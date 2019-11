Image 1 of 4 Elisa Longo Borghini (Wiggle-Honda) in the group at La Route de France (Image credit: Wiggle-Honda) Image 2 of 4 Giorgia Bronzini (Wiggle-Honda) wins final stage at La Route de France (Image credit: Wiggle-Honda) Image 3 of 4 Giorgia Bronzini (Wiggle-Honda) wins final stage (Image credit: Wiggle-Honda) Image 4 of 4 Elisa Longo Borghini (Wiggle-Honda) wins La Route de France (Image credit: Wiggle-Honda)

It was a winning finale at La Route de France for Wiggle-Honda as Giorgia Bronzini won the stage 6 sprint in Guebwiller and her teammate Elisa Longo Borghini secured the overall title. Bronzini sprinted to the stage win, her second of the seven-stage tour, ahead of Loren Rowney (Australia) and Amy Pieters (Liv-Plantur).

“It was an amazing day,” Bronzini said. “I’m so happy to win again, and we also have the general with Elisa, so I think it was a good job from the team!"

Longo Borghini took over the race lead after winning stage 3 in Avallon and extended her lead after winning stage 5 on the mountain finish to La Planche des Belles Filles. She started the final stage, a 116.4km race from Soultzmatt to Guebwiller, with a 1:10 lead over Amber Neben (Bepink Laclassica) and 1:18 over Claudia Lichtenberg (Team Liv - Plantur), and the GC remained the same at the end of the race.

“I’m really happy to have won La Route de France,” Longo Borghini said. “It’s been real teamwork this week and I want to thank my teammates and the staff for this success. I came here for training and I’m going away with an overall victory! This gives me motivation and a boost for the rest of the season!”

The final stage of La Route de France was a challenging one. It brought the riders on a 116km race that included four laps of a 26km circuit, which included the climb of the Col de Bannstein.

"We started the race with obviously the main thing to defend the jersey," Bronzini said. "I did some work for Elisa to make sure she came to the climb every time at the front, and wasn’t in trouble in the downhill. Me and Mayuko [Hagiwara] were always next to her. Because Audrey [Cordon-Ragot] was not on a good day today, I asked Audrey to cover some moves on the flat parts of the lap, while Mayuko and me were more there for chasing, and on the climb.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 3:04:52 2 Loren Rowney (Aus) Australia 3 Amy Pieters (Ned) Team Liv - Plantur 4 Leah Kirchmann (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 5 Kaat Hannes (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 6 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 7 Aurore Verhoeven (Fra) Lointek Team 8 Eugenia Bujak (Pol) Btc City Ljubljana 9 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 10 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 11 Amber Neben (USA) Bepink Laclassica 12 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 13 Marion Sicot (Fra) France 14 Daiva Tuslaite (Ltu) Inpa Sottoli Giusfredi 15 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 16 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek Team 17 Ingrid Drexel (Mex) Astana - Acca Due O 18 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 19 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv - Plantur 20 Brianna Walle (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 21 Anna Potokina (Rus) Russia 22 Oxana Kozonchuk (Rus) Russia 23 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products 24 Polona Batagelj (Slo) Btc City Ljubljana 25 Jasmin Glaesser (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 26 Ursa Pintar (Slo) Btc City Ljubljana 27 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 28 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek Team 29 Charlotte Bravard (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 30 Tetiana Riabchenko (Ukr) Inpa Sottoli Giusfredi 31 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 32 Jenelle Crooks (Aus) Australia 33 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink Laclassica 34 Carolina Rodriguez Gutierrez (Spa) Astana - Acca Due O 35 Kseniia Dobrynina (Rus) Astana - Acca Due O 36 Jesst Druyts (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 37 Emilie Rochedy (Fra) France 38 Ane Santesteban Gonzalez (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 39 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 40 Greta Richioud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.91 41 Anna Ramirez Bauxel (Spa) Bizkaia - Durango 42 Fanny Leleu (Fra) France 43 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 44 Marina Likhanova (Rus) Russia 45 Julia Soek (Ned) Team Liv - Plantur 46 Annie Ewart (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:01:50 47 Tatiana Shamanova (Rus) Russia 48 Anna Trevisi (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 49 Kimberley Wells (Aus) Australia 50 Molly Weavers (GBr) Team Liv - Plantur 51 Shannon Malseed (Aus) Australia 52 Ellen Skerritt (Aus) Australia 0:03:35 53 Manon Souyris (Fra) France 54 Olga Dobrynina (Rus) Bizkaia - Durango 55 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 56 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 0:08:35 57 Janicke Gunvaldsen (Nor) Hitec Products 58 Amy Cure (Aus) Lotto Soudal Ladies 0:13:57 59 Ana Maria Covrig (Rom) Bepink Laclassica 60 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 61 Coralie Demay (Fra) France 62 Samara Sheppard (NZl) Bizkaia - Durango 0:16:40 63 Makhabbat Umutzhanova (Rus) Astana - Acca Due O 0:19:21 64 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana - Acca Due O 65 Fien Delbaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 0:23:15 66 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 67 Anna Christian (GBr) Wiggle Honda 68 Elena Utrobina (Rus) Bizkaia - Durango 69 Larisa Pankova (Rus) Astana - Acca Due O 70 Tone Hatteland Lima (Nor) Hitec Products 71 Ilaria Bonomi (Ita) Bepink Laclassica 72 Jessica Mundy (Aus) Australia 73 Soline Lamboley (Fra) Lointek Team 74 Ariane Horbach (Ger) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 75 Lucy Garner (GBr) Team Liv - Plantur 76 Willeke Knol (Ned) Team Liv - Plantur 77 Claudia Cretti (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brianna Walle (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 8 pts 2 Tetiana Riabchenko (Ukr) Inpa Sottoli Giusfredi 5 3 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv - Plantur 3 4 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 2 5 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Olga Dobrynina (Rus) Bizkaia - Durango 8 pts 2 Annie Ewart (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 5 3 Tetiana Riabchenko (Ukr) Inpa Sottoli Giusfredi 3 4 Brianna Walle (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 2 5 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jasmin Glaesser (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 8 pts 2 Ellen Skerritt (Aus) Australia 5 3 Anna Trevisi (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 3 4 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 2 5 Molly Weavers (GBr) Team Liv - Plantur 1

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tetiana Riabchenko (Ukr) Inpa Sottoli Giusfredi 8 pts 2 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 5 3 Amy Pieters (Ned) Team Liv - Plantur 3 4 Amber Neben (USA) Bepink Laclassica 2 5 Eugenia Bujak (Pol) Btc City Ljubljana 1

Final general classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 17:16:47 2 Amber Neben (USA) Bepink Laclassica 0:01:10 3 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv - Plantur 0:01:18 4 Carlee Taylor (Aus) Lotto Soudal Ladies 0:02:18 5 Tetiana Riabchenko (Ukr) Inpa Sottoli Giusfredi 0:02:21 6 Polona Batagelj (Slo) Btc City Ljubljana 0:02:31 7 Jenelle Crooks (Aus) Australia 0:02:56 8 Eugenia Bujak (Pol) Btc City Ljubljana 0:03:23 9 Brianna Walle (USA) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:03:38 10 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:04:11 11 Leah Kirchmann (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:04:15 12 Amy Pieters (Ned) Team Liv - Plantur 0:04:44 13 Jasmin Glaesser (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:04:51 14 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 0:05:10 15 Anna Potokina (Rus) Russia 0:05:11 16 Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products 0:05:56 17 Amélie Rivat (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.86 0:06:17 18 Aude Biannic (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.90 0:06:29 19 Marina Likhanova (Rus) Russia 0:06:34 20 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek Team 0:06:35 21 Daiva Tuslaite (Ltu) Inpa Sottoli Giusfredi 0:06:39 22 Ursa Pintar (Slo) Btc City Ljubljana 0:07:11 23 Carolina Rodriguez Gutierrez (Spa) Astana - Acca Due O 0:07:43 24 Charlotte Bravard (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.89 0:08:06 25 Kaat Hannes (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 0:08:18 26 Anna Ramirez Bauxel (Spa) Bizkaia - Durango 0:09:00 27 Molly Weavers (GBr) Team Liv - Plantur 0:09:34 28 Fanny Leleu (Fra) France 0:09:42 29 Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products 0:09:51 30 Marion Sicot (Fra) France 0:10:11 31 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink Laclassica 0:10:14 32 Ingrid Drexel (Mex) Astana - Acca Due O 0:10:29 33 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek Team 0:10:31 34 Ane Santesteban Gonzalez (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 0:10:34 35 Oxana Kozonchuk (Rus) Russia 0:11:02 36 Emilie Rochedy (Fra) France 0:12:42 37 Tatiana Shamanova (Rus) Russia 0:14:38 38 Greta Richioud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.91 0:16:19 39 Loren Rowney (Aus) Australia 0:17:11 40 Lieselot Decroix (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:18:32 41 Aurore Verhoeven (Fra) Lointek Team 0:18:54 42 Manon Souyris (Fra) France 0:19:44 43 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 0:20:05 44 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda 0:20:55 45 Roxane Fournier (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.87 0:21:17 46 Anna Trevisi (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 0:22:23 47 Shannon Malseed (Aus) Australia 0:22:25 48 Ellen Skerritt (Aus) Australia 0:22:48 49 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 0:22:58 50 Julia Soek (Ned) Team Liv - Plantur 0:24:54 51 Audrey Cordon (Fra) Wiggle Honda 0:25:15 52 Kseniia Dobrynina (Rus) Astana - Acca Due O 0:25:45 53 Annie Ewart (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:27:41 54 Olga Dobrynina (Rus) Bizkaia - Durango 0:27:53 55 Kimberley Wells (Aus) Australia 0:30:56 56 Samara Sheppard (NZl) Bizkaia - Durango 0:31:22 57 Amy Cure (Aus) Lotto Soudal Ladies 0:31:30 58 Janicke Gunvaldsen (Nor) Hitec Products 0:32:45 59 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana - Acca Due O 0:32:50 60 Jesst Druyts (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 0:33:17 61 Ana Maria Covrig (Rom) Bepink Laclassica 0:35:02 62 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:35:36 63 Larisa Pankova (Rus) Astana - Acca Due O 0:42:16 64 Coralie Demay (Fra) France 0:47:14 65 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:47:15 66 Jessica Mundy (Aus) Australia 0:47:17 67 Willeke Knol (Ned) Team Liv - Plantur 0:47:20 68 Elena Utrobina (Rus) Bizkaia - Durango 0:47:23 69 Lucy Garner (GBr) Team Liv - Plantur 0:47:42 70 Ariane Horbach (Ger) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:48:59 71 Fien Delbaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 0:50:13 72 Anna Christian (GBr) Wiggle Honda 0:50:20 73 Claudia Cretti (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 0:51:12 74 Makhabbat Umutzhanova (Rus) Astana - Acca Due O 0:56:20 75 Soline Lamboley (Fra) Lointek Team 0:56:39 76 Ilaria Bonomi (Ita) Bepink Laclassica 0:59:54 77 Tone Hatteland Lima (Nor) Hitec Products 1:04:51

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jenelle Crooks (Aus) Australia 17:19:43 2 Eider Merino Kortazar (Spa) Lointek Team 0:03:39 3 Carolina Rodriguez Gutierrez (Spa) Astana - Acca Due O 0:04:47 4 Molly Weavers (GBr) Team Liv - Plantur 0:06:38 5 Ingrid Drexel (Mex) Astana - Acca Due O 0:07:33 6 Emilie Rochedy (Fra) France 0:09:46 7 Greta Richioud (Fra) Poitou-Charentes.Futuroscope.91 0:13:23 8 Manon Souyris (Fra) France 0:16:48 9 Shannon Malseed (Aus) Australia 0:19:29 10 Ellen Skerritt (Aus) Australia 0:19:52 11 Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango 0:20:02 12 Kseniia Dobrynina (Rus) Astana - Acca Due O 0:22:49 13 Annie Ewart (Can) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:24:45 14 Jesst Druyts (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 0:30:21 15 Ana Maria Covrig (Rom) Bepink Laclassica 0:32:06 16 Anouk Rijff (Ned) Lotto Soudal Ladies 0:32:40 17 Jessica Mundy (Aus) Australia 0:44:21 18 Lucy Garner (GBr) Team Liv - Plantur 0:44:46 19 Ariane Horbach (Ger) Optum P/B Kelly Benefit Strategies 0:46:03 20 Fien Delbaere (Bel) Topsport Vlaanderen - Pro - Duo 0:47:17 21 Anna Christian (GBr) Wiggle Honda 0:47:24 22 Claudia Cretti (Ita) Inpa Sottoli Giusfredi 0:48:16 23 Makhabbat Umutzhanova (Rus) Astana - Acca Due O 0:53:24 24 Soline Lamboley (Fra) Lointek Team 0:53:43 25 Ilaria Bonomi (Ita) Bepink Laclassica