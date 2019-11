Image 1 of 38 Peter Sagan (Cannondale) remains in the Tour of Oman leader's jersey. (Image credit: Stephen Farrand) Image 2 of 38 Peter Sagan (Cannondale) in the red race leader's jersey (Image credit: ASO) Image 3 of 38 The Tour of Oman had its longest day on stage 3 (Image credit: ASO) Image 4 of 38 Bobbie Traksel (Champion System) protected his jersey as most aggressive rider (Image credit: ASO) Image 5 of 38 Peter Sagan (Cannondale) repeats his Tour of Oman stage win on the Wadi Dayqah Dam (Image credit: ASO) Image 6 of 38 The race was lined out on stage 3 of Tour of Oman (Image credit: ASO) Image 7 of 38 More flowers for Peter Sagan (Cannondale) (Image credit: ASO) Image 8 of 38 Eddy Merckx had a front row seat for the podium presentation (Image credit: ASO) Image 9 of 38 The Cannondale team puts the peloton under pressure (Image credit: ASO) Image 10 of 38 Peter Sagan in red at the Tour of Oman (Image credit: ASO) Image 11 of 38 Cannondale was well prepared to defend Sagan's position (Image credit: ASO) Image 12 of 38 The peloton strung out in Tour of Oman (Image credit: ASO) Image 13 of 38 The peloton heads toward the Wadi Dayqah Dam (Image credit: ASO) Image 14 of 38 Riders head into the mountains of the Tour of Oman (Image credit: ASO) Image 15 of 38 Vincenzo Nibali follows his old teammate Peter Sagan (Image credit: ASO) Image 16 of 38 The podium ceremony was very civil, with chairs for the attendees (Image credit: ASO) Image 17 of 38 The peloton tackles the 190km stage from Nakhal Fort to Wadi Dayqah Dam (Image credit: ASO) Image 18 of 38 Team Sky hit the front to (Image credit: ASO) Image 19 of 38 Peter Sagan also took the green points jersey (Image credit: ASO) Image 20 of 38 The bunch endured the longest Tour of Oman stage (Image credit: ASO) Image 21 of 38 The breakaway was sure to have Bobbie Traksel (Image credit: ASO) Image 22 of 38 Peter Sagan won stage 3 of the Tour of Oman (Image credit: ASO) Image 23 of 38 Bobbie Traksel (Champion System) kept the polka dot jersey of most aggressive rider (Image credit: ASO) Image 24 of 38 The Cannondale team lines out the bunch for Sagan (Image credit: ASO) Image 25 of 38 Tony Gallopin holds the white jersey as best young rider behind Sagan (Image credit: ASO) Image 26 of 38 Greg van Avermaet leads BMC teammate Tony Gallopin to the line behind Sagan. (Image credit: ASO) Image 27 of 38 Peter Sagan (Cannondale) leads the best young rider competition (Image credit: ASO) Image 28 of 38 Sagan also leads the points classification (Image credit: ASO) Image 29 of 38 Tour of Oman leader Peter Sagan (Cannondale) and most aggressive rider Bobbie Traksel (Champion System) on the podium. (Image credit: Stephen Farrand) Image 30 of 38 Most aggressive rider Bobbie Traksel (Champion System) (Image credit: Stephen Farrand) Image 31 of 38 Peter Sagan (Cannondale) on the podium after winning his second straight stage in Oman. (Image credit: Stephen Farrand) Image 32 of 38 Peter Sagan (Cannondale) (Image credit: Stephen Farrand) Image 33 of 38 Peter Sagan (Cannondale) is interviewed after the stage (Image credit: Stephen Farrand) Image 34 of 38 Alberto Contador (Saxo Tinkoff) (Image credit: Stephen Farrand) Image 35 of 38 Vincenzo Nibali (Astana) (Image credit: Stephen Farrand) Image 36 of 38 Fabian Cancellara (RadioShack-Leopard) has missed out on victory but is already on form and looking good for the Classics (Image credit: Stephen Farrand) Image 37 of 38 The finish crowd was entertained before the riders arrived (Image credit: Stephen Farrand) Image 38 of 38 Peter Sagan (Cannondale) and Bobbie Traksel (Champion System) are once again together on the podium in Oman. (Image credit: Stephen Farrand)

Peter Sagan (Team Cannondale) unleashed his natural aggression and finely balanced climbing and sprinting ability to win stage 3 of the Tour of Oman up to the edge of the Wadi Dayqah Dam.

Sagan won on the same finish last year and repeated the same late surge again, powering away from everyone with 500 metres to go and opening a comfortable winning margin before the finish line. He was so strong and so much faster than his rivals that he had time to sit as he approached the finish and wave his hands in the air, seeming to ask what had happened to his rivals and indicating he had won with Merckx-esque ease.

Greg Van Avermaert (BMC Racing Team) won the fight for the best of the rest, one second behind Sagan. Tony Gallopin (Radioshack-Leopard) was third, with Alberto Contador (Team Saxo-Tinkoff) in his slipstream. Fourth place meant the Spaniard missed out on the time bonuses but revealed he is serious about targeting overall victory and will surely be aggressive on the climb to the finish at Green Mountain on Thursday.

Philippe Gilbert (BMC Racing Team) finished seventh, at four seconds, with Vincenzo Nibali (Astana) 11th at eight seconds and Chris Froome (Team Sky) 13th at nine seconds. Contador is now the best placed overall contender as Green Mountain looms large on the horizon, with Nibali one second behind, 2012 winner Peter Velits (Omega Pharma-Quick Step) at two seconds, Froome at four seconds and Cadel Evans (BMC Racing Team) at eight seconds. The 10-6-4 second time bonuses could play a huge factor in deciding the overall winner.

Five hours in the saddle

The riders were hot and tired after riding 190km and five hours under the hot Oman sun. After cording the finish line and grabbing drinks from their soigneurs they quickly rolled back down the climb to their team cars.

Only Sagan and Bobbie Traksel (Champion System) were needed on the edge of the dam for the podium ceremony. Traksel had again been in the break of the day to defend the polka-dot most aggressive rider jersey, while Sagan climbed on the podium four times to collect the honours as stage winner, and for the red, white and green jerseys as leader of the general classification, the points classification and the best young rider classification.

It was emblematic of his domination, with the likes of world champion Philippe Gilbert (BMC Racing Team), Vincenzo Nibali (Astana) Contador and Chris Froome (Team Sky) left with bit parts in the second consecutive Sagan show.

"I really want to thank the team for all the work they did today. There was a lot of headwind but the team set me up and its great to win," Sagan said as he got changed with his loyal and hard working Team Cannondale teammates.

"I remembered that the last 20km and the uphill finish was tough. Marco Marcato (Vacansoleil-DCM) was the first to attack. I chased him down and there was about 100 metres to the end of the climb. I wanted to be at the front as the road eased and I was. After that, it was pretty easy it was good to win again."

Sagan is known for his original stage victory celebrations. However after looking back several times, he was perhaps so surprised by his significant winning margin that he was unsure how to celebrate.

"In the end I didn't do anything. I looked back but only to see if they were catching me." They weren't, with main peloton spread across eight minutes.

Thanks to a 10-second time bonus, Sagan extended his overall race lead to 16 seconds on Gallopin, with Van Avermaet moving up to third place at 26 seconds.

All three will surely slip down the classification after Thursday's stage, with Sagan confirming he will not attempt to defend the red jersey, despite his excellent form.

"It's a real climb tomorrow," he said. "It's six kilometres long. I don't think I'll be up there or be able to defend my lead."

The 152.5km stage from Al Saltiyah in Samail to Jabal al Akhdhar (Green Mountain) is largely flat as it twists around the Wadi and valleys. The final 5.5km, with the last two kilometres at 13.5%, will decide the stage winner and the overall race winner.

Full Results 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 5:06:28 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:01 3 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 4 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 5 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 Andrea Pasqualon (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:04 7 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 8 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 9 Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 10 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 11 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:00:08 12 Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura 0:00:09 13 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 14 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 15 Fabian Cancellara (Swi) RadioShack Leopard 16 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 17 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 18 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 19 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 20 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 21 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 22 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 23 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 24 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 26 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step 27 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quick Step 28 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:16 29 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:00:18 30 Pavel Brutt (Rus) Katusha 31 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 32 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 33 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 34 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 35 Matthew Busche (USA) RadioShack Leopard 0:00:25 36 Ryota Nishizono (Jpn) Champion System Pro Cycling Team 37 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica-GreenEdge 38 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 39 Junya Sano (Jpn) Japan 0:00:33 40 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step 41 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick Step 42 Taiji Nishitani (Jpn) Japan 43 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 44 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 45 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:39 46 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 47 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 48 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 49 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 0:00:42 50 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 0:00:44 51 Feng Chun Kai (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 52 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 0:00:51 53 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:00:58 54 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 55 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 56 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 57 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 58 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 59 Jiao Pengda (Chn) Champion System Pro Cycling Team 60 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 61 Boy van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 62 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 63 Gatis Smukulis (Lat) Katusha 64 Yuzuru Suzuki (Jpn) Japan 65 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 66 Rudiger Selig (Ger) Katusha 67 Dominique Rollin (Can) FDJ 68 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 69 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 70 Alexander Kristoff (Nor) Katusha 71 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 72 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 73 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 74 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 75 Xu Gang (Chn) Champion System Pro Cycling Team 76 Andrea Di Corrado (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:10 77 David Boucher (Fra) FDJ 0:01:14 78 Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard 79 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 80 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 81 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 82 Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack Leopard 83 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 84 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:01:18 85 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha 0:01:24 86 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 0:01:37 87 Kristijan Koren (Slo) Cannondale Pro Cycling 88 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 89 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 90 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 91 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha 92 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 93 Markus Eichler (Ger) Team NetApp-Endura 94 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 95 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 96 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 97 William Bonnet (Fra) FDJ 98 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 99 Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:02:23 100 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step 101 Stijn Devolder (Bel) RadioShack Leopard 102 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 103 Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano 104 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 105 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 106 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 107 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 0:02:27 108 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 0:02:46 109 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 0:02:48 110 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:02:55 111 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:02:56 112 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 0:03:31 113 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 114 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 115 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale Pro Cycling 0:03:39 116 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale Pro Cycling 117 Matt Brammeier (Irl) Champion System Pro Cycling Team 0:03:59 118 Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:04:16 119 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 120 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:04:23 121 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 122 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:05:06 123 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 124 Marco Haller (Aut) Katusha 125 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 126 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 127 Kohei Uchima (Jpn) Japan 128 Kazuhiro Mori (Jpn) Japan 0:05:33 129 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:05:35 130 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 0:06:39 131 Kenny Robert van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:06:41 132 Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling 133 Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale 134 Tom Veelers (Ned) Team Argos-Shimano 135 Baden Cooke (Aus) Orica-GreenEdge 136 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 137 Tomohiro Kinoshita (Jpn) Japan 138 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:07:21 139 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 0:07:31 140 Bobbie Traksel (Ned) Champion System Pro Cycling Team 0:07:58 141 Yusuke Hatanaka (Jpn) Japan 0:08:20 142 Russell Downing (GBr) Team NetApp-Endura 0:02:23

Sprint 1 - Barka, 37km 1 Bobbie Traksel (Ned) Champion System Pro Cycling Team 3 pts 2 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 3 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 1

Sprint 2 - 143.5km 1 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 3 pts 2 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 2 3 Yusuke Hatanaka (Jpn) Japan 1

Points - Wadi Dayqah Dam, 190km 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 15 pts 2 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 12 3 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 9 4 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 7 5 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 6 Andrea Pasqualon (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 5 7 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 4 8 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3 9 Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 2 10 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 1

Young riders 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 5:06:28 2 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 0:00:01 3 Andrea Pasqualon (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:04 4 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 5 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:00:09 6 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 7 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 0:00:18 9 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 10 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 11 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:00:33 12 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 13 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:39 14 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 0:00:42 15 Feng Chun Kai (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 0:00:44 16 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:00:58 17 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 18 Boy van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 19 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 20 Rudiger Selig (Ger) Katusha 21 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 22 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 23 Andrea Di Corrado (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:01:10 24 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 0:01:37 25 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 26 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 27 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:02:23 28 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 29 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 0:03:31 30 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 31 Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:04:16 32 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 33 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:04:23 34 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 35 Marco Haller (Aut) Katusha 0:05:06 36 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 37 Kohei Uchima (Jpn) Japan 38 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:05:35 39 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 0:06:39 40 Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling 0:06:41 41 Tomohiro Kinoshita (Jpn) Japan 42 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:07:21 43 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 0:07:31

Teams 1 BMC Racing Team 15:19:38 2 Omega Pharma-Quick Step 0:00:08 3 IAM Cycling 0:00:13 4 AG2R La Mondiale 0:00:15 5 Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:17 6 FDJ 7 RadioShack Leopard 0:00:21 8 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:23 9 Team Saxo-Tinkoff 0:00:54 10 Astana Pro Team 0:01:01 11 Team NetApp-Endura 0:01:07 12 Orica-GreenEdge 0:01:18 13 Champion System Pro Cycling Team 0:01:39 14 Japan 0:01:50 15 Katusha 0:02:00 16 Cannondale Pro Cycling 0:02:37 17 Sky Procycling 0:03:09 18 Team Argos-Shimano 0:04:28

General classification after stage 3 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 12:59:43 2 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 0:00:16 3 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:26 4 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:00:30 5 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:00:31 6 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:32 7 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 8 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:00:33 9 Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 0:00:35 10 Andrea Pasqualon (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 11 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 12 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 13 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:00:36 14 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quick Step 15 Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura 0:00:40 16 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 17 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 18 Fabian Cancellara (Swi) RadioShack Leopard 19 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 20 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 21 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 22 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 23 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step 24 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 25 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 26 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 27 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:47 28 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:49 29 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 30 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 31 Pavel Brutt (Rus) Katusha 32 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 33 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:00:56 34 Matthew Busche (USA) RadioShack Leopard 35 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:01:04 36 Taiji Nishitani (Jpn) Japan 37 Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura 38 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 0:01:10 39 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 0:01:22 40 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quick Step 0:01:29 41 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 42 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:01:48 43 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:01:58 44 Feng Chun Kai (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 0:01:59 45 Dominique Rollin (Can) FDJ 0:02:12 46 Reto Hollenstein (Swi) IAM Cycling 0:02:13 47 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 0:02:20 48 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:24 49 Junya Sano (Jpn) Japan 0:02:30 50 Yuzuru Suzuki (Jpn) Japan 0:02:31 51 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:02:33 52 Ryota Nishizono (Jpn) Champion System Pro Cycling Team 0:02:39 53 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 0:02:40 54 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:02:44 55 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 0:02:45 56 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:02:46 57 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica-GreenEdge 58 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 0:02:53 59 Boy van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:55 60 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 0:02:57 61 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 0:03:05 62 Alexander Kristoff (Nor) Katusha 63 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 64 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 65 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 66 Xu Gang (Chn) Champion System Pro Cycling Team 67 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 0:03:06 68 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 0:03:10 69 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 70 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:03:21 71 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 72 Andrea Di Corrado (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:03:22 73 Rudiger Selig (Ger) Katusha 0:03:29 74 Gatis Smukulis (Lat) Katusha 75 Jiao Pengda (Chn) Champion System Pro Cycling Team 76 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 77 Kristijan Koren (Slo) Cannondale Pro Cycling 0:03:34 78 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:03:40 79 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:03:42 80 William Bonnet (Fra) FDJ 0:03:44 81 Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack Leopard 0:03:45 82 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 83 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 0:03:49 84 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha 0:03:55 85 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:04:02 86 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 0:04:08 87 Markus Eichler (Ger) Team NetApp-Endura 88 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha 89 David Boucher (Fra) FDJ 0:04:21 90 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 0:04:29 91 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:04:30 92 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 93 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 94 Maciej Bodnar (Pol) Cannondale Pro Cycling 0:04:34 95 Stijn Devolder (Bel) RadioShack Leopard 0:04:54 96 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 0:04:56 97 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:05:06 98 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 0:05:42 99 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 0:06:02 100 Russell Downing (GBr) Team NetApp-Endura 0:06:15 101 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:06:26 102 Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team 0:06:37 103 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:06:48 104 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:06:51 105 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 106 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:06:54 107 Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard 0:07:07 108 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:15 109 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:07:18 110 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 0:07:30 111 Marco Haller (Aut) Katusha 0:07:37 112 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:07:41 113 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 0:07:50 114 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:54 115 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:08:11 116 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 0:08:16 117 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 0:08:20 118 Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:08:40 119 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:08:48 120 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 121 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:54 122 Baden Cooke (Aus) Orica-GreenEdge 0:09:08 123 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:09:13 124 Kazuhiro Mori (Jpn) Japan 0:09:16 125 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 0:09:24 126 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:09:47 127 Matt Brammeier (Irl) Champion System Pro Cycling Team 0:09:52 128 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 0:09:59 129 Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:10:09 130 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 131 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 0:10:59 132 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 0:11:26 133 Kohei Uchima (Jpn) Japan 0:11:44 134 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 0:12:21 135 Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano 0:12:22 136 Kenny Robert van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:12:34 137 Tom Veelers (Ned) Team Argos-Shimano 138 Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale 139 Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling 140 Yusuke Hatanaka (Jpn) Japan 0:14:12 141 Tomohiro Kinoshita (Jpn) Japan 0:14:37 142 Bobbie Traksel (Ned) Champion System Pro Cycling Team 0:19:58

Points classification 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 30 pts 2 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 21 3 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 16 4 Bobbie Traksel (Ned) Champion System Pro Cycling Team 12 5 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 12 6 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 12 7 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 11 8 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 9 9 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 10 Alberto Contador Velasco (Spa) Team Saxo-Tinkoff 7 11 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 7 12 Alexander Kristoff (Nor) Katusha 7 13 Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quick Step 6 14 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick Step 6 15 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 5 16 Andrea Pasqualon (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 5 17 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 5 18 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 5 19 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 4 20 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 4 21 Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 4 22 Kohei Uchima (Jpn) Japan 4 23 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 3 24 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 3 25 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 3 26 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 3 27 Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 2 28 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 2 29 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 2 30 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 2 31 Tomohiro Kinoshita (Jpn) Japan 2 32 Dominique Rollin (Can) FDJ 1 33 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1 34 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 1 35 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 1 36 Yusuke Hatanaka (Jpn) Japan 1

Combativity classification 1 Bobbie Traksel (Ned) Champion System Pro Cycling Team 17 pts 2 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 3 Kohei Uchima (Jpn) Japan 6 4 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 4 5 Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura 3 6 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 3 7 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 3 8 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 3 9 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 2 10 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 2 11 Tomohiro Kinoshita (Jpn) Japan 2 12 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 1 13 Dominique Rollin (Can) FDJ 1 14 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1 15 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 1 16 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 1 17 Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano 1 18 Yusuke Hatanaka (Jpn) Japan 1

Young riders classification 1 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 12:59:43 2 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 0:00:16 3 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 0:00:31 4 Andrea Pasqualon (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:35 5 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:00:40 6 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 7 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 8 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 0:00:49 9 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 10 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:01:48 11 Feng Chun Kai (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 0:01:59 12 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 0:02:20 13 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:24 14 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 0:02:45 15 Boy van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:55 16 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 0:02:57 17 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 0:03:05 18 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 19 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 0:03:06 20 Andrea Di Corrado (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:03:22 21 Rudiger Selig (Ger) Katusha 0:03:29 22 Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:04:02 23 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 0:04:08 24 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 0:04:30 25 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Argos-Shimano 0:06:02 26 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:06:26 27 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:06:51 28 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 29 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:06:54 30 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:15 31 Marco Haller (Aut) Katusha 0:07:37 32 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:07:41 33 Wesley Kreder (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:54 34 Erick Rowsell (GBr) Team NetApp-Endura 0:08:11 35 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 0:08:16 36 Christian Delle Stelle (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:09:47 37 Jang Chan Jae (Kor) Champion System Pro Cycling Team 0:09:59 38 Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:10:09 39 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 40 Kohei Uchima (Jpn) Japan 0:11:44 41 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 0:12:21 42 Guillaume Boivin (Can) Cannondale Pro Cycling 0:12:34 43 Tomohiro Kinoshita (Jpn) Japan 0:14:37