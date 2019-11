Image 1 of 12 Bernard Sulzberger anxiously awaits the start of the final stage of Tour de Taiwan (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 2 of 12 Bernard Sulzberger will always remember Taipei 101 (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 3 of 12 Stage 7 winner Hayato Yoshida seems to have a bright future (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 4 of 12 Jersey winners Feng Chun Kai, Bernard Sulzberger and Saufi Mat Senan awarded at Taipei City Hall (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 5 of 12 Hayato Yoshida congratulated by race organiser Lee Kai Chih (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 6 of 12 Finally, Bernie Sulzberger is a winner at 29 (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 7 of 12 A win with a big margin for Hayato Yoshida ahead of Benjamin Giraud (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 8 of 12 Liam Holohan defended his ninth place overall by beating Adiq Hussainie and Masakasu Ito (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 9 of 12 Hong Kong's Choi Ki Ho can't take the best Asian rider position away from Saufi Mat Senan of Terengganu in the second intermediate sprint (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 10 of 12 Fighting for positions on GC, Kirill Pozdnyakov anticipates Tsgabu Grmay for the final top 3 while Masakasu Ito stays clear of Adiq Hussainie's threat for tenth overall in the first intermediate sprint (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 11 of 12 The Taipei 101 tower overlooks the 93 remainding riders (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan) Image 12 of 12 King of the Mountains Feng Chun Kai congratulated by his father Feng Ming Hsing, his long time coach Xu Rey Te and Champion System's owner Louis Shih (Image credit: Aaron Lee/Tour de Taiwan)

Hayato Yoshida of Shimano Racing came out as a surprise winner of the closing 52-km long criterium of the 25th Tour de Taiwan. He survived in a crash-marred final sprint where hot favorites Anuar Manan of Synergy Baku Cycling Project and Anthony Giacoppo of Huon Salmon-Genesys went down in the last corner. The 23 year old Japanese rider preceded on the line stage 6 winner Benjamin Giraud of La Pomme-Marseille and Patrick Shaw of Huon Salmon-Genesys. Drapac's Bernard Sulzberger retained the lead he took on the overall classification at the end of stage 4 in Taichung.

At the age of 29, Sulzberger finally became a winner in an era of Tasmanian cycling being dominated by Richie Porte and proved that he was worth more than his reputation of having been an inspiration for Matt Goss to take up cycling when they used to live in the same street of Launceston. "This is definitely the biggest win of my career", the Australian said. "This is a massive win for myself and for my team that has been 100% committed from when I had the jersey. They had won the Tour de Taiwan already last year [with Rhys Pollock], it's a big achievement to repeat that."

Tipped as a very promising rider ten years ago, Sulzberger has been right to keep his career running despite many hiccups that would have led many other riders to retirement. "Yeah, I've not had the best of luck with teams folding and crashes", he said. "This victory repays me for the difficult times I've had as a pro rider." His last international success was stage 6 of the 2009 Tour de Beauce when he raced for Fly V-Australia. He recently returned to a continental team of his country after spending a year with British outfit Raleigh-GAC. The winner of the 2013 Tour de Taiwan took the opportunity to send a message to his younger brother Wesley who is also looking for a long awaited success as he didn't get any since riding the 2010 GP Plumelec with FDJ.

"I've been talking to Wes every day of the Tour de Taiwan, he's very happy with me winning here", the elderly said. "I hope his turn is coming soon with a big achievement as well on the World Tour with Orica-GreenEdge."

The last stage of the Taiwanese event was a question of fights for positions on GC behind Sulzberger and for the win in the best Asian rider competition. By winning the first intermediate sprint, stage 1 winner Kirill Pozdnyakov of Synergy Baku Cycling Project secured his place in the final top 3 of the Tour de Taiwan but couldn't pass stage 5 winner Tsgabu Grmay of MTN-Qhubeka for second overall. The Ethiopian who impressed by his climbing abilities earlier two days ago showed a bit more of his talent as he managed to outsprint Pozdnyakov for third place in the second hot spot sprint, which was won by Terengganu's Saufi Mat Senan ahead of Hong Kong's Choi Ki Ho.

As he also came third in the third and last intermediate sprint, Saufi secured the blue jersey and the sixth place overall. "This is the first award of my career as best Asian rider in a stage race, it's a huge achievement", said the member of the Terengganu team that won the 2012 Asia Tour but had a quiet Le Tour de Langkawi on home soil. The LTdL – as they call it – became an efficient training platform for Malaysians who have performed well again in Taiwan with Shahrul Mat Amin winning stage 3 and Champion System's Adiq Hussainie coming second to Sulzberger in the points classification.

# Rider Name (Country) Team Result 1 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 1:03:24 2 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 3 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 4 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 5 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 6 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 7 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 8 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 9 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 10 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 11 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 12 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 13 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 14 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 15 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 16 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 17 Dirk Müller (Ger) NUTRIXXION ABUS 18 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 19 Chun Wing Leung (HKg) Team Hong Kong China 20 Sirironnachai Sarawut (Tha) Thailand National Team 21 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 22 Yin Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 23 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 24 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 25 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 26 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 27 Hsin Hua Huang (Tpe) Team Senter - Merida 28 Muhammad Fauzan Ahmad Lufti (Mas) Malaysia National Team 29 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 30 Hiroki Nishimura (Jpn) Japan National Team 31 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 32 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 33 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 34 Jai Crawford (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 35 Che Wei Hu (Tpe) Team Senter - Merida 36 Morten Sandvik (Nor) Team Frøy-Bianchi 37 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 38 Mohd Saiful Anwar Azis (Mas) Terengganu Cycling Team 39 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 40 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team 41 Liphongyu Navuti (Tha) Thailand National Team 42 Yat Wai Chan (HKg) Team Hong Kong China 43 Burr Ho (HKg) Team Hong Kong China 44 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 45 Masahiko Yasui (Jpn) Shimano Racing Team 46 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 47 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 48 Yi Hao Tseng (Tpe) Team Senter - Merida 49 Bradley White (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 50 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 51 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 52 Max Walsleben (Ger) NUTRIXXION ABUS 53 Rick Ampler (Ger) NUTRIXXION ABUS 54 En Huang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 55 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 56 Petr Lechner (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 57 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 58 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 59 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 60 Kun Hung Hung (Tpe) Team Senter - Merida 61 Halvor Tandrevold (Nor) Team Frøy-Bianchi 62 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 63 Johann Van Zyl (RSA) MTN Qhubeka 64 Joseph Cooper (NZl) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 65 Christopher Jenninngs (RSA) Team La Pomme Marseille 66 Brennan Townshend (GBr) Madison Genesis Team 67 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 68 Dominic Jelfs (Irl) Madison Genesis Team 69 Nur Arif Prayoga (Ina) Polygon Sweet Nice Team 70 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 71 Floris Goesinnen (Ned) DRAPAC Cycling 72 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 73 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 74 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis Team 75 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing Team 0:00:43 76 Ryoma Nonaka (Jpn) Shimano Racing Team 77 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 78 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad Fuat (Mas) Malaysia National Team 0:00:56 79 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 0:00:59 80 Ryan Sherlock (Irl) Polygon Sweet Nice Team 81 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:01:18 82 Luke Keough (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 83 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 84 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 0:01:44 85 Thomas Palmer (Aus) DRAPAC Cycling 86 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 87 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 88 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 89 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 90 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 91 Lee Rodgers (GBr) CCN Cycling Team 0:04:57 92 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team DNF John Kronborg Ebsen (Den) Synergy Baku Cycling Project Team DNS Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 15 pts 2 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 11 3 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 14 4 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 13 5 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 12 6 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 10 7 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 9 8 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 8 9 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 7 10 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 7 11 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 7 12 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 6 13 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 6 14 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 5 15 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 5 16 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 4 17 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 3 18 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 3 19 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 3 20 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Aisan Racing Team 3:10:12 2 Shimano Racing Team 3 Nutrixxion Abus 4 Thailand 5 Terengganu Cycling Team 6 Team Senter 7 Huon Salmon-Genesys Wealth Advisers 8 Synergy Baku Cycling Project 9 Champion System Pro Cycling Team 10 Hong Kong 11 MTN-Qhubeka 12 Japan 13 Arbö Gebrüder Weiss-Oberndorfer 14 Drapac Cycling 15 Team Frøy 16 Team La Pomme Marseille 17 Max Success Sports Cycling Team 18 Madison Genesis Team 19 Polygon Sweet Nice Team 20 Malaysia National Team 0:00:56 21 UnitedHealthCare Pro Cycling 0:01:18

General classification after stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 18:44:14 2 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 0:00:24 3 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 0:00:25 4 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 0:00:28 5 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:00:31 6 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:00:37 7 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 8 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 0:00:39 9 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 0:00:40 10 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:46 11 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 0:00:47 12 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 0:00:53 13 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 0:00:55 14 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 0:00:59 15 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 0:01:04 16 Jai Crawford (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 17 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team 0:01:06 18 Morten Sandvik (Nor) Team Frøy-Bianchi 0:01:08 19 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 0:01:19 20 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:01:20 21 Muhammad Fauzan Ahmad Lufti (Mas) Malaysia National Team 0:01:35 22 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:01:36 23 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 0:01:39 24 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 0:01:40 25 Sirironnachai Sarawut (Tha) Thailand National Team 0:01:46 26 Dirk Müller (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:02:03 27 Ryan Sherlock (Irl) Polygon Sweet Nice Team 0:02:08 28 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 0:02:10 29 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 0:02:20 30 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:02:25 31 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 0:02:51 32 Christopher Jenninngs (RSA) Team La Pomme Marseille 0:02:58 33 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 0:03:16 34 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 0:03:33 35 Floris Goesinnen (Ned) DRAPAC Cycling 0:03:50 36 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 0:04:15 37 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:04:43 38 Ohko Shimizu (Jpn) Japan National Team 0:04:56 39 Ryoma Nonaka (Jpn) Shimano Racing Team 0:05:02 40 Yin Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 0:05:39 41 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:05:45 42 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 0:06:33 43 Johann Van Zyl (RSA) MTN Qhubeka 0:07:01 44 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 0:07:02 45 Petr Lechner (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:07:19 46 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 0:07:48 47 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:08:08 48 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:08:35 49 Bradley White (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:08:42 50 Halvor Tandrevold (Nor) Team Frøy-Bianchi 0:08:58 51 Lee Rodgers (GBr) CCN Cycling Team 0:09:05 52 Kun Hung Hung (Tpe) Team Senter - Merida 0:09:43 53 Max Walsleben (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:09:56 54 En Huang (Chn) Max Success Sports Cycling Team 0:10:09 55 Yat Wai Chan (HKg) Team Hong Kong China 0:10:29 56 Mohd Saiful Anwar Azis (Mas) Terengganu Cycling Team 0:10:37 57 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 0:10:43 58 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:11:00 59 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 0:12:13 60 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:13:17 61 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 0:13:24 62 Hiroki Nishimura (Jpn) Japan National Team 0:14:19 63 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 0:14:59 64 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 0:15:00 65 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 0:15:35 66 Luke Keough (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:15:46 67 Mohd Nor Umardi Rosdi (Mas) Terengganu Cycling Team 0:16:16 68 Hsin Hua Huang (Tpe) Team Senter - Merida 0:16:41 69 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 0:17:30 70 Che Wei Hu (Tpe) Team Senter - Merida 0:18:38 71 Rick Ampler (Ger) NUTRIXXION ABUS 0:20:30 72 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:20:47 73 Yi Hao Tseng (Tpe) Team Senter - Merida 0:20:54 74 Liphongyu Navuti (Tha) Thailand National Team 0:21:33 75 Dominic Jelfs (Irl) Madison Genesis Team 0:21:59 76 Joseph Cooper (NZl) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 0:23:23 77 Brennan Townshend (GBr) Madison Genesis Team 0:23:32 78 Burr Ho (HKg) Team Hong Kong China 0:23:51 79 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad Fuat (Mas) Malaysia National Team 0:24:00 80 Masahiko Yasui (Jpn) Shimano Racing Team 0:24:04 81 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 0:24:57 82 Mart Ojavee (Est) Champion System Pro Cycling Team 0:24:59 83 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 0:25:56 84 Thomas Palmer (Aus) DRAPAC Cycling 0:26:16 85 Chun Wing Leung (HKg) Team Hong Kong China 0:27:33 86 Nur Arif Prayoga (Ina) Polygon Sweet Nice Team 0:28:22 87 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 0:28:48 88 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:29:29 89 Andrew Tennant (GBr) Madison Genesis Team 0:30:16 90 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 0:33:11 91 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 0:37:05 92 Shotaro Iribe (Jpn) Shimano Racing Team 0:40:25

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 59 pts 2 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 55 3 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 52 4 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 52 5 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 47 6 Grischa Janorschke (Ger) NUTRIXXION ABUS 46 7 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 45 8 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 30 9 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 29 10 Robbie Hucker (Aus) DRAPAC Cycling 26 11 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 24 12 Anthony Giacoppo (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 24 13 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 23 14 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 23 15 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 23 16 Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 21 17 Patrick Shaw (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 19 18 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 18 19 Liam Holohan (GBr) Madison Genesis Team 18 20 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 18 21 Luke Keough (USA) UnitedHealthCare Pro Cycling 17 22 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 16 23 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 15 24 Jakub Kratochvila (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 14 25 King Lok Cheung (HKg) Team Hong Kong China 14 26 Sai-Udomsin Phuchong (Tha) Thailand National Team 13 27 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 13 28 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 13 29 Mohd Nur Rizuan Zainal (Mas) Malaysia National Team 13 30 Boonratanathanakorn Thurakit (Tha) Thailand National Team 12 31 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 11 32 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 11 33 Ryoma Nonaka (Jpn) Shimano Racing Team 11 34 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 10 35 Floris Goesinnen (Ned) DRAPAC Cycling 8 36 Takero Terasaki (Jpn) Japan National Team 8 37 Mark Dowling (Irl) Polygon Sweet Nice Team 7 38 Anuar Manan (Mas) Synergy Baku Cycling Project Team 7 39 Fabian Schnaidt (Ger) Champion System Pro Cycling Team 7 40 Sigurd Nesset (Nor) Team Frøy-Bianchi 6 41 Po Hung Wu (Tpe) Team Senter - Merida 6 42 Max Walsleben (Ger) NUTRIXXION ABUS 6 43 Yasuharo Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 6 44 Yin Chih Wang (Tpe) CCN Cycling Team 5 45 Dirk Müller (Ger) NUTRIXXION ABUS 4 46 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 4 47 Yoshimitsu Hiratsuka (Jpn) Aisan Racing Team 3 48 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 3 49 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 3 50 Ian Bibby (GBr) Madison Genesis Team 3 51 Petr Lechner (Cze) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 3 52 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 3 53 Sirironnachai Sarawut (Tha) Thailand National Team 2 54 Halvor Tandrevold (Nor) Team Frøy-Bianchi 2 55 Benjamin Sydlik (Ger) NUTRIXXION ABUS 2 56 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 2 57 Yuzuru Suzuki (Jpn) Shimano Racing Team 1 58 Morten Sandvik (Nor) Team Frøy-Bianchi 1 59 Muhammad Fauzan Ahmad Lufti (Mas) Malaysia National Team 1 60 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 1 61 Thomas Palmer (Aus) DRAPAC Cycling 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Chun Kai Feng (Tpe) Champion System Pro Cycling Team 20 pts 2 Louis Meintjes (RSA) MTN Qhubeka 12 3 Zachary Bell (Can) Champion System Pro Cycling Team 11 4 Tsgabu Grmay (Eth) MTN Qhubeka 10 5 Chen Lu Qin (Chn) Max Success Sports Cycling Team 10 6 Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team 8 7 Bernard Sulzberger (Aus) DRAPAC Cycling 8 8 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 7 9 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN Qhubeka 7 10 Nathan Earle (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 6 11 Kohei Uchima (Jpn) Japan National Team 6 12 Hayato Yoshida (Jpn) Shimano Racing Team 5 13 Jai Crawford (Aus) Huon Salmon-Genesys Wealth Adviser 4 14 Thomas Vaubourzeix (Fra) Team La Pomme Marseille 4 15 Hao Liu (Chn) Max Success Sports Cycling Team 3 16 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 3 17 Benjamin Giraud (Fra) Team La Pomme Marseille 3 18 Oddbjørn Klomtsen Andersen (Nor) Team Frøy-Bianchi 2 19 Benjamin Edmüller (Ger) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 2 20 Johann Van Zyl (RSA) MTN Qhubeka 2 21 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN Qhubeka 2 22 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project Team 1 23 Ki Ho Choi (HKg) Team Hong Kong China 1 24 David Clarke (GBr) Synergy Baku Cycling Project Team 1 25 Andreas Müller (Aut) ARBÖ-Gebrüder Weiss-Oberndorfer 1 26 Christoph Scweizer (Ger) Synergy Baku Cycling Project Team 1 27 Gordon Mccauley (NZl) DRAPAC Cycling 1