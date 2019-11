Image 1 of 40 Edvald Boasson Hagen (Team Sky) took the final stage of Tirreno-Adriatico (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 40 The Tirreno - Adriatico peloton in action on stage seven. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 40 Dmytro Grabovskyy (ISD - Neri) won the mountains classification. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 40 Cadel Evans (BMC Racing) in action on Tirreno - Adriatico's final stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 40 Blel Kadri (AG2R La Mondiale) during his lengthy solo break. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 40 Robert Gesink (Rabobank) won the best young rider classification. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 40 Johan Van Summeren (Garmin - Transitions) awaits the start of the final stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 40 Cadel Evans receives his trophy for third place overall from Sabrina Ballerini. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 40 Acqua & Sapone controls the peloton. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 40 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) finished third in the second intermediate sprint behind Androni Giocattoli teammates Jackson Rodriguez, left, and Francesco Ginanni, right. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 40 The final Tirreno-Adriatico podium: Scarponi, Garzelli and Evans. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 40 Kurt Alse Arvesen celebrates Boasson Hagen's win (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 40 Michele Scarponi is annoyed after losing the overall on the final day. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 40 Garzelli consoles his rival Scarponi on the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 40 Chris Sutton (Sky) celebrates his teammate's win (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 40 Petacchi wasn't happy but Boasson Hagen was (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 17 of 40 Edvald Boasson Hagen (Team Sky) won it well (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 18 of 40 Edvald Boasson Hagen (Team Sky) celebrates (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 19 of 40 Edvald Boasson Hagen (Team Sky) on the podium (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 20 of 40 Edvald Boasson Hagen (Team Sky) gets a kiss (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 21 of 40 Garzelli pulls on the jersey (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 22 of 40 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) wears the overall winner's azzurra jersey (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 23 of 40 Sabrina Ballerini presented the winner's prizes in memory of her late husband Franco (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 24 of 40 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) and his neptune-style trophy (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 25 of 40 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) with his Tirreno-Adriatico winner's trophy (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 26 of 40 Filippo Pozzato touches Scarponi's helmet (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 27 of 40 As he moved across the road it caused some problems (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 40 This show how hectic sprints really are (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 40 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) was not happy after losing overall victory on the final day (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 40 Edvald Boasson Hagen heads back to the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 40 Codol congratulates Garzelli on overall victory (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 40 The peloton speeds past a race poster (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 40 Michele Scarponi wore the jersey but lost the race (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 40 Team Sky plan their leadout tactics (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 40 Acqua & Sapone lead out Garzelli in the intermediate sprints (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 40 Garzelli took third and pulled back a second (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 40 Basson Hagen (Team Sky) wins the final sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 40 Petacchi was on the left, with Berhard Eisel (HCT-Columbia) in the middle (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 40 Boasson Hagen made a perfect lunge to the line but didn't need to (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 40 Alessandro Petacchi (Lampre-Farnese Vini) went on the left (Image credit: Bettini Photo)

Edvald Boasson Hagen (Sky) won the final stage of Tirreno-Adriatico in a bunch sprint, besting Alessandro Petacchi (Lampre) and Sacha Modolo (Colnago - CSF Inox) in San Benedetto del Tronto.

The 22-year-old Norwegian took advantage of a strong lead-out from his Sky teammates over the last four kilometres to earn his fourth victory of the season.

"I like bunch sprints but they're not actually my favourite thing in the sport," said Boasson Hagen. "I won because I had a great team that led me out perfectly. Without the team it would have been very difficult to win. I have to thank them."

Boasson Hagen's win places him amongst the favourites for Saturday's Milan-San Remo, but he's cautious about his chances in the Italian classic.

"Milan-San Remo is a very long race and anything can happen," he said. "I'll do my best. My form's not perfect, I'm a bit tired and I'm not at 100 percent but I'll give it a go. I could attack alone but if the team works well I could do the sprint, we'll see happens on the day.

"I rode last year and this year I trained on the route before Tirreno-Adriatico but I know that there are other riders with far more experience than me. I'll try and take advantage of my teammates' experience. I know they'll help me and I know I've got to be at the front for the climbs. I just hope to do well."

Boasson Hagen has studied his main rivals during the seven days of racing at Tirreno-Adriatico and has picked his own favourite.

"My favourite is [Tom] Boonen because I saw him riding really well on the climbs. Although it's difficult to say because a lot of riders can win it. Milan-San Remo is always a wide open race."

Every second counts

In a dramatic conclusion to the general classification contest, Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) used time bonuses on the final stage to erase his two second deficit to overnight leader Michele Scarponi (Androni Giocattoli). Garzelli and Scarponi finished tied on time, but stage placings gave the overall victory to Garzelli for his first career Tirreno-Adriatico victory and his first win in two years.

Australia's Cadel Evans (BMC Racing) rounded out the GC podium in third place, 12 seconds behind Garzelli.

"It was a hard week because it was a hard race this year," said Garzelli. "I suffered in the cold weather. To win like that on the last day makes it hard to believe but very special. It's never happened to me to win like that before, it makes it more special and more enjoyable.

"I have to thank the team and especially Luca Paolini. He a magician at leading out in the intermediate sprints. He went early and I was on his wheel. I knew I was faster than Scarponi but there was the incognito of the other riders who could have got in the way.

"I was relaxed this morning before the start because I didn't have anything to lose. I went for it in the intermediate sprint, got them and then stayed focused for the finish."

Garzelli's Tirreno-Adriatico victory was his first win since 2008 and his first stage race win since the 2004 Vuelta a Aragon. The 36-year-old Italian was winless in 2009, but the he did claim the mountains classification at the Giro d'Italia.

Garzelli's win reversed the top two podium placings of the 2009 Tirreno-Adriatico, where Scarponi beat Garzelli by 25 seconds on general classification.

"I often ask myself why I'm still racing after so many seasons as a professional," said Garzelli. "I've got a family and so this win is for my wife and for our third son Matteo. Having children has actually given me motivation and makes racing a personal challenge.

"I was one of the five oldest riders here but I like seeing what I can do against all these young riders in the race. I haven't got long left but I want to do well and I'll keep racing as long as I'm motivated and healthy."

Down to the wire

The 164km finale to Tirreno-Adriatico was tailor made for the sprinters, with a flat 10km finishing circuit in the Adriatic waterfront city of Benedetto del Tronto to be completed seven times. That didn't stop Blel Kadri (Ag2R La Mondiale), however, from giving it a go off the front. The Frenchman spent 100km in a solo break, but was swept up by the peloton on the first of the finishing circuits.

The teams of the sprinters took control of the peloton in preparation for the anticipated bunch finish, while the feverish battle for overall honours between Michele Scarponi (Androni Giocattoli) and Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) heated up on the finishing circuits.

The general classification contest went down to the wire as only two seconds separated race leader Scarponi and second-placed Garzelli at the start of the stage.

The final stage provided three opportunities to win time bonuses: two intermediate sprints on the finishing circuits, coming at 40km to go and 20km to go, plus the finish of the stage. The intermediate sprints awarded 3, 2, and 1 second bonuses respectively for the top three while the finish offered 10, 6, and 4 second bonuses.

At the first intermediate sprint, Scarponi's teammate Francesco Ginanni won ahead of Jose Joaquin Rojas Gil (Caisse d'Epargne) and Garzelli. The one second bonus earned by Garzelli reduced his general classification deficit to Scarponi to a single second.

At the second intermediate sprint with 20km to go the Acqua & Sapone and Androni Giocattoli teams went head-to-head in the dash to the line knowing that the race leadership was at stake. Scarponi's teammates Ginanni and Jackson Rodriguez took the top two spots but once again Garzelli finished third, erasing his one second general classification deficit to Scarponi and moving him into a tie on overall time.

Based on stage placings, Garzelli became the virtual leader on the road. As Saxo Bank and then Sky ramped up the pace for their sprinters, Scarponi had no chance to reclaim the race lead by either breaking away or earning time bonuses at the finish.

Several crashes marred the final 10km circuit, with Mark Cavendish (Team HTC - Columbia) going down with 8km to go while Assan Bazayev (Astana) and Rui Alberto Faria Da Costa (Caisse d'Epargne) crashed with 2km remaining.

Edvald Boasson Hagen stayed out of trouble at the front and finished off a textbook lead-out from his Sky teammates to claim victory while Garzelli finished comfortably in the field to win overall.

Full Results 1 Edvald Boasson Hagen c(Nor) Sky Professional Cycling Team 3:52:36 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 3 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 4 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 5 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 6 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 7 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 8 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 9 Yauheni Hutarovich (Blr) Francaise Des Jeux 10 Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions 11 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 12 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 13 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 14 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 15 Andrey Zeits (Kaz) Astana 16 Roy Sentjens (Bel) Team Milram 17 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 18 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 19 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 20 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana 21 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 22 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 23 Yoann Offredo (Fra) Francaise Des Jeux 24 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 25 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 26 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 27 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 28 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 29 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 30 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 31 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 32 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 33 Markus Fothen (Ger) Team Milram 34 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 35 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 36 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre-Farnese Vini 37 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 38 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 39 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 40 Arthur Vichot (Fra) Francaise Des Jeux 41 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 42 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 43 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 44 Robert Gesink (Ned) Rabobank 45 Paul Martens (Ger) Rabobank 46 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi 47 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 48 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 49 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 50 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 51 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 52 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 53 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 54 Nikolay Trusov (Rus) Team Katusha 55 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 56 Kim Kirchen (Lux) Team Katusha 57 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 58 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 59 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 60 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 61 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 62 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 63 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 64 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 65 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 66 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 67 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 68 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 69 Staf Scheirlinckx (Bel) Omega Pharma-Lotto 70 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 71 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 72 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 73 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 74 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 75 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 76 Frédéric Guesdon (Fra) Francaise Des Jeux 77 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Farnese Vini 78 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 79 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 80 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 81 Olivier Bonnaire (Fra) Francaise Des Jeux 82 Christian Knees (Ger) Team Milram 83 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 84 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 85 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank 86 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 87 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 88 Tom Boonen (Bel) Quick Step 89 Marco Velo (Ita) Quick Step 90 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 91 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 92 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 93 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 94 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 95 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 96 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 97 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 98 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 99 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 100 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 101 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 102 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 103 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 104 Nick Nuyens (Bel) Rabobank 105 Marzio Bruseghin (Ita) Caisse d'Epargne 106 Servais Knaven (Ned) Team Milram 107 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 108 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 109 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 110 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 111 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 112 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 113 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 114 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 115 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 116 Benoît Vaugrenard (Fra) Francaise Des Jeux 117 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 118 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 119 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 120 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 121 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 122 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 123 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 124 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 125 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 126 Ian Stannard (GBr) Sky Professional Cycling Team 127 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 128 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 129 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 130 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 131 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 132 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 133 Matthew Wilson (Aus) Garmin - Transitions 134 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 135 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 136 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:16 137 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 138 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 139 Niki Terpstra (Ned) Team Milram 140 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:01:42 141 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 0:01:57 142 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 143 Allan Davis (Aus) Astana 144 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 145 Marco Bandiera (Ita) Team Katusha 146 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 0:02:08 147 Dominic Klemme (Ger) Team Saxo Bank 0:03:08 148 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 149 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 0:03:33 150 Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:34 151 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 152 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 0:07:27 153 Assan Bazayev (Kaz) Astana 154 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne

Intermediate sprint 1 1 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 5 pts 2 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 3 3 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 2 4 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 1

Intermediate sprint 2 1 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 5 pts 2 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 3 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 2 4 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 1

Finish 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 12 pts 2 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 10 3 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 8 4 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 7 5 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 6 6 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 5 7 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 4 8 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 3 9 Yauheni Hutarovich (Blr) Francaise Des Jeux 2 10 Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions 1

Mountain 1 - Monte Giberto, km 36,8 1 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 5 pts 2 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 3 3 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 2 4 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 1

Mountain 2 - Cossignano, km 57,2 1 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 5 pts 2 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 3 3 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 2 4 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 1

Teams 1 Garmin - Transitions 11:37:48 2 Caisse d'Epargne 3 Omega Pharma-Lotto 4 Lampre-Farnese Vini 5 Colnago - CSF Inox 6 Francaise Des Jeux 7 Astana 8 Sky Professional Cycling Team 9 Team Katusha 10 Euskaltel - Euskadi 11 BMC Racing Team 12 Cervelo Test Team 13 Rabobank 14 Team Milram 15 Acqua & Sapone 16 ISD - Neri 17 Team HTC - Columbia 18 Liquigas-Doimo 19 AG2R La Mondiale 20 Team Saxo Bank 21 Quick Step 22 Androni Giocattoli

Final general classification 1 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 30:51:36 2 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:12 4 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana 0:00:22 5 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:00:27 6 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 0:00:29 7 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:33 8 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:42 9 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:04 10 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:07 11 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:20 12 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:34 13 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:44 14 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:01:48 15 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:07 16 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 0:02:09 17 Markus Fothen (Ger) Team Milram 0:02:16 18 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 0:02:19 19 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:02:21 20 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:02:26 21 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:02:31 22 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 0:02:40 23 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:02:41 24 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 0:02:47 25 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:02:54 26 Paul Martens (Ger) Rabobank 0:03:18 27 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:03:19 28 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:28 29 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 0:03:40 30 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:03:56 31 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:04:13 32 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:05:27 33 Benoît Vaugrenard (Fra) Francaise Des Jeux 0:07:25 34 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:07:52 35 Assan Bazayev (Kaz) Astana 0:08:30 36 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:09:01 37 Stijn Devolder (Bel) Quick Step 0:11:52 38 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 0:12:35 39 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:12:36 40 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 0:12:40 41 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 0:12:50 42 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:13:04 43 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:13:19 44 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 0:14:36 45 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:14:44 46 Kim Kirchen (Lux) Team Katusha 0:14:53 47 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 0:15:58 48 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:17:09 49 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Professional Cycling Team 0:18:45 50 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:20:27 51 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 0:20:34 52 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank 0:20:59 53 Christian Knees (Ger) Team Milram 0:22:00 54 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 0:22:49 55 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:23:43 56 Frédéric Guesdon (Fra) Francaise Des Jeux 0:23:55 57 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:27:02 58 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:27:06 59 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:27:28 60 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 0:27:44 61 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:28:44 62 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:30:04 63 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 0:30:20 64 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 0:30:21 65 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:31:11 66 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 0:32:29 67 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:32:48 68 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:35:59 69 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:36:06 70 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:36:42 71 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:36:48 72 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:37:11 73 Arthur Vichot (Fra) Francaise Des Jeux 0:38:31 74 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:40:48 75 Lorenzo Bernucci (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:41:02 76 Roger Hammond (GBr) Cervelo Test Team 0:41:07 77 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 0:41:30 78 Fabian Cancellara (Swi) Team Saxo Bank 0:43:30 79 Nikolay Trusov (Rus) Team Katusha 0:46:13 80 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 0:46:38 81 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 0:46:43 82 Johan Van Summeren (Bel) Garmin - Transitions 0:47:14 83 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:47:27 84 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 0:49:13 85 Staf Scheirlinckx (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:50:07 86 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:51:29 87 Karsten Kroon (Ned) BMC Racing Team 0:51:39 88 Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:51:55 89 Yoann Offredo (Fra) Francaise Des Jeux 0:52:02 90 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 0:52:45 91 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:53:27 92 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:54:21 93 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 0:54:55 94 Maarten Wynants (Bel) Quick Step 0:55:25 95 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:55:28 96 Luca Paolini (Ita) Acqua & Sapone 0:56:11 97 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 0:56:13 98 Marco Bandiera (Ita) Team Katusha 0:57:00 99 Marzio Bruseghin (Ita) Caisse d'Epargne 0:58:03 100 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 0:59:12 101 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:59:38 102 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:59:56 103 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 1:01:11 104 Tom Boonen (Bel) Quick Step 1:02:12 105 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 1:02:16 106 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team 1:03:24 107 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 1:03:47 108 Paolo Longo Borghini (Ita) ISD - Neri 1:04:07 109 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 1:04:54 110 Stuart O'Grady (Aus) Team Saxo Bank 1:05:36 111 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 1:06:09 112 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas-Doimo 1:07:36 113 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 1:08:13 114 Ian Stannard (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:08:58 115 Allan Davis (Aus) Astana 1:09:00 116 Olivier Bonnaire (Fra) Francaise Des Jeux 1:09:05 117 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 1:10:23 118 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 1:10:24 119 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 1:11:56 120 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 1:12:22 121 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 1:13:28 122 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank 1:13:35 123 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 1:16:20 124 Frank Hoj (Den) Team Saxo Bank 1:16:39 125 Nick Nuyens (Bel) Rabobank 1:16:56 126 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 1:20:23 127 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 1:20:49 128 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 1:21:10 129 Brett Lancaster (Aus) Cervelo Test Team 1:22:08 130 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 1:22:38 131 Niki Terpstra (Ned) Team Milram 1:23:37 132 Andreas Klier (Ger) Cervelo Test Team 1:23:40 133 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 1:23:42 134 Marco Velo (Ita) Quick Step 1:23:50 135 Roy Sentjens (Bel) Team Milram 1:24:00 136 Jeremy Hunt (GBr) Cervelo Test Team 1:24:09 137 Lars Ytting Bak (Den) Team HTC - Columbia 1:24:20 138 Yauheni Hutarovich (Blr) Francaise Des Jeux 1:24:39 139 Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank 1:26:51 140 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 1:27:43 141 Matthew Wilson (Aus) Garmin - Transitions 1:29:37 142 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 1:29:42 143 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 1:30:22 144 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 1:31:29 145 Kevin Hulsmans (Bel) Quick Step 1:33:16 146 Robert Hunter (RSA) Garmin - Transitions 1:33:17 147 Servais Knaven (Ned) Team Milram 1:34:37 148 Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions 1:35:27 149 Dominic Klemme (Ger) Team Saxo Bank 1:37:26 150 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 1:38:15 151 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Professional Cycling Team 1:43:14 152 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 1:45:58 153 Mattia Gavazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 1:48:02 154 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 1:50:41

Points classification 1 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 32 pts 2 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 20 3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 20 4 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 20 5 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 19 6 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 17 7 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 16 8 Robert Gesink (Ned) Rabobank 16 9 Benoit Vaugrenard (Fra) Francaise Des Jeux 16 10 Tyler Farrar (USA) Garmin - Transitions 16 11 Enrico Gasparotto (Ita) Astana 15 12 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 15 13 Tom Boonen (Bel) Quick Step 15 14 Paul Martens (Ger) Rabobank 15 15 Bernhard Eisel (Aut) Team HTC - Columbia 15 16 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 14 17 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 13 18 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 13 19 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 12 20 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 11 21 Matti Breschel (Den) Team Saxo Bank 11 22 Robbie Mcewen (Aus) Team Katusha 11

Mountains classification 1 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 20 pts 2 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 14 3 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 11 4 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 10 5 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 8 6 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 8 7 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 6 8 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 6 9 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 5 10 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 5 11 Tom Boonen (Bel) Quick Step 5 12 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 5 13 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 5 14 Vladimir Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 5 15 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 5 16 Alan Marangoni (Ita) Colnago - CSF Inox 5 17 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Doimo 4 18 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 3 19 Paul Martens (Ger) Rabobank 3 20 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 21 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 3 22 Martijn Maaskant (Ned) Garmin - Transitions 3 23 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 3 24 Assan Bazayev (Kaz) Astana 2

Young rider classification 1 Robert Gesink (Ned) Rabobank 30:52:03 2 Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:07 3 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:17 4 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:01:21 5 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:40 6 Simon Spilak (Slo) Lampre-Farnese Vini 0:01:54 7 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:02:14 8 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:02:52 9 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:03:46 10 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:05:00 11 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank 0:12:23 12 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:12:37 13 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Professional Cycling Team 0:20:00 14 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:23:16 15 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:27:01 16 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Caisse d'Epargne 0:27:17 17 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:32:21 18 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:36:44 19 Pierre Cazaux (Fra) Francaise Des Jeux 0:38:04 20 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:40:21 21 Nikolai Trusov (Rus) Team Katusha 0:45:46 22 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 0:46:16 23 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:47:00 24 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:51:02 25 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:51:28 26 Yoann Offredo (Fra) Francaise Des Jeux 0:51:35 27 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 0:53:00 28 Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri 0:58:45 29 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:59:29 30 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 1:01:49 31 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 1:04:27 32 Ian Stannard (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:08:31 33 Fabio Taborre (Ita) Androni Giocattoli 1:11:55 34 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 1:19:56 35 Martin Reimer (Ger) Cervelo Test Team 1:29:55 36 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 1:31:02 37 Domenik Klemme (Ger) Team Saxo Bank 1:36:59 38 Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri 1:37:48 39 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia 1:50:14