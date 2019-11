Image 1 of 10 A brilliant victory for Nathan Earle at Guanzling Scenic Area ahead of fellow compatriot Bernie Sulzberger (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 2 of 10 Nathan Earle might have a lot more to say before the end of the Tour de Taiwan (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 3 of 10 Jersey holders Nathan Earle (mountains leader), Kirill Pzdnyakov (race leader) and Choi Ki Ho (best Asian rider) (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 4 of 10 Stage winner Nathan Earle was congratulated by race organiser Lee Kai Chih (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 5 of 10 Norway's Oddbjorn Klomsten Andersen came in third followed by Hong Kong star Choi Ki Ho (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 6 of 10 The fight is on between Nathan Earle and Kirill Pozdnyakov (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 7 of 10 A warm welcome by the crowd in Tainan for the 25th Tour de Taiwan (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 8 of 10 Christoph Schweizer (Synergy Baku Cycling Project) takes the only intermediate sprint of the day. (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 9 of 10 An attack from the gun by Fabian Schnaidt (Champion System) (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 10 of 10 Choi Ki Ho is a star of Asian cycling (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan)

Pre-race favorite Nathan Earle of Huon Salmon-Genesys Wealth Advisers met expectations as he won stage 2 from Tainan City Hall to Guanzling Scenic Area, but he missed taking the leader's jersey by three seconds from stage 1 winner Kirill Pozdnyakov (Synergy Baku Cycling Project) who finished fifth on the day, six seconds back. The 25th Tour de Taiwan remains wide open after what was considered the queen stage.

It was a 1-2 for Tasmania as Bernard Sulzberger (Drapac) finished second, followed by Oddbjørn Klomtsen Andersen (Team Frøy-Bianchi) in third. Hong Kong's Choi Ki Ho, the current Asia Tour leader, led out the sprint with 300 metres to go but the talented 21-year-old faded to fourth at the finish.

"It's just happiness and relief," said Earle after crossing the line. "The boys of my team did a great job taking me to the climb with the bunch all together as we wanted it to be. With one kilometer to go I was in 15th position and I thought I delayed it a bit too much but the key to succeed was to not get too excited too early. When a Japanese rider attacked with 800 metres to go, that was no worries."

Earle's ride up the mountain went exactly according to the plan, unlike some of his adversaries. Choi sustained a flat tyre with 8km to go but he got a quick wheel change from his 19-year-old teammate Leung Chun Wing, the junior world champion for the points race and another big talent coming from Hong Kong. Ho Burr awaited Choi to bring him back to the bunch.

Pozdnyakov's hiccups occurred closer to the finish. "In the last corner going uphill, a rider took me too far to the right," the Russian said. "I had to pull my brake, so I made some mistakes. Otherwise I would have made the top three rather than the top five. I was feeling very good on that climb."

It was a very fast, aggressive race from start to finish. Fabian Schnaidt (Champion System) was the first man in action just after the flag dropped at the start of the stage. He was joined at the front by Shotaro Iribe (Shimano Racing) and Max Walsleben (Nutrixxion-Abus) but their largest lead extended to only 34 seconds. A very active peloton brought them back after 31 kilometres of racing.

The next major breakaway group was comprised of 13 riders after 60 kilometres of racing: Mart Ojavee (Champion System), Gordon McCauley (Drapac), Pat Shaw (Huon), Benjamin Sydlik (Nutrixxion), Andreas Muller and Benjamin Edmuller (Arbo), Louis Meintjes (MTN-Qhubeka), Christophe Schweizer (Baku), Bradley White (UnitedHealthcare), Morten Sandvik (Froy), Benjamin Giraud (La Pomme-Marseille), Ho Burr (Hong Kong) and Anuar Manan (Baku).

Shaw and Edmuller attacked the break and a re-shuffling at the front of the race took place as their 11 former breakaway companions were caught, but 12 other riders bridged up to the two leaders: Adiq Hussainie (Champion System), Floris Goesinnen (Drapac), Shotaro Iribe (Shimano), Grischa Janorschke (Nutrixxion-Abus), Thomas Vaubourzeix (La Pomme-Marseille), Yoshimitsu Hiratsuka (Aisan), Jacques Janse van Rensburg (MTN-Qhubeka), Hui Zhang (Max Success), Okho Shimizu (Japan), Rizuan Zainal (Malaysia), David Clarke (Baku) and Ryan Sherlock (Polygon). It became a front group of 19 riders with the addition of Sulzberger and McCauley (Drapac), Masakazu Ito (Aisan), Meintjes and Tsgabu Grmay (MTN-Qhubeka).

Choi showed that he was maybe too nervous as he bridged the gap together with Robbie Hucker (Drapac). The Huon Salmon-Genesys Wealth Advisers team would never let him go before the climb, so the breakaway was reeled in with the exception of McCauley who, at the age of 41, showed his courage until it all came back together within 10 kilometers to go.

The MTN-Qhubeka team was the most active with a Team Sky-style of riding at the head of the peloton in the final climb leading up to Guanzling Spa Resort, but with a limited benefit. Their 21-year-old Ethiopian rider Tsgabu Grmay, however, looks likely to make his third top ten overall in a big stage race after finishing fifth at the Tropicale Amissa-Bongo and ninth at Le Tour de Langkawi.

Stage 3 in the Changhua county will give Earle another occasion to challenge Pozdnyakov as the short uphill finish in front of the magnificent Baguashan Buddha statue also suits his characteristics.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 2:53:15 2 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 3 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 4 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 5 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:06 6 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 7 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 8 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 9 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 0:00:12 10 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 11 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 12 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 13 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 0:00:17 14 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 0:00:20 15 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:23 16 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 17 Jai Crawford (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 18 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 0:00:27 19 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 20 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 21 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 22 Morten Sandvik (Nor) Team Frøy-Bianchi 23 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team 24 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:00:33 25 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthCare Pro Cycling 26 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 27 John Kronborg Ebsen (Den) Synergy Baku Cycling Project Team 28 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 0:00:38 29 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:43 30 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 31 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:00:46 32 Halvor Tandrevold (Nor) Team Frøy-Bianchi 0:00:49 33 Hiroki Nishimura (Jpn) Japan National Team 0:00:54 34 Muhammad Fauzan Ahmad Lufti (Mas) Malaysia National Team 35 Ryan Sherlock (Irl) Polygon Sweet Nice Team 0:00:57 36 Christopher Jenninngs (RSA) Team La Pomme Marseille 37 Ryoma Nonaka (Jpn) Shimano Racing Team 0:01:00 38 En Huang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:01:03 39 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 0:01:05 40 Sirironnachai Sarawut (Tha) Thailand National Team 41 Kun Hung Hung (Tpe) Team Senter - Merida 0:01:15 42 Dirk Müller (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:01:22 43 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:01:24 44 Yat Wai Chan (HKg) Team Hong Kong China 45 Lee Rodgers (GBr) CCN Cycling Team 0:01:31 46 Floris Goesinnen (Ned) DRAPAC Cycling 0:01:33 47 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 0:01:35 48 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:40 49 Mohd Saiful Anwar Azis (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:43 50 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 0:01:51 51 Johann Van Zyl (RSA) MTN Qhubeka 0:01:55 52 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 53 Hsin Hua Huang (Tpe) Team Senter - Merida 54 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:02:00 55 Yue Peng Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:02:04 56 Yordsuwan Setthawut (Tha) Thailand National Team 0:02:10 57 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:21 58 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 0:02:24 59 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 60 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 0:02:33 61 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad Fuat (Mas) Malaysia National Team 0:02:46 62 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:02:49 63 Masahiko Yasui (Jpn) Shimano Racing Team 0:03:09 64 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:03:13 65 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 66 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 67 Nur Arif Prayoga (Ina) Polygon Sweet Nice Team 68 Petr Lechner (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:03:21 69 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 0:03:27 70 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:03:29 71 Che Wei Hu (Tpe) Team Senter - Merida 0:03:44 72 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 0:03:55 73 Yin Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 0:03:58 74 Yi Hao Tseng (Tpe) Team Senter - Merida 0:04:08 75 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 0:04:24 76 Liphongyu Navuti (Tha) Thailand National Team 0:04:41 77 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:05:28 78 Bradley White (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 79 Chun Wing Leung (HKg) Team Hong Kong China 0:06:10 80 Max Walsleben (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:06:51 81 Dominic Jelfs (Irl) Madison Genesis Team 0:07:20 82 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 83 Rick Ampler (Ger) NUTRIXXION ABUS 84 Joseph Cooper (NZl) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 85 Thomas Palmer (Aus) DRAPAC Cycling 0:07:28 86 Martyn Irvine (Irl) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:08:39 87 Luke Keough (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 88 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 89 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 90 Burr Ho (HKg) Team Hong Kong China 91 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 92 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis Team 93 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 0:08:48 94 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing Team 0:09:02 95 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:09:33 96 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:09:35 97 Brennan Townshend (GBr) Madison Genesis Team 0:12:21

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 15 pts 2 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 14 3 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 13 4 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 12 5 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 11 6 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 10 7 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 9 8 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 8 9 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 7 10 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 6 11 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 5 12 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 5 13 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 4 14 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 3 15 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 3 16 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 2 17 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 2 18 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1 19 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 1

KoM # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 6 pts 2 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 4 3 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 2 4 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Frøy-Bianchi 8:40:24 2 Huon Salmon-Genesys Wealth Advisers 0:00:11 3 MTN Qhubeka 0:00:12 4 Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:23 5 Drapac Cycling 0:01:11 6 Team Hong Kong China 0:01:12 7 Max Success Sports Cycling Team 0:01:23 8 Thailand National Team 0:01:51 9 Aisan Racing Team 0:02:15 10 Terengganu Cycling Team 0:02:50 11 Shimano Racing Team 0:03:08 12 Team Senter - Merida 0:03:09 13 Polygon Sweet Nice Team 0:03:43 14 Champion System Pro Cycling Team 0:04:21 15 Japan National Team 0:04:39 16 Team La Pomme Marseille 0:06:08 17 ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:07:23 18 Madison Genesis Team 0:07:35 19 NUTRIXXION ABUS 0:11:03 20 Malaysia National Team 0:12:34 21 UnitedHealthCare Pro Cycling 0:14:01 22 CCN Cycling Team

General classification after Stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 6:08:34 2 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:00:03 3 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 0:00:07 4 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 0:00:09 5 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 0:00:13 6 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:19 7 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 8 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 9 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 0:00:25 10 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 11 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 12 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 13 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 0:00:26 14 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 0:00:30 15 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 0:00:31 16 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:36 17 Jai Crawford (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 18 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 19 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 0:00:38 20 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:00:40 21 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 22 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team 23 Morten Sandvik (Nor) Team Frøy-Bianchi 24 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:00:46 25 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthCare Pro Cycling 26 John Kronborg Ebsen (Den) Synergy Baku Cycling Project Team 27 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 28 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:49 29 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 0:00:51 30 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:00:53 31 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:00:59 32 Halvor Tandrevold (Nor) Team Frøy-Bianchi 0:01:02 33 Muhammad Fauzan Ahmad Lufti (Mas) Malaysia National Team 0:01:07 34 Ryan Sherlock (Irl) Polygon Sweet Nice Team 0:01:10 35 Christopher Jenninngs (RSA) Team La Pomme Marseille 36 Ryoma Nonaka (Jpn) Shimano Racing Team 0:01:13 37 En Huang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:01:16 38 Sirironnachai Sarawut (Tha) Thailand National Team 0:01:18 39 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 40 Kun Hung Hung (Tpe) Team Senter - Merida 0:01:28 41 Dirk Müller (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:01:35 42 Yat Wai Chan (HKg) Team Hong Kong China 0:01:37 43 Lee Rodgers (GBr) CCN Cycling Team 0:01:44 44 Floris Goesinnen (Ned) DRAPAC Cycling 0:01:46 45 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 0:01:48 46 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:53 47 Mohd Saiful Anwar Azis (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:56 48 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 0:02:08 49 Johann Van Zyl (RSA) MTN Qhubeka 50 Hsin Hua Huang (Tpe) Team Senter - Merida 51 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:02:13 52 Yordsuwan Setthawut (Tha) Thailand National Team 0:02:23 53 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:34 54 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:37 55 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 56 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 0:02:46 57 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:02:59 58 Masahiko Yasui (Jpn) Shimano Racing Team 0:03:22 59 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:03:24 60 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:03:26 61 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 62 Petr Lechner (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:03:34 63 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:03:39 64 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 0:03:40 65 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 0:04:07 66 Yin Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 0:04:11 67 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 0:04:37 68 Liphongyu Navuti (Tha) Thailand National Team 0:04:54 69 Nur Arif Prayoga (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:06:58 70 Max Walsleben (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:07:04 71 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:07:32 72 Joseph Cooper (NZl) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:07:33 73 Bradley White (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:07:38 74 Thomas Palmer (Aus) DRAPAC Cycling 0:07:41 75 Yue Peng Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 76 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:08:24 77 Dominic Jelfs (Irl) Madison Genesis Team 0:08:39 78 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 0:08:51 79 Luke Keough (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:08:52 80 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis Team 81 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 82 Burr Ho (HKg) Team Hong Kong China 83 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 0:08:59 84 Rick Ampler (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:09:30 85 Yi Hao Tseng (Tpe) Team Senter - Merida 0:09:45 86 Che Wei Hu (Tpe) Team Senter - Merida 0:10:05 87 Martyn Irvine (Irl) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:10:49 88 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:11:16 89 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 0:11:43 90 Brennan Townshend (GBr) Madison Genesis Team 0:12:34 91 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad Fuat (Mas) Malaysia National Team 0:12:38 92 Hiroki Nishimura (Jpn) Japan National Team 0:13:51 93 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 0:14:16 94 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:15:10 95 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:15:12 96 Chun Wing Leung (HKg) Team Hong Kong China 0:16:02 97 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing Team 0:18:26

KoM classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 6 pts 2 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 4 3 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 2 4 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 28 pts 2 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 22 3 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 18 4 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 17 5 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 15 6 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 14 7 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 12 8 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 12 9 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 12 10 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 11 11 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 10 12 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 10 13 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 9 14 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 8 15 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 8 16 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 7 17 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 7 18 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 7 19 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 7 20 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 6 21 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 5 22 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 5 23 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 5 24 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 5 25 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 4 26 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 3 27 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 3 28 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 3 29 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 3 30 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 2 31 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 2 32 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1 33 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 1 34 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 1 35 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 1