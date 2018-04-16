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Companioni wins Joe Martin Stage Race title

Rodriguez Victoria wins final criterium stage

Rubén Companioni (Holowesko Citadel p/b Arapahoe Resources) celebrates his win

Rubén Companioni (Holowesko Citadel p/b Arapahoe Resources) celebrates his win
(Image credit: Tom Ewart/NWA Photography)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling1:27:34
2Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare
3Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team
4Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
5Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare
6Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
7Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
8Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team
9Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
10Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
11Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling
12Lance Haidet (USA) Aevolo
13Brendan Rhim (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
14Anton Varabei (Can) Toronto Hustle
15Ruben Companioni (Cub) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
16Christopher Winn (Aus) 303 Project
17Tyler Stites (USA) Aevolo
18Alistair Donohoe (Aus) Mobius Bridgelane
19Alex Hoehn (USA) Aevolo
20Evan Hartig (USA) Project Echelon Racing
21Evan Murphy (USA) Toronto Hustle
22Scott McGill (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
23Ben Carman (Aus) Mobius Bridgelane
24Denzel Stephenson (USA) Aevolo
25Angus Lyons (Aus) Mobius Bridgelane
26Conor Schunk (USA) CCB Foundation - Sicleri
27Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team
28Laurent Gervais (Can) Aevolo
29Jarret Oldham (USA) First Internet Bank Cycling
30Dorian Javier Monterroso (Gua) Guatemala National Team
31Dillon Caldwell (USA) 303 Project
32Kevin Girkins (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
33Hugo Scala Jr. (USA) First Internet Bank Cycling
34Matthew Zimmer (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
35Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
36Lionel Mawditt (Aus) Project Echelon Racing
37Jason Saltzman (USA) Aevolo
38George Simpson (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
39Peter Livingstone (Aus) Mobius Bridgelane
40Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk Development
41Ben Schmutte (USA) First Internet Bank Cycling
42Will Cooper (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
43Robert Sroka (USA) First Internet Bank Cycling
44Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare
45Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare0:00:15
46Conor Murtagh (Aus) Mobius Bridgelane
47Richard Arnopol (USA) Project Echelon Racing
48Pier Andre Cote (Can) Silber Pro Cycling0:00:18
49Corey Davis (USA) Cyclus Sports
50Alfredo Esteban Ajpacaja Tax (Gua) Guatemala National Team
51Ethan Palamerek (Can) Toronto Hustle
52Jonah Mead-Van Cort (USA) CCB Foundation - Sicleri
53Cory Lockwood (USA) Project Echelon Racing
54Manuel Oseas Rodas Ochoa (Gua) Guatemala National Team
55James Piccoli (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
56Noah Simms (Can) Toronto Hustle
57Joseph Lewis (Aus) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
58Connor Sallee (USA) Cyclus Sports0:00:26
59Timothy Savre (USA) Project Echelon Racing0:00:34
60Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team0:00:39
61Sean Burger (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale0:00:47
62Morgan Schmitt (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:00:50
63Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare
64Alexis Cartier (Can) H&R Block Pro Cycling Team0:01:03
65Zachary Carlson (USA) Texas Roadhouse Cycling Team0:01:10
66Kyle Swanson (USA) Elbowz Racing0:01:15
67Travis Samuel (Can) Silber Pro Cycling0:01:26
68Ryan Knapp (USA) First Internet Bank Cycling0:01:52
69Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling0:01:59
70Danick Vandale (Can) Silber Pro Cycling
71Michael Gearren Ii (USA) Cyclus Sports0:03:04
72Rolly Weaver (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching
73Stefan Rothe (USA) Elbowz Racing0:03:08
74Daniel Holloway (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
75Austin Gomes (USA) Project Echelon Racing
76Grant Koontz (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:03:48
77Nicholas McKey (USA) Aevolo
78Conor O'Brien (Can) H&R Block Pro Cycling Team
79Marc-Antoine Soucy (Can) Silber Pro Cycling0:04:14
80Vivien Rindisbacher (Can) H&R Block Pro Cycling Team0:04:23
81Alder Torres (Gua) Guatemala National Team0:04:37
82Eric Hill (USA) Project Echelon Racing
83Preston Glace (USA) Elbowz Racing
84Samuel Lear (USA) Elbowz Racing
85Parker Kyzer (USA) Cyclus Sports
86Will Gleason (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
87Justin Prior (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching
88Ulugbek Saidov (Uzb) Team Novo Nordisk Development0:06:15
89Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk Development
90Evan Bausbacher (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development0:06:44
91Ricky Randall (USA) Cyclus Sports0:07:58
92Winston David (USA) Cyclus Sports
93Spencer Downing (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
94Samuel Kieffer (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
95Pablo César Cruz (Hon) Elbowz Racing
96Evan Clouse (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
OTLBrayan Ríos (Gua) Guatemala National Team
OTLLucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk Development
OTLWyatt Goral (USA) CCB Foundation - Sicleri
DNFEric Marcotte (USA) UnitedHealthcare
DNFJayson Valade (Fra) H&R Block Pro Cycling Team
DNFAustin Stephens (USA) 303 Project
DNFJake Silverberg (USA) 303 Project
DNFGrant Ellwood (USA) 303 Project
DNFJonathan Sandoval Ulloa (Mex) CCB Foundation - Sicleri
DNFDennis Ramirez (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
DNFReece Robinson (Aus) Gateway Harley-Davidson Trek Development
DNFKurt Penno (Can) Toronto Hustle
DNFBrad Bradford (Can) Toronto Hustle
DNFJake Magee (Aus) Texas Roadhouse Cycling Team
DNFCaleb Aoake (NZl) Team Novo Nordisk Development
DNFLukas Conly (Can) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching

Sprint 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling5pts
2Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri3
3Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team1

Sprint 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team5pts
2Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling3
3Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team1

Sprint 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling5pts
2Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling3
3Ben Carman (Aus) Mobius Bridgelane1

Finish
#Rider Name (Country) TeamResult
1Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling15pts
2Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare12
3Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team10
4Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources7
5Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare6
6Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling5
7Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling4
8Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team3
9Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources2
10Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri1

Final general classification after stage 4
#Rider Name (Country) TeamResult
1Ruben Companioni (Cub) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources10:14:36
2Brendan Rhim (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:00:15
3Lionel Mawditt (Aus) Project Echelon Racing0:00:40
4Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team0:00:59
5Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare0:01:01
6Angus Lyons (Aus) Mobius Bridgelane0:01:03
7Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling0:01:14
8Ben Carman (Aus) Mobius Bridgelane0:01:20
9Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team0:01:21
10Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:01:22
11Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare
12Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
13Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling0:01:31
14Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling0:01:36
15Will Cooper (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale0:01:42
16Joseph Lewis (Aus) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:01:49
17Matthew Zimmer (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development0:01:53
18Dillon Caldwell (USA) 303 Project0:02:07
19Lance Haidet (USA) Aevolo0:02:08
20Scott McGill (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development0:02:12
21Dorian Javier Monterroso (Gua) Guatemala National Team0:02:13
22Hugo Scala Jr. (USA) First Internet Bank Cycling0:02:17
23Jason Saltzman (USA) Aevolo0:02:19
24Manuel Oseas Rodas Ochoa (Gua) Guatemala National Team0:02:31
25Conor Murtagh (Aus) Mobius Bridgelane
26Anton Varabei (Can) Toronto Hustle0:02:37
27Ben Schmutte (USA) First Internet Bank Cycling0:02:41
28Alex Hoehn (USA) Aevolo0:02:46
29Corey Davis (USA) Cyclus Sports0:02:48
30Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team
31Alfredo Esteban Ajpacaja Tax (Gua) Guatemala National Team0:02:56
32Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling0:03:22
33Timothy Savre (USA) Project Echelon Racing0:03:24
34George Simpson (USA) Elevate - KHS Pro Cycling0:03:43
35Jarret Oldham (USA) First Internet Bank Cycling0:03:44
36Conor Schunk (USA) CCB Foundation - Sicleri0:03:45
37Peter Livingstone (Aus) Mobius Bridgelane0:03:58
38Denzel Stephenson (USA) Aevolo0:04:24
39Connor Sallee (USA) Cyclus Sports0:04:26
40Laurent Gervais (Can) Aevolo0:04:27
41Evan Murphy (USA) Toronto Hustle0:04:37
42Noah Simms (Can) Toronto Hustle0:04:53
43Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk Development0:05:52
44Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare0:06:56
45Kevin Girkins (USA) Elevate - KHS Pro Cycling0:07:30
46Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare0:07:35
47Samuel Lear (USA) Elbowz Racing0:07:42
48James Piccoli (Can) Elevate - KHS Pro Cycling0:07:43
49Rolly Weaver (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching0:07:52
50Alder Torres (Gua) Guatemala National Team0:08:00
51Alistair Donohoe (Aus) Mobius Bridgelane0:08:13
52Ethan Palamerek (Can) Toronto Hustle0:08:14
53Justin Prior (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching0:08:18
54Preston Glace (USA) Elbowz Racing0:08:40
55Sean Burger (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale0:08:44
56Tyler Stites (USA) Aevolo0:09:40
57Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare0:09:59
58Morgan Schmitt (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:10:11
59Michael Gearren Ii (USA) Cyclus Sports0:10:13
60Evan Bausbacher (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development0:10:16
61Christopher Winn (Aus) 303 Project0:10:58
62Danick Vandale (Can) Silber Pro Cycling0:11:22
63Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:11:41
64Parker Kyzer (USA) Cyclus Sports0:12:07
65Ryan Knapp (USA) First Internet Bank Cycling0:12:09
66Robert Sroka (USA) First Internet Bank Cycling0:12:37
67Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team0:13:56
68Austin Gomes (USA) Project Echelon Racing0:14:54
69Richard Arnopol (USA) Project Echelon Racing0:14:55
70Nicholas McKey (USA) Aevolo0:14:56
71Stefan Rothe (USA) Elbowz Racing0:15:26
72Zachary Carlson (USA) Texas Roadhouse Cycling Team0:15:27
73Pablo César Cruz (Hon) Elbowz Racing0:15:51
74Conor O'Brien (Can) H&R Block Pro Cycling Team0:16:03
75Grant Koontz (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources0:16:04
76Travis Samuel (Can) Silber Pro Cycling0:16:05
77Vivien Rindisbacher (Can) H&R Block Pro Cycling Team0:16:59
78Evan Hartig (USA) Project Echelon Racing0:18:12
79Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk Development0:18:39
80Pier Andre Cote (Can) Silber Pro Cycling0:18:42
81Spencer Downing (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development0:18:55
82Kyle Swanson (USA) Elbowz Racing0:19:31
83Winston David (USA) Cyclus Sports0:19:49
84Will Gleason (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale0:20:04
85Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling0:20:45
86Cory Lockwood (USA) Project Echelon Racing0:21:26
87Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling0:22:28
88Alexis Cartier (Can) H&R Block Pro Cycling Team0:22:57
89Jonah Mead-Van Cort (USA) CCB Foundation - Sicleri0:23:07
90Evan Clouse (USA) Texas Roadhouse Cycling Team0:23:42
91Eric Hill (USA) Project Echelon Racing0:24:42
92Ricky Randall (USA) Cyclus Sports0:25:36
93Daniel Holloway (USA) Texas Roadhouse Cycling Team0:26:24
94Marc-Antoine Soucy (Can) Silber Pro Cycling0:28:44
95Ulugbek Saidov (Uzb) Team Novo Nordisk Development0:38:44
96Samuel Kieffer (USA) Texas Roadhouse Cycling Team0:41:16

Point classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling29pts
2Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling27
3Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team21
4Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare19
5Ruben Companioni (Cub) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources15
6Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling15
8Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare12
11Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri9
12Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling9
15Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources7
16Travis Samuel (Can) Silber Pro Cycling6
18Dorian Javier Monterroso (Gua) Guatemala National Team5
19Joseph Lewis (Aus) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources4
20Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling3
23Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources2
27Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team1
28Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare1
30Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team1

Young ride classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Angus Lyons (Aus) Mobius Bridgelane10:15:39
2Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling0:00:11
3Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team0:00:18
4Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri0:00:19
5Lance Haidet (USA) Aevolo0:01:05
6Scott McGill (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development0:01:09
7Hugo Scala Jr. (USA) First Internet Bank Cycling0:01:14
8Jason Saltzman (USA) Aevolo0:01:16
9Ben Schmutte (USA) First Internet Bank Cycling0:01:38
10Alex Hoehn (USA) Aevolo0:01:43
11Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling0:02:19
12Conor Schunk (USA) CCB Foundation - Sicleri0:02:42
13Peter Livingstone (Aus) Mobius Bridgelane0:02:55
14Denzel Stephenson (USA) Aevolo0:03:21
15Laurent Gervais (Can) Aevolo0:03:24
16Noah Simms (Can) Toronto Hustle0:03:50
17Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk Development0:04:49
18Samuel Lear (USA) Elbowz Racing0:06:39
19Ethan Palamerek (Can) Toronto Hustle0:07:11
20Preston Glace (USA) Elbowz Racing0:07:37
21Tyler Stites (USA) Aevolo0:08:37
22Evan Bausbacher (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development0:09:13
23Austin Gomes (USA) Project Echelon Racing0:13:51
24Nicholas McKey (USA) Aevolo0:13:53
25Vivien Rindisbacher (Can) H&R Block Pro Cycling Team0:15:56
26Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk Development0:17:36
27Pier Andre Cote (Can) Silber Pro Cycling0:17:39
28Kyle Swanson (USA) Elbowz Racing0:18:28
29Jonah Mead-Van Cort (USA) CCB Foundation - Sicleri0:22:04
30Evan Clouse (USA) Texas Roadhouse Cycling Team0:22:39
31Ulugbek Saidov (Uzb) Team Novo Nordisk Development0:37:41
32Lucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk Development0:51:52
33Wyatt Goral (USA) CCB Foundation - Sicleri0:54:01

Team classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Holowesko/Citadel pb Arap30:45:11
2mobius Bridgelane0:02:56
3Elevate-KHS Pro Cycling0:02:59
4H&R Block Pro Cycling Tea0:03:58
5UnitedHealthcare Pro Cycl0:05:05
6Aevolo0:05:13
7Guatemala National Team0:05:59
8CCB Foundation - Sicleri0:06:30
9First Internet Bank Cycli0:07:13
10Project Echelon Racing0:07:49
11Toronto Hustle0:10:19
12Gateway Harley-Davidson T0:12:35
13Cyclus Sports0:15:56
14ELBOWZ Racing0:21:57
15Silber Pro Cycling0:24:44
16CS Velo Racing p/b Cannon0:29:07
17Team Novo Nordisk Develop0:49:27
18Texas Roadhouse Cycling T0:49:28

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