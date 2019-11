Lucy Garner (Liv-Plantur) (Image credit: Team Giant-Alpecin)

Liv-Plantur performed the difficult feat of defending the race lead of prologue winner Amy Pieters and setting up two-time junior world champion Lucy Garner for the victory on the opening road stage of La Route de France on Monday.

Garner finished off the team's work perfectly, narrowly edging out Annette Edmondson (Wiggle Honda) in the bunch sprint, with Roxane Fournier (Poitou-Charentes.Futuroscope.87) in third.

“I’m really happy to have won today – it has been a hard few months with a lot of crashes for me but the team have always believed in me,” Garner said. “The girls had trust that I could finish it off today and get the win. They worked hard for me in the final and then Amy finished it off perfectly by bringing me to the finish after fighting for position in the in the last kilometres."

“After Amy’s win yesterday it is nice to keep the win within the team today as well. It was close on the line, I thought I had it but then as we came over the line I wasn’t so sure. So I’m really happy to get the win.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Lucy Garner (GBr) Team Liv - Plantur 2:47:49 2 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 3 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 4 Anna Trevisi (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 5 Aurore Verhoeven (Fra) Lointek Team 6 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 7 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 8 Leah Kirchmann (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 9 Amy Pieters (Ned) Team Liv - Plantur 10 Kimberley Wells (Aus) Australia 11 Oxana Kozonchuk (Rus) Russia 12 Brianna Walle (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 13 Loren Rowney (Aus) Australia 14 Kseniia Dobrynina (Rus) Astana - Acca Due O 15 Fiona Dutriaux (Fra) France 16 Larisa Pankova (Rus) Astana - Acca Due O 17 Eugenia Bujak (Pol) Btc City Ljubljana 18 Nel De Crits (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 19 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 20 Ingrid Drexel (Mex) Astana - Acca Due O 21 Claudia Cretti (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 22 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv - Plantur 23 Soline Lamboley (Fra) Lointek Team 24 Daiva Tuslaite (Ltu) Inpa Sottoli Giusfredi 25 Polona Batagelj (Slo) Btc City Ljubljana 26 Molly Weavers (GBr) Team Liv - Plantur 27 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 28 Spela Kern (Slo) Btc City Ljubljana 29 Jessica Mundy (Aus) Australia 30 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek Team 31 Saartje Vandenbroucke (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 32 Coralie Demay (Fra) France 33 Amy Cure (Aus) Lotto Soudal Ladies 34 Maura Kinsella (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 35 Elena Utrobina (Rus) Bizkaia - Durango 36 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek Team 37 Ane Santesteban Gonzalez (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 38 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 39 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 40 Ursa Pintar (Slo) Btc City Ljubljana 41 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 42 Jenelle Crooks (Aus) Australia 43 Tetiana Riabchenko (Ukr) Inpa Sottoli Giusfredi 44 Janicke Gunvaldsen (Nor) Hitec Products 45 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 46 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 47 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 48 Annie Ewart (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 49 Olga Dobrynina (Rus) Bizkaia - Durango 50 Angela Maffeis (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 51 Jaime Nielsen (NZl) Bepink Laclassica 52 Fien Delbaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 53 Shannon Malseed (Aus) Australia 54 Anna Potokina (Rus) Russia 55 Jasmin Glaesser (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 56 Carolina Rodriguez Gutierrez (Spa) Astana - Acca Due O 57 Makhabbat Umutzhanova (Rus) Astana - Acca Due O 58 Belen Lopez Morales (Spa) Lointek Team 59 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 60 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products 61 Charlotte Bravard (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 62 Dafné Therous Izquierdo (Can) Lointek Team 63 Greta Richioud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.91 64 Emilie Rochedy (Fra) France 65 Marion Sicot (Fra) France 66 Ellen Skerritt (Aus) Australia 67 Manon Souyris (Fra) France 68 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 69 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink Laclassica 70 Anna Ramirez Bauxel (Spa) Bizkaia - Durango 71 Amber Neben (USA) Bepink Laclassica 72 Ana Maria Covrig (Rom) Bepink Laclassica 73 Julia Soek (Ned) Team Liv - Plantur 74 Jesst Druyts (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 75 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 76 Martina Ritter (Aut) Btc City Ljubljana 77 Tatiana Shamanova (Rus) Russia 78 Tone Hatteland Lima (Nor) Hitec Products 79 Samara Sheppard (NZl) Bizkaia - Durango 80 Fanny Leleu (Fra) France 81 Ilaria Bonomi (Ita) Bepink Laclassica 82 Marina Likhanova (Rus) Russia 83 Lindsay Marie Fox (USA) Bepink Laclassica 84 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 85 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 86 Ariane Horbach (Ger) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 87 Willeke Knol (Ned) Team Liv - Plantur 88 Kaat Hannes (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 89 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana - Acca Due O 90 Anna Christian (GBr) Wiggle Honda 91 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.88 92 Mia Radotic (Cro) Btc City Ljubljana

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amy Pieters (Ned) Team Liv - Plantur 2:51:28 2 Eugenia Bujak (Pol) Btc City Ljubljana 0:00:03 3 Brianna Walle (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:00:04 4 Jaime Nielsen (NZl) Bepink Laclassica 5 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 6 Leah Kirchmann (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:00:05 7 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 0:00:06 8 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 9 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 0:00:07 10 Martina Ritter (Aut) Btc City Ljubljana 11 Jasmin Glaesser (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:00:08 12 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink Laclassica 0:00:09 13 Amy Cure (Aus) Lotto Soudal Ladies 14 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv - Plantur 0:00:11 15 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 0:00:12 16 Maura Kinsella (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 17 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 18 Daiva Tuslaite (Ltu) Inpa Sottoli Giusfredi 0:00:13 19 Polona Batagelj (Slo) Btc City Ljubljana 20 Kimberley Wells (Aus) Australia 21 Mia Radotic (Cro) Btc City Ljubljana 0:00:14 22 Coralie Demay (Fra) France 23 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:00:15 24 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 25 Amber Neben (USA) Bepink Laclassica 0:00:16 26 Annie Ewart (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 27 Molly Weavers (GBr) Team Liv - Plantur 28 Ellen Skerritt (Aus) Australia 29 Julia Soek (Ned) Team Liv - Plantur 30 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 31 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 32 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 33 Lucy Garner (GBr) Team Liv - Plantur 34 Willeke Knol (Ned) Team Liv - Plantur 35 Tetiana Riabchenko (Ukr) Inpa Sottoli Giusfredi 0:00:17 36 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 37 Elena Utrobina (Rus) Bizkaia - Durango 0:00:18 38 Belen Lopez Morales (Spa) Lointek Team 39 Jenelle Crooks (Aus) Australia 40 Ana Maria Covrig (Rom) Bepink Laclassica 0:00:19 41 Eugénie Duval (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.88 42 Jessica Mundy (Aus) Australia 43 Ingrid Drexel (Mex) Astana - Acca Due O 44 Shannon Malseed (Aus) Australia 0:00:20 45 Ursa Pintar (Slo) Btc City Ljubljana 46 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek Team 47 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 0:00:21 48 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 49 Saartje Vandenbroucke (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 50 Loren Rowney (Aus) Australia 0:00:22 51 Ilaria Bonomi (Ita) Bepink Laclassica 0:00:23 52 Anna Christian (GBr) Wiggle Honda 53 Fiona Dutriaux (Fra) France 54 Charlotte Bravard (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 55 Larisa Pankova (Rus) Astana - Acca Due O 0:00:24 56 Marion Sicot (Fra) France 57 Anna Ramirez Bauxel (Spa) Bizkaia - Durango 58 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 59 Fanny Leleu (Fra) France 60 Nel De Crits (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 0:00:25 61 Kaat Hannes (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 62 Soline Lamboley (Fra) Lointek Team 0:00:26 63 Ane Santesteban Gonzalez (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 64 Ariane Horbach (Ger) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:00:27 65 Makhabbat Umutzhanova (Rus) Astana - Acca Due O 66 Greta Richioud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.91 0:00:28 67 Aurore Verhoeven (Fra) Lointek Team 68 Spela Kern (Slo) Btc City Ljubljana 69 Emilie Rochedy (Fra) France 0:00:29 70 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek Team 71 Tatiana Antoshina (Rus) Russia 0:00:30 72 Claudia Cretti (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 0:00:31 73 Carolina Rodriguez Gutierrez (Spa) Astana - Acca Due O 74 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana - Acca Due O 0:00:32 75 Janicke Gunvaldsen (Nor) Hitec Products 76 Oxana Kozonchuk (Rus) Russia 77 Tone Hatteland Lima (Nor) Hitec Products 0:00:33 78 Olga Dobrynina (Rus) Bizkaia - Durango 79 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products 0:00:34 80 Anna Trevisi (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 0:00:36 81 Manon Souyris (Fra) France 0:00:38 82 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 83 Anna Potokina (Rus) Russia 84 Jesst Druyts (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 85 Tatiana Shamanova (Rus) Russia 0:00:39 86 Dafné Therous Izquierdo (Can) Lointek Team 87 Lindsay Marie Fox (USA) Bepink Laclassica 88 Fien Delbaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 89 Kseniia Dobrynina (Rus) Astana - Acca Due O 0:00:43 90 Marina Likhanova (Rus) Russia 0:00:44 91 Angela Maffeis (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 0:00:52 92 Samara Sheppard (NZl) Bizkaia - Durango 0:00:55