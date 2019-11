Image 1 of 26 Chris Froome (Team Sky) took over the Tour of Oman lead on Green Mountain (Image credit: AFP Photo) Image 2 of 26 Chris Froome (Team Sky) celebrates his win on Green Mountain (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 26 Joaquim Rodriguez (Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 26 Chris Froome (Team Sky) in the leader's jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 26 The breakaway on stage 5 of the Tour of Oman (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 26 Chris Froome thanks his Sky teammates (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 26 Vincenzo Nibali (Astana) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 26 Roman Kreuziger (Tinkoff-Saxo) on the Sky train (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 26 Sergio Henao (Sky) goes on the attack (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 26 Robert Gesink (Belkin) latches onto the front group (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 26 The sun shines on the Tour of Oman (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 26 The Tour of Oman peloton heads into the hills toward Green Mountain (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 26 Chris Froome (Team Sky) won the Green Mountain stage in the Tour of Oman (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 26 Rigoberto Uran (Omega Pharma-Quickstep) comes in third (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 26 Romain Bardet (AG2R La Mondiale) in the best young rider's jersey in the Tour of Oman (Image credit: AFP Photo) Image 16 of 26 Preben Van Hecke (Topsport Vlaanderen) in the most aggressive rider's jersey in Oman (Image credit: AFP Photo) Image 17 of 26 Tejay van Garderen (BMC) distances Rigoberto Uran (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 26 Chris Froome (Team Sky) solos to the stage win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 26 Tejay van Garderen (BMC) heads in for second place on the stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 26 Tejay van Garderen (BMC) rides ahead of Rigoberto Uran on Green Mountain (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 26 Rigoberto Uran (Omega Pharma-Quickstep) in Tour of Oman (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 26 Chris Froome (Team Sky) checks the gap to his rivals (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 26 Dani Moreno (Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 26 Chris Froome (Team Sky) on the attack in Oman (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 26 The peloton on stage 5 of the Tour of Oman (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 26 Chris Froome (Team Sky) celebrates his win in the Tour of Oman (Image credit: AFP Photo)

Chris Froome (Team Sky) claimed victory atop Green Mountain on stage 5 of the Tour of Oman to move into the leader's red jersey and set up overall victory with just Sunday's flat stage to race.

Related Articles Van Garderen satisfied with second at the Tour of Oman

Tejay van Garderen (BMC) finished in second place on the climb, 22 seconds down on Froome but 11 seconds ahead of Rigoberto Uran (Omega Pharma-QuickStep). They also fill second and third overall, at 26 and 31 seconds respectively.

The race in the Persian Gulf is Froome's first of the season as he builds towards the defence of his Tour de France crown but he appears on form and ready to dominate another season of stage races.

After the finish, Froome took a few minutes to spin his legs and recover by riding further up the climb but returned with a smile on his face.

"I was extremely happy, extremely happy to win. We came to this race with a lot less pressure and stress on our shoulders but from a personal perspective I want to see where my condition was and I got the answer I wanted," Froome said to the journalists at the race.

The decisive stage of the six-day race was animated by a four-man break featuring Marco Canola (Bardiani-CSF) John Murphy (UnitedHealthCare), Thomas Sprengers and Preben Van Hecke (Topsport Vlaanderen-Baloise). The quartet had a lead of 3:30 over the peloton after 100 kilometres of racing, before Team Sky and Omega Pharma-QuickStep took up responsibility for the chase on the run-in to the base of Green Mountain.

The 5.7km climb is the perennial centre-piece of the Tour of Oman. Once on its slopes, after Tinkoff-Saxo overdid it with their initial surge, and Team Sky was quickly to the fore in setting the tempo.

Sergio Henao launched the team's first, probing attack with two kilometres to race, and when he was pegged back by van Garderen and Robert Gesink (Belkin), Froome immediately hammered his way clear and cruised home to victory.

"We took a bit of back seat coming into the climb and only took it up in the last few kilometres. We didn't waste energy on the front," Froome explained.

"Swifty and Danny Pate took us up to the front, then two kilometres up the climb, we regrouped and made our train. David Lopez set a hard pace on the front and did a lot of damage, then Mikel [Nieve] took over.

"Sergio [Henao] put in a well-timed attack and had Gesink and Tejay van Garderen chasing. When they brought them back, it was the perfect moment for to attack. We set out with that plan and it's a really good feeling to see it come as planned."

Froome's impressive display showed he has put in the hard miles during the winter in South Africa. He spun his usual low gear on the climb and appears to have worked on lifting his gaze from his stem to the road ahead.

His performance and dominance must have his rivals worried and left him confident for the races ahead.

"I think I'm in a very similar position to last year. Then I had a lot more pressure on my shoulders to get this result; today I didn't have that pressure. In a way it feels a lot better to have the victory today," Froome said.

"I think winning here is always more psychological that anything else. At this point it's still too far out to say anything in terms of build-up to the Tour de France but it's definitely good to have it in there."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 3:49:53 2 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:22 3 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:33 4 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:38 5 Robert Gesink (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:00:47 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:51 7 Arnold Jeannesson (Fra) Fdj.fr 0:00:56 8 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:59 9 Sergio Henao Montoya (Col) Team Sky 0:01:09 10 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 0:01:15 11 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 0:01:19 12 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 0:01:20 13 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 0:01:22 14 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:01:24 15 Stef Clement (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:01:30 16 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:01:45 17 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Netapp - Endura 18 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 0:01:48 19 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge 20 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 21 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 22 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 0:01:58 23 Leopold Konig (Cze) Team Netapp - Endura 0:02:05 24 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:09 25 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 26 Ivan Santaromita (Ita) Orica GreenEdge 0:02:11 27 Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge 0:02:14 28 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:02:19 29 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:25 30 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 0:02:32 31 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:02:37 32 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:02:41 33 Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing 0:02:49 34 Andy Schleck (Lux) Trek Factory Racing 35 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 0:02:54 36 Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol 0:03:00 37 Lucas Euser (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:03:05 38 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:03:09 39 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 40 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura 0:03:13 41 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:16 42 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:03:18 43 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:03:26 44 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:37 45 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:00 46 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:04:05 47 Tony Gallopin (Fra) Lotto Belisol 48 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 49 Martijn Maaskant (Ned) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:04:15 50 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 51 Marc Demaar (Ned) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 52 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:04:29 53 Alessandro Bazzana (Ita) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:04:37 54 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Team Katusha 55 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:04:41 56 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 0:04:49 57 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:58 58 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:05:09 59 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge 0:05:13 60 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 61 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team 0:05:16 62 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 63 Frantisek Padour (Cze) Team Netapp - Endura 0:05:23 64 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 65 Robert Wagner (Ger) Belkin-Pro Cycling Team 0:05:25 66 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 67 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 0:05:42 68 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing 0:05:44 69 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 0:05:48 70 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:05:55 71 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:06:13 72 Moreno Moser (Ita) Cannondale 0:06:34 73 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 74 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura 0:06:46 75 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:07:03 76 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 0:07:22 77 Peter Sagan (Svk) Cannondale 78 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 79 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 80 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 81 Vladimir Isaichev (Rus) Team Katusha 82 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 83 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 84 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol 85 Jetse Bol (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 86 Murilo Antonio Fischer (Bra) Fdj.fr 87 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 88 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 89 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 90 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 91 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 92 Jos Van Emden (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:07:30 93 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:44 94 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp - Endura 0:07:46 95 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 0:07:48 96 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp - Endura 0:07:51 97 André Greipel (Ger) Lotto Belisol 0:07:54 98 Ben Swift (GBr) Team Sky 99 William Bonnet (Fra) Fdj.fr 0:08:05 100 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 0:08:18 101 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 102 Laurent Mangel (Fra) Fdj.fr 0:08:24 103 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:08:32 104 Danny Pate (USA) Team Sky 105 Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 106 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 107 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 108 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 109 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:08:41 110 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 111 Barry Markus (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 112 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:08:48 113 Lars Boom (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:08:53 114 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol 0:08:58 115 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:09:00 116 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 0:09:19 117 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 118 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 0:09:22 119 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 0:09:29 120 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:10:09 121 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 122 Marco Canola (Ita) Bardiani CSF 123 Aldo Ino Ilesic (Slo) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:10:41 124 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:51 125 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:11:02 126 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:11:03 127 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge 0:11:11 128 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 129 Paolo Colonna (Ita) Bardiani CSF 0:12:10 130 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:12:39 131 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 132 Nacer Bouhanni (Fra) Fdj.fr 133 Sébastien Chavanel (Fra) Fdj.fr 134 Filippo Fortin (Ita) Bardiani CSF 135 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 136 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 0:12:41 137 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 0:12:43 138 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 0:13:39 139 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:13:59 140 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:14:43 141 John Murphy (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:14:52

AL JARDA # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 pts 2 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 3 John Murphy (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 1

BIRKAT AL MOUZ # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 pts 2 Marco Canola (Ita) Bardiani CSF 2 3 John Murphy (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 1

Finish - Jabal Al Akhdhar (green mountain) # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 15 pts 2 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 12 3 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 9 4 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 7 5 Robert Gesink (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 6 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 5 7 Arnold Jeannesson (Fra) Fdj.fr 4 8 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 3 9 Sergio Henao Montoya (Col) Team Sky 2 10 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 3:50:52 2 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 0:00:21 3 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Netapp - Endura 0:00:46 4 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF 0:01:10 5 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:01:38 6 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:38 7 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:59 8 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:04:10 9 Moreno Moser (Ita) Cannondale 0:05:35 10 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 11 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:06:04 12 Peter Sagan (Svk) Cannondale 0:06:23 13 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 14 Jetse Bol (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 15 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 16 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:07:33 17 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:07:42 18 Barry Markus (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 19 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:07:49 20 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:08:01 21 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:08:20 22 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:09:10 23 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 0:10:12 24 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 0:11:40 25 Nacer Bouhanni (Fra) Fdj.fr 26 Filippo Fortin (Ita) Bardiani CSF 27 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 28 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:13:00 29 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:13:44

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sky 11:32:07 2 AG2R La Mondiale 0:01:47 3 IAM Cycling 0:02:30 4 BMC Racing Team 0:03:12 5 Orica Greenedge 0:03:45 6 Team Katusha 0:04:11 7 Lotto Belisol 0:04:18 8 Team Netapp - Endura 0:04:35 9 Belkin Pro Cycling Team 0:05:14 10 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:05:19 11 Trek Factory Racing 0:05:29 12 Tinkoff-Saxo 0:05:46 13 Astana Pro Team 0:05:55 14 FDJ.fr 0:07:10 15 UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:08:18 16 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:07 17 Bardiani CSF 0:11:53 18 Cannondale 0:14:00

General classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Froome (GBr) Team Sky 18:36:45 2 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:26 3 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:00:31 4 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:48 5 Robert Gesink (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:00:57 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:01 7 Sergio Henao Montoya (Col) Team Sky 0:01:19 8 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 0:01:25 9 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 0:01:32 10 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 0:01:34 11 Arnold Jeannesson (Fra) Fdj.fr 0:01:50 12 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:01:51 13 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:53 14 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge 0:01:58 15 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 16 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 17 Leopold Konig (Cze) Team Netapp - Endura 0:02:15 18 Ivan Santaromita (Ita) Orica GreenEdge 0:02:21 19 Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:02:29 20 Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge 0:02:30 21 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team Sky 0:02:44 22 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 0:02:45 23 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 0:02:52 24 Stef Clement (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:02:55 25 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Netapp - Endura 0:03:10 26 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:03:31 27 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:03:34 28 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:03:35 29 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:50 30 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 0:03:57 31 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:04:12 32 Tony Gallopin (Fra) Lotto Belisol 0:04:14 33 Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing 34 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:04:15 35 Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol 0:04:25 36 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:04:34 37 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura 0:04:38 38 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:41 39 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:05:02 40 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:05:06 41 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:05:16 42 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team 0:05:26 43 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF 0:05:30 44 Marc Demaar (Ned) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:05:40 45 Alessandro Bazzana (Ita) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:06:01 46 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:06:06 47 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:06:34 48 Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo 0:06:42 49 Moreno Moser (Ita) Cannondale 0:06:44 50 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing 0:07:09 51 Peter Sagan (Svk) Cannondale 0:07:14 52 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 0:08:47 53 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 0:09:13 54 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:09:39 55 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 0:10:01 56 Lars Boom (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:10:18 57 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo 0:10:44 58 Lucas Euser (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:12:28 59 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:13:06 60 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:13:23 61 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 0:14:12 62 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 0:14:13 63 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:14:21 64 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Team Katusha 0:14:26 65 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 0:14:28 66 Frantisek Padour (Cze) Team Netapp - Endura 0:14:46 67 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:14:54 68 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 0:15:22 69 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 70 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 0:15:23 71 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 0:16:39 72 Marco Canola (Ita) Bardiani CSF 0:19:30 73 Andy Schleck (Lux) Trek Factory Racing 0:20:01 74 Laurent Mangel (Fra) Fdj.fr 0:20:33 75 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 0:21:16 76 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:21:28 77 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 0:23:08 78 Alan Marangoni (Ita) Cannondale 0:24:03 79 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:24:11 80 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp - Endura 0:24:58 81 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp - Endura 0:25:03 82 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:25:10 83 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing 0:25:12 84 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:14 85 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing 0:25:23 86 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 87 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:25:29 88 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:25:43 89 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge 0:25:48 90 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 0:26:29 91 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo 0:27:14 92 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team 0:27:46 93 William Bonnet (Fra) Fdj.fr 0:27:53 94 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:28:30 95 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol 0:28:40 96 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:28:48 97 André Greipel (Ger) Lotto Belisol 0:28:52 98 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:29:12 99 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:29:27 100 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:29:38 101 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 0:29:55 102 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:30:15 103 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:30:23 104 Nacer Bouhanni (Fra) Fdj.fr 0:30:27 105 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:30:30 106 Martijn Maaskant (Ned) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:30:33 107 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:30:35 108 Murilo Antonio Fischer (Bra) Fdj.fr 0:30:36 109 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura 0:30:42 110 Jos Van Emden (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:30:43 111 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 0:30:55 112 Vladimir Isaichev (Rus) Team Katusha 0:31:34 113 Barry Markus (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:31:55 114 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:32:02 115 Jetse Bol (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:32:08 116 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:32:43 117 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 0:33:11 118 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:33:25 119 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:33:47 120 Robert Wagner (Ger) Belkin-Pro Cycling Team 0:34:03 121 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 0:34:04 122 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:34:20 123 Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:34:21 124 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 125 Danny Pate (USA) Team Sky 126 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:34:30 127 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 0:34:42 128 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol 0:35:02 129 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 0:35:18 130 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 0:35:40 131 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 0:38:27 132 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 0:38:28 133 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge 0:38:41 134 Paolo Colonna (Ita) Bardiani CSF 0:39:45 135 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:40:12 136 Filippo Fortin (Ita) Bardiani CSF 0:40:16 137 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:40:32 138 Sébastien Chavanel (Fra) Fdj.fr 0:40:57 139 John Murphy (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:41:07 140 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:42:40 141 Aldo Ino Ilesic (Slo) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:43:30

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Belisol 30 pts 2 Peter Sagan (Svk) Cannondale 27 3 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 24 4 Nacer Bouhanni (Fra) Fdj.fr 22 5 Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 21 6 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 17 7 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 8 Christopher Froome (GBr) Team Sky 15 9 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 15 10 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 14 11 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 12 12 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 9 13 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 9 14 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 9 15 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 8 16 Francesco Gavazzi (Ita) Astana Pro Team 8 17 Marco Canola (Ita) Bardiani CSF 8 18 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 7 19 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge 7 20 Tony Gallopin (Fra) Lotto Belisol 7 21 Ben Swift (GBr) Team Sky 7 22 Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 7 23 Robert Gesink (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 6 24 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 5 25 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha 5 26 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 27 Arnold Jeannesson (Fra) Fdj.fr 4 28 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 4 29 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 4 30 Barry Markus (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 4 31 Paolo Colonna (Ita) Bardiani CSF 4 32 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 3 33 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 3 34 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 3 35 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp - Endura 3 36 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 3 37 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling 3 38 Sergio Henao Montoya (Col) Team Sky 2 39 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 2 40 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 41 John Murphy (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 2 42 Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo 1 43 Alessandro Bazzana (Ita) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 1 44 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 1 45 Moreno Moser (Ita) Cannondale 1 46 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 1 47 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing 1 48 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 1 49 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 1 50 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 1 51 Aldo Ino Ilesic (Slo) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 18:38:38 2 Kenny Elissonde (Fra) Fdj.fr 0:00:52 3 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Netapp - Endura 0:01:17 4 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:01:38 5 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:09 6 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF 0:03:37 7 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:04:41 8 Moreno Moser (Ita) Cannondale 0:04:51 9 Peter Sagan (Svk) Cannondale 0:05:21 10 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:12:28 11 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:13:29 12 Michel Koch (Ger) Cannondale 0:19:35 13 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:23:36 14 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:26:55 15 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:27:45 16 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:28:22 17 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 0:28:30 18 Nacer Bouhanni (Fra) Fdj.fr 0:28:34 19 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:28:37 20 Barry Markus (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:30:02 21 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:30:09 22 Jetse Bol (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:30:15 23 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:30:50 24 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 0:31:18 25 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge 0:32:49 26 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha 0:36:35 27 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:38:19 28 Filippo Fortin (Ita) Bardiani CSF 0:38:23 29 Sam Bennett (Irl) Team Netapp - Endura 0:38:39