Marcel Kittel (Team Argos-Shimano) made up for his absence from the previous day's finale by winning the sprint of the second stage at Paris-Nice by a clear margin. Elia Viviani of Cannondale was second followed by Leigh Howard of Orica-GreenEdge in third.

The second place result was enough to secure the overall lead for Viviani. He took over the yellow jersey from FDJ's Nacer Bouhanni, who crashed out of the stage, but was said not to be seriously injured. Viviani now leads by seven seconds over Sylvain Chavanel (Omega Pharma-Quick Step) and eight seconds on prologue winner Damien Gaudin (Team Europcar).

"The final was really hard," Kittel said. He said the plan was to come up to the front as late as possible, but he found himself up there earlier than planned. "I found my way through and powered on to the finish line."

The German sprinter for the Dutch team had looked to win the mass sprint in yesterday's first stage, but missed a decisive split in the peloton after an untimely puncture and found himself in the second group. The 24-year-old sprinter was determined to make amends in today's finale. "I was really frustrated yesterday," he said. "I was really happy that it worked today."

Break groups and crashes

Once again the early break formed virtually from the start, with Gatis Smukulis (Katusha), Kris Boeckmans (Vacansoleil-DCM) and Mads Christensen (Saxo-Tinkoff) taking off within the first kilometer. They built up a lead of up to 4:05 before Boeckmans was pulled back by his team after winning the first intermediate sprint. The other two were reeled back in after 43km in front.

Vacansoleil-DCM wasn't through for the day, though, and about 20km later the Dutch ProTeam sent Thomas De Gendt and Romain Feillu up the road. They were soon joined by Mikel Astarloza (Euskaltel-Euskadi) and Maxime Bouet (Ag2r La Mondiale). Their gap topped out at just over four minutes and stayed generally around that mark.

No one was in a hurry today with the pace exceptionally slow as the riders faced a stiff headwind. The sun of the previous days was gone, too, as rain started sprinkling down with about 70km to go. There were several crashes around that time, with Gaudin hitting the pavement and having trouble chasing back to the field, although he eventually caught up.

As slowly as everyone was going and as reluctant as the field was to catch the group too early, the gap started falling and soon was around the one minute mark.

Bouhanni left the race with about 60km to go after slipping out on a left hand corner and landing on his face. A momentary truce was called in the peloton to await word of Bouhanni's condition, but the French champion's fate was sealed when an ambulance appeared on the scene and the FDJ rider was taken away on a stretcher.

With their leader out of the race, FDJ stopped setting tempo at the head of the peloton and Argos-Shimano eventually moved up to take over the task. With 44.4km to go, the break was over and the sprinters' teams started eying one another.

The pace still didn't pick up and the field rode along as one big mass. Many teams shared the low-speed lead work, with the Belgian national jersey of Tom Boonen (Omega Pharma-Quick Step) often seen up front.

The second intermediate sprint was at the finish line, which the field crossed before setting off on a closing circuit. Viviani took the three points and three seconds ahead of Sylvain Chavanel, who took second place with two points and seconds. Ruben Perez Moreno of Euskaltel was third. That was enough to give Viviani the virtual yellow jersey.

Boonen continued to lead the field and by now the pace had picked up noticeably. Boonen dropped back as the race neared the finale, so as to avoid the madness of the expected mass sprint.

Several riders tried to take off from the group, but were brought back quickly. The group came en masse under the flamme rouge at 1km to go and FDJ moved to the front, with Yoann Offredo driving hard. Lampre-Merida responded but the team's veteran sprinter Alessandro Petacchi found himself alone in the lead too early. On the other side of the road, however, Kittel powered his way to the front to take the clear win.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 5:42:18 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale 3 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 4 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 5 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 6 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 7 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 9 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 10 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 11 Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard 12 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Merida 13 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 14 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 15 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 17 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 18 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 19 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 20 Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp 21 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 22 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 23 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 24 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 25 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 26 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 27 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 28 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 29 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 30 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 31 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 32 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 33 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 34 Mark Renshaw (Aus) Team Blanco 35 Robert Gesink (Ned) Team Blanco 36 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 37 Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 38 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 39 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 40 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 41 Steven Kruijswijk (Ned) Team Blanco 42 Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 43 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 44 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 45 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 46 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 47 Julien El Fares (Fra) Sojasun 48 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge 49 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 50 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 51 Wilco Kelderman (Ned) Team Blanco 52 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 53 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 54 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 55 Xavier Florencio Cabre (Spa) Team Katusha 56 Julien Simon (Fra) Sojasun 57 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 58 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 59 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 60 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 61 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 62 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 63 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 64 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 65 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 66 Alex Howes (USA) Garmin Sharp 67 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 68 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 69 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 70 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol 71 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 72 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 73 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 74 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 75 Denis Menchov (Rus) Team Katusha 76 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 77 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 78 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol 79 Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp 80 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 81 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 82 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 83 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 84 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 85 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 86 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 87 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 88 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 89 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 90 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 91 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 92 Ivan Basso (Ita) Cannondale 93 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 94 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 95 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 96 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 97 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 98 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 99 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 100 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 101 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 102 Edward King (USA) Cannondale 103 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 104 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 105 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 106 Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack Leopard 107 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 108 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 109 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 110 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 111 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 112 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 113 Stef Clement (Ned) Team Blanco 114 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 115 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 116 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 117 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 118 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 119 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 120 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 121 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 122 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 123 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 124 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 125 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 126 Danny Pate (USA) Sky Procycling 127 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 128 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 129 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 130 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 131 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 132 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 133 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel-Euskadi 134 Maarten Tjallingii (Ned) Team Blanco 135 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 136 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge 137 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 138 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 139 Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida 140 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 141 Johan Vansummeren (Bel) Garmin Sharp 142 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 143 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 144 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 145 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 146 David Tanner (Aus) Team Blanco 147 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 148 Andreas Klier (Ger) Garmin Sharp 149 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 150 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 151 Yoann Offredo (Fra) FDJ 152 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 0:00:39 153 Tom Veelers (Ned) Team Argos-Shimano 154 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 155 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 156 Mauro Da Dalto (Ita) Cannondale 157 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 158 Jérémy Roy (Fra) FDJ 159 William Bonnet (Fra) FDJ 0:00:46 160 Fabian Wegmann (Ger) Garmin Sharp 161 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale 162 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 0:00:50 163 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 164 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 0:00:51 165 Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge 0:00:53 166 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 0:00:59 167 Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano 168 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 0:01:01 169 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 170 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 171 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:01:01 172 David Millar (GBr) Garmin Sharp 173 Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff 174 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 175 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 0:02:09 176 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 177 Rick Flens (Ned) Team Blanco 0:08:02 DNF Nacer Bouhanni (Fra) FDJ DNF Jacob Rathe (USA) Garmin Sharp DNF Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar DNS Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team

Sprint 1 - Les Choux, km. 15.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 pts 2 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 2 3 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 1

Sprint 2 - Cérilly, km. 182.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Cannondale 3 pts 2 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 2 3 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Points - Cerilly, km. 200.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 25 pts 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale 22 3 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 20 4 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 18 5 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 16 6 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 15 7 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 8 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 13 9 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 12 10 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 11 11 Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard 10 12 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Merida 9 13 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 8 14 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 7 15 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 16 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 5 17 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 4 18 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 19 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 2 20 Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 5:42:18 2 Elia Viviani (Ita) Cannondale 3 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 4 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 5 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 6 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 7 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp 9 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 10 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 11 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 12 Wilco Kelderman (Ned) Team Blanco 13 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 14 Alex Howes (USA) Garmin Sharp 15 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 16 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol 17 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 18 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 19 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol 20 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 21 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 22 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 23 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 24 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 26 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 27 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 28 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 29 Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida 30 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 31 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 32 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 33 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:00:39 34 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 35 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 0:01:01

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Radioshack Leopard 17:06:54 2 Astana Pro Team 3 Omega Pharma-Quick Step 4 Vacansoleil-Dcm 5 AG2R La Mondiale 6 Lampre - Merida 7 BMC Racing Team 8 Sky Procycling 9 Blanco Pro Cycling Team 10 Katusha Team 11 Lotto-Belisol 12 Euskaltel - Euskadi 13 Team Saxo-Tinkoff 14 Cannondale 15 IAM Cycling 16 Movistar Team 17 Team Europcar 18 Sojasun 19 Garmin - Sharp 20 Cofidis, Solutions Credits 21 FDJ 22 Orica Greenedge 23 Team Argos-Shimano 0:00:39

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Cannondale 10:33:11 2 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:00:07 3 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:00:08 4 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:09 5 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Merida 0:00:10 6 Wilco Kelderman (Ned) Team Blanco 7 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 8 Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:00:11 9 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 10 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 11 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:00:12 12 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 0:00:13 13 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 14 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 15 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 16 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 17 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:14 18 Robert Gesink (Ned) Team Blanco 19 Maarten Tjallingii (Ned) Team Blanco 0:00:15 20 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 21 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 22 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 23 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 24 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge 0:00:16 25 Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 26 Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard 27 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 28 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 29 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 30 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team 31 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 32 Xavier Florencio Cabre (Spa) Team Katusha 33 Mark Renshaw (Aus) Team Blanco 34 Richie Porte (Aus) Sky Procycling 0:00:17 35 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 36 José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team 37 Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge 38 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 39 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 40 Yoann Offredo (Fra) FDJ 41 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 42 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 0:00:18 43 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 44 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 45 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 0:00:19 46 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 47 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 48 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 49 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 50 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 51 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 52 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 53 Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha 54 David Lopez Garcia (Spa) Sky Procycling 55 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale 0:00:20 56 Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp 57 Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff 58 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 59 Julien Simon (Fra) Sojasun 60 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 61 Andreas Klöden (Ger) RadioShack Leopard 62 Danny Pate (USA) Sky Procycling 63 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 64 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 65 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:00:21 66 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 67 Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 68 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 69 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 70 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 71 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 72 Steven Kruijswijk (Ned) Team Blanco 73 Ivan Basso (Ita) Cannondale 0:00:22 74 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 75 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 76 Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack Leopard 77 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 78 Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling 79 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 80 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:23 81 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 82 Denis Menchov (Rus) Team Katusha 83 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge 84 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 85 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 86 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 0:00:24 87 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 88 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 89 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 90 Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 91 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale 92 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol 0:00:25 93 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 94 Marco Bandiera (Ita) IAM Cycling 0:00:26 95 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 96 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 97 Romain Lemarchand (Fra) Cofidis, Solutions Credits 98 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 0:00:27 99 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:00:28 100 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:00:29 101 Edward King (USA) Cannondale 102 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 103 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 104 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 105 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:30 106 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 107 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 108 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:32 109 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 0:00:34 110 Maxime Monfort (Bel) RadioShack Leopard 0:00:50 111 Andreas Klier (Ger) Garmin Sharp 0:00:57 112 William Bonnet (Fra) FDJ 0:01:00 113 Mauro Da Dalto (Ita) Cannondale 0:01:01 114 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:01:02 115 Tom Veelers (Ned) Team Argos-Shimano 116 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale 0:01:08 117 Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge 0:01:10 118 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 119 Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge 0:01:14 120 Fabian Wegmann (Ger) Garmin Sharp 0:01:16 121 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 122 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 0:01:22 123 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 0:02:00 124 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:02:07 125 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:09 126 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:02:10 127 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 128 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:02:11 129 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:02:12 130 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 131 Gustav Larsson (Swe) IAM Cycling 132 Rémi Pauriol (Fra) Sojasun 133 David Tanner (Aus) Team Blanco 0:02:13 134 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:02:14 135 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 136 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol 137 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 138 Yury Trofimov (Rus) Team Katusha 0:02:16 139 Julien El Fares (Fra) Sojasun 140 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 141 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:17 142 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel-Euskadi 143 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 144 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 0:02:18 145 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 146 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 147 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 148 Christophe Le Mevel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 149 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 0:02:20 150 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:02:21 151 Johan Vansummeren (Bel) Garmin Sharp 152 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 153 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:22 154 Anders Lund (Den) Team Saxo-Tinkoff 155 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 0:02:23 156 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 157 Stef Clement (Ned) Team Blanco 0:02:42 158 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 159 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:45 160 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:02:48 161 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:54 162 Roy Curvers (Ned) Team Argos-Shimano 0:02:59 163 Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard 0:03:06 164 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 0:03:09 165 Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:03:14 166 David Millar (GBr) Garmin Sharp 167 Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano 168 Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 0:04:25 169 Jack Bauer (NZl) Garmin Sharp 0:08:42 170 Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida 0:08:43 171 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:08:48 172 Alex Howes (USA) Garmin Sharp 0:08:52 173 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:09:29 174 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:09:52 175 Rick Flens (Ned) Team Blanco 0:10:12 176 Yann Huguet (Fra) Team Argos-Shimano 0:11:05 177 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:17:29

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Cannondale 55 pts 2 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 43 3 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 38 4 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 33 5 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Merida 31 6 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 31 7 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 27 8 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 26 9 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 26 10 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 25 11 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 25 12 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 13 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 23 14 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 15 Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 19 16 Wilco Kelderman (Ned) Team Blanco 18 17 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 18 18 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 16 19 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 16 20 Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 15 21 Mark Renshaw (Aus) Team Blanco 15 22 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 12 23 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 11 24 Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard 10 25 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 10 26 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 27 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 9 28 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 8 29 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 30 William Bonnet (Fra) FDJ 5 31 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 5 32 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 4 33 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 4 34 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha 3 35 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team 3 36 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 37 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 38 Robert Gesink (Ned) Team Blanco 2 39 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 2 40 Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp 1 41 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 pts 2 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 2 3 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Cannondale 10:33:11 2 Wilco Kelderman (Ned) Team Blanco 0:00:10 3 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ 4 Tony Gallopin (Fra) RadioShack Leopard 0:00:11 5 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:00:13 6 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:14 7 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:00:15 8 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 0:00:17 9 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 10 Alexis Vuillermoz (Fra) Sojasun 0:00:18 11 Daniele Ratto (Ita) Cannondale 0:00:19 12 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 13 Andrew Talansky (USA) Garmin Sharp 0:00:20 14 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 15 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:00:21 16 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 17 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 0:00:24 18 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 19 Ion Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 20 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol 0:00:25 21 Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida 0:00:26 22 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 0:00:34 23 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 0:01:02 24 Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge 0:01:16 25 Marcel Kittel (Ger) Team Argos-Shimano 0:02:00 26 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:09 27 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:02:11 28 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol 0:02:14 29 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:17 30 Ian Boswell (USA) Sky Procycling 0:02:18 31 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 0:02:23 32 Andrea Palini (Ita) Lampre-Merida 0:08:43 33 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:08:48 34 Alex Howes (USA) Garmin Sharp 0:08:52 35 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 0:09:29