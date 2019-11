Image 1 of 33 Geraint Thomas (Team Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 33 Michele Scarponi tracked by Pierre Rolland. (Image credit: Bettini) Image 3 of 33 Pierre Rolland (Cannondale-Drapac). (Image credit: Bettini) Image 4 of 33 Mikel Landa paces Geraint Thomas. (Image credit: Bettini) Image 5 of 33 Geraint Thomas (Sky) in the lead at the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini) Image 6 of 33 Mikel Landa (Sky) sets the tempo for Geraint Thomas. (Image credit: Bettini) Image 7 of 33 Thibaut Pinot (FDJ). (Image credit: Bettini) Image 8 of 33 Geraint Thomas (Sky) at the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini) Image 9 of 33 Alexander Foliforov (Gazprom-Rusvelo). (Image credit: Bettini) Image 10 of 33 Michele Scarponi (Astana). (Image credit: Bettini) Image 11 of 33 Paolo Tiralongo (Astana). (Image credit: Bettini) Image 12 of 33 Geraint Thomas (Sky). (Image credit: Bettini) Image 13 of 33 Geraint Thomas (Sky). (Image credit: Bettini) Image 14 of 33 Geraint Thomas with Thibaut Pinot and Domenico Pozzovivo on the Tour of the Alps podium. (Image credit: Bettini) Image 15 of 33 Egan Bernal (Androni Giocattoli) was best young rider. (Image credit: Bettini) Image 16 of 33 Mikel Landa (Sky) impressed on the final day of the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini) Image 17 of 33 Mikel Landa (Sky). (Image credit: Bettini) Image 18 of 33 Thibaut Pinot (FDJ) wins the final stage of the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini) Image 19 of 33 Thibaut Pinot (FDJ) after the final stage of the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini) Image 20 of 33 Thibaut Pinot (FDJ) beats Brent Bookwalter (BMC) to the win at the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini) Image 21 of 33 Thibaut Pinot (FDJ) sprints to the win at the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini) Image 22 of 33 Geraint Thomas (Sky) ahead of the final stage of the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 33 Rodolfo Torres (Androni Giocattoli) wrapped up before the start of stage 5 of the Tour of the Alps. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 33 William Clarke (Cannondale-Drapac). (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 33 Egan Bernal (Androni Giocattoli). (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 33 Roberto Damiani with his Tyrol Cycling team. (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 33 Geraint Thomas (Sky) reports for duty. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 33 Egan Bernal (Androni Giocattoli). (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 33 Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo) (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 33 Dario Cataldo (Astana). (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 33 Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale). (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 33 Kenny Elissonde (Team Sky). (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 33 Kenny Elissonde (Sky) (Image credit: Bettini Photo)

Thibaut Pinot (FDJ) claimed the final stage of the Tour of the Alps, out-sprinting Brent Bookwalter (BMC Racing) and Geraint Thomas (Team Sky) after a dramatic day of racing.

Thomas, who took the lead on stage 3 after winning in Funes, was left isolated on the two final climbs of stage as Pinot, Pozzovivo and Michele Scarponi (Astana) sensed blood. A fine ride from Mikel Landa (Team Sky), however, helped to protect Thomas. The Basque rider, who will co-lead Team Sky alongside Thomas in the Giro d'Italia next month, shut down a number of moves before driving the front group towards the final climb inside the last 10 kilometres.

A surge from Scarponi split the front group with 7.5 kilometres to go and saw Landa finally lose contact but when Pozzovivo jumped on the pedals moments later only Thomas and then Pinot could follow. Scarponi and then a number of other riders made contact on the descent but with bonus seconds up for grabs at the finish the overall title wasn't sealed until the sprint for the line.

Pinot would have to win the stage and also distance Thomas in order to take the title, and the Frenchman took up the reigns with 200 metres to go. Bookwalter was wise to the move and Thomas latched on too, and although the FDJ leader took the stage, Thomas did enough to ensure he kept the leader's jersey.

In the battle for the white young riders jersey, Egan Bernal (Androni Giocattoli) did more then enough to overcome a 17 deficit to Hugh Carthy (Cannondale-Drapac). The American team – as well as BMC Racing – had come under pressure after pulling riders out of the race in order to rest for Sunday's Liege-Bastogne-Liège, and Carthy was dropped on the penultimate climb as Bernal attacked. The Colombian had a gap at the top of the Monte Bondone but was caught by the GC leaders on the rapid descent. Still, it was enough for the highly talented rider to pull on white at the end of the stage. Unlike Thomas, Landa and Pinot, Bernal will not be at the Giro d'Italia next month but his progression continues to be monitored closely with Team Sky and Movistar both in the running to sign him for 2018.

How it unfolded

With the top steps on the podium separated by seconds, the final stage of the race was always likely to come down to a battle to the line between the GC contenders. An early break containing Ben Gastauer (AG2R La Mondiale), Sergei Chernetski (Astana Pro Team), Joey Rosskopf (BMC Racing Team), Steve Morabito (FDJ), Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli), Nicola Bagioli (Nippo - Vini Fantini), Daniel Martinez (Wilier Triestina), Francesco Manuel Bongiorno (Sangemini - Mg. K Vis) and Paolo Totò (Sangemini - Mg. K Vis) built up a lead that peaked at around four minutes.

The Monte Bondone would prove to be decisive. It saw the break caught and the opening hostilities among the GC contenders as Pinot and Scarponi launched probing offensives. Cannondale's Pierre Rolland was next to attack and in the fog of war Thomas briefly lost all his team as they fell back one by one.

Landa wasn't finished, however. He danced up to the leaders and quickly set about controlling the group, first catching Rolland and then setting a pace that ensured that riders could only think of following. Only Bernal could break Landa's control, with the Androni rider skipping clear and establishing a lead that was only extinguished on the long but rapid descent.

Rodolfo Torres (Androni Giocattoli) made several attempts the soften up the pack as they approached the last climb, and the Colombian was the first rider to create a gap as they tackled the final climb. However, it was Scarponi who split the leaders, with a surge that did for Landa.

Scarponi, however, was ultimately the next rider to go backwards as Pozzovivo attacked just before the summit. Only Thomas could follow with Pinot desperate to make contact. The trio formed the leading group on the descent, with Scarponi and a larger group making contact with less than 5km to go.

Thomas marked his rivals all the way to the line to secure the overall win, while Pinot came away with a well-deserved stage victory.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 5:13:01 2 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 3 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 4 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 5 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:00:02 6 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 7 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 8 Danilo Celano (Ita) Italy 9 Mikel Landa (Spa) Team Sky 10 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 11 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 0:00:07 13 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:00:14 14 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:57 15 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:30 16 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:01:55 17 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 18 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 19 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 20 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 21 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:03:02 22 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:03:28 23 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:04:29 24 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:35 25 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 26 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 27 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 28 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:04:41 29 Steve Morabito (Swi) FDJ 30 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:04:43 31 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 32 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 33 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:06:30 34 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 35 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:07:42 36 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:10:24 37 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 38 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 39 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 40 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 41 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 42 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 43 Jérémy Roy (Fra) FDJ 44 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 45 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:10:29 46 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:10 47 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 48 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:14:18 49 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 50 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:15:29 51 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 52 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:15:34 53 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 54 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:15:38 55 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 0:17:17 56 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 57 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 58 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 59 Andrea Garosio (Ita) Italy 60 Antonio Zullo (Ita) Italy 61 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 62 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 63 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 64 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:17:21 65 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 66 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:17:24 67 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 0:23:35 68 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 69 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 70 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 71 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 72 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 73 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 74 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 75 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 76 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 77 Simone Bernardini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 78 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 79 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 80 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 81 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 82 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 83 Leonardo Basso (Ita) Italy 84 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 85 Alberto Amici (Ita) Italy 86 Lucas Schwarz (Aut) Tirol Cycling Team 87 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 88 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 89 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 90 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 91 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 92 Matteo Natali (Ita) Italy 93 Luca Raggio (Ita) Italy 94 William Bonnet (Fra) FDJ 95 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 96 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 97 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 98 Johan Le Bon (Fra) FDJ 99 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 100 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 101 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 102 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 103 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 104 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 105 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 106 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 107 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 108 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 109 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:23:47 110 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Ian Boswell (USA) Team Sky DNF Peter Kennaugh (GBr) Team Sky DNF Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team DNF Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe DNF William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac DNF Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli DNF Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport DNF Martyn Irvine (Irl) Aqua Blue Sport DNF Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF DNF Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina DNF Nikodemus Holler (Ger) Bike Aid DNF Timothy Rugg (USA) Bike Aid DNF Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid DNF Timo Schäfer (Ger) Bike Aid DNF Enrico Salvador (Ita) Tirol Cycling Team DNF Patrick Gamper (Aut) Tirol Cycling Team DNF Rinaldo Nocentini (Ita) Italy DNS Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team DNS José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe DNS Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac DNS Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac DNS Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport DNS Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 12 pts 2 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 8 3 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 4

Mountain 1 (Cat. 2) Passo Durone # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 6 pts 2 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 4 3 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 2

Mountain 2 (Cat. 1) Vason Monte Bondone # Rider Name (Country) Team Result 1 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 10 pts 2 Mikel Landa (Spa) Team Sky 8 3 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 6 4 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 4 5 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 15:41:12 2 Androni Giocattoli 0:02:35 3 AG2R La Mondiale 0:03:31 4 Team Sky 0:04:23 5 Wilier Triestina 0:06:16 6 FDJ 0:07:15 7 Astana Pro Team 0:07:30 8 Sangemini - Mg. K Vis 0:15:46 9 Nippo - Vini Fantini 0:17:06 10 Caja Rural-Seguros RGA 0:21:27 11 Cannondale-Drapac 0:23:23 12 Italy 0:32:27 13 Bora-Hansgrohe 14 Gazprom – Rusvelo 0:45:17 15 Bardiani CSF 0:48:01 16 Bike Aid 0:49:07 17 Tirol Cycling Team 1:08:36 18 Aqua Blue Sport

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 20:49:37 2 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:07 3 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:20 4 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:00:27 5 Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:00:42 6 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:00:52 7 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:54 8 Danilo Celano (Ita) Italy 9 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 0:01:02 10 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 0:01:16 11 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:01:49 12 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:03 13 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:18 14 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:02:38 15 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:03:35 16 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:03:58 17 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 0:04:32 18 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:04:42 19 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:04:46 20 Ivan Santaromita (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:06:42 21 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 22 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 23 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:06:53 24 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:08:33 25 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:11:38 26 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:12:09 27 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:13:12 28 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 0:14:19 29 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 0:14:48 30 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:14:52 31 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:15:38 32 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:16:03 33 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:20 34 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:18:04 35 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:20:38 36 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:47 37 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:21:05 38 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:21:50 39 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:25:02 40 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:25:06 41 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:26:22 42 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:26:29 43 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:27:40 44 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:27:44 45 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:27:48 46 Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac 0:28:45 47 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:30:51 48 Antonio Zullo (Ita) Italy 0:31:26 49 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:35:28 50 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:35:34 51 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 0:41:00 52 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:41:04 53 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:42:01 54 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:42:51 55 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:44:41 56 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 57 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:45:18 58 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:46:55 59 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:46:58 60 Michele Gazzara (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 0:47:07 61 Alberto Amici (Ita) Italy 0:49:47 62 Andrea Garosio (Ita) Italy 0:51:32 63 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:52:20 64 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:53:56 65 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:56:23 66 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:56:52 67 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:57:06 68 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:58:53 69 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:59:01 70 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 1:01:05 71 Luca Raggio (Ita) Italy 1:01:35 72 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 1:02:41 73 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 1:04:17 74 Matteo Natali (Ita) Italy 1:06:27 75 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 1:08:46 76 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 1:08:59 77 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 1:09:14 78 Raffaello Bonusi (Ita) Androni Giocattoli 1:09:18 79 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1:12:18 80 Suleiman Kangangi (Ken) Bike Aid 1:13:01 81 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 1:13:11 82 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 1:13:22 83 Matthias Krizek (Aut) Tirol Cycling Team 1:15:00 84 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1:16:40 85 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 1:17:59 86 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 1:20:55 87 Johan Le Bon (Fra) FDJ 1:23:05 88 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 1:24:18 89 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 1:25:09 90 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 1:25:59 91 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 1:27:57 92 Leonardo Basso (Ita) Italy 93 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 1:28:41 94 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 1:28:51 95 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 1:29:40 96 William Bonnet (Fra) FDJ 97 Lucas Schwarz (Aut) Tirol Cycling Team 1:29:44 98 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 1:29:49 99 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 1:36:16 100 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 101 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 1:38:59 102 Simone Bernardini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 103 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 104 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 1:43:21 105 Daniel Bichlmann (Ger) Bike Aid 106 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 1:43:26 107 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 1:44:14 108 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 1:48:41 109 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 1:48:48 110 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 1:52:13

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 12 pts 2 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 12 3 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 8 4 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 6 5 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 6 6 Jérémy Roy (Fra) FDJ 4 7 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 4 8 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 4 9 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 4 10 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 2 11 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 2

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 33 pts 2 Davide Orrico (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 20 3 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 18 4 Mikel Landa (Spa) Team Sky 14 5 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 10 6 Jérémy Roy (Fra) FDJ 10 7 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 10 8 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 10 9 Leigh Howard (Aus) Aqua Blue Sport 8 10 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 6 11 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 6 12 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 6 13 Filippo Fortin (Ita) Tirol Cycling Team 6 14 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 4 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 4 16 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 4 17 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 4 18 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 3 19 Geraint Thomas (GBr) Team Sky 2 20 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 21 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 22 Paolo Totò (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 2 23 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 2 24 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom – Rusvelo 2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Egan Bernal (Col) Androni Giocattoli 20:50:39 2 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:01:36 3 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 0:03:30 4 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:03:40 5 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 0:05:40 6 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina 0:07:31 7 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina 0:20:03 8 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 0:25:27 9 Antonio Zullo (Ita) Italy 0:30:24 10 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:40:02 11 Sebastian Schönberger (Aut) Tirol Cycling Team 0:40:59 12 Jérémy Maison (Fra) FDJ 0:43:39 13 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 0:44:16 14 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 0:45:53 15 Alberto Amici (Ita) Italy 0:48:45 16 Andrea Garosio (Ita) Italy 0:50:30 17 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:52:54 18 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:55:50 19 Luca Raggio (Ita) Italy 1:00:33 20 Matteo Natali (Ita) Italy 1:05:25 21 Awet Habtom Tekle (Eri) Bike Aid 1:07:44 22 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 1:07:57 23 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 1:08:12 24 Josu Zabala (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1:11:16 25 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 1:12:09 26 Leonardo Basso (Ita) Italy 1:26:55 27 Adne Van Engelen (Ned) Bike Aid 1:27:49 28 Niccolo' Salvietti (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 1:42:19 29 Valens Ndaiasenga (Aut) Tirol Cycling Team 1:43:12 30 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 1:47:39 31 Paolo Prandini (Ita) Sangemini - Mg. K Vis 1:51:11