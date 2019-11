Image 1 of 10 Franco Marvulli and Christian Grasmann (Callant - Santens) lead after three days of racing. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 10 Jesper Morkov and Benjamin Edmuller (GEKA Kaas) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 10 Action on the legendary track in Gent. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 10 Luke Roberts gives his compatiot and Caruur teammate Glenn O'Shea a hand sling. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 10 Claudio Imhof and Silvan Dillier (Eurotyre Bandencentrales) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 10 Robert Bartko and Kenny De Ketele won the team elimination. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 10 Robert Bengsch and Marcel Barth (AVS) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 10 Marc Hester and Morgan Kneisky (ADMB) are one lap off the pace after three days of racing in Gent. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 10 Alexander Aeschbach slings VDK teammate Leon Van Bon into the fray (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 10 Peter Schep and Wim Stroetinga (Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey) hold second overall. (Image credit: Bettini Photo)

The team of Franco Marvulli and Christian Grasmann started the third day of racing two laps off the pace, but the Swiss/German duo rode themselves into the overall lead by the evening's finale.

Marvulli and Grasmann won the second Madison, but more importantly finished one lap up on all of the teams ahead of them on the overall standings to move within one lap of the lead. The pair then won the evening's penultimate event, the scratch race, and the 12 points going to the victor pushed them over the 200 point threshold thus earning them another lap (teams receive a one-lap bonus for every 100 points scored).

Once the evening's racing had finished Marvulli and Grasmann moved into first overall with 203 points, joined by four other teams on the lead lap. Dutchmen Peter Schep and Wim Stroetinga hold second overall with 183 points entering the fourth day of racing, 20 points shy of Marvulli and Grasmann, while Robert Bartko and Kenny De Ketele occupy third place with 166 points.

Also on the lead lap are Danny Stam and Tim Mertens (126 points) plus Tosh Van Der Sande and Leif Lampater (124 points).

Marvulli and Grasmann will have plenty of competition on the fourth day of racing in Gent as their competitors, too, close in on the 200 point barrier. The Swiss/German squad will find themselves once again at a lap deficit unless they continue to use the Madison to gain laps.

Sprints 1 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 12 pts 2 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 11 3 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 8 4 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 6 5 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 6 6 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 5 7 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 5 8 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 4 9 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 4 10 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 3 11 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 2 12 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 13 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS

Team elimination 1 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 20 pts 2 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 12 3 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 4 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 8 5 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 6 6 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 4 7 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 8 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 9 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 10 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 11 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 12 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 13 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas

Flying lap time trial 1 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 0:00:08.75 2 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 0:00:08.81 3 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 0:00:09.00 4 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 0:00:09.08 5 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 0:00:09.11 6 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 0:00:09.20 7 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 0:00:09.21 8 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 0:00:09.23 9 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 0:00:09.33 10 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.45 11 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 0:00:09.46 12 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 0:00:09.51 13 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 0:00:09.56

Madison 1 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 20 pts 2 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 12 3 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 10 4 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 8 5 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 6 6 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 4 7 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 8 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 9 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 11 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas -1lap 12 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 13 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK

Derny 1 1 Steven Deneef Provincie Oost-Vlaanderen 5 pts 2 Luke Roberts (Aus) Caruur 4 3 Claudio Imhof (Swi) Eurotyre Bandencentrales 3 4 Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 2 5 Martin Blaha (Cze) Oudendijk 1 6 Alexander Aeschbach (Swi) VDK

Elimination 1 Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 pts 2 Marcel Barth (Ger) AVS 6 3 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 5 4 Glenn O'Shea (Aus) Caruur 4 5 Leon Van Bon (Ned) VDK 3 6 Robert Bartko (Ger) Mercator verzekeringen 2 7 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto 8 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 9 Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 10 Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 11 Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 12 Franco Marvulli (Swi) Callant - Santens 13 Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen

Derny 2 1 Peter Schep (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 5 pts 2 Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 4 3 Danny Stam (Ned) Topsport Vlaanderen 3 4 Leif Lampater (Ger) Lotto 2 5 Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 1 6 Marc Hester (Den) ADMB

500m Time trial 1 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 0:00:28.00 2 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 0:00:28.14 3 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 0:00:28.26 4 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 0:00:28.40 5 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 0:00:28.52 6 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 0:00:29.10 7 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 0:00:29.14 8 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 0:00:29.82 9 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 0:00:30.07 10 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 0:00:30.23 11 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 0:00:30.33 12 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 0:00:30.52 13 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:31.42

Madison 1 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 20 pts 2 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 12 3 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 10 -1lap 4 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 8 5 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 6 6 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 4 7 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 8 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 9 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 10 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 11 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk -2laps 12 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 13 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas

Derny 3 1 Morgan Kneisky (Fra) ADMB 5 pts 2 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto 4 3 Robert Bartko (Ger) Mercator verzekeringen 3 4 Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 2 5 Glenn O'Shea (Aus) Caruur 1 6 Franco Marvulli (Swi) Callant - Santens

Elimination 1 Luke Roberts (Aus) Caruur 10 pts 2 Leif Lampater (Ger) Lotto 6 3 Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 5 4 Steven Deneef Provincie Oost-Vlaanderen 4 5 Alexander Aeschbach (Swi) VDK 3 6 Marcel Barth (Ger) AVS 2 7 Claudio Imhof (Swi) Eurotyre Bandencentrales 8 Jesper Morkov (Den) GEKA Kaas 9 Martin Blaha (Cze) Oudendijk 10 Danny Stam (Ned) Topsport Vlaanderen 11 Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 12 Marc Hester (Den) ADMB 13 Peter Schep (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey

Derny 4 1 Leon Van Bon (Ned) VDK 5 pts 2 Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 4 3 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 3 4 Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 2 5 Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 1 6 Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas

Scratch 1 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 12 pts 2 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 9 3 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 5 4 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 4 5 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 6 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 7 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 8 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 9 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 10 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 11 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 12 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 13 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk

Supersprint 1 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 20 pts 2 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 12 3 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 10 4 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 8 5 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 6 6 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 4 7 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 8 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 9 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 10 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 11 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 12 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 13 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens

Overall standings after day 3 1 Franco Marvulli (Swi) / Christian Grasmann (Ger) Callant - Santens 203 pts 2 Peter Schep / Wim Stroetinga (Ned) Mega Doe-het-zelf Deschacht - John Saey 183 3 Robert Bartko (Ger) / Kenny De Ketele (Bel) Mercator verzekeringen 166 4 Danny Stam (Ned) / Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen 126 5 Tosh Van Der Sande (Bel) / Leif Lampater (Ger) Lotto 124 6 Morgan Kneisky (Fra) / Marc Hester (Den) ADMB 174 -1lap 7 Luke Roberts / Glenn O'Shea (Aus) Caruur 109 -2laps 8 Claudio Imhof / Silvan Dillier (Swi) Eurotyre Bandencentrales 146 -3laps 9 Steven Deneef (Bel) / Andreas Muller (Aut) Provincie Oost-Vlaanderen 60 10 Alexander Aeschbach (Swi) / Leon Van Bon (Ned) VDK 71 -6laps 11 Martin Blaha / Voltech Hacecky (Cze) Oudendijk 43 -7laps 12 Jesper Morkov (Den) / Benjamin Edmuller (Ger) GEKA Kaas 33 13 Robert Bengsch / Marcel Barth (Ger) AVS 50 -8laps

UIV Talents Cup - Flying lap time trial 1 Gert-Jan van Immerseel (Bel) / Max Stahr (Ger) 0:00:09.22 2 Nico Hesslich / Tobias Barkschat (Ger) 0:00:09.24 3 Thomas Boudat / Jules Pijouret (Fra) 0:00:09.27 4 Loïc Hugentobler / Gaël Sutter (Swi) 0:00:09.30 5 Joris Cornet / Jonathan Breyne (Bel) 0:00:09.34 6 Robin Venneman / Kevin Lava (Bel) 0:00:09.38 7 Simon Yates / Owain Doull (GBr) 0:00:09.48 8 Roman Furst / Ondrej Vendolsky (Cze) 0:00:09.50 9 Bart Harmsen / Mike Bond (Ned 0:00:09.55 10 Melvin van Zijl / Didier Caspers (Ned) 0:00:09.60 11 Francesco van Coppernolle / Giovanni de Merlier (Bel) 0:00:09.61 12 Simon Bigum / Elias Busk (Den) 0:00:09.78

UIV Talents Cup - Madison 1 Gert-Jan van Immerseel (Bel) / Max Stahr (Ger) 10 pts 2 Simon Yates / Owain Doull (GBr) 8 3 Simon Bigum / Elias Busk (Den) 10 -1lap 4 Thomas Boudat / Jules Pijouret (Fra) 10 5 Loïc Hugentobler / Gaël Sutter (Swi) 3 6 Melvin van Zijl / Didier Caspers (Ned) 2 7 Bart Harmsen / Mike Bond (Ned 2 8 Joris Cornet / Jonathan Breyne (Bel) 9 -2laps 9 Nico Hesslich / Tobias Barkschat (Ger) 10 Robin Venneman / Kevin Lava (Bel) 11 Roman Furst / Ondrej Vendolsky (Cze) -3laps 12 Francesco van Coppernolle / Giovanni de Merlier (Bel) 1 -6laps