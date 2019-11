Image 1 of 7 Michael Valgren (Tinkoff-Saxo) celebrates overall victory (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 7 The peloton cheered on by Danish fans (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 7 Tinkoff-Saxo win the best team prize (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 7 Martin Mortensen (Cult Energy Vital Water) was third on the final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 7 Nicola Boem (IBardiani-CSF) celebrates victory (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 7 Michael Valgren (Tinkoff-Saxo) during the final stage of the race (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 7 The top three from the 2014 Tour of Denmark (Image credit: Bettini Photo)

Michael Valgren (Tinkoff-Saxo) has won the Tour of Denmark after an 13-rider attack on the finishing circuits in Frederiksberg shuffled the overall classification.

Italy's Nicola Boem (Bardiani-CSF) won the sprint from the break to win the stage ahead of Valerio Agnoli (Astana) and Martin Mortensen (Cult Energy).

Valgren finished 15 seconds ahead of Lars Bak (Lotto Belisol), with Valgren's teammate Manuele Boaro third at 17 seconds. It was the second major win for the 22 year-old Dane, who won the national road race title in June.

Boaro was leading the race but the Tinkoff-Saxo team knew it would be difficult to control the attacks on the last day of racing. Alexey Lutsenko (Astana) picked up six precious bonus seconds in two intermediate sprints, leaving him just four seconds down on Boaro, and so Tinkoff-Saxo began to play their own tactical game and switch to a Plan B.

Valgren joined the dangerous 13-rider attack with 80km of racing to go. Bak was also in the move and a serious threat to Tinkoff-Saxo's hopes of success. The 13 riders quickly opened a gap of a minute as the ten six-kilometre finishing circuits began.

The sprinters' teams were hoping for a bunch sprint but the 13 riders worked hard to stay away. Valgren was virtual race leader and knew he had to play his own cards in case the peloton and Boaro were unable to catch the attack.

Bak went on the attack on the final laps of the finishing circuit, knowing he had to distance Valgren by at least 13 seconds if he wanted overall victory. He got away with Rasmus Quaade (Trefor - Blue Water) but Valgren moved quickly and powered across to the duo to neutralize the attack. Bak tried again in the final kilometres but the break came back together to fight for the stage win.

Boem won it, taking his first ever win as a professional, while Valgren celebrated a surprise but well-deserved overall victory.

"I'm sorry, I was just following orders from the car," Valgren said when he met Boaro at the Tinkoff-Saxo team bus according to Dr.dk.

"I had not seen it coming before the day started, so it's an indescribable feeling. It's pretty unreal, because I was 27 seconds behind when the day started and because Frederiksberg always a sprinter stage. So I just thought that I should be in the move if I had to work for the team."

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 3:49:34 2 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 3 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Vital Water 4 Troels R. Vinther (Den) Cult Energy Vital Water 5 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 6 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 7 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 8 Cesare Benedetti (Ita) TeamNetApp - Endura 9 Rasmus Quaade (Den) Team Trefor - Blue Water 10 Mark S. Pedersen (Den) Team Trefor - Blue Water 11 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 12 Rasmus Mygind (Den) Team Trefor - Blue Water 13 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Vital Water 0:00:42 15 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 16 Ralf Matzka (Ger) TeamNetApp - Endura 17 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 18 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani-CSF 19 Alex Rasmussen (Den) Riwal Cycling Team 20 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 21 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 22 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 23 Nicolai Brøchner (Den) Denmark 24 Daniel Schorn (Aut) TeamNetApp - Endura 25 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Belisol 26 Martijn Verschoor (Ned) TeamNovoNordisk 27 Oliver Naesen (Bel) Lotto Belisol 28 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 29 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 30 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 31 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Cycling Team 32 Filippo Fortin (Ita) Bardiani-CSF 33 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 34 Rasmus Guldhammer (Den) Team Trefor - Blue Water 35 Stephen Clancey (Irl) TeamNovoNordisk 36 Magnus Cort Nielsen (Den) Cult Energy Vital Water 37 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 38 Jasper De Buyst (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 39 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 40 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 41 Gregory Habeaux (Bel) Wanty - Groupe Gobert 42 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 43 Andreas Schillinger (Ger) TeamNetApp - Endura 44 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 45 Andrea Piechele (Ita) Bardiani-CSF 46 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 47 Rolf Nyborg Broge (Den) Denmark 48 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol 0:00:50 49 Martin Reimer (Ger) MTN - Qhubeka 0:00:52 50 Aldo Ino Ilesic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 51 Kevin De Mesmaeker (Bel) TeamNovoNordisk 52 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 53 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Vital Water 54 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 55 Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor - Blue Water 56 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 57 Frantisek Padour (Cze) TeamNetApp - Endura 58 Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo 59 Lasse Bochmann (Den) Cult Energy Vital Water 60 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 61 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 62 Christopher Williams (Aus) TeamNovoNordisk 63 Michael Reihs (Den) Cult Energy Vital Water 64 Søren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 65 Erick Rowsell (GBr) TeamNetApp - Endura 66 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 67 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 68 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 69 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 70 Emil B. Halvorsen (Den) Riwal Cycling Team 71 Kasper Klostergaard (Den) Riwal Cycling Team 72 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 73 Morten Øllegaard (Den) Riwal Cycling Team 74 Marco Coledan (Ita) Bardiani-CSF 75 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 76 Dario Mantelli (Ita) Bardiani-CSF 77 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 78 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 79 Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol 80 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:01:01 81 Michael Schwarzmann (Ger) TeamNetApp - Endura 0:01:16 82 André Steensen (Den) Cult Energy Vital Water 0:01:47 83 Mikkel Mortensen (Den) Riwal Cycling Team 0:02:23 84 Martin H. Grøn (Den) Riwal Cycling Team 85 Martin Wesemann (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:52 86 Nico Sijmens (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:29 87 Nikola Aistrup (Den) Riwal Cycling Team 0:04:08 88 Alexander Maes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:15:04 89 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:17:57 90 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 91 Nicolaj Sten (Den) Denmark 92 Niels Nyborg Broge (Den) Denmark 93 Casper Folsach (Den) Denmark 94 Kasper Würtz Schmidt (Den) Denmark DNF Carlos Eduardo Alzate Escobar (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team DNF Frederique Robert (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Donato De Iesco (Ita) Bardiani-CSF DNF Paolo Cravanzola (Ita) TeamNovoNordisk DNF Scott R. Ambrose (NZl) TeamNovoNordisk DNF Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water DNF Christopher Lisson (Den) Denmark

Point 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 5 pts 2 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 3 3 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 1

Point 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 5 pts 2 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 3 3 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Vital Water 10 pts 2 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 6 3 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 4 4 Mikkel Mortensen (Den) Riwal Cycling Team 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 10 pts 2 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Vital Water 6 3 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 4 4 Nico Sijmens (Bel) Wanty - Groupe Gobert 2

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 10 pts 2 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 6 3 Daniel Schorn (Aut) TeamNetApp - Endura 4 4 Michael Reihs (Den) Cult Energy Vital Water 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 3:49:34 2 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Vital Water 0:00:42 3 Nicolai Brøchner (Den) Denmark 4 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Belisol 5 Stephen Clancey (Irl) TeamNovoNordisk 6 Magnus Cort Nielsen (Den) Cult Energy Vital Water 7 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 8 Jasper De Buyst (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 9 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Vital Water 0:00:52 10 Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor - Blue Water 11 Søren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 12 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 13 Emil B. Halvorsen (Den) Riwal Cycling Team 14 Martin H. Grøn (Den) Riwal Cycling Team 0:02:23 15 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:17:57 16 Nicolaj Sten (Den) Denmark 17 Niels Nyborg Broge (Den) Denmark 18 Casper Folsach (Den) Denmark 19 Kasper Würtz Schmidt (Den) Denmark

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Trefor - Blue Water 11:28:42 2 Cult Energi - Vital Water 0:00:42 3 Lotto Belisol 0:01:24 4 Bardiani - Csf 5 Team Netapp - Endura 6 Unitedhealthcare 7 Topsport Vlaanderen - Baloise 8 Mtn - Qhubeka 9 Tinkoff - Saxo 10 Astana Pro Team 0:01:34 11 Wanty - Groupe Gobert 0:02:06 12 Team Novo Nordisk 0:02:16 13 Riwal Platform Cycling Team 14 Team Post Danmark 0:19:21

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 18:52:22 2 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 0:00:15 3 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 0:00:17 4 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:21 5 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:30 6 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 0:00:31 7 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:35 8 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:00:40 9 Troels R. Vinther (Den) Cult Energy Vital Water 0:00:56 10 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Belisol 0:01:01 11 Rasmus Mygind (Den) Team Trefor - Blue Water 0:01:02 12 Jasper De Buyst (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:03 13 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Vital Water 0:01:08 14 Victor Campenaerts (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:09 15 Rasmus Guldhammer (Den) Team Trefor - Blue Water 0:01:11 16 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:12 17 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:17 18 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 19 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Cycling Team 20 Daniel Schorn (Aut) TeamNetApp - Endura 0:01:32 21 Andreas Schillinger (Ger) TeamNetApp - Endura 0:01:40 22 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:46 23 Lasse Bochmann (Den) Cult Energy Vital Water 24 Magnus Cort Nielsen (Den) Cult Energy Vital Water 0:01:47 25 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:02:56 26 Rasmus Quaade (Den) Team Trefor - Blue Water 0:03:17 27 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:03:37 28 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:40 29 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 0:05:00 30 Oliver Naesen (Bel) Lotto Belisol 0:05:19 31 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 0:05:35 32 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:05:38 33 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol 0:06:04 34 Gregory Habeaux (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:06:14 35 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 36 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:06:23 37 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 0:06:54 38 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 0:07:32 39 Ralf Matzka (Ger) TeamNetApp - Endura 0:07:49 40 Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo 0:08:02 41 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 0:08:03 42 Søren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:08:21 43 Johann Van Zyl (RSA) MTN - Qhubeka 0:09:15 44 Rolf Nyborg Broge (Den) Denmark 0:10:09 45 Andrea Piechele (Ita) Bardiani-CSF 0:10:11 46 Cesare Benedetti (Ita) TeamNetApp - Endura 0:10:22 47 Kevin De Mesmaeker (Bel) TeamNovoNordisk 48 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:10:36 49 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:10:38 50 Kasper Klostergaard (Den) Riwal Cycling Team 0:11:26 51 Morten Øllegaard (Den) Riwal Cycling Team 0:12:38 52 Martin Reimer (Ger) MTN - Qhubeka 0:12:57 53 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani-CSF 0:13:07 54 Martin Wesemann (RSA) MTN - Qhubeka 0:13:13 55 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 0:14:10 56 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 0:14:54 57 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 0:15:16 58 Dario Mantelli (Ita) Bardiani-CSF 0:15:28 59 Michael Reihs (Den) Cult Energy Vital Water 0:16:18 60 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:16:22 61 Filippo Fortin (Ita) Bardiani-CSF 0:16:34 62 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:16:46 63 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:17:05 64 Mark S. Pedersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:17:25 65 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:17:47 66 Nicolai Brøchner (Den) Denmark 0:18:25 67 Michael Schwarzmann (Ger) TeamNetApp - Endura 0:18:30 68 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy Vital Water 0:18:59 69 Mikkel Mortensen (Den) Riwal Cycling Team 0:19:19 70 Alex Rasmussen (Den) Riwal Cycling Team 0:19:40 71 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:52 72 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:21:00 73 Emil B. Halvorsen (Den) Riwal Cycling Team 0:21:24 74 Thomas Nybo Riis (Den) Team Trefor - Blue Water 0:22:09 75 Frantisek Padour (Cze) TeamNetApp - Endura 0:23:38 76 Aldo Ino Ilesic (Slo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:23:49 77 Nico Sijmens (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:27:37 78 Marco Coledan (Ita) Bardiani-CSF 0:29:13 79 Erick Rowsell (GBr) TeamNetApp - Endura 0:29:24 80 Martin H. Grøn (Den) Riwal Cycling Team 0:29:26 81 Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol 0:29:30 82 Martijn Verschoor (Ned) TeamNovoNordisk 0:29:32 83 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:32:42 84 Alexander Maes (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:32:58 85 Christopher Williams (Aus) TeamNovoNordisk 0:34:34 86 André Steensen (Den) Cult Energy Vital Water 0:37:25 87 Stephen Clancey (Irl) TeamNovoNordisk 0:39:27 88 Nikola Aistrup (Den) Riwal Cycling Team 0:44:54 89 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Vital Water 0:46:55 90 Niels Nyborg Broge (Den) Denmark 0:52:08 91 Kasper Würtz Schmidt (Den) Denmark 0:55:22 92 Nicolaj Sten (Den) Denmark 0:55:29 93 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:57:55 94 Casper Folsach (Den) Denmark 1:00:17

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 31 pts 2 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 31 3 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 30 4 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 26 5 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 26 6 Jasper De Buyst (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 25 7 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani-CSF 22 8 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 20 9 Rasmus Quaade (Den) Team Trefor - Blue Water 19 10 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 18 11 Magnus Cort Nielsen (Den) Cult Energy Vital Water 16 12 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 15 13 Daniel Schorn (Aut) TeamNetApp - Endura 15 14 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 15 15 Filippo Fortin (Ita) Bardiani-CSF 14 16 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 14 17 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 14 18 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 13 19 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 12 20 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Belisol 10 21 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Vital Water 10 22 Jonas Aaen Jørgensen (Den) Riwal Cycling Team 10 23 Rasmus Guldhammer (Den) Team Trefor - Blue Water 10 24 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN - Qhubeka 10 25 Andrea Piechele (Ita) Bardiani-CSF 10 26 Troels R. Vinther (Den) Cult Energy Vital Water 9 27 Søren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 9 28 Morten Øllegaard (Den) Riwal Cycling Team 8 29 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 8 30 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 7 31 Alex Rasmussen (Den) Riwal Cycling Team 6 32 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 6 33 Christopher Williams (Aus) TeamNovoNordisk 6 34 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 5 35 Cesare Benedetti (Ita) TeamNetApp - Endura 5 36 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 37 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 5 38 Kasper Klostergaard (Den) Riwal Cycling Team 4 39 Mark S. Pedersen (Den) Team Trefor - Blue Water 3 40 Nicolai Brøchner (Den) Denmark 3 41 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Vital Water 3 42 Rasmus Mygind (Den) Team Trefor - Blue Water 3 43 Rolf Nyborg Broge (Den) Denmark 3 44 Martin H. Grøn (Den) Riwal Cycling Team 3 45 Gregory Habeaux (Bel) Wanty - Groupe Gobert 2 46 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1 47 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 1 48 André Steensen (Den) Cult Energy Vital Water 1 49 Mikkel Mortensen (Den) Riwal Cycling Team 1 50 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 1 51 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 62 pts 2 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 34 3 Mikkel Mortensen (Den) Riwal Cycling Team 30 4 Rolf Nyborg Broge (Den) Denmark 26 5 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo 22 6 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Vital Water 18 7 Daniel Schorn (Aut) TeamNetApp - Endura 18 8 Kasper Klostergaard (Den) Riwal Cycling Team 18 9 Rasmus Quaade (Den) Team Trefor - Blue Water 16 10 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo 14 11 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 12 Jay Robert Thomson (RSA) MTN - Qhubeka 12 13 Emil B. Halvorsen (Den) Riwal Cycling Team 10 14 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol 10 15 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 8 16 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 8 17 Nico Sijmens (Bel) Wanty - Groupe Gobert 8 18 Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF 6 19 Martin Wesemann (RSA) MTN - Qhubeka 6 20 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 6 21 Christopher Williams (Aus) TeamNovoNordisk 6 22 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Vital Water 6 23 Sean De Bie (Bel) Lotto Belisol 4 24 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Belisol 4 25 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 4 26 Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF 4 27 Marco Coledan (Ita) Bardiani-CSF 4 28 Søren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 2 29 Michael Reihs (Den) Cult Energy Vital Water 2 30 Nikola Aistrup (Den) Riwal Cycling Team 2