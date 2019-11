Image 1 of 28 Gert-jan van Immerseel in the UIV event. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 28 Alexander Aeschbach and Leon Van Bon (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 3 of 28 Alexander Aeschbach and Leon Van Bon paired up in Gent. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 4 of 28 Marcel Barth and Robert Bengsch (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 5 of 28 Robert Bartko and Kenny De Ketele in action (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 6 of 28 The Beligan women competed in 't Kuipke (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 7 of 28 The Dutch women get ready to race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 8 of 28 Kenny De Ketele won the Derny race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 9 of 28 De Neef and Mueller (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 10 of 28 Steven De Neef and Andreas Mueller (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 11 of 28 Belgian Jolien D'Hoore (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 12 of 28 Jolien D'Hoore in the women's race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 13 of 28 Simon Yates and Owain Doull in the UIV race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 14 of 28 Kelly Druyts in action in the women's race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 15 of 28 Voltech Hacecky and Martin Blaha (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 16 of 28 Marc Hester and Morgan Kneisky (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 17 of 28 Swiss pair Claudio Imhoff and Silvan Diller (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 18 of 28 Robin Venneman and Kevin Lava in the UIV race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 19 of 28 Franco Marvulli and Christian Grasmann won the scratch race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 20 of 28 Mertens and Van Der Sande await the start (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 21 of 28 Glenn O'Shea (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 22 of 28 Luke Roberts and Glenn O'Shea, the Aussie pair, in action (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 23 of 28 Peter Schep relaxes in between races (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 24 of 28 Peter Schep and Wim Stroetinga ended the night in the lead (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 25 of 28 Danny Stam and TIm Mertens (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 26 of 28 Danny Stam in the derny race (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 27 of 28 Van der Sande and Lampater won the night's madison (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 28 of 28 Tosh Van der Sande and Leif Lampater exchange (Image credit: www.ispaphoto.com)

Peter Schep and Wim Stroetinga are in the lead after the first day in the Ghent Six Days. With Bartko-De Ketele, Lampater-Van der Sande, Kneisky-Hester and Mertens-Stam, four other teams are still in the leading lap. Lampater and Van der Sande won the second Madison of the day.

Full Results

Derny 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 5 pts 2 Tosh Van Der Sande (Bel) Team Lotto 4 3 Luke Roberts (Aus) Team Caruur 3 4 Franco Marvulli (Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 2 5 Jesper Morkov (Den) Team Geka Kaas 1 6 Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk

Elimination # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 10 pts 2 Glenn O'Shea (Aus) Team Caruur 6 3 Leif Lampater (Ger) Team Lotto 5 4 Morgan Kneisky (Fra) Team ADMB 4 5 Tim Mertens (Bel) Team Topsport Vlaanderen 3 6 Leon Van Bon (Ned) Team VDK Spaarbank 2 7 Christian Grasmann (Ger) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 8 Voltech Hacecky (Cze) Team Oudendijk 9 Andres Muller (Aut) Team Provincie Oost-Vlaanderen 10 Robert Bartko (Ger) Team Mercator verzekeringen 11 Benjamin Edmuller (Ger) Team Geka Kaas 12 Marcel Barth (Ger) Team AVS 13 Wim Stroetinga (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey

Derny 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele (Bel) Team Mercator verzekeringen 5 pts 2 Danny Stam (Ned) Team Topsport Vlaanderen 4 3 Steven De Neef (Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen 3 4 Marc Hester (Den) Team ADMB 2 5 Robert Bengsch (Ger) Team AVS 1 6 Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales

500m TTT # Rider Name (Country) Team Result 1 Wim Stroetinga/Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 0:00:27.99 2 Robert Bartko/Kenny De Ketele (Ger/Bel) Team Mercator verzekeringen 0:00:28.11 3 Silvan Dillier/Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 0:00:28.32 4 Christian Grasmann/Franco Marvulli (Ger/Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 0:00:28.41 5 Morgan Kneisky/Marc Hester (Fra/Den) Team ADMB 0:00:28.47 6 Marcel Barth/Robert Bengsch (Ger) Team AVS 0:00:28.83 7 Glenn O'Shea/Luke Roberts (Aus) Team Caruur 0:00:28.86 8 Leif Lampater/Tosh Van Der Sande (Ger/Bel) Team Lotto 0:00:29.24 9 Voltech Hacecky/Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk 0:00:29.96 10 Tim Mertens/Danny Stam (Bel/Ned) Team Topsport Vlaanderen 0:00:29.99 11 Leon Van Bon/Alexander Aeschbach (Ned/Swi) Team VDK Spaarbank 0:00:30.46 12 Benjamin Edmuller/Jesper Morkov (Ger/Den) Team Geka Kaas 0:00:30.56 13 Andres Muller/Steven Deneef (Aut/Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:30.82

Derny finale # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele (Bel) Team Mercator verzekeringen 5 pts 2 Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 4 3 Danny Stam (Ned) Team Topsport Vlaanderen 3 4 Tosh Van Der Sande (Bel) Team Lotto 2 5 Luke Roberts (Aus) Team Caruur 1 6 Steven De Neef (Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen

Scratch # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Grasmann/Franco Marvulli (Ger/Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 10 pts 2 Voltech Hacecky/Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk 6 3 Glenn O'Shea/Luke Roberts (Aus) Team Caruur 5 4 Marcel Barth/Robert Bengsch (Ger) Team AVS 4 5 Robert Bartko/Kenny De Ketele (Ger/Bel) Team Mercator verzekeringen 3 6 Tim Mertens/Danny Stam (Bel/Ned) Team Topsport Vlaanderen 2 7 Andres Muller/Steven Deneef (Aut/Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen 8 Wim Stroetinga/Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 9 Morgan Kneisky/Marc Hester (Fra/Den) Team ADMB 10 Leif Lampater/Tosh Van Der Sande (Ger/Bel) Team Lotto 11 Benjamin Edmuller/Jesper Morkov (Ger/Den) Team Geka Kaas 12 Silvan Dillier/Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 13 Leon Van Bon/Alexander Aeschbach (Ned/Swi) Team VDK Spaarbank

Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Leif Lampater/Tosh Van Der Sande (Ger/Bel) Team Lotto 20 pts 2 Morgan Kneisky/Marc Hester (Fra/Den) Team ADMB 12 3 Glenn O'Shea/Luke Roberts (Aus) Team Caruur 10 4 Christian Grasmann/Franco Marvulli (Ger/Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 8 5 Leon Van Bon/Alexander Aeschbach (Ned/Swi) Team VDK Spaarbank 6 6 Voltech Hacecky/Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk 4 7 Tim Mertens/Danny Stam (Bel/Ned) Team Topsport Vlaanderen 8 Silvan Dillier/Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 9 Benjamin Edmuller/Jesper Morkov (Ger/Den) Team Geka Kaas 10 Andres Muller/Steven Deneef (Aut/Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen 11 Wim Stroetinga/Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 12 Robert Bartko/Kenny De Ketele (Ger/Bel) Team Mercator verzekeringen 13 Marcel Barth/Robert Bengsch (Ger) Team AVS