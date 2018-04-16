Companioni wins Joe Martin Stage Race title
Rodriguez Victoria wins final criterium stage
Men Stage 4 : Fayetteville - Fayetteville
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|1:27:34
|2
|Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare
|3
|Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|4
|Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|5
|Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare
|6
|Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|7
|Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|8
|Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team
|9
|Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|10
|Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
|11
|Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling
|12
|Lance Haidet (USA) Aevolo
|13
|Brendan Rhim (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|14
|Anton Varabei (Can) Toronto Hustle
|15
|Ruben Companioni (Cub) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|16
|Christopher Winn (Aus) 303 Project
|17
|Tyler Stites (USA) Aevolo
|18
|Alistair Donohoe (Aus) Mobius Bridgelane
|19
|Alex Hoehn (USA) Aevolo
|20
|Evan Hartig (USA) Project Echelon Racing
|21
|Evan Murphy (USA) Toronto Hustle
|22
|Scott McGill (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|23
|Ben Carman (Aus) Mobius Bridgelane
|24
|Denzel Stephenson (USA) Aevolo
|25
|Angus Lyons (Aus) Mobius Bridgelane
|26
|Conor Schunk (USA) CCB Foundation - Sicleri
|27
|Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team
|28
|Laurent Gervais (Can) Aevolo
|29
|Jarret Oldham (USA) First Internet Bank Cycling
|30
|Dorian Javier Monterroso (Gua) Guatemala National Team
|31
|Dillon Caldwell (USA) 303 Project
|32
|Kevin Girkins (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|33
|Hugo Scala Jr. (USA) First Internet Bank Cycling
|34
|Matthew Zimmer (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|35
|Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
|36
|Lionel Mawditt (Aus) Project Echelon Racing
|37
|Jason Saltzman (USA) Aevolo
|38
|George Simpson (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|39
|Peter Livingstone (Aus) Mobius Bridgelane
|40
|Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk Development
|41
|Ben Schmutte (USA) First Internet Bank Cycling
|42
|Will Cooper (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
|43
|Robert Sroka (USA) First Internet Bank Cycling
|44
|Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare
|45
|Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare
|0:00:15
|46
|Conor Murtagh (Aus) Mobius Bridgelane
|47
|Richard Arnopol (USA) Project Echelon Racing
|48
|Pier Andre Cote (Can) Silber Pro Cycling
|0:00:18
|49
|Corey Davis (USA) Cyclus Sports
|50
|Alfredo Esteban Ajpacaja Tax (Gua) Guatemala National Team
|51
|Ethan Palamerek (Can) Toronto Hustle
|52
|Jonah Mead-Van Cort (USA) CCB Foundation - Sicleri
|53
|Cory Lockwood (USA) Project Echelon Racing
|54
|Manuel Oseas Rodas Ochoa (Gua) Guatemala National Team
|55
|James Piccoli (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
|56
|Noah Simms (Can) Toronto Hustle
|57
|Joseph Lewis (Aus) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|58
|Connor Sallee (USA) Cyclus Sports
|0:00:26
|59
|Timothy Savre (USA) Project Echelon Racing
|0:00:34
|60
|Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team
|0:00:39
|61
|Sean Burger (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
|0:00:47
|62
|Morgan Schmitt (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:00:50
|63
|Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare
|64
|Alexis Cartier (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|0:01:03
|65
|Zachary Carlson (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|0:01:10
|66
|Kyle Swanson (USA) Elbowz Racing
|0:01:15
|67
|Travis Samuel (Can) Silber Pro Cycling
|0:01:26
|68
|Ryan Knapp (USA) First Internet Bank Cycling
|0:01:52
|69
|Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling
|0:01:59
|70
|Danick Vandale (Can) Silber Pro Cycling
|71
|Michael Gearren Ii (USA) Cyclus Sports
|0:03:04
|72
|Rolly Weaver (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching
|73
|Stefan Rothe (USA) Elbowz Racing
|0:03:08
|74
|Daniel Holloway (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|75
|Austin Gomes (USA) Project Echelon Racing
|76
|Grant Koontz (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:03:48
|77
|Nicholas McKey (USA) Aevolo
|78
|Conor O'Brien (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|79
|Marc-Antoine Soucy (Can) Silber Pro Cycling
|0:04:14
|80
|Vivien Rindisbacher (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|0:04:23
|81
|Alder Torres (Gua) Guatemala National Team
|0:04:37
|82
|Eric Hill (USA) Project Echelon Racing
|83
|Preston Glace (USA) Elbowz Racing
|84
|Samuel Lear (USA) Elbowz Racing
|85
|Parker Kyzer (USA) Cyclus Sports
|86
|Will Gleason (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
|87
|Justin Prior (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching
|88
|Ulugbek Saidov (Uzb) Team Novo Nordisk Development
|0:06:15
|89
|Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk Development
|90
|Evan Bausbacher (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|0:06:44
|91
|Ricky Randall (USA) Cyclus Sports
|0:07:58
|92
|Winston David (USA) Cyclus Sports
|93
|Spencer Downing (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|94
|Samuel Kieffer (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|95
|Pablo César Cruz (Hon) Elbowz Racing
|96
|Evan Clouse (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|OTL
|Brayan Ríos (Gua) Guatemala National Team
|OTL
|Lucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk Development
|OTL
|Wyatt Goral (USA) CCB Foundation - Sicleri
|DNF
|Eric Marcotte (USA) UnitedHealthcare
|DNF
|Jayson Valade (Fra) H&R Block Pro Cycling Team
|DNF
|Austin Stephens (USA) 303 Project
|DNF
|Jake Silverberg (USA) 303 Project
|DNF
|Grant Ellwood (USA) 303 Project
|DNF
|Jonathan Sandoval Ulloa (Mex) CCB Foundation - Sicleri
|DNF
|Dennis Ramirez (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|DNF
|Reece Robinson (Aus) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|DNF
|Kurt Penno (Can) Toronto Hustle
|DNF
|Brad Bradford (Can) Toronto Hustle
|DNF
|Jake Magee (Aus) Texas Roadhouse Cycling Team
|DNF
|Caleb Aoake (NZl) Team Novo Nordisk Development
|DNF
|Lukas Conly (Can) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|5
|pts
|2
|Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
|3
|3
|Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team
|5
|pts
|2
|Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|3
|3
|Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|5
|pts
|2
|Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
|3
|3
|Ben Carman (Aus) Mobius Bridgelane
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|15
|pts
|2
|Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare
|12
|3
|Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|10
|4
|Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|7
|5
|Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare
|6
|6
|Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|5
|7
|Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|4
|8
|Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team
|3
|9
|Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|2
|10
|Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ruben Companioni (Cub) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|10:14:36
|2
|Brendan Rhim (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:00:15
|3
|Lionel Mawditt (Aus) Project Echelon Racing
|0:00:40
|4
|Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|0:00:59
|5
|Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare
|0:01:01
|6
|Angus Lyons (Aus) Mobius Bridgelane
|0:01:03
|7
|Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling
|0:01:14
|8
|Ben Carman (Aus) Mobius Bridgelane
|0:01:20
|9
|Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team
|0:01:21
|10
|Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:01:22
|11
|Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare
|12
|Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
|13
|Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:01:31
|14
|Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:01:36
|15
|Will Cooper (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
|0:01:42
|16
|Joseph Lewis (Aus) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:01:49
|17
|Matthew Zimmer (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|0:01:53
|18
|Dillon Caldwell (USA) 303 Project
|0:02:07
|19
|Lance Haidet (USA) Aevolo
|0:02:08
|20
|Scott McGill (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|0:02:12
|21
|Dorian Javier Monterroso (Gua) Guatemala National Team
|0:02:13
|22
|Hugo Scala Jr. (USA) First Internet Bank Cycling
|0:02:17
|23
|Jason Saltzman (USA) Aevolo
|0:02:19
|24
|Manuel Oseas Rodas Ochoa (Gua) Guatemala National Team
|0:02:31
|25
|Conor Murtagh (Aus) Mobius Bridgelane
|26
|Anton Varabei (Can) Toronto Hustle
|0:02:37
|27
|Ben Schmutte (USA) First Internet Bank Cycling
|0:02:41
|28
|Alex Hoehn (USA) Aevolo
|0:02:46
|29
|Corey Davis (USA) Cyclus Sports
|0:02:48
|30
|Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team
|31
|Alfredo Esteban Ajpacaja Tax (Gua) Guatemala National Team
|0:02:56
|32
|Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:03:22
|33
|Timothy Savre (USA) Project Echelon Racing
|0:03:24
|34
|George Simpson (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:03:43
|35
|Jarret Oldham (USA) First Internet Bank Cycling
|0:03:44
|36
|Conor Schunk (USA) CCB Foundation - Sicleri
|0:03:45
|37
|Peter Livingstone (Aus) Mobius Bridgelane
|0:03:58
|38
|Denzel Stephenson (USA) Aevolo
|0:04:24
|39
|Connor Sallee (USA) Cyclus Sports
|0:04:26
|40
|Laurent Gervais (Can) Aevolo
|0:04:27
|41
|Evan Murphy (USA) Toronto Hustle
|0:04:37
|42
|Noah Simms (Can) Toronto Hustle
|0:04:53
|43
|Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk Development
|0:05:52
|44
|Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare
|0:06:56
|45
|Kevin Girkins (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:07:30
|46
|Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare
|0:07:35
|47
|Samuel Lear (USA) Elbowz Racing
|0:07:42
|48
|James Piccoli (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:07:43
|49
|Rolly Weaver (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching
|0:07:52
|50
|Alder Torres (Gua) Guatemala National Team
|0:08:00
|51
|Alistair Donohoe (Aus) Mobius Bridgelane
|0:08:13
|52
|Ethan Palamerek (Can) Toronto Hustle
|0:08:14
|53
|Justin Prior (USA) Support Clean Sport-Guttenplan Coaching
|0:08:18
|54
|Preston Glace (USA) Elbowz Racing
|0:08:40
|55
|Sean Burger (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
|0:08:44
|56
|Tyler Stites (USA) Aevolo
|0:09:40
|57
|Lachlan Norris (Aus) UnitedHealthcare
|0:09:59
|58
|Morgan Schmitt (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:10:11
|59
|Michael Gearren Ii (USA) Cyclus Sports
|0:10:13
|60
|Evan Bausbacher (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|0:10:16
|61
|Christopher Winn (Aus) 303 Project
|0:10:58
|62
|Danick Vandale (Can) Silber Pro Cycling
|0:11:22
|63
|Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:11:41
|64
|Parker Kyzer (USA) Cyclus Sports
|0:12:07
|65
|Ryan Knapp (USA) First Internet Bank Cycling
|0:12:09
|66
|Robert Sroka (USA) First Internet Bank Cycling
|0:12:37
|67
|Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team
|0:13:56
|68
|Austin Gomes (USA) Project Echelon Racing
|0:14:54
|69
|Richard Arnopol (USA) Project Echelon Racing
|0:14:55
|70
|Nicholas McKey (USA) Aevolo
|0:14:56
|71
|Stefan Rothe (USA) Elbowz Racing
|0:15:26
|72
|Zachary Carlson (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|0:15:27
|73
|Pablo César Cruz (Hon) Elbowz Racing
|0:15:51
|74
|Conor O'Brien (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|0:16:03
|75
|Grant Koontz (USA) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|0:16:04
|76
|Travis Samuel (Can) Silber Pro Cycling
|0:16:05
|77
|Vivien Rindisbacher (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|0:16:59
|78
|Evan Hartig (USA) Project Echelon Racing
|0:18:12
|79
|Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk Development
|0:18:39
|80
|Pier Andre Cote (Can) Silber Pro Cycling
|0:18:42
|81
|Spencer Downing (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|0:18:55
|82
|Kyle Swanson (USA) Elbowz Racing
|0:19:31
|83
|Winston David (USA) Cyclus Sports
|0:19:49
|84
|Will Gleason (USA) CS Velo Racing p/b Cannondale
|0:20:04
|85
|Nicolas Masbourian (Can) Silber Pro Cycling
|0:20:45
|86
|Cory Lockwood (USA) Project Echelon Racing
|0:21:26
|87
|Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:22:28
|88
|Alexis Cartier (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|0:22:57
|89
|Jonah Mead-Van Cort (USA) CCB Foundation - Sicleri
|0:23:07
|90
|Evan Clouse (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|0:23:42
|91
|Eric Hill (USA) Project Echelon Racing
|0:24:42
|92
|Ricky Randall (USA) Cyclus Sports
|0:25:36
|93
|Daniel Holloway (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|0:26:24
|94
|Marc-Antoine Soucy (Can) Silber Pro Cycling
|0:28:44
|95
|Ulugbek Saidov (Uzb) Team Novo Nordisk Development
|0:38:44
|96
|Samuel Kieffer (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|0:41:16
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Samuel Bassetti (USA) Elevate - KHS Pro Cycling
|29
|pts
|2
|Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|27
|3
|Marc-Antoine Nadon (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|21
|4
|Lucas Sebastian Haedo (Arg) UnitedHealthcare
|19
|5
|Ruben Companioni (Cub) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|15
|6
|Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling
|15
|8
|Daniel Alexander Jaramillo Diez (Col) UnitedHealthcare
|12
|11
|Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
|9
|12
|Eder Frayre Moctezuma (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|9
|15
|Bryan Steve Gomez Peñaloza (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|7
|16
|Travis Samuel (Can) Silber Pro Cycling
|6
|18
|Dorian Javier Monterroso (Gua) Guatemala National Team
|5
|19
|Joseph Lewis (Aus) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|4
|20
|Jordan Cheyne (Can) Elevate - KHS Pro Cycling
|3
|23
|Brayan Stiven Sanchez Vergara (Col) Holowesko | Citadel p/b Arapahoe Resources
|2
|27
|Jure Rupnik (Slo) H&R Block Pro Cycling Team
|1
|28
|Janier Alexis Acevedo Calle (Col) UnitedHealthcare
|1
|30
|Julio Padilla Miranda (Gua) Guatemala National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Angus Lyons (Aus) Mobius Bridgelane
|10:15:39
|2
|Alexander Cowan (Can) Silber Pro Cycling
|0:00:11
|3
|Luke Mudgway (NZl) H&R Block Pro Cycling Team
|0:00:18
|4
|Noah Granigan (USA) CCB Foundation - Sicleri
|0:00:19
|5
|Lance Haidet (USA) Aevolo
|0:01:05
|6
|Scott McGill (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|0:01:09
|7
|Hugo Scala Jr. (USA) First Internet Bank Cycling
|0:01:14
|8
|Jason Saltzman (USA) Aevolo
|0:01:16
|9
|Ben Schmutte (USA) First Internet Bank Cycling
|0:01:38
|10
|Alex Hoehn (USA) Aevolo
|0:01:43
|11
|Jose Alfredo Rodriguez Victoria (Mex) Elevate - KHS Pro Cycling
|0:02:19
|12
|Conor Schunk (USA) CCB Foundation - Sicleri
|0:02:42
|13
|Peter Livingstone (Aus) Mobius Bridgelane
|0:02:55
|14
|Denzel Stephenson (USA) Aevolo
|0:03:21
|15
|Laurent Gervais (Can) Aevolo
|0:03:24
|16
|Noah Simms (Can) Toronto Hustle
|0:03:50
|17
|Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk Development
|0:04:49
|18
|Samuel Lear (USA) Elbowz Racing
|0:06:39
|19
|Ethan Palamerek (Can) Toronto Hustle
|0:07:11
|20
|Preston Glace (USA) Elbowz Racing
|0:07:37
|21
|Tyler Stites (USA) Aevolo
|0:08:37
|22
|Evan Bausbacher (USA) Gateway Harley-Davidson Trek Development
|0:09:13
|23
|Austin Gomes (USA) Project Echelon Racing
|0:13:51
|24
|Nicholas McKey (USA) Aevolo
|0:13:53
|25
|Vivien Rindisbacher (Can) H&R Block Pro Cycling Team
|0:15:56
|26
|Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk Development
|0:17:36
|27
|Pier Andre Cote (Can) Silber Pro Cycling
|0:17:39
|28
|Kyle Swanson (USA) Elbowz Racing
|0:18:28
|29
|Jonah Mead-Van Cort (USA) CCB Foundation - Sicleri
|0:22:04
|30
|Evan Clouse (USA) Texas Roadhouse Cycling Team
|0:22:39
|31
|Ulugbek Saidov (Uzb) Team Novo Nordisk Development
|0:37:41
|32
|Lucas Dauge (Fra) Team Novo Nordisk Development
|0:51:52
|33
|Wyatt Goral (USA) CCB Foundation - Sicleri
|0:54:01
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Holowesko/Citadel pb Arap
|30:45:11
|2
|mobius Bridgelane
|0:02:56
|3
|Elevate-KHS Pro Cycling
|0:02:59
|4
|H&R Block Pro Cycling Tea
|0:03:58
|5
|UnitedHealthcare Pro Cycl
|0:05:05
|6
|Aevolo
|0:05:13
|7
|Guatemala National Team
|0:05:59
|8
|CCB Foundation - Sicleri
|0:06:30
|9
|First Internet Bank Cycli
|0:07:13
|10
|Project Echelon Racing
|0:07:49
|11
|Toronto Hustle
|0:10:19
|12
|Gateway Harley-Davidson T
|0:12:35
|13
|Cyclus Sports
|0:15:56
|14
|ELBOWZ Racing
|0:21:57
|15
|Silber Pro Cycling
|0:24:44
|16
|CS Velo Racing p/b Cannon
|0:29:07
|17
|Team Novo Nordisk Develop
|0:49:27
|18
|Texas Roadhouse Cycling T
|0:49:28
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