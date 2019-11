Image 1 of 22 While Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) was carrying more speed, Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) just held on for the stage victory. (Image credit: Sirotti) Image 2 of 22 Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) took over the points classification lead from Marcel Kittel. (Image credit: Wessel van Keuk/Bettini Photo) Image 3 of 22 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) and Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) hit the finish line together with Nizzolo taking the narrow victory. (Image credit: Wessel van Keuk/Bettini Photo) Image 4 of 22 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) and Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) sprint head-to-head in the closing meters. (Image credit: Wessel van Keuk/Bettini Photo) Image 5 of 22 Combativity classification leader Laurens De Vreese (Topsport Vlaanderen-Mercator) (Image credit: Sirotti) Image 6 of 22 Dutch champion Niki Terpstra (Omega Pharma-QuickStep) greets some fans prior to stage 5. (Image credit: Sirotti) Image 7 of 22 Tom Boonen (Omega Pharma-QuickStep) remains in the lead at the Eneco Tour after stage 5. (Image credit: Sirotti) Image 8 of 22 Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) with his trophy for victory in stage 5 at the Eneco Tour. (Image credit: Sirotti) Image 9 of 22 Eneco Tour stage 5 winner Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) celebrates on the podium. (Image credit: Sirotti) Image 10 of 22 Tom Boonen (Omega Pharma-QuickStep) at the finish in Aalter. (Image credit: Sirotti) Image 11 of 22 Unfortunately for Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) he was edged at the finish line by Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) for the stage win. (Image credit: Sirotti) Image 12 of 22 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) thinks he's won stage 5 at the Eneco Tour, but the photo finish camera would show Nizzolo prevailed. (Image credit: Sirotti) Image 13 of 22 Race leader Tom Boonen (Omega Pharma-QuickStep) and Arnaud Demare (FDJ-BigMat) made contact at the finish line and nearly went down. (Image credit: Sirotti) Image 14 of 22 Just meters from the finish line Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) draws even with Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan). (Image credit: Sirotti) Image 15 of 22 Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) starts to come around Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) in the closing meters of stage 5. (Image credit: Sirotti) Image 16 of 22 Taylor Phinney (BMC) rolls off the start line for stage 5 at the Eneco Tour. (Image credit: Sirotti) Image 17 of 22 The Eneco Tour jersey holders on the start line of stage 5. (Image credit: Sirotti) Image 18 of 22 Eneco Tour leader Tom Boonen (Omega Pharma-QuickStep) awaits the start of stage 5. (Image credit: Sirotti) Image 19 of 22 Points leader Marcel Kittel (Argos-Shimano) on the start line. (Image credit: Sirotti) Image 20 of 22 Race leader Tom Boonen (Omega Pharma-QuickStep) signs autographs before stage 5 at the Eneco Tour. (Image credit: Sirotti) Image 21 of 22 Dutch road champion Niki Terpstra (Omega Pharma-QuickStep) (Image credit: Sirotti) Image 22 of 22 New points leader Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) (Image credit: Sirotti)

Giacomo Nizzolo (RadioShack-Nissan) won for the first time at the WorldTour level with a savvy sprint victory in the Eneco Tour's fifth stage. The 23-year-old Italian took advantage of a momentary stalemate amongst the sprinters with 300m to go and rocketed up the left side of the road, drawing several bike lengths clear of his rivals.

Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) came charging in hot pursuit of Nizzolo, but the Italian held him off for the win by the slimmest of margins. Roelandts actually thought he had won the stage, as did Nizzolo, but the photo finish camera confirmed that the young Italian indeed crossed the finish line first.

Manuel Belletti (AG2R La Mondiale) rounded out the top three, followed by Arnaud Demare (FDJ-Big Mat) and race leader Tom Boonen (Omega Pharma-QuickStep).

"The final was really chaotic, like every sprint in the Eneco Tour," said Nizzolo. "The team did a good job keeping me safe and I'd really like to thank them for their support. In the end I managed to find a good spot in the last kilometer. I think I was in 10th position between the red kite and 500m to go. I launched my sprint at 300 meters which is still far, but I managed to stay in front. I thought Roelandts had won. I returned to the bus angry and frustrated but then I saw the photo finish and I was happy again!"

Nizzolo recently won the general classification at the Tour de Wallonie and has been in the mix for each of the sprint finishes at the Eneco Tour. "My shape is really going up right now," said Nizzolo. "I came here with ok condition but it's improving. Yesterday it was good but today I really had good legs. I'm very happy with this win and I'm looking forward to my next races at Hamburg and Plouay."

The top of the general classification remains unchanged as Boonen continues in the leader's jersey with two stages remaining in the Eneco Tour. Jens Keukeleire (Orica-GreenEdge) holds second overall at one second, followed by two of Boonen's teammates at two seconds, Sylvain Chavanel and Niki Terpstra.

Dmitriy Muravyev (Astana), Laurens De Vreese (Topsport Vlaanderen-Mercator) and Sjef De Wilde (Accent Jobs-Willems Veranda's) went out on the attack early in the stage and pushed their lead out to in excess of five minutes, but the teams of the sprinters ensured their escape wouldn't endure through to the finish with the catch coming at 25 kilometers to go.

The teams had a preview of the finish line as they came through for a finishing circuit, but the technical finale, replete with roundabouts and assorted "road furniture", proved difficult for the sprinters' teams resulting in a rather chaotic conclusion to stage 5.

Full Results 1 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 4:10:20 2 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 3 Manuel Belletti (Ita) Ag2r-La Mondiale 4 Arnaud Demare (Fra) FDJ-BigMat 5 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 6 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 7 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 8 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 9 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge 10 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 11 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-ISD 12 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Sharp 13 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 14 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 15 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 16 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 17 Kristof Goddaert (Bel) Ag2r-La Mondiale 18 Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team 19 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 20 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 21 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 David Tanner (Aus) Saxo Bank-Tinkoff Bank 23 Mickael Delage (Fra) FDJ-BigMat 24 David Boucher (Fra) FDJ-BigMat 25 Ben Hermans (Bel) RadioShack-Nissan 26 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 27 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 28 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 29 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 30 Danilo Hondo (Ger) Lampre-ISD 31 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 32 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica-GreenEdge 33 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 34 Manuele Mori (Ita) Lampre-ISD 35 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 36 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 37 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 38 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep 39 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 40 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 41 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 42 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 43 Sebastian Langeveld (Ned) Orica-GreenEdge 44 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 45 William Bonnet (Fra) FDJ-BigMat 46 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep 47 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 48 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 49 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r-La Mondiale 50 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 51 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank-Tinkoff Bank 52 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 53 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 54 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank-Tinkoff Bank 55 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 56 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 57 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 58 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-ISD 59 Victor Cabade Carla (Spa) Euskaltel-Euskadi 60 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 61 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 62 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank-Tinkoff Bank 63 Alberto Contador Velsaco (Spa) Saxo Bank-Tinkoff Bank 64 Simon Spilak (Slo) Katusha Team 65 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 66 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 67 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 68 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 69 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 70 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep 71 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 72 Jonathan Nicolas Castroviejo (Spa) Movistar Team 73 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 74 Gabriel Rasch (Nor) FDJ-BigMat 75 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 76 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 77 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 78 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 79 Sergey Renev (Kaz) Astana Pro Team 80 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 81 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 82 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 83 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 84 Karsten Kroon (Ned) Saxo Bank-Tinkoff Bank 85 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Sharp 86 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 87 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 88 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 89 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 90 Simon Geschke (Ger) Argos - Shimano 91 Diego Ulissi (Ita) Lampre-ISD 92 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 93 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 94 Adriano Malori (Ita) Lampre-ISD 95 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 96 Boris Shpilevsky (Rus) Ag2r-La Mondiale 97 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank-Tinkoff Bank 98 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank-Tinkoff Bank 99 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 100 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 101 Jimmy Casper (Fra) Ag2r-La Mondiale 102 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep 103 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 104 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 105 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 106 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 107 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 108 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 109 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 110 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 111 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 112 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 113 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-BigMat 114 Martin Elmiger (Swi) Ag2r-La Mondiale 115 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 116 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 117 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 118 Matteo Bono (Ita) Lampre-ISD 119 Robert Wagner (Ger) RadioShack-Nissan 120 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 121 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r-La Mondiale 122 Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp 123 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 124 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 125 Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 126 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 127 Steve Chainel (Fra) FDJ-BigMat 128 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team 129 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 130 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:01:25 131 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:01:39 132 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 133 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 134 Daniele Righi (Ita) Lampre-ISD 135 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 0:01:42 136 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:59 137 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 138 Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan 139 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 140 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 0:02:02 141 Sander Cordeel (Bel) Lotto Belisol Team 142 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 143 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 0:02:33 144 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 0:02:58 145 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 146 Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano 0:04:48 147 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 148 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:06:42 149 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:09:41 150 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:09:54 151 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 152 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 153 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 154 Dominique Rollin (Can) FDJ-BigMat 155 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 156 Egurrola Saez De Arregui (Spa) Euskaltel-Euskadi 157 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi DNS John Degenkolb (Ger) Argos - Shimano DNS Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's

Points 1 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 30 pts 2 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 25 3 Manuel Belletti (Ita) Ag2r-La Mondiale 22 4 Arnaud Demare (Fra) FDJ-BigMat 19 5 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 17 6 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 15 7 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 13 8 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 12 9 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge 11 10 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 10

Sprint 1 - 38.4km 1 Mickael Delage (Fra) FDJ-BigMat 8 pts 2 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 5 3 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 3

Sprint 2 - 146.5km 1 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 8 pts 2 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 5 3 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 3

Sprint 3 - 162.2km 1 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 8 pts 2 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge 5 3 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 3

Primus Checkpoint 1 - 132.3km 1 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 10 pts 2 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 8 3 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 6 4 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 4 5 Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano 2

Primus Checkpoint 2 - 153.8km 1 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 10 pts 2 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 8 3 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 6 4 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 4 5 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep 2

Teams 1 FDJ-Big Mat 12:31:00 2 Topsport Vlaanderen - Mercator 3 Orica GreenEdge 4 Movistar Team 5 Rabobank Cycling Team 6 RadioShack-Nissan 7 AG2R La Mondiale 8 Omega Pharma-Quickstep 9 Lampre - ISD 10 Sky Procycling 11 Katusha Team 12 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 14 BMC Racing Team 15 Accent Jobs - Willems Veranda's 16 Astana Pro Team 17 Garmin - Sharp 18 Lotto Belisol Team 19 Liquigas-Cannondale 20 Euskaltel - Euskadi 21 Team Argos - Shimano

General classification after stage 5 1 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 19:36:26 2 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 0:00:01 3 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep 0:00:02 4 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep 5 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 0:00:03 6 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:04 7 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 8 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 0:00:05 9 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 10 Sebastian Langeveld (Ned) Orica-GreenEdge 0:00:06 11 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 12 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 13 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 0:00:07 14 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep 15 Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep 16 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 0:00:08 17 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 18 Simon Spilak (Slo) Katusha Team 19 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:10 20 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 21 Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team 22 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 23 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 0:00:16 24 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:18 25 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 0:00:19 26 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 0:00:23 27 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Liquigas-Cannondale 28 Robert Wagner (Ger) RadioShack-Nissan 29 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Sharp 0:00:24 30 Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 31 Ben Hermans (Bel) RadioShack-Nissan 32 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 33 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 34 Jonathan Nicolas Castroviejo (Spa) Movistar Team 35 Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan 36 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 37 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 38 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 39 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:00:28 40 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 41 Mickael Delage (Fra) FDJ-BigMat 0:00:30 42 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:32 43 Arnaud Demare (Fra) FDJ-BigMat 44 Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 45 William Bonnet (Fra) FDJ-BigMat 0:00:33 46 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 47 David Tanner (Aus) Saxo Bank-Tinkoff Bank 48 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank-Tinkoff Bank 49 Alberto Contador Velsaco (Spa) Saxo Bank-Tinkoff Bank 50 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Sharp 51 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank-Tinkoff Bank 52 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 53 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 0:00:37 54 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 55 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 56 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 57 David Boucher (Fra) FDJ-BigMat 0:00:38 58 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 0:00:40 59 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:00:42 60 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 61 Simon Geschke (Ger) Argos - Shimano 0:00:43 62 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-ISD 0:00:45 63 Manuele Mori (Ita) Lampre-ISD 64 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:00:47 65 Manuel Belletti (Ita) Ag2r-La Mondiale 66 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 67 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-ISD 0:00:50 68 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r-La Mondiale 69 Diego Ulissi (Ita) Lampre-ISD 70 Adriano Malori (Ita) Lampre-ISD 71 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:00:51 72 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:00:52 73 Sven Vandousselaere (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 74 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 75 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 76 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-BigMat 77 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 0:00:56 78 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 0:00:57 79 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 80 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:01 81 Martin Elmiger (Swi) Ag2r-La Mondiale 0:01:05 82 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:01:07 83 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:01:10 84 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:01:12 85 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 86 Victor Cabade Carla (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:15 87 Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 88 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 0:01:16 89 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 90 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:01:23 91 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:29 92 Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 0:01:38 93 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 0:01:40 94 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:01:47 95 Andreas Klier (Ger) Garmin-Sharp 0:01:52 96 Sergey Renev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:57 97 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:02:02 98 Danilo Hondo (Ger) Lampre-ISD 0:02:06 99 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 100 Mauro Da Dalto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:19 101 Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack-Nissan 0:02:23 102 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 0:02:28 103 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Saxo Bank-Tinkoff Bank 104 Karsten Kroon (Ned) Saxo Bank-Tinkoff Bank 105 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge 0:02:31 106 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 0:02:41 107 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 108 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 0:03:06 109 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team 0:03:21 110 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:03:26 111 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 0:03:56 112 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:04:09 113 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 0:04:23 114 Matteo Tosatto (Ita) Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:04:38 115 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica-GreenEdge 0:04:40 116 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:04:43 117 Kristof Goddaert (Bel) Ag2r-La Mondiale 0:04:56 118 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 0:04:57 119 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 0:05:11 120 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 0:05:17 121 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:20 122 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 0:05:25 123 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:05:30 124 Steve Chainel (Fra) FDJ-BigMat 0:05:41 125 Daniele Righi (Ita) Lampre-ISD 0:05:49 126 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:05:52 127 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 0:06:11 128 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:06:22 129 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Sharp 0:06:30 130 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 0:06:46 131 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:07:36 132 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:07:57 133 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:08:00 134 Gabriel Rasch (Nor) FDJ-BigMat 0:08:20 135 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:08:34 136 Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 0:08:37 137 Sander Cordeel (Bel) Lotto Belisol Team 0:08:40 138 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:08:55 139 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:09:00 140 Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge 0:09:14 141 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 0:09:57 142 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:10:06 143 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:10:46 144 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:09 145 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:11:32 146 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 0:11:33 147 Dominique Rollin (Can) FDJ-BigMat 0:11:44 148 Jimmy Casper (Fra) Ag2r-La Mondiale 0:12:04 149 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:14:15 150 Matteo Bono (Ita) Lampre-ISD 0:14:38 151 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 0:15:24 152 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 0:19:50 153 Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano 0:20:25 154 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:21:15 155 Boris Shpilevsky (Rus) Ag2r-La Mondiale 0:22:41 156 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:24:02 157 Egurrola Saez De Arregui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:28:13

Points classification 1 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 62 pts 2 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 60 3 Heinrich Haussler (Aus) Garmin-Sharp 56 4 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team 50 5 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 47 6 Arnaud Demare (Fra) FDJ-BigMat 44 7 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 43 8 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 41 9 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 41 10 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge 39 11 Manuel Belletti (Ita) Ag2r-La Mondiale 39 12 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 34 13 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 30 14 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 26 15 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 25 16 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 24 17 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 24 18 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 23 19 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 22 20 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 19 21 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-ISD 13 22 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team 12 23 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 10 24 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 10 25 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep 8 26 Mickael Delage (Fra) FDJ-BigMat 8 27 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 28 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 6 29 Luke Rowe (GBr) Sky Procycling 5 30 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 31 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 5 32 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 3 33 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 3 34 Robert Wagner (Ger) RadioShack-Nissan 3 35 Matteo Montaguti (Ita) Ag2r-La Mondiale 3 36 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 3 37 Matteo Bono (Ita) Lampre-ISD 3 38 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 3 39 Egurrola Saez De Arregui (Spa) Euskaltel-Euskadi 3

Combativity classification 1 Laurens De Vreese (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 58 pts 2 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 25 3 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 22 4 Boris Shpilevsky (Rus) Ag2r-La Mondiale 21 5 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 20 6 Matteo Bono (Ita) Lampre-ISD 18 7 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 18 8 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 9 Egurrola Saez De Arregui (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 10 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 16 11 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 13 12 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 11 13 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 10 14 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 8 15 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 16 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 6 17 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 6 18 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 4 19 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 4 20 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 4 21 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 4 22 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 2 23 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep 2 24 Mickael Delage (Fra) FDJ-BigMat 2 25 Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano 2