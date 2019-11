Image 1 of 8 the Synergy Baku Cycling Project on the start line with rider/directeur sportif David McCann, David Clarke, John Ebsen, Christoph Schweizer, Kirill Pozdnyakov and Anuar Manan. (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 2 of 8 Start led by Taiwanese officials (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 3 of 8 Drums played to give courage to the riders in the wind (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 4 of 8 Breakaway group led by Chris Jennings (La Pomme-Marseille) ahead of Kirill Pozdnyakov (Baku), Cheung King Lok (Hong Kong), Puchong (Thailand) and Kohei Uchima (Japan) (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 5 of 8 First pro win for Pozdnyakov (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 6 of 8 Bunch sprint won by Christoph Schweizer (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 7 of 8 Kirill Pozdnyakov is in yellow (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 8 of 8 Kirill Pozdnyakov and Cheung King Lok share the honours after stage 1 (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan)

At only their second race after Le Tour de Langkawi, Kirill Pozdnyakov and his newly created Synergy Baku Cycling Project team from Azerbaijan have found success at the 25th Tour de Taiwan. The Russian neo-pro collected his first pro victory at the end of stage 1 called “Terrific Taiwan”, ahead of his last breakaway companion Cheung King Lok from Hong Kong, while the peloton didn’t manage to catch them and Christoph Schweizer completed Baku’s triumph by winning the bunch sprint eight seconds later.

“I’m very happy”, Pozdnyakov said. “To win such a hard and nice race brings me a lot of emotions. I wasn’t afraid of the return of the peloton because I was just giving 100 per cent of myself. It worked out well today because we formed a very good group at the front. Normally it’s very difficult to stay away on a flat terrain but we managed to do so because the peloton was tired and it made the race less controllable. I’m grateful to Jeremy Hunt, David McCann and David McQuaid to have put this team together. It’s a very professional environment. It gives me my first opportunity to race in Asia, firstly at Le Tour de Langkawi and now here.”

At the end of last year, McQuaid sealed a deal with the Azeri authorities with the aim of developing local riders for the Rio de Janeiro Olympics in 2016. A few experienced cyclists, including recently retired Hunt and McCann, were hired to help them reach their goal.

Pozdnyakov is one of them. At the age of 24, he found fame in Belgium where he won nineteen races as a junior including the U19 version of Omloop Het Nieuwsblad. With the VL Technics Abutriek team, he won the Tour de Côte d’Or in France last year and finished 3rd at the GP Geluwe and 5th at the Flèche ardennaise.

“Normally, climbing is no problem for me”, said the man from Bryansk. “I’ll try to defend the yellow jersey. For GC, we also have other options, with [Denmark’s] John Ebsen for example.” Stage 2 in the county of Tainan is expected to be the queen stage of the race of the Tour de Taiwan after the peloton has left the windy conditions of the Dapeng Bay in the far south of the country behind.

“The wind has been my ally”, Pozdnyakov noted. Initially, South African Pro Continental team MTN-Qhubeka showed their ambition when Johan van Zyl was the first man to attack after 7km of racing but without being granted any freedom. Another motivated team appeared to be French outfit La Pomme-Marseille as they were represented by four riders a major 20-man breakaway. However, only after half way into the stage, a decisive move took place with eight riders going clear off the peloton: Chris Jennings (La Pomme-Marseille), Jakub Kratochvila (Arbö), Jacques Janse van Rensburg (MTN-Qhubeka), Sai-Udomsin Puchong and Liphongyu Navuti (Thailand), Kohei Uchima (Japan), Cheung and Pozdnyakov.

As they never got an advantage superior to one and half minutes, a bunch sprint finish was highly expected but Pozdnyakov had kept some energy to launch an attack while riding against the wind over a bridge with 4km to go. Only Cheung managed to go across but GC contender Janse van Rensburg was forced to give up all of his hopes of winning the Tour de Taiwan due to cramps. There’s obviously more to be seen from rookie Pozdnyakov and the new task force born in one more former Republic of the Soviet Union that has fallen in love with cycling.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 3:15:24 2 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 3 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:08 4 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 5 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 6 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 7 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 8 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 9 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 10 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 11 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 12 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 13 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 14 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 15 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 16 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 17 Yordsuwan Setthawut (Tha) Thailand National Team 18 Lee Rodgers (GBr) CCN Cycling Team 19 Muhammad Fauzan Ahmad Lufti (Mas) Malaysia National Team 20 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 21 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 22 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 23 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 24 Luke Keough (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 25 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 26 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 27 Yin Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 28 Thomas Palmer (Aus) DRAPAC Cycling 29 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 30 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 31 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 32 Kun Hung Hung (Tpe) Team Senter - Merida 33 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 34 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 35 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 36 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 37 Jai Crawford (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 38 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 39 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 40 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis Team 41 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 42 Sirironnachai Sarawut (Tha) Thailand National Team 43 En Huang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 44 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthCare Pro Cycling 45 Max Walsleben (Ger) NUTRIXXION ABUS 46 Floris Goesinnen (Ned) DRAPAC Cycling 47 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 48 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 49 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 50 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team 51 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 52 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 53 John Kronborg Ebsen (Den) Synergy Baku Cycling Project Team 54 Morten Sandvik (Nor) Team Frøy-Bianchi 55 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 56 Brennan Townshend (GBr) Madison Genesis Team 57 Dirk Müller (Ger) NUTRIXXION ABUS 58 Liphongyu Navuti (Tha) Thailand National Team 59 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 60 Mohd Saiful Anwar Azis (Mas) Terengganu Cycling Team 61 Joseph Cooper (NZl) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 62 Halvor Tandrevold (Nor) Team Frøy-Bianchi 63 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 64 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 65 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 66 Ryan Sherlock (Irl) Polygon Sweet Nice Team 67 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 68 Johann Van Zyl (RSA) MTN Qhubeka 69 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 70 Burr Ho (HKg) Team Hong Kong China 71 Christopher Jenninngs (RSA) Team La Pomme Marseille 72 Hsin Hua Huang (Tpe) Team Senter - Merida 73 Ryoma Nonaka (Jpn) Shimano Racing Team 74 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 75 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 76 Petr Lechner (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 77 Masahiko Yasui (Jpn) Shimano Racing Team 78 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 79 Dominic Jelfs (Irl) Madison Genesis Team 0:01:14 80 Bradley White (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:02:05 81 Martyn Irvine (Irl) UnitedHealthCare Pro Cycling 82 Rick Ampler (Ger) NUTRIXXION ABUS 83 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:51 84 Yat Wai Chan (HKg) Team Hong Kong China 0:00:08 85 Nur Arif Prayoga (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:03:40 86 Yue Peng Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:05:32 87 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 88 Yi Hao Tseng (Tpe) Team Senter - Merida 89 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 90 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 91 Che Wei Hu (Tpe) Team Senter - Merida 0:06:16 92 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing Team 0:09:19 93 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:09:47 94 Chun Wing Leung (HKg) Team Hong Kong China 95 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad Fuat (Mas) Malaysia National Team 96 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 97 Hiroki Nishimura (Jpn) Japan National Team 0:12:52 OTL Eivind Ekeli (Nor) Team Frøy-Bianchi OTL Ibrahim Abdul Rashid (Mas) Malaysia National Team OTL Robert Gitelis (USA) CCN Cycling Team OTL Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice Team OTL Robert Bush (USA) Team La Pomme Marseille OTL Caleb James Jones (Aus) CCN Cycling Team DNF Jafri Amirul Anuar (Mas) Malaysia National Team DNF Joshua Berry (USA) Team La Pomme Marseille DNF Tomoyuki Iino (Jpn) Japan National Team DNF Antonius Tjondrokusumo-Christopher (Ina) Polygon Sweet Nice Team DNF Muhammad Muhammad Hairolrani (Bru) CCN Cycling Team

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 17 pts 2 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 14 3 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 13 4 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 12 5 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 11 6 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 10 7 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 9 8 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 8 9 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 8 10 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 7 11 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 7 12 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 6 13 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 5 14 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 5 15 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 4 16 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 3 17 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 3 18 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 3 19 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 3 20 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 2 21 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 1 22 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 1 23 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Synergy Baku Cycling Project Team 9:46:28 2 Team Hong Kong China 3 Champion System Pro Cycling Team 0:00:08 4 DRAPAC Cycling 5 Huon Salmon-Genesys Wealth Advisers 6 Thailand National Team 7 Aisan Racing Team 8 ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 9 Madison Genesis Team 10 Max Success Sports Cycling Team 11 Team La Pomme Marseille 12 NUTRIXXION ABUS 13 Team Frøy-Bianchi 14 Team Senter - Merida 15 MTN QhubekaMTN 16 Terengganu Cycling Team 17 Shimano Racing Team 18 UnitedHealthCare Pro Cycling 0:02:05 19 Polygon Sweet Nice Team 0:03:40 20 Japan National Team 0:09:47 21 Malaysia National Team 0:15:11

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 3:15:24 2 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 3 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:08 4 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 5 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 6 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 7 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 8 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 9 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 10 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 11 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 12 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 13 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 14 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 15 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 16 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 17 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 18 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 19 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 20 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 21 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 22 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 23 Yordsuwan Setthawut (Tha) Thailand National Team 24 Lee Rodgers (GBr) CCN Cycling Team 25 Muhammad Fauzan Ahmad Lufti (Mas) Malaysia National Team 26 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 27 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 28 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 29 Luke Keough (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 30 Yin Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 31 Thomas Palmer (Aus) DRAPAC Cycling 32 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 33 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 34 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 35 Kun Hung Hung (Tpe) Team Senter - Merida 36 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 37 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 38 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 39 Jai Crawford (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 40 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 41 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 42 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis Team 43 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 44 Sirironnachai Sarawut (Tha) Thailand National Team 45 En Huang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 46 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthCare Pro Cycling 47 Max Walsleben (Ger) NUTRIXXION ABUS 48 Floris Goesinnen (Ned) DRAPAC Cycling 49 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 50 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 51 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team 52 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 53 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 54 John Kronborg Ebsen (Den) Synergy Baku Cycling Project Team 55 Morten Sandvik (Nor) Team Frøy-Bianchi 56 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 57 Brennan Townshend (GBr) Madison Genesis Team 58 Dirk Müller (Ger) NUTRIXXION ABUS 59 Liphongyu Navuti (Tha) Thailand National Team 60 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 61 Mohd Saiful Anwar Azis (Mas) Terengganu Cycling Team 62 Joseph Cooper (NZl) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 63 Halvor Tandrevold (Nor) Team Frøy-Bianchi 64 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 65 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 66 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 67 Ryan Sherlock (Irl) Polygon Sweet Nice Team 68 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 69 Johann Van Zyl (RSA) MTN Qhubeka 70 Burr Ho (HKg) Team Hong Kong China 71 Christopher Jenninngs (RSA) Team La Pomme Marseille 72 Hsin Hua Huang (Tpe) Team Senter - Merida 73 Ryoma Nonaka (Jpn) Shimano Racing Team 74 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 75 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 76 Petr Lechner (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 77 Masahiko Yasui (Jpn) Shimano Racing Team 78 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 79 Yat Wai Chan (HKg) Team Hong Kong China 80 Dominic Jelfs (Irl) Madison Genesis Team 0:01:14 81 Bradley White (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:02:05 82 Martyn Irvine (Irl) UnitedHealthCare Pro Cycling 83 Rick Ampler (Ger) NUTRIXXION ABUS 84 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:51 85 Nur Arif Prayoga (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:03:40 86 Yue Peng Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:05:32 87 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 88 Yi Hao Tseng (Tpe) Team Senter - Merida 89 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 90 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 91 Che Wei Hu (Tpe) Team Senter - Merida 0:06:16 92 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing Team 0:09:19 93 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:09:47 94 Chun Wing Leung (HKg) Team Hong Kong China 95 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad Fuat (Mas) Malaysia National Team 96 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 97 Hiroki Nishimura (Jpn) Japan National Team 0:12:52

