Peter Sagan (Liquigas-Doimo) won the 157km fifth stage of Paris-Nice between Pernes-les-Fontaines and Aix-en-Provence. The Slovakian neo-pro won his second stage of the race in just five days, with an audacious attack with three kilometres to go. Mirco Lorenzetto (Lampre) and Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) failed to catch him before the line and rounded out the top three.

Alberto Contador (Astana) finished two seconds down, in tenth place, with the majority of favourites, and retained his overall lead.

“It was a terrible stage," Contador said. " We tried to control the breaks for 100 kms but it’s impossible for one team to control a race like Paris-Nice. Sagan is a very strong rider and I’m sure he will very quickly be a rival to watch in future races. Tomorrow is another hard stage with 220 kms. I may be the one in the yellow jersey but I’m not the only one who can do something tomorrow.”

After the cold conditions of the last few days, the fifth stage begun in perfect sunshine and despite yesterday’s efforts into Mende, the peloton was in no mood to relax and chased each of the attacks. Sylvain Chavanel (Quick Step) was the first rider to break clear and was quickly joined by four other riders. However the Astana-led bunch were intent on keeping things together with the second hour of racing rattled off at 45km/h.

The pace proved too hot for some, including Tony Martin (HTC-Columbia) who was over six minutes down with over 100 kilometres still to race.

With around 50 kilometres to go, Carlos Barredo (Quick Step), Volodymir Gustov (Cervélo) and Sylvain Calzati (Team Sky) broke free and the trio soon became a foursome with Rein Taaramae (Cofidis) joining in the action.

The leaders sped on and their advantage peaked at 1:20 before a combination of Astana, Caisse d'Epargne and Euskaltel - Euskadi began to work together. As the lead began to slip Taaramae sat up, happy to have secured the final mountain points.

With 25 kilometres remaining and the break almost in sight, Ag2R moved to the front and set what looked like a furious pace in order to set up Nicolas Roche for a sprint. The pace was too high for many, with Levi Leipheimer (RadioShack) one of many casualties, along with an unfortunate Thomas Voeckler (BBox Bouygues Telecom) who punctured and was forced to take a teammate’s bike.

With Cyril Dessel and Dimitri Champion leading Ag2R aggressive pace the stage looked set for a sprint finish but with three kilometres to go the front group of about 50 riders was forced to take a swift left-hand bend before a sharp climb.

It was another Frenchman, Christophe Le Mevel (Francaise Des Jeux), who was first to attack as the peloton slowed. He got a small gap but Sagan was the first to respond, catching the Frenchman and then launching himself up the road and cresting the top of the climb alone.

The powerful Slovak had the strength to stay clear on the run in and despite brave attempts from David Millar (Garmin-Transitions), Roche, and a final surge to the line from Valverde, Sagan hung on for his second win of the race and his blossoming career.

Full Results 1 Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo 3:34:15 2 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:00:02 3 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 4 Matthieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux 5 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 6 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 7 Koldo Fernandez (Spa) Euskatltel - Euskadi 8 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 9 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 10 Alberto Contador (Spa) Astana 11 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 13 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 14 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 15 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma - Lotto 16 Lars Boom (Ned) Rabobank 17 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 18 Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux 19 Samuel Sanchez (Spa) Euskatltel - Euskadi 20 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 21 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas - Doimo 22 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 23 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 24 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 25 Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank 26 Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 27 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:25 28 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 29 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma - Lotto 30 Joost Posthuma (Ned) Rabobank 31 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 32 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 33 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 34 Daniele Righi (Ita) Lampre - Farnese Vini 35 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 36 Christian Vande Velde (USA) Garmin - Transitions 37 Tom Danielson (USA) Garmin - Transitions 38 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Liquigas - Doimo 39 Frederik Willems (Bel) Liquigas - Doimo 40 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 41 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 42 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 43 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 44 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas - Doimo 45 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 46 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 47 Rémy Di Gregorio (Fra) Française des Jeux 0:00:44 48 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:46 49 Ivan Velasco (Spa) Euskatltel - Euskadi 50 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 51 Andriy Grivko (Ukr) Astana 52 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 0:01:08 53 Mickael Cherel (Fra) Française des Jeux 54 Egoi Martinez (Spa) Euskatltel - Euskadi 55 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 56 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:32 57 Matteo Bono (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:01:44 58 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 0:01:58 59 Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team 0:02:36 60 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 61 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 62 Sébastien Rosseler (Bel) Team RadioShack 63 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 64 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 65 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 66 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 67 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 68 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 69 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 70 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 71 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 72 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 73 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux 74 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 75 Bram Tankink (Ned) Rabobank 76 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 77 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 78 Damiano Cunego (Ita) Lampre - Farnese Vini 79 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 80 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 81 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 82 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 83 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma - Lotto 84 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 85 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 86 Volodymir Gustov (Ukr) Cervélo Test Team 87 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 88 Benat Intxausti (Spa) Euskatltel - Euskadi 89 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 90 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 91 David Loosli (Swi) Lampre - Farnese Vini 92 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 93 Daniel Navarro (Spa) Astana 94 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 95 Joan Horrach (Spa) Team Katusha 96 Xavier Florencio (Spa) Cervélo Test Team 97 Carlos Barredo (Spa) Quick Step 98 Gorka Verdugo (Spa) Euskatltel - Euskadi 99 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:03:57 100 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:03:58 101 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 102 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 0:16:50 103 Adam Hansen (Aus) Team HTC - Columbia 104 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 105 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 106 Oscar Pereiro Sio (Spa) Astana 107 Rick Flens (Ned) Rabobank 108 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 109 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 110 Gustav Larsson (Swe) Team Saxo Bank 111 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 112 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 113 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 114 Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux 115 Daniel Lloyd (GBr) Cervélo Test Team 116 Arnaud Gerard (Fra) Française des Jeux 117 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 118 Bjorn Leukemans (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 119 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 120 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 121 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 122 José Ivan Gutierrez (Spa) Caisse d'Epargne 123 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana 124 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 125 Maxim Gourov (Kaz) Astana 126 Mauro Finetto (Ita) Liquigas - Doimo 127 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma - Lotto 128 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 129 Jeremy Galland (Fra) Saur - Sojasun 130 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 131 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 132 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 133 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 134 Mickaël Delage (Fra) Omega Pharma - Lotto 135 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 136 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 137 Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 138 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - Farnese Vini 139 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 140 Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma - Lotto 141 Nicolas Maes (Bel) Quick Step 142 Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 143 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 144 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 145 Jürgen Roelandts (Bel) Omega Pharma - Lotto 146 Mikel Nieve (Spa) Euskatltel - Euskadi 147 Stephen Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 148 Dominique Rollin (Can) Cervélo Test Team 149 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 150 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 151 Romain Sicard (Fra) Euskatltel - Euskadi 152 Ted King (USA) Cervélo Test Team 153 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 154 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 155 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step 156 David Le Lay (Fra) AG2R La Mondiale 157 Brian Vandborg (Den) Liquigas - Doimo 158 Tom Leezer (Ned) Rabobank 159 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 160 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 161 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano DNF Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Dennis Van Winden (Ned) Rabobank DNF Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma - Lotto DNF Francesco Chicchi (Ita) Liquigas - Doimo DNS Serge Pauwels (Bel) Sky Professional Cycling Team

Sprint 1 - Lourmarin, 94.5km 1 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3 pts 2 Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 2 3 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 1

Sprint 2 - Rognes (D.543-D.15), 110.5km 1 Volodymir Gustov (Ukr) Cervélo Test Team 3 pts 2 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 2 3 Carlos Barredo (Spa) Quick Step 1

Finish - Aix-En-Provence, 157.0km 1 Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo 25 pts 2 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre - Farnese Vini 22 3 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 20 4 Matthieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux 18 5 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 16 6 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 15 7 Koldo Fernandez (Spa) Euskatltel - Euskadi 14 8 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 13 9 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 12 10 Alberto Contador (Spa) Astana 11 11 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 12 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 9 13 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 8 14 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 7 15 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma - Lotto 6 16 Lars Boom (Ned) Rabobank 5 17 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 4 18 Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux 3 19 Samuel Sanchez (Spa) Euskatltel - Euskadi 2 20 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 1

Mountain 1 - Col de Murs (Cat. 2) 40.0km 1 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 7 pts 2 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 5 3 Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team 3 4 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 2 5 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 1

Mountain 2 - Côte de Lacoste (Cat. 3) 75.5km 1 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 pts 2 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 1

Mountain 3 - Côte de Bonnieux (Cat. 3) 84.5km 1 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 pts 2 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 2 3 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 1

Mountain 4 - Côte de Saint-Canadet (Cat. 3) 127.0km 1 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 4 pts 2 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 2 3 Volodymir Gustov (Ukr) Cervélo Test Team 1

Young rider 1 Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo 3:34:15 2 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 0:00:02 3 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 5 Lars Boom (Ned) Rabobank 6 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas - Doimo 7 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 8 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:25 9 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma - Lotto 10 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 11 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 12 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 13 Rémy Di Gregorio (Fra) Française des Jeux 0:00:44 14 Mickael Cherel (Fra) Française des Jeux 0:01:08 15 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:02:36 16 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 17 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 18 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 19 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 20 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 21 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 22 Benat Intxausti (Spa) Euskatltel - Euskadi 23 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 24 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 25 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:16:50 26 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 27 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 28 Mauro Finetto (Ita) Liquigas - Doimo 29 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 30 Mickaël Delage (Fra) Omega Pharma - Lotto 31 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 32 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 33 Nicolas Maes (Bel) Quick Step 34 Jürgen Roelandts (Bel) Omega Pharma - Lotto 35 Romain Sicard (Fra) Euskatltel - Euskadi 36 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 37 Tom Leezer (Ned) Rabobank

Teams 1 Liquigas-Doimo 10:43:12 2 Quick Step 0:00:02 3 Team Saxo Bank 4 Cofidis, Le Credit En Ligne 5 Française des Jeux 0:00:21 6 Euskaltel - Euskadi 0:00:23 7 Ag2R-La Mondiale 0:00:25 8 Saur-Sojasun 9 Garmin - Transitions 10 Caisse d'Epargne 0:00:45 11 Astana 0:01:07 12 Lampre - Farnese Vini 0:01:44 13 Team Katusha 0:02:13 14 Team RadioShack 0:02:21 15 Rabobank 0:02:36 16 Omega Pharma - Lotto 17 Team HTC - Columbia 18 Bbox Bouygues Telecom 0:04:47 19 Sky Professional Cycling Team 20 Skil-Shimano 0:07:21 21 Cervélo Test Team 22 Vacansoleil Pro Cycling Team 0:35:49

General classification after stage 5 1 Alberto Contador (Spa) Astana 20:41:40 2 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:20 3 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas - Doimo 0:00:25 4 Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:26 5 Samuel Sanchez (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:00:29 6 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 0:00:34 7 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:36 8 Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo 0:00:42 9 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 0:01:02 10 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:01:06 11 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma - Lotto 0:01:15 12 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:01:16 13 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:01:22 14 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 0:01:27 15 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:01:30 16 Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux 0:01:32 17 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 0:01:56 18 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:58 19 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:02 20 Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:02:05 21 Sébastien Minard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:02:22 22 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:30 23 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 0:02:59 24 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:03:18 25 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas - Doimo 0:03:19 26 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:03:22 27 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:03:39 28 Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team 0:03:48 29 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 0:03:52 30 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 0:03:57 31 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux 0:04:03 32 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Liquigas - Doimo 0:04:07 33 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:04:12 34 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:20 35 Volodymir Gustov (Ukr) Cervélo Test Team 0:04:21 36 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:04:28 37 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 0:04:35 38 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 0:04:47 39 Daniele Righi (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:04:51 40 Mickael Cherel (Fra) Française des Jeux 0:04:58 41 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 0:05:10 42 Bram Tankink (Ned) Rabobank 0:05:42 43 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 0:05:46 44 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 45 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:05:52 46 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:05:54 47 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:05:56 48 Andriy Grivko (Ukr) Astana 0:05:57 49 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 0:06:02 50 Matthieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux 0:06:40 51 Xavier Florencio (Spa) Cervélo Test Team 0:06:43 52 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 0:06:58 53 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 0:07:29 54 Kevin De Weert (Bel) Quick Step 0:07:45 55 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 0:07:54 56 Egoi Martinez (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:07:57 57 Rémy Di Gregorio (Fra) Française des Jeux 0:08:00 58 Tom Danielson (USA) Garmin - Transitions 0:08:11 59 Carlos Barredo (Spa) Quick Step 0:08:13 60 Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:08:23 61 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 0:08:24 62 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 0:08:27 63 Joan Horrach (Spa) Team Katusha 0:08:33 64 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:08:45 65 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:08:51 66 Gorka Verdugo (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:08:52 67 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne 0:09:14 68 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:09:20 69 Luis Pasamontes (Spa) Caisse d'Epargne 0:10:55 70 Frederik Willems (Bel) Liquigas - Doimo 0:11:06 71 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 0:11:37 72 Damiano Cunego (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:11:39 73 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:11:41 74 Koldo Fernandez (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:11:58 75 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:08 76 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:12:18 77 Ivan Velasco (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:12:52 78 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 0:13:11 79 Benat Intxausti (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:13:18 80 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:13:23 81 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 0:13:41 82 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 0:13:57 83 David Loosli (Swi) Lampre - Farnese Vini 0:13:59 84 Daniel Navarro (Spa) Astana 0:15:12 85 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:15:36 86 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 0:16:00 87 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 0:16:16 88 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:16:28 89 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:16:31 90 Christian Vande Velde (USA) Garmin - Transitions 0:16:35 91 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 0:16:58 92 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:17:06 93 Sébastien Rosseler (Bel) Team RadioShack 0:18:13 94 Romain Sicard (Fra) Euskatltel - Euskadi 0:18:33 95 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 0:18:38 96 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:19:15 97 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 0:20:05 98 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:20:34 99 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:21:03 100 Matteo Bono (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:21:18 101 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 0:21:34 102 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 0:21:49 103 Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 0:22:08 104 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:22:19 105 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 0:22:38 106 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:22:52 107 José Ivan Gutierrez (Spa) Caisse d'Epargne 0:22:55 108 Mickaël Delage (Fra) Omega Pharma - Lotto 0:24:10 109 David Le Lay (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:16 110 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 0:25:18 111 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:25:20 112 Jeremy Galland (Fra) Saur - Sojasun 0:26:12 113 Jürgen Roelandts (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:27:07 114 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 0:27:08 115 Daniel Lloyd (GBr) Cervélo Test Team 0:27:17 116 Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:27:19 117 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:27:50 118 Joost Posthuma (Ned) Rabobank 0:28:51 119 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:29:11 120 Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:29:57 121 Stephen Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:30:08 122 Dominique Rollin (Can) Cervélo Test Team 0:30:35 123 André Greipel (Ger) Team HTC - Columbia 0:30:44 124 Gustav Larsson (Swe) Team Saxo Bank 0:30:45 125 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 0:30:56 126 Adam Hansen (Aus) Team HTC - Columbia 0:30:59 127 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 0:31:15 128 Nicolas Maes (Bel) Quick Step 0:31:25 129 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:31:41 130 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:31:47 131 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 0:31:48 132 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:31:49 133 Tom Leezer (Ned) Rabobank 0:32:00 134 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 0:32:38 135 Ted King (USA) Cervélo Test Team 0:33:05 136 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 0:33:36 137 Mikel Nieve (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:34:04 138 Mauro Finetto (Ita) Liquigas - Doimo 0:34:20 139 Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:35:24 140 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:35:31 141 Anthony Geslin (Fra) Française des Jeux 0:35:34 142 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:36:52 143 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:37:24 144 Bjorn Leukemans (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:37:27 145 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - Farnese Vini 0:37:41 146 Maxim Gourov (Kaz) Astana 0:38:10 147 Arnaud Gerard (Fra) Française des Jeux 0:38:18 148 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Astana 0:38:59 149 Jurgen Van Goolen (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:39:05 150 Oscar Pereiro Sio (Spa) Astana 0:39:10 151 Brian Vandborg (Den) Liquigas - Doimo 0:39:44 152 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 0:40:30 153 Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 0:40:57 154 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:41:54 155 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 0:43:35 156 Wouter Weylandt (Bel) Quick Step 0:47:18 157 Rick Flens (Ned) Rabobank 0:47:39 158 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:49:11 159 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:52:04 160 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 0:56:09 161 Roy Curvers (Ned) Skil - Shimano 0:56:29

Points classification 1 Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo 89 pts 2 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 80 3 Alberto Contador (Spa) Astana 73 4 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 63 5 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre - Farnese Vini 58 6 Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 54 7 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 52 8 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 51 9 Lars Boom (Ned) Rabobank 41 10 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas - Doimo 39 11 Samuel Sanchez (Spa) Euskatltel - Euskadi 34 12 David Millar (GBr) Garmin - Transitions 29 13 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 29 14 Jeremy Galland (Fra) Saur - Sojasun 29 15 Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux 28 16 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 28 17 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 28 18 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 28 19 Koldo Fernandez (Spa) Euskatltel - Euskadi 27 20 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 25 21 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 25 22 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 24 23 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 21 24 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 20 25 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 18 26 Matthieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux 18 27 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 17 28 Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team 17 29 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 16 30 Sylvain Chavanel (Fra) Quick Step 15 31 Damiano Cunego (Ita) Lampre - Farnese Vini 15 32 Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 15 33 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma - Lotto 14 34 Tom Veelers (Ned) Skil - Shimano 14 35 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 13 36 Xavier Florencio (Spa) Cervélo Test Team 12 37 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 12 38 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 11 39 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 10 40 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 41 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 9 42 Andriy Grivko (Ukr) Astana 9 43 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 8 44 Volodymir Gustov (Ukr) Cervélo Test Team 8 45 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 7 46 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 7 47 Sandy Casar (Fra) Française des Jeux 6 48 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 6 49 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 6 50 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 6 51 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 52 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 5 53 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 5 54 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 5 55 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 4 56 Egoi Martinez (Spa) Euskatltel - Euskadi 3 57 Jürgen Roelandts (Bel) Omega Pharma - Lotto 3 58 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 3 59 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 2 60 Jérôme Pineau (Fra) Quick Step 2 61 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 2 62 Tom Leezer (Ned) Rabobank 2 63 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 2 64 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 1 65 Carlos Barredo (Spa) Quick Step 1 66 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 1 67 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 1 68 Nicolas Maes (Bel) Quick Step 1 69 Mauro Finetto (Ita) Liquigas - Doimo 1 70 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 1

Mountains classification 1 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 21 pts 2 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 18 3 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 14 4 Alberto Contador (Spa) Astana 13 5 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 11 6 Pierrick Fedrigo (Fra) Bbox Bouygues Telecom 10 7 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 10 8 Jürgen Roelandts (Bel) Omega Pharma - Lotto 10 9 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 7 10 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 7 11 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 7 12 Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha 7 13 Nicolas Maes (Bel) Quick Step 7 14 Samuel Sanchez (Spa) Euskatltel - Euskadi 6 15 Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team 6 16 Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo 5 17 Daniel Navarro (Spa) Astana 5 18 Koen De Kort (Ned) Skil - Shimano 5 19 Mikel Nieve (Spa) Euskatltel - Euskadi 5 20 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 4 21 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 22 Lars Boom (Ned) Rabobank 4 23 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3 24 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 2 25 David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 2 26 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 2 27 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 2 28 Damiano Cunego (Ita) Lampre - Farnese Vini 2 29 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 2 30 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 2 31 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 2 32 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas - Doimo 1 33 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma - Lotto 1 34 Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 1 35 Volodymir Gustov (Ukr) Cervélo Test Team 1 36 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 1 37 Mauro Finetto (Ita) Liquigas - Doimo 1 38 Jens Mouris (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1

Young rider classification 1 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas - Doimo 20:42:05 2 Peter Sagan (Svk) Liquigas - Doimo 0:00:17 3 Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:00:41 4 Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:51 5 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:37 6 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:02:05 7 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 0:02:34 8 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:02:57 9 Mickael Cherel (Fra) Française des Jeux 0:04:33 10 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:21 11 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:05:27 12 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:05:31 13 Rémy Di Gregorio (Fra) Française des Jeux 0:07:35 14 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 0:07:59 15 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 0:08:20 16 Lars Boom (Ned) Rabobank 0:11:16 17 Benat Intxausti (Spa) Euskatltel - Euskadi 0:12:53 18 Wesley Sulzberger (Aus) Française des Jeux 0:13:16 19 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:15:11 20 Matthew Harley Goss (Aus) Team HTC - Columbia 0:15:35 21 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 0:15:51 22 Pierre Rolland (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:16:03 23 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:16:41 24 Romain Sicard (Fra) Euskatltel - Euskadi 0:18:08 25 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 0:19:40 26 Tony Martin (Ger) Team HTC - Columbia 0:20:38 27 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 0:21:09 28 Mickaël Delage (Fra) Omega Pharma - Lotto 0:23:45 29 Jürgen Roelandts (Bel) Omega Pharma - Lotto 0:26:42 30 Geraint Thomas (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:27:25 31 Nicolas Maes (Bel) Quick Step 0:31:00 32 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:31:24 33 Tom Leezer (Ned) Rabobank 0:31:35 34 Mauro Finetto (Ita) Liquigas - Doimo 0:33:55 35 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:35:06 36 Jakob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:41:29 37 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:48:46