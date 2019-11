Image 1 of 42 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) wins the stage to Chieti. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 42 Michele Scarponi is congratulated by his teammates after his stage win. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 42 Leonardo Bertagnolli came in third on the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 42 Cadel Evans (BMC) took 8th on the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 42 Filippo Pozzato (Katusha) was in the break all day getting in good miles for Milano-Sanremo preparation. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 42 Benoit Vaugrenard (Francaise des Jeux) thought he had won the stage but was wrong... (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 42 Snow covered the landscape but fortunately not the roads. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 42 Cadel Evans looked strong on the finishing climb. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 42 Vincenzo Nibali (Liquigas) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 42 Vincenzo Nibali (Liquigas) marked by Scarponi (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 42 Stefano Garzelli (Acqua e Sapone) heads to the finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 42 Filippo Pozzato (Katusha) comes across after a hard day in the breakaway. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 42 The breakaway led by Domenico Pozzovivo (Colnago CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 42 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) won stage 4 in Tirreno-Adriatico. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 42 Edvald Boasson Hagen (Team Sky) not looking happy with his finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 42 Vasili Kiryienka (Caisse d'Epargne) leads a chase group up to the finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 42 Vincenzo Nibali (Liquigas) keeps an eye on Scarponi. (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 42 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) heads to the stage win and overall lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 42 Vladimir Efimkin (AG2R) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 42 Alessandro Petacchi (Lampre) back at the team car (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 42 Pozzato clears off his glasses as the rain comes down. (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 42 Yauheni Hutarovich (FdJ) and Cadel Evans (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 42 Team Sky leads the chase. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 42 Pozzato gets a feed while in the break. (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 42 Marco Frapporti back at the Colnago team car. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 42 Vasil Kiryienka (Caisse d'Epargne) in the break (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 42 The view from above on Tirreno-Adriatico's stage 4. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 42 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 42 The chase was going so fast they exceeded the speed limit. (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 42 Marco Velo had a little spill (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 42 The group of previous race leader Daniele Bennati comes across the line. (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 42 Danilo Di Luca, currently suspended, visited the race as a spectator (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 42 Mat Hayman back at the Sky team car (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 42 Michele Scarponi with Androni Giocattoli director Gianni Savio. (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 42 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) pops the cork after winning in Tirreno-Adriatico. (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 42 Daniele Bennati (Liquigas) kept the points lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 42 Former leader Linus Gerdemann (Milram) (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 42 George Hincapie (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 42 Acqua e Sapone comes to the fore to chase (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 42 Paolo Salvodelli was on a moto for stage 4 (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 42 BMC leading the chase (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 42 Mavic support helps out an AG2R rider. (Image credit: Bettini Photo)

Michele Scarponi (Androni Giocattoli) won the fourth stage at Tirreno-Adriatico on Saturday with an audacious attack on the climb to the finish in Chieti and so took control of the week-long stage race.

The Italian, overall winner at Tirreno-Adriatico last year and so wearing number 1, surged away from the peloton on the twisting climb up to the finish in Chieti. He caught and blew past the remains of the seven-rider break and then opened an impressive gap on the rest of the overall favourites.

Benoit Vaugrenard (Francaise des Jeux) won the sprint from the chase group and thought he'd won the stage, and put his arms up in celebration but he was 14 seconds behind Scarponi. He could be consoled with the fact that he had moved into second overall.

Leonardo Bertagnolli (Androni Giocattoli) was third, also at 14 seconds. Thanks to his late attack, Scarponi took the race leader's azzurra blue jersey. He leads Vaugrenard by 18 seconds, with Bertagnolli third at 20 seconds.

Seven hours in the saddle

The 243km fourth stage was the longest in this year's Tirreno-Adriatico and saw riders up early for a pasta breakfast and a 9:35 start. They went on to spend seven hours in the saddle.

The peloton kept the early attacks under check through Pescara but then seven riders got away after 34km as the route followed the Adriatic coast.

The attack included Rubén Pérez (Euskaltel-Euskadi), Vasil Kiryienka (Caisse d'Epargne), Maarten Wynants (Quick Step), Marco Frapporti (Colnago), Paolo Longo Borghini (ISD-Neri) and Vladimir Efimkin (AG2R).

Somewhat surprisingly Filippo Pozzato (Katusha) was also there. He worked a lot on the front setting the tempo, perhaps looking for a hard day in the saddle as training for Milan-San Remo, as much as for a chance of victory and some television time.

"It was a good test before Milan-San Remo and a good chance to try and win a stage, although I saw that Kiryienka was the strongest on the climb," Pozzato said after the stage. "I noticed I got a lot of support along the road, especially going through L'Aquila. I felt honoured to have ridden through the area that was so badly affected by the earthquake showing the Italian flag. This breakaway attempt was for the people who were caught up in it."





The break still had three minutes as the race approached Chieti, with 25km left to race. However they were a tough, largely uphill 25 kilometres and the break looked doomed as soon as Alexandre Vinokourov (Astana) launched the first attack from the bunch.

When Vino was caught, Jose Serpa Perez (Androni Giocattoli) had a go but he crashed on corner and was passed by the bunch. Enrico Gasparotto (Astana) had a dig but then Vincenzo Nibali (Liquigas-Doimo) went hard and it was clearly an important move. Scarponi knew it and soon went after him and quickly went past him and powered on alone.





The twisting streets in the centre of Chieti made for a confusing and testing finish but Scarponi knew what he was doing and carefully paced his effort on the steeps section before the road eased in the final three kilometres.

What was left of the bunch caught Nibali, Frapporti and Kiryienka before the line and in the confusion, Benoit Vaugrenard thought he'd won until he saw Scarponi celebrating with his soigneur and team manager Gianni Savio. His disappointment must have hurt as much as the climb to the finish.

Scarponi pulled on the azzurra blue leader's jersey but now he and his team face the difficult job of defending his slim 18-second lead. However he did manage to distance some rivals with his aggressive ride. Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) and World Champion Cadel Evans (BMC) have emerged as his biggest threats. They are respectively fourth and sixth at 24 and 26 seconds. Michael Rogers (BMC-Columbia) is ninth at 29 seconds, while Vincenzo Nibali (Liquigas-Doimo) is 11th at 31 seconds.

Stage one winner Linus Gerdemann (Milram) has slipped down to 25th at 1:06, while Edvald Boasson Hagen (Team Sky) lost almost three minutes at the end of the long stage and is now out of contention and down to 45th overall at 3:04.

Fortunately for Androni Giocattoli, Sunday's fifth stage from Chieti to Colmurano has been shortened from 234km to 216km due to poor road conditions after recent bad weather. One of the toughest climbs has been cut out but the stage still ends with a short but 15% gradient climb to the finish.

Full Results 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 6:23:47 2 Benoit Vaugrenard (Fra) Francaise Des Jeux 0:00:14 3 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 4 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 5 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 6 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 0:00:17 7 Robert Gesink (Ned) Rabobank 8 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 9 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:19 10 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 11 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:21 12 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:00:30 13 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:40 14 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:43 15 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 16 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi 17 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 18 Paul Martens (Ger) Rabobank 19 Markus Fothen (Ger) Team Milram 20 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:46 21 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 22 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:49 23 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 24 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 25 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 26 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 0:00:56 27 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:01:06 28 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 29 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 30 Assan Bazayev (Kaz) Astana 31 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 0:01:12 32 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:15 33 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 34 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 35 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 0:01:34 36 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 37 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 38 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:01:36 39 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 40 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 41 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 42 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:01:47 43 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 44 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:02:00 45 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:02:40 46 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 47 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:02:54 48 Rene Mandri (Est) AG2R La Mondiale 0:03:07 49 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:03:24 50 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 0:03:46 51 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 0:04:14 52 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank 0:04:32 53 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 54 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 55 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:04:36 56 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:57 57 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 0:05:10 58 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 59 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 0:05:27 60 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:05:58 61 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:06:10 62 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre-Farnese Vini 63 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 64 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 65 Frédéric Guesdon (Fra) Francaise Des Jeux 66 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 67 Nikolai Trusov (Rus) Team Katusha 0:07:17 68 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:08:17 69 Christian Knees (Ger) Team Milram 0:09:25 70 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 71 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 72 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 73 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 74 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 75 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 76 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:10:04 77 Marzio Bruseghin (Ita) Caisse d'Epargne 0:10:10 78 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 79 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 0:10:30 80 Yoann Offredo (Fra) Francaise Des Jeux 0:10:37 81 Pierre Cazaux (Fra) Francaise Des Jeux 82 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 0:11:20 83 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 84 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 85 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 86 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 0:11:58 87 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 88 Andrey Zeits (Kaz) Astana 89 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 90 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 91 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 92 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 93 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 94 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 95 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:12:11 96 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 97 Kim Kirchen (Lux) Team Katusha 0:13:28 98 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:15:53 99 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 100 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:20:03 101 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 102 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 103 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 104 Allan Davis (Aus) Astana 105 Ian Stannard (GBr) Sky Professional Cycling Team 106 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 107 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 108 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 109 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 110 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 111 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 112 Olivier Bonnaire (Fra) Francaise Des Jeux 113 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 114 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 0:25:06 115 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 0:26:48 116 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 117 Staf Scheirlinckx (Bel) Omega Pharma-Lotto 118 Roy Sentjens (Ned) Team Milram 119 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 120 Servais Knaven (Ned) Team Milram 121 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 122 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 123 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 124 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 125 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 126 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 127 Niki Terpstra (Ned) Team Milram 0:26:55 128 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 129 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 0:27:15 130 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:31:27 131 Nick Nuyens (Bel) Rabobank 132 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 133 Marco Velo (Ita) Quick Step 134 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 135 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 136 Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions 137 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 138 Matthew Wilson (Aus) Garmin - Transitions 139 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 140 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 141 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 142 Tom Boonen (Bel) Quick Step 143 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 144 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 145 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 146 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 147 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 148 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 149 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 150 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 151 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 152 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 153 Yauheni Hutarovich (Blr) Francaise Des Jeux 154 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 155 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 156 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 157 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 158 Marco Bandiera (Ita) Team Katusha 159 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 160 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 161 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 162 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 163 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 164 Valeriy Dmitriyev (Kaz) Astana 0:31:33 165 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox DNS Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank DNF Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Francesco Reda (Ita) Quick Step DNF Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne

Sprint 1 1 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 5 pts 2 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 3 3 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 4 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 1

Sprint 2 1 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 5 pts 2 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 3 3 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 2 4 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Points 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 12 pts 2 Benoit Vaugrenard (Fra) Francaise Des Jeux 10 3 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 8 5 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 7 7 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 6 8 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 5 9 Robert Gesink (Ned) Rabobank 4 10 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 3 13 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 2 14 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 1

Mountain 1 - Sella Di Corno - km 86,2 1 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 5 pts 2 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 3 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 2 4 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 1

Mountain 2 - Pretoro - km 201,2 1 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 5 pts 2 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 3 3 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 4 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 1

Mountain 3 - Via De Turre - km 239,7 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 5 pts 2 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 3 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 2 4 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 1

Teams 1 Androni Giocattoli 19:12:21 2 Caisse d'Epargne 0:00:27 3 Colnago - CSF Inox 0:00:57 4 Rabobank 0:01:06 5 Astana 0:01:09 6 Lampre-Farnese Vini 0:01:12 7 Team HTC - Columbia 0:02:31 8 Euskaltel - Euskadi 0:02:32 9 Sky Professional Cycling Team 0:03:58 10 Acqua & Sapone 0:05:18 11 BMC Racing Team 0:07:14 12 Quick Step 0:09:53 13 Team Milram 0:10:14 14 Team Katusha 0:10:36 15 Omega Pharma-Lotto 0:11:27 16 AG2R La Mondiale 0:13:32 17 Liquigas-Doimo 0:14:01 18 Francaise Des Jeux 0:16:01 19 Team Saxo Bank 0:17:30 20 ISD - Neri 0:28:06 21 Garmin - Transitions 0:29:24 22 Cervelo Test Team 0:34:38

General classification after stage 4 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 18:08:14 2 Benoit Vaugrenard (Fra) Francaise Des Jeux 0:00:18 3 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 0:00:20 4 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:24 5 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 6 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:26 7 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 0:00:27 8 Robert Gesink (Ned) Rabobank 9 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 0:00:29 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 11 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:31 12 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:00:35 13 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:47 14 Paul Martens (Ger) Rabobank 15 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:50 16 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:53 17 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 18 Markus Fothen (Ger) Team Milram 19 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi 20 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:56 21 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 0:00:59 22 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 23 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 24 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 25 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:01:06 26 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 27 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:16 28 Assan Bazayev (Kaz) Astana 29 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 30 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 0:01:22 31 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:24 32 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:01:25 33 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 0:01:44 34 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 35 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 36 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 0:01:46 37 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 38 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:01:57 39 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 40 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:05 41 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:02:06 42 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:02:50 43 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 44 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:02:52 45 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:03:04 46 Rene Mandri (Est) AG2R La Mondiale 0:03:17 47 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:03:34 48 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 0:03:54 49 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:04:10 50 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:04:24 51 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:04:36 52 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 0:04:38 53 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:04:46 54 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 0:05:20 55 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 0:05:25 56 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:06:08 57 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:06:14 58 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:06:20 59 Frédéric Guesdon (Fra) Francaise Des Jeux 60 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 61 Nikolai Trusov (Rus) Team Katusha 0:07:27 62 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:08:51 63 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 0:09:35 64 Christian Knees (Ger) Team Milram 65 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank 0:09:41 66 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 0:10:06 67 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:10:14 68 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 0:10:17 69 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 0:10:20 70 Yoann Offredo (Fra) Francaise Des Jeux 0:10:47 71 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 0:11:19 72 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:47 73 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 0:11:54 74 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:12:08 75 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 76 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:12:50 77 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 0:13:03 78 Kim Kirchen (Lux) Team Katusha 0:13:38 79 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:55 80 Pierre Cazaux (Fra) Francaise Des Jeux 0:14:15 81 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:14:19 82 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 0:14:58 83 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:15:34 84 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:16:03 85 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 0:16:30 86 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:52 87 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:16:54 88 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 0:18:05 89 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 0:18:48 90 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:18:50 91 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 0:20:13 92 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 0:20:45 93 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 0:20:48 94 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 0:21:20 95 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:22:25 96 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:22:54 97 Marzio Bruseghin (Ita) Caisse d'Epargne 0:23:21 98 Allan Davis (Aus) Astana 0:23:41 99 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:23:53 100 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:24:16 101 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 0:24:55 102 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 0:25:16 103 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 0:26:37 104 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 0:26:58 105 Staf Scheirlinckx (Bel) Omega Pharma-Lotto 106 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 107 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 0:27:48 108 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:28:40 109 Tom Boonen (Bel) Quick Step 0:31:27 110 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 111 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 0:31:37 112 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 113 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 114 Nick Nuyens (Bel) Rabobank 115 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 0:32:54 116 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:32:59 117 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 0:33:49 118 Ian Stannard (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:34:16 119 Olivier Bonnaire (Fra) Francaise Des Jeux 0:34:23 120 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 0:35:05 121 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:35:24 122 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 123 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 0:35:51 124 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 0:36:03 125 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:36:38 126 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 0:36:44 127 Marco Bandiera (Ita) Team Katusha 0:37:30 128 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 0:38:21 129 Marco Velo (Ita) Quick Step 0:38:31 130 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 0:38:50 131 Yauheni Hutarovich (Blr) Francaise Des Jeux 0:39:20 132 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 0:41:08 133 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 134 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 0:41:32 135 Niki Terpstra (Ned) Team Milram 0:42:22 136 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 0:43:22 137 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:43:42 138 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 139 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 0:44:23 140 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:44:56 141 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 0:45:34 142 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:45:47 143 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 0:46:07 144 Valeriy Dmitriyev (Kaz) Astana 0:46:54 145 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:46:59 146 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 0:47:57 147 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 0:48:47 148 Servais Knaven (Ned) Team Milram 0:49:18 149 Roy Sentjens (Ned) Team Milram 150 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:50:42 151 Matthew Wilson (Aus) Garmin - Transitions 0:50:46 152 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 153 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 154 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:51:06 155 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 0:51:36 156 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 0:51:59 157 Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions 0:52:02 158 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 0:52:56 159 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 0:54:12 160 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:55:04 161 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 0:57:55 162 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 163 Bert Grabsch (Ger) Team HTC - Columbia 164 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 1:00:34 165 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 1:02:31

Points classification 1 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 20 pts 2 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 12 3 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 12 4 Tom Boonen (Bel) Quick Step 12 5 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 11 6 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 11 7 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 11 8 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 10 9 Benoit Vaugrenard (Fra) Francaise Des Jeux 10 10 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 10 11 Paul Martens (Ger) Rabobank 10 12 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 10 13 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 9 14 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 9 15 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 8 16 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 8 17 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 8 18 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 8 19 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 8 20 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 7 21 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 7 22 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 7

Mountains classification 1 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 12 pts 2 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 10 3 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 10 4 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 6 5 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 5 6 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 5 7 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 5 8 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 9 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 5 10 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 5 11 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 4 12 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 4 13 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 14 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 3

Young rider classification 1 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 18:08:38 2 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:00:03 3 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:29 4 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:35 5 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 6 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 7 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:52 8 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 9 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:20 10 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:01:33 11 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:02:26 12 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:02:40 13 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:03:46 14 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:05:44 15 Nikolai Trusov (Rus) Team Katusha 0:07:03 16 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:09:50 17 Yoann Offredo (Fra) Francaise Des Jeux 0:10:23 18 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:11:44 19 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:12:26 20 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 0:12:39 21 Pierre Cazaux (Fra) Francaise Des Jeux 0:13:51 22 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:15:10 23 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 0:16:06 24 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:28 25 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:16:30 26 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:22:30 27 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 0:26:34 28 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:31:13 29 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 30 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:32:35 31 Ian Stannard (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:33:52 32 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 0:35:39 33 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:36:14 34 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:43:18 35 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 0:48:23 36 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:50:18 37 Anthony Roux (Fra) Francaise Des Jeux 0:50:22 38 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 39 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 0:51:12 40 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 0:52:32 41 Gatis Smukulis (Lat) AG2R La Mondiale 0:54:40 42 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 0:57:31