fra) FDJ 19 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:09:56 20 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 21 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 22 Matteo Natali (Ita) Italy 23 Luca Raggio (Ita) Italy 24 Leonardo Basso (Ita) Italy 25 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 26 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 0:11:30 27 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:46 28 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:13:24 29 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 0:14:31 30 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 0:19:04 31 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 32 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:20:58 33 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 34 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 35 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 36 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 37 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 38 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 3:32:05 2 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 0:00:04 3 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:06 4 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:10 5 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 6 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 7 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:00:14 8 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:00:18 9 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:00:21 10 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 11 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:00:23 12 Danilo Celano (Ita) Italy 0:00:27 13 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 14 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 16 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:32 17 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 18 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 19 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 20 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:36 21 Mikel Landa (Spa) Team Sky 22 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 23 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 24 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 25 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 26 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:45 27 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:00:52 29 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:00:58 30 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:06 31 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 32 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 33 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 34 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 0:01:15 35 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:01:30 36 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 37 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 38 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:01:37 39 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:01:40 40 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:51 41 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 0:02:00 42 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:02:15 43 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 44 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:02:57 45 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 46 Jérémy Roy (Fra) FDJ 47 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 48 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 49 Steve Morabito (Swi) FDJ 50 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 51 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 52 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 53 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 54 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 55 Antonio Zullo (Ita) Italy 56 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 57 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:03:20 58 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 0:03:50 59 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:04:48 60 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:05:07 61 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:05:37 62 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 63 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:05:54 64 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:06:01 65 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 66 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:33 67 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 0:09:17 68 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 69 Andrea Garosio (Ita) Italy 70 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 71 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 72 Alberto Amici (Ita) Italy 73 Jérémy Maison (Fra) FDJ 74 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 75 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 0:10:14 76 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 77 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 78 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 79 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 80 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 81 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 82 Rinaldo Nocentini (Ita) Italy 83 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 84 Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid 85 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 86 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 87 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 88 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 89 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 90 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 91 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 92 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 93 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 94 Matteo Natali (Ita) Italy 95 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 96 Luca Raggio (Ita) Italy 97 Leonardo Basso (Ita) Italy 98 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 99 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 100 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 0:11:48 101 Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team 102 William Bonnet (Fra) FDJ 0:11:57 103 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 104 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 105 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 106 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 107 Lucas Schwarz (Aut) Tirol Cycling Team 0:12:01 108 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:12:04 109 Hector Saez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 110 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:12:10 111 Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid 0:13:42 112 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:14:49 113 Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team 114 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 115 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 0:19:22 116 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 117 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:20:04 118 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:21:16 119 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 120 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 121 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 122 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 123 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 124 Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport 125 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 126 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 127 Simone Bernardini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 128 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 129 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 130 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 131 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 132 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 133 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 134 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 135 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 136 Timo Schäfer (Ger) Bike Aid 137 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:25 138 Timothy Rugg (USA) Bike Aid

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 9 pts 2 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 4 3 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 3 4 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 6 pts 2 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 4 3 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 2