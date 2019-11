Sonny Colbrelli (Bardiani - CSF) (Image credit: Biondi/Bettiniphoto)

Italian Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF) won a rainy second stage of the Tour of Slovenia, beating race leader Michael Matthews (Orica-GreenEdge) to the line. Slovenian Grega Bole (Vini Fantini-Nippo) took third on the day from a 35-rider group that separated itself from the rest of the peloton.

A group of four riders went early in the stage, and the responsibility for controlling the group fell to the Orica-GreenEdge team.

"We had a couple guys ride immediately on the front to control," directeur sportif Matt Wilson said. "Jens Mouris and Leigh Howard were the obvious choice. They wouldn't get over the climb in the bunch anyway, so it made sense to use them here."

Unfortunately, Mouris crashed on a technical descent and had to abandon the race, but escaped serious injury.

"There's nothing broken," said Wilson. "He crashed by himself quite hard. He lost a lot of skin and has a lot of lumps and bad bruises."

The cateogry one climb split the peloton, but Matthews made the selection along with Simon Yates. He was at a disadvantage to Bardiani, who had five riders in the group. The Italian team took over control on the finishing circuits for Cobrelli, delivering him to his first individual victory since his debut as a trainee with the team.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 4:01:09 2 Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge 3 Grega Bole (Slo) Vini-Fantini-Nippo 4 Damiano Caruso (Ita) Cannondale 5 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 6 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 7 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Colombia 8 Davide Villella (Ita) Cannondale 9 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 10 Paul Voss (Ger) Team Netapp - Endura 11 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 13 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 14 Iinur Zakarin (Rus) RusVelo 15 Simone Petilli (Ita) Area Zero Team 16 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 17 David De La Cruz (Spa) Team Netapp - Endura 18 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 19 Mauro Finetto (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 20 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 21 Tiago Machado (Por) Team Netapp - Endura 22 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 23 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 24 Christopher Horner (USA) Lampre-Merida 25 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 26 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 27 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 28 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 29 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 30 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 31 Jure Golcer (Slo) Slovenia 32 Sergei Firsanov (Rus) RusVelo 33 Alessandro Bisolti (Ita) Vini-Fantini-Nippo 34 Edoardo Zordini (Ita) Bardiani-CSF 35 Sergey Lagutin (Rus) RusVelo 36 Matej Mohoric (Slo) Cannondale 0:03:01 37 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 38 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:51 39 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 40 Roman Maikin (Rus) RusVelo 41 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 42 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 43 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 44 Primoz Roglic (Slo) Adria Mobil 45 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 46 Alessio Marchietti (Ita) Radenska 47 Luka Pibernik (Slo) Radenska 48 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 49 Luka Kovacic (Slo) Slovenia 50 Jose Mendes (Por) Team Netapp - Endura 51 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 52 Antonino Parrinello (Ita) Androni Giocattoli 53 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 54 Andrea Pasqualon (Ita) Area Zero Team 55 Marco Tecchio (Ita) Area Zero Team 56 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Team 57 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 58 Iker Camano (Spa) Team Netapp - Endura 59 Markus Eibegger (Aut) Synergy Baku Cycling Project 60 Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 61 Pierpaolo De Negri (Ita) Vini-Fantini-Nippo 62 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 63 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 64 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 65 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 66 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Team 67 Andrei Solomennikov (Rus) RusVelo 68 Giorgio Cecchinel (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 69 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 70 Angelo Pagani (Ita) Bardiani-CSF 71 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 72 Matthias Krizek (Aut) Cannondale 0:09:07 73 Tadej Hiti (Slo) Radenska 74 Rok Korosec (Slo) Radenska 75 Edvard Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 76 Elia Viviani (Ita) Cannondale 77 Kim Anton Magnusson (Swe) Vini-Fantini-Nippo 78 Gregor Gazvoda (Slo) Slovenia 79 Blaz Furdi (Slo) Meridiana Kamen Team 80 Borut Bozic (Slo) Slovenia 81 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 82 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp - Endura 83 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Team 84 Nicolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 85 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Team 86 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Team 87 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 88 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp - Endura 89 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 90 Mitch Docker (Aus) Orica Greenedge 91 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 92 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 93 Alexander Serov (Rus) RusVelo 94 Gane Xu (Chn) Lampre-Merida 95 Luigi Miletta (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 96 Juan Pablo Valencia Gonzalez (Col) Colombia 97 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 98 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 99 Maksym Averin (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 0:13:44 100 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 101 Gasper Katrasnik (Slo) Slovenia 102 Mikhail Ignatyev (Rus) Team Katusha 103 Igor Boev (Rus) RusVelo 104 Eduard Grosu (Rom) Vini-Fantini-Nippo 105 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini-Fantini-Nippo 106 Alessandro Malaguti (Ita) Vini-Fantini-Nippo 107 Matteo Di Serafino (Ita) Androni Giocattoli 108 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 109 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 110 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 111 Duber Quintero Artunduaga (Col) Colombia 112 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani-CSF 113 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 114 Aleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 115 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 116 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 117 Connor Mcconvey (Irl) Synergy Baku Cycling Project 118 Luca Paolini (Rus) Team Katusha 119 Blaz Jarc (Slo) Team Netapp - Endura 0:18:18 120 Matej Razingar (Slo) Slovenia 121 Leigh Howard (Aus) Orica Greenedge 0:18:44 122 Tadej Logar (Slo) Slovenia 123 Aldo Ino Ilesic (Slo) Slovenia 124 Ziga Rucigaj (Slo) Radenska 125 Marko Pavlic (Slo) Radenska 126 Andrej Rajsp (Slo) Radenska 127 Robert Jenko (Slo) Meridiana Kamen Team 128 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 129 Matic safaric Kolar (Slo) Radenska 130 Juraj Sagan (Svk) Cannondale 131 Jan Sokol (Aut) Synergy Baku Cycling Project 132 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 133 Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 134 David Per (Slo) Adria Mobil 135 Brett Lancaster (Aus) Orica Greenedge 136 Matthew Brammeier (Irl) Synergy Baku Cycling Project 137 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha DNF Jens Mouris (Ned) Orica Greenedge DNS Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge 4:11:14 2 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 0:00:06 3 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 0:00:10 4 Tiago Machado (Por) Team Netapp - Endura 0:00:11 5 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 0:00:16 6 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 7 Damiano Caruso (Ita) Cannondale 0:00:20 8 Paul Voss (Ger) Team Netapp - Endura 0:00:21 9 Mauro Finetto (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 10 David De La Cruz (Spa) Team Netapp - Endura 0:00:22 11 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:00:23 12 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 0:00:24 13 Grega Bole (Slo) Vini-Fantini-Nippo 0:00:25 14 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:26 15 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 16 Iinur Zakarin (Rus) RusVelo 0:00:28 17 Davide Villella (Ita) Cannondale 0:00:31 18 Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF 0:00:32 19 Sergey Lagutin (Rus) RusVelo 0:00:34 20 Sergei Firsanov (Rus) RusVelo 0:00:35 21 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 0:00:37 22 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Colombia 0:00:38 23 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 24 Edoardo Zordini (Ita) Bardiani-CSF 0:00:39 25 Jure Golcer (Slo) Slovenia 0:00:43 26 Christopher Horner (USA) Lampre-Merida 27 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 0:00:44 28 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:00:46 29 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF 0:00:49 30 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 0:00:51 31 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 0:00:52 32 Simone Petilli (Ita) Area Zero Team 0:00:53 33 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 0:00:59 34 Alessandro Bisolti (Ita) Vini-Fantini-Nippo 0:01:01 35 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:01:21 36 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:03:39 37 Matej Mohoric (Slo) Cannondale 0:03:47 38 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:04:06 39 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 0:04:12 40 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:15 41 Jose Mendes (Por) Team Netapp - Endura 0:04:16 42 Iker Camano (Spa) Team Netapp - Endura 0:04:17 43 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF 0:04:18 44 Christian Meier (Can) Orica Greenedge 0:04:21 45 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 0:04:22 46 Andrei Solomennikov (Rus) RusVelo 0:04:26 47 Andrea Pasqualon (Ita) Area Zero Team 0:04:27 48 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:33 49 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:04:34 50 Pierpaolo De Negri (Ita) Vini-Fantini-Nippo 0:04:35 51 Cameron Wurf (Aus) Cannondale 52 Primoz Roglic (Slo) Adria Mobil 53 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:04:36 54 Luka Pibernik (Slo) Radenska 0:04:38 55 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 56 Antonino Parrinello (Ita) Androni Giocattoli 57 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:04:40 58 Roman Maikin (Rus) RusVelo 0:04:42 59 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 0:04:45 60 Giorgio Cecchinel (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 61 Markus Eibegger (Aut) Synergy Baku Cycling Project 0:04:49 62 Angelo Pagani (Ita) Bardiani-CSF 63 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Team 0:04:50 64 Alessio Marchietti (Ita) Radenska 65 Paolo Ciavatta (Ita) Area Zero Team 66 Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:04:52 67 Marco Tecchio (Ita) Area Zero Team 0:04:53 68 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:54 69 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 70 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 0:05:20 71 Luka Kovacic (Slo) Slovenia 0:05:21 72 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:09:25 73 Alexander Serov (Rus) RusVelo 0:09:29 74 Mitch Docker (Aus) Orica Greenedge 0:09:30 75 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:09:31 76 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 0:09:32 77 Nicolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:09:34 78 Gianluca Leonardi (Ita) Area Zero Team 0:09:36 79 Elia Viviani (Ita) Cannondale 0:09:37 80 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp - Endura 0:09:42 81 Gregor Gazvoda (Slo) Slovenia 0:09:43 82 Borut Bozic (Slo) Slovenia 0:09:44 83 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 0:09:46 84 Matthias Krizek (Aut) Cannondale 85 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp - Endura 0:09:47 86 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:09:50 87 Rok Korosec (Slo) Radenska 0:09:53 88 Luigi Miletta (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:09:55 89 Edvard Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:56 90 Gane Xu (Chn) Lampre-Merida 0:09:57 91 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 0:09:58 92 Juan Pablo Valencia Gonzalez (Col) Colombia 0:10:00 93 Blaz Furdi (Slo) Meridiana Kamen Team 0:10:03 94 Kim Anton Magnusson (Swe) Vini-Fantini-Nippo 0:10:10 95 Tadej Hiti (Slo) Radenska 0:10:13 96 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:10:15 97 Fabio Chinello (Ita) Area Zero Team 0:10:24 98 Gianluca Mengardo (Ita) Area Zero Team 0:10:34 99 Luca Paolini (Rus) Team Katusha 0:14:11 100 Mikhail Ignatyev (Rus) Team Katusha 0:14:14 101 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:14:20 102 Eduard Grosu (Rom) Vini-Fantini-Nippo 0:14:23 103 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini-Fantini-Nippo 0:14:24 104 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:14:25 105 Aleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 106 Sander Helven (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:14:27 107 Alessandro Malaguti (Ita) Vini-Fantini-Nippo 0:14:33 108 Igor Boev (Rus) RusVelo 0:14:37 109 Maksym Averin (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 0:14:39 110 Matteo Di Serafino (Ita) Androni Giocattoli 0:14:41 111 Duber Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:14:48 112 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 113 Gasper Katrasnik (Slo) Slovenia 0:14:58 114 Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia 0:15:09 115 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani-CSF 0:15:12 116 Connor Mcconvey (Irl) Synergy Baku Cycling Project 117 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:15:19 118 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:15:46 119 Blaz Jarc (Slo) Team Netapp - Endura 0:18:40 120 Brett Lancaster (Aus) Orica Greenedge 0:18:58 121 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 122 Leigh Howard (Aus) Orica Greenedge 123 David Per (Slo) Adria Mobil 124 Alexander Rybakov (Rus) Team Katusha 125 Matthew Brammeier (Irl) Synergy Baku Cycling Project 126 Robert Jenko (Slo) Meridiana Kamen Team 127 Marko Pavlic (Slo) Radenska 128 Juraj Sagan (Svk) Cannondale 129 Tadej Logar (Slo) Slovenia 130 Ziga Rucigaj (Slo) Radenska 131 Matej Razingar (Slo) Slovenia 132 Aldo Ino Ilesic (Slo) Slovenia 133 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 134 Andrej Rajsp (Slo) Radenska 135 Jan Sokol (Aut) Synergy Baku Cycling Project 136 Matic safaric Kolar (Slo) Radenska 0:20:04 137 Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:20:24

U23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Yates (GBr) Orica Greenedge 4:11:40 2 Simone Petilli (Ita) Area Zero Team 0:00:27 3 Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida 0:03:13 4 Matej Mohoric (Slo) Cannondale 0:03:21 5 Luka Pibernik (Slo) Radenska 0:04:12 6 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Team 0:04:24 7 Marco Tecchio (Ita) Area Zero Team 0:04:27 8 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:04:28 9 Luka Kovacic (Slo) Slovenia 0:04:55 10 Nicolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:08:08 11 Rok Korosec (Slo) Radenska 0:08:27 12 Kim Anton Magnusson (Swe) Vini-Fantini-Nippo 0:08:44 13 Tadej Hiti (Slo) Radenska 0:08:47 14 Eduard Grosu (Rom) Vini-Fantini-Nippo 0:13:57 15 Bruno Maltar (Cro) Adria Mobil 0:13:59 16 Gasper Katrasnik (Slo) Slovenia 0:14:32 17 Andrea Manfredi (Ita) Bardiani-CSF 0:14:46 18 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:14:53 19 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:15:20 20 David Per (Slo) Adria Mobil 0:18:54 21 Marko Pavlic (Slo) Radenska 22 Tadej Logar (Slo) Slovenia 23 Ziga Rucigaj (Slo) Radenska 24 Matej Razingar (Slo) Slovenia 25 Andrej Rajsp (Slo) Radenska 26 Matic safaric Kolar (Slo) Radenska 27 Tural Isgandarov (Aze) Synergy Baku Cycling Project

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Matthews (Aus) Orica Greenedge 45 pts 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF 25 3 Kristijan Koren (Slo) Cannondale 23 4 Damiano Caruso (Ita) Cannondale 20 5 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 16 6 Grega Bole (Slo) Vini-Fantini-Nippo 16 7 Tiago Machado (Por) Team Netapp - Endura 14 8 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 12 9 Brett Lancaster (Aus) Orica Greenedge 12 10 Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 12 11 Paul Voss (Ger) Team Netapp - Endura 11 12 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 10 13 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF 10 14 Stefano Tonin (Ita) Area Zero Team 10 15 Artem Ovechkin (Rus) RusVelo 9 16 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Colombia 9 17 Davide Villella (Ita) Cannondale 8 18 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 8 19 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 7 20 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 21 Mauro Finetto (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 4 22 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 4 23 Klemen Stimulak (Slo) Adria Mobil 3 24 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 3 25 Giorgio Cecchinel (Ita) Neri Sottoli-Yellow Fluo 3 26 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 3 27 David De La Cruz (Spa) Team Netapp - Endura 2 28 Sergei Firsanov (Rus) RusVelo 2 29 Iinur Zakarin (Rus) RusVelo 2 30 Alexander Serov (Rus) RusVelo 1 31 Juan Pablo Valencia Gonzalez (Col) Colombia 1 32 Simone Petilli (Ita) Area Zero Team 1