Two teams are tied after achieving the 100-point mark during night 2 of racing in Gent. Robert Bartko and Kenny De Ketele received a bonus lap and moved into the lead along with Peter Schep and Wim Stroetinga. The overall situation at the top of the standings stayed the same, even through the Madison.

Just like the previous day, Tosh Van der Sande and Lampater won the Madison. Tim Mertens and Danny Schep followed in second, with Sylvan Dillier and Claudio Imhof in third.

Results

Derny 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Leon Van Bon (Ned) Team VDK Spaarbank 5 pts 2 Glenn O'Shea (Aus) Team Caruur 4 3 Andres Muller (Aut) Team Provincie Oost-Vlaanderen 3 4 Marcel Barth (Ger) Team AVS 2 5 Voltech Hacecky (Cze) Team Oudendijk 1 6 Benjamin Edmuller (Ger) Team Geka Kaas

Afvalling/Elimination # Rider Name (Country) Team Result 1 Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 10 pts 2 Jesper Morkov (Den) Team Geka Kaas 6 3 Marc Hester (Den) Team ADMB 5 4 Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk 4 5 Steven De Neef (Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen 3 6 Tosh Van Der Sande (Bel) Team Lotto 2 7 Robert Bengsch (Ger) Team AVS 8 Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 9 Luke Roberts (Aus) Team Caruur 10 Alexander Aeschbach (Swi) Team VDK Spaarbank 11 Danny Stam (Ned) Team Topsport Vlaanderen 12 Franco Marvulli (Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 13 Kenny De Ketele (Bel) Team Mercator verzekeringen

Derny 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Robert Bartko (Ger) Team Mercator verzekeringen 5 pts 2 Leif Lampater (Ger) Team Lotto 4 3 Tim Mertens (Bel) Team Topsport Vlaanderen 3 4 Wim Stroetinga (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 2 5 Christian Grasmann (Ger) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 1 6 Morgan Kneisky (Fra) Team ADMB

Chrono 500m # Rider Name (Country) Team Result 1 Wim Stroetinga/Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 20 pts 2 Silvan Dillier/Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 12 3 Robert Bartko/Kenny De Ketele (Ger/Bel) Team Mercator verzekeringen 10 4 Christian Grasmann/Franco Marvulli (Ger/Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 8 5 Morgan Kneisky/Marc Hester (Fra/Den) Team ADMB 6 6 Leif Lampater/Tosh Van Der Sande (Ger/Bel) Team Lotto 4 7 Glenn O'Shea/Luke Roberts (Aus) Team Caruur 8 Leon Van Bon/Alexander Aeschbach (Ned/Swi) Team VDK Spaarbank 9 Marcel Barth/Robert Bengsch (Ger) Team AVS 10 Voltech Hacecky/Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk 11 Tim Mertens/Danny Stam (Bel/Ned) Team Topsport Vlaanderen 12 Benjamin Edmuller/Jesper Morkov (Ger/Den) Team Geka Kaas 13 Andres Muller/Steven Deneef (Aut/Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen

Derny finale # Rider Name (Country) Team Result 1 Mertens 5 pts 2 Baartko 4 3 Muller 3 4 Van Bon 3 5 Lampater 1 6 O’Shea

Scratch # Rider Name (Country) Team Result 1 Marvulli 10 pts 2 Blaha 6 3 Morkov 5 4 Stam 4 5 Aeschbach 3 6 Schep 2 7 Schep 8 Hester 9 De Ketele 10 Imhof 11 Roberts 12 De Neef 13 Bengsch

Supersprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Morgan Kneisky/Marc Hester (Fra/Den) Team ADMB 20 pts 2 Christian Grasmann/Franco Marvulli (Ger/Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 12 3 Andres Muller/Steven Deneef (Aut/Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen 10 4 Tim Mertens/Danny Stam (Bel/Ned) Team Topsport Vlaanderen 8 5 Silvan Dillier/Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 6 6 Marcel Barth/Robert Bengsch (Ger) Team AVS 4 7 Glenn O'Shea/Luke Roberts (Aus) Team Caruur 8 Voltech Hacecky/Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk 9 Leon Van Bon/Alexander Aeschbach (Ned/Swi) Team VDK Spaarbank 10 Benjamin Edmuller/Jesper Morkov (Ger/Den) Team Geka Kaas 11 Leif Lampater/Tosh Van Der Sande (Ger/Bel) Team Lotto 12 Robert Bartko/Kenny De Ketele (Ger/Bel) Team Mercator verzekeringen 13 Wim Stroetinga/Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey

Ploegkoers/Américaine/Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Lampater –Van der Sande 20 pts 2 Tim Mertens/Danny Stam (Bel/Ned) Team Topsport Vlaanderen 12 3 Silvan Dillier/Claudio Imhof (Swi) Team Eurotyre bandencentrales 10 -1lap Christian Grasmann/Franco Marvulli (Ger/Swi) Team Callant verzekeringen - Santens Metaalwaren 8 -1lap Glenn O'Shea/Luke Roberts (Aus) Team Caruur 6 -1lap Morgan Kneisky/Marc Hester (Fra/Den) Team ADMB 4 -1lap Andres Muller/Steven Deneef (Aut/Bel) Team Provincie Oost-Vlaanderen -1lap Leon Van Bon/Alexander Aeschbach (Ned/Swi) Team VDK Spaarbank -1lap Voltech Hacecky/Martin Blaha (Cze) Team Oudendijk -1lap Marcel Barth/Robert Bengsch (Ger) Team AVS -1lap Benjamin Edmuller/Jesper Morkov (Ger/Den) Team Geka Kaas -1lap Robert Bartko/Kenny De Ketele (Ger/Bel) Team Mercator verzekeringen -1lap Wim Stroetinga/Peter Schep (Ned) Team Mega Doe-Het-Zelf - John Saey