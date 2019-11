Image 1 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 17 Sacha Modolo takes his 9th win of the season (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 3 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 4 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) wins the first stage. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 5 of 17 The green leader's jersey went to Modolo (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 17 The trophy is in the hands of Sacha Modolo (Colnago - CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 17 Elia Viviani (Liquigas-Cannondale), Sacha Modolo and Manuele Belletti (Colnago - CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 17 The two-rider breakaway Simone Campagnaro and Frederico Rocchetti (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 17 Davide Rebellin (Miche) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 17 Liquigas controls the chase. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 17 The Colnago CSF Inox team celebrates its stage win (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) left the rest behind (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) wins stage 1 of the Giro di Padania (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) outsprinted Viviani to win the stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 17 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) is congratulated for his stage win (Image credit: Bettini Photo)

Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) took the first ever stage of the Giro di Padania with a sprint victory over Elia Viviani (Liquigas-Cannondale) on a day when concerns over the race’s political overtones threatened to overshadow the racing.

The two young Italian sprinters have been in sparkling form of late, with Modolo dominating the late-summer calendar in Italy, and Viviani showing his mettle with impressive displays on the other side of the Atlantic. In a highly-anticipated duel, Modolo just edged out Viviani and his teammate Manuel Belletti to take the win in Laigueglia, the Ligurian town famed for its traditional early-season race.

“I’m very happy with this latest success, which crowned some exceptional team work,” Modolo said at the finish. “Everything worked to perfection and I’m very satisfied to wear the first leader’s jersey of the Giro di Padania.”

Modolo now has his eyes on a jersey of a different colour, as he plans to be part of Paolo Bettini’s squad for the world championships in Copenhagen. “If Bettini calls me up to wear the blue jersey, it would only be a pleasure.”

While Colnago-CSF Inox piloted Modolo to perfection on the run-in to the line, it was Viviani’s Liquigas squad who did the bulk of the pace-setting early in the stage, when the trio of breakaways Federico Rocchetti (De Rosa Flaminia), Simone Campagnaro (D'Angelo & Antenucci) and Pawel Bernas (Poland) threatened to ride off with the spoils.

“My team had to take full responsibility to close them down,” Viviani said. “Unfortunately in the final kilometres I had to sacrifice Sabatini and Oss, the two men who would have led me out.”

The stage was marked by demonstrations from the Rifondazione Comunista and the trade union movement CGIL, which had called a nationwide general strike for Tuesday in protest at recent government austerity measures. Demonstrators attempted to block the route at Mondovì, and while the three escapees came through unimpeded, the peloton was temporarily halted.

The demonstrators were also protesting the Lega Nord political party’s heavy involvement in the organisation of the race: the term “Padania” itself is a highly-charged one in Italian political discourse, which the Lega Nord uses to describe the northern part of the country, for which it is seeking autonomy.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - Csf Inox 4:19:55 2 Elia Viviani (Ita) Liquigas - Cannondale 3 Manuel Belletti (Ita) Colnago - Csf Inox 4 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 5 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 6 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 7 Enrico Montanari (Ita) WIT 8 Luka Mezgec (Slo) Slovenia 9 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches - Onfone 10 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 11 Giuseppe De Maria (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 12 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 13 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 14 Reinier Honig (Ltu) Landbouwkrediet 15 Aristide Ratti (Ita) WIT 16 Dominik Hrinkow (Aut) Vorarlberg 17 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 18 Alexander Zdanov (Rus) D'Angelo & Antenucci - Nippo 19 Fausto Fognini (Ita) WIT 20 Toms Skujins (Lat) Velo Club La Pomme Marseille 21 Mirko Tedeschi (Ita) Lampre - ISD 22 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 23 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 24 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 25 Guillaume Levarlet (Fra) Saur -Sojasun 26 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche - Guerciotti 27 Silvan Dillier (Swi) Vorarlberg 28 Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 29 Marek Rutkiewicz (Pol) Poland 30 Tomasz Marczynski (Pol) Poland 31 Ruben Martinez (Spa) Caja Rural 32 Lachlan Norris (Aus) Australia 33 Davide Torosantucci (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 34 Christian Meier (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 35 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 36 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 37 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 38 Istvann Cziraki (Hun) Ora Hotels - Carrera 39 Yannick Talabardon (Fra) Saur -Sojasun 40 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 41 Pawel Bernas (Pol) Poland 42 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) D'Angelo & Antenucci - Nippo 43 Diego Milan Jimenez (Spa) Caja Rural 44 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 45 Patxi Xavier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 46 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 47 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 48 Philipp Mamos (Ger) Amore & Vita 49 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 50 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 51 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 52 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 53 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 54 Ruben Reig Conejero (Spa) Caja Rural 55 Massimo Graziato (Ita) Lampre - ISD 56 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 57 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 58 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels - Carrera 59 Jan Polanc (Slo) Slovenia 60 Blaz Furdi (Slo) Slovenia 61 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg 62 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 63 Jerome Coppel (Fra) Saur -Sojasun 64 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli C.I.P.I 65 Andrej Rajsp (Slo) Slovenia 66 Davide Orrico (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling 67 Tomaz Nose (Slo) Slovenia 68 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 69 Ermanno Capelli (Ita) Vorarlberg 70 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 71 Diego Alejandro Tamayo Martinez (Col) WIT 72 David John Mclean (GBr) Meridiana Kamen Team 73 Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana 74 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli C.I.P.I 75 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 76 Henry Frusto (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 77 Julien Antomarchi (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 78 Daniel Diaz (Arg) Velo Club La Pomme Marseille 79 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 80 Fortunato Baliani (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 81 Francesco Masciarelli (Ita) Pro Team Astana 82 Federico Canuti (Ita) Colnago - Csf Inox 83 Volodymyr Zagorodniy (Ukr) Miche - Guerciotti 84 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale 85 Simone Stortoni (Ita) Colnago - Csf Inox 86 Javier Moreno (Spa) Caja Rural 87 Klemen Stimulak (Slo) Slovenia 88 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - Csf Inox 89 Luca Zanasca (Ita) WIT 90 Robert Vrecer (Slo) Slovenia 91 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 92 Bernardo Colex Tepoz (Mex) Amore & Vita 93 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches - Onfone 94 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli C.I.P.I 95 Morgan Schmitt (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 96 Gian Luca Randazzo (Ita) Miche - Guerciotti 97 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 98 Anton Kaniuk (Ukr) Amore & Vita 99 Ivan Basso (Ita) Liquigas - Cannondale 100 Omar Lombardi (Ita) Colnago - Csf Inox 101 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - Csf Inox 102 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) WIT 103 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 104 Cameron Wurf (Aus) Liquigas - Cannondale 105 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 106 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita 107 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 108 Ludovic Turpin (Fra) Saur -Sojasun 109 Cyril Bessy (Fra) Saur -Sojasun 110 Carlos Alberto Betancourt Gomez (Col) Acqua & Sapone 111 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 112 Gregoire Tarride (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 113 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas - Cannondale 114 Giuseppe Muraglia (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 115 Mark Dzamastagic (Slo) Slovenia 116 Yohan Cauquil (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 117 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas - Cannondale 118 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 119 Alexsander Foliforov (Rus) Itera - Katusha 120 Wegelius Charles (GBr) Unitedhealthcare Pro Cycling 121 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 122 Simone Campagnaro (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:15 123 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas - Cannondale 0:00:27 124 Daniel Oss (Ita) Liquigas - Cannondale 0:00:31 125 Maxim Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 0:01:55 126 Angelo Pagani (Ita) Colnago - Csf Inox 0:02:31 127 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) D'Angelo & Antenucci - Nippo 0:03:33 128 Leonardo Pinizotto (Ita) Miche - Guerciotti 0:06:54 129 Matti Helminen (Bel) Landbouwkrediet 130 Piotr Gawronski (Pol) Poland 0:06:56 131 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 0:07:35 132 Igor Frolov (Rus) Itera - Katusha 133 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels - Carrera 134 Kamil Gradek (Pol) Poland 135 Volodymyr Kogut (Ukr) Amore & Vita 136 Mitchell Docker (Aus) Australia 137 Nick Aitken (Aus) Australia 138 Lukasz Wisniowski (Pol) Poland 139 Arnaud Coyot (Fra) Saur -Sojasun 140 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur -Sojasun 141 Jean Marc Marino (Fra) Saur -Sojasun 142 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 143 Anton Vorobev (Rus) Itera - Katusha 0:08:55 144 Mikhail Antonov (Rus) Itera - Katusha 145 Alexey Tsatevitch (Rus) Itera - Katusha 146 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 147 Jacobe Keough (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 148 Cameron Meyer (Aus) Australia 149 Wesley Sulzberger (Aus) Australia 150 Stefan Poll (Aut) Vorarlberg 151 Dominik Brandle (Aut) Vorarlberg 152 Filippo Baggio (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 153 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels - Carrera 154 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 155 Daniel Andersen Vestergard (Den) Christina Watches - Onfone 156 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 157 Matthew Harley Goss (Aus) Australia 158 Luca Mirenda G. (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 159 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 160 Michael Reihs (Den) Christina Watches - Onfone 161 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 162 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 163 Andrew Pinfold (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 164 Benjamin Giraud (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 165 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 166 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 167 Omar Sottocornola (Ita) Meridiana Kamen Team 0:09:32 168 Leonid Krasnoy (Rus) Itera - Katusha 0:14:05 169 Marc Hester (Den) Christina Watches - Onfone 170 Ruslan Tleubayev (Kaz) Pro Team Astana 171 Viktor Shmalko (Rus) Itera - Katusha 172 Walter Gaston Trillini (Arg) Ora Hotels - Carrera 173 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita 174 Jakob Madsen (Den) Christina Watches - Onfone 175 Dmitriy Gruztev (Kaz) Pro Team Astana 176 Moltke Steen Mads (Den) Christina Watches - Onfone 177 Grzegorz Stepniak (Pol) Poland 178 Philip Nielsen (Den) Christina Watches - Onfone 179 Grzegorz Haba (Pol) Poland 180 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 181 Walter Proch (Ita) Ora Hotels - Carrera 182 Bart Dockx (Ltu) Landbouwkrediet 183 Michele Nodari (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling 184 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 185 Mirco Lorenzetto (Ita) Pro Team Astana 186 Hilton Clarke (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 187 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 188 Matic Strgar (Slo) Vorarlberg 189 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo Club La Pomme Marseille 190 Tyron Giorgieri (Ita) WIT DNF Kajetan Fricke (Ger) Vorarlberg DNF Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team DNF Marko Barbir (Cro) Meridiana Kamen Team

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - Csf Inox 12 pts 2 Elia Viviani (Ita) Liquigas - Cannondale 9 3 Manuel Belletti (Ita) Colnago - Csf Inox 6 4 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 5 5 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 4 6 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 3 7 Enrico Montanari (Ita) WIT 2 8 Luka Mezgec (Slo) Slovenia 1

Intermediate sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Pawel Bernas (Pol) Poland 4 pts 2 Simone Campagnaro (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 2 3 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 1

Mountain 1 - Colle Casotto # Rider Name (Country) Team Result 1 Simone Campagnaro (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 6 pts 2 Silvan Dillier (Swi) Vorarlberg 4 3 Pawel Bernas (Pol) Poland 2

Mountain 2 - Colle San Bernardo # Rider Name (Country) Team Result 1 Simone Campagnaro (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 6 pts 2 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 3 Pawel Bernas (Pol) Poland 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Landbouwkrediet 12:59:45 2 WIT 3 Farnese Vini - Neri Sottoli 4 Liquigas-Cannondale 5 Lampre - ISD 6 Pro Team Astana 7 Caja Rural 8 Saur - Sojasun 9 Slovenia 10 Poland 11 UnitedHealthcare Pro Cycling 12 Androni Giocattoli 13 Acqua & Sapone 14 De Rosa - Ceramica Flaminia 15 Colnago - CSF Inox 16 d'Angelo & Antenucci - Nippo 17 Miche - Guerciotti 18 Team Vorarlberg 19 Amore & Vita 20 Meridiana Kamen Team 21 Velo-Club La Pomme Marseille 22 Itera - Katusha 0:07:35 23 Ora Hotels Carrera 24 Christina Watches-Ofone 0:08:55 25 Australia 0:15:10

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - Csf Inox 4:19:45 2 Elia Viviani (Ita) Liquigas - Cannondale 0:00:04 3 Manuel Belletti (Ita) Colnago - Csf Inox 0:00:06 4 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 0:00:10 5 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 6 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 7 Enrico Montanari (Ita) WIT 8 Luka Mezgec (Slo) Slovenia 9 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches - Onfone 10 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 11 Giuseppe De Maria (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 12 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 13 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 14 Reinier Honig (Ltu) Landbouwkrediet 15 Aristide Ratti (Ita) WIT 16 Dominik Hrinkow (Aut) Vorarlberg 17 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet 18 Alexander Zdanov (Rus) D'Angelo & Antenucci - Nippo 19 Fausto Fognini (Ita) WIT 20 Toms Skujins (Lat) Velo Club La Pomme Marseille 21 Mirko Tedeschi (Ita) Lampre - ISD 22 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 23 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Itera - Katusha 24 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 25 Guillaume Levarlet (Fra) Saur -Sojasun 26 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche - Guerciotti 27 Silvan Dillier (Swi) Vorarlberg 28 Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 29 Marek Rutkiewicz (Pol) Poland 30 Tomasz Marczynski (Pol) Poland 31 Ruben Martinez (Spa) Caja Rural 32 Lachlan Norris (Aus) Australia 33 Davide Torosantucci (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 34 Christian Meier (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 35 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 36 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 37 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 38 Istvann Cziraki (Hun) Ora Hotels - Carrera 39 Yannick Talabardon (Fra) Saur -Sojasun 40 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 41 Pawel Bernas (Pol) Poland 42 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) D'Angelo & Antenucci - Nippo 43 Diego Milan Jimenez (Spa) Caja Rural 44 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 45 Patxi Xavier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 46 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 47 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 48 Philipp Mamos (Ger) Amore & Vita 49 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 50 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 51 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 52 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 53 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 54 Ruben Reig Conejero (Spa) Caja Rural 55 Massimo Graziato (Ita) Lampre - ISD 56 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 57 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 58 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels - Carrera 59 Jan Polanc (Slo) Slovenia 60 Blaz Furdi (Slo) Slovenia 61 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg 62 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 63 Jerome Coppel (Fra) Saur -Sojasun 64 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli C.I.P.I 65 Andrej Rajsp (Slo) Slovenia 66 Davide Orrico (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling 67 Tomaz Nose (Slo) Slovenia 68 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 69 Ermanno Capelli (Ita) Vorarlberg 70 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 71 Diego Alejandro Tamayo Martinez (Col) WIT 72 David John Mclean (GBr) Meridiana Kamen Team 73 Andrey Zeits (Kaz) Pro Team Astana 74 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli C.I.P.I 75 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 76 Henry Frusto (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 77 Julien Antomarchi (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 78 Daniel Diaz (Arg) Velo Club La Pomme Marseille 79 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 80 Fortunato Baliani (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 81 Francesco Masciarelli (Ita) Pro Team Astana 82 Federico Canuti (Ita) Colnago - Csf Inox 83 Volodymyr Zagorodniy (Ukr) Miche - Guerciotti 84 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas - Cannondale 85 Simone Stortoni (Ita) Colnago - Csf Inox 86 Javier Moreno (Spa) Caja Rural 87 Klemen Stimulak (Slo) Slovenia 88 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - Csf Inox 89 Luca Zanasca (Ita) WIT 90 Robert Vrecer (Slo) Slovenia 91 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 92 Bernardo Colex Tepoz (Mex) Amore & Vita 93 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches - Onfone 94 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli C.I.P.I 95 Morgan Schmitt (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 96 Gian Luca Randazzo (Ita) Miche - Guerciotti 97 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 98 Anton Kaniuk (Ukr) Amore & Vita 99 Ivan Basso (Ita) Liquigas - Cannondale 100 Omar Lombardi (Ita) Colnago - Csf Inox 101 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - Csf Inox 102 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) WIT 103 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 104 Cameron Wurf (Aus) Liquigas - Cannondale 105 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 106 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita 107 Thomas Vaubourzeix (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 108 Ludovic Turpin (Fra) Saur -Sojasun 109 Cyril Bessy (Fra) Saur -Sojasun 110 Carlos Alberto Betancourt Gomez (Col) Acqua & Sapone 111 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 112 Gregoire Tarride (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 113 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas - Cannondale 114 Giuseppe Muraglia (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 115 Mark Dzamastagic (Slo) Slovenia 116 Yohan Cauquil (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 117 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas - Cannondale 118 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 119 Alexsander Foliforov (Rus) Itera - Katusha 120 Wegelius Charles (GBr) Unitedhealthcare Pro Cycling 121 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 122 Simone Campagnaro (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:25 123 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas - Cannondale 0:00:37 124 Daniel Oss (Ita) Liquigas - Cannondale 0:00:41 125 Maxim Iglinskiy (Kaz) Pro Team Astana 0:02:05 126 Angelo Pagani (Ita) Colnago - Csf Inox 0:02:41 127 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) D'Angelo & Antenucci - Nippo 0:03:43 128 Leonardo Pinizotto (Ita) Miche - Guerciotti 0:07:04 129 Matti Helminen (Bel) Landbouwkrediet 130 Piotr Gawronski (Pol) Poland 0:07:06 131 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 0:07:45 132 Igor Frolov (Rus) Itera - Katusha 133 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels - Carrera 134 Kamil Gradek (Pol) Poland 135 Volodymyr Kogut (Ukr) Amore & Vita 136 Mitchell Docker (Aus) Australia 137 Nick Aitken (Aus) Australia 138 Lukasz Wisniowski (Pol) Poland 139 Arnaud Coyot (Fra) Saur -Sojasun 140 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur -Sojasun 141 Jean Marc Marino (Fra) Saur -Sojasun 142 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 143 Anton Vorobev (Rus) Itera - Katusha 0:09:05 144 Mikhail Antonov (Rus) Itera - Katusha 145 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 146 Jacobe Keough (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 147 Cameron Meyer (Aus) Australia 148 Wesley Sulzberger (Aus) Australia 149 Stefan Poll (Aut) Vorarlberg 150 Dominik Brandle (Aut) Vorarlberg 151 Filippo Baggio (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 152 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels - Carrera 153 Joaquin Sobrino (Spa) Caja Rural 154 Daniel Andersen Vestergard (Den) Christina Watches - Onfone 155 Darko Blazevic (Cro) Meridiana Kamen Team 156 Matthew Harley Goss (Aus) Australia 157 Luca Mirenda G. (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 158 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 159 Michael Reihs (Den) Christina Watches - Onfone 160 Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 161 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 162 Andrew Pinfold (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 163 Benjamin Giraud (Fra) Velo Club La Pomme Marseille 164 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 165 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli C.I.P.I 166 Alexey Tsatevitch (Rus) Itera - Katusha 0:09:25 167 Omar Sottocornola (Ita) Meridiana Kamen Team 0:09:42 168 Leonid Krasnoy (Rus) Itera - Katusha 0:14:15 169 Marc Hester (Den) Christina Watches - Onfone 170 Ruslan Tleubayev (Kaz) Pro Team Astana 171 Viktor Shmalko (Rus) Itera - Katusha 172 Walter Gaston Trillini (Arg) Ora Hotels - Carrera 173 Yuri Metlushenko (Ukr) Amore & Vita 174 Jakob Madsen (Den) Christina Watches - Onfone 175 Dmitriy Gruztev (Kaz) Pro Team Astana 176 Moltke Steen Mads (Den) Christina Watches - Onfone 177 Grzegorz Stepniak (Pol) Poland 178 Philip Nielsen (Den) Christina Watches - Onfone 179 Grzegorz Haba (Pol) Poland 180 Andriy Grivko (Ukr) Pro Team Astana 181 Walter Proch (Ita) Ora Hotels - Carrera 182 Bart Dockx (Ltu) Landbouwkrediet 183 Michele Nodari (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling 184 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 185 Mirco Lorenzetto (Ita) Pro Team Astana 186 Hilton Clarke (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 187 Emanuele Bindi (Ita) Meridiana Kamen Team 188 Matic Strgar (Slo) Vorarlberg 189 Evaldas Siskevicius (Ltu) Velo Club La Pomme Marseille 190 Tyron Giorgieri (Ita) WIT

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pawel Bernas (Pol) Poland 4 pts 2 Simone Campagnaro (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 2 3 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simone Campagnaro (Ita) D'Angelo & Antenucci - Nippo 12 pts 2 Pawel Bernas (Pol) Poland 4 3 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 4 Silvan Dillier (Swi) Vorarlberg 4