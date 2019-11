Image 1 of 4 FDJ celebrate Marc Fournier's overall win (Image credit: Jean-François Quénet) Image 2 of 4 Marc Fournier (FDJ) (Image credit: Jean-François Quénet) Image 3 of 4 FDJ celebrate Marc Fournier's overall win (Image credit: Jean-François Quénet) Image 4 of 4 Juan Jose Lobato (Movistar) (Image credit: Jean-François Quénet)

Marc Fournier of FDJ joined Bernard Hinault (1975), Greg LeMond (1980), Thomas Löfkvist (2004) and Luke Durbridge (2012) in the circle of the selected few who have won the Circuit Sarthe-Pays de la Loire at the age of 20 or 21. He felt no fear in the conclusive stage won by Movistar's Juanjo Lobato in a bunch gallop ahead Marco Benfatto (Androni Giocattoli-Sidermec) and Matteo Pelucchi (IAM Cycling).

"Milan-San Remo was my big goal of the first part of the season," said Lobato. "But I had a pain in my knee that prevented me from contesting it as I wanted [he finished 143rd]. Milan-San Remo is my favourite race so my morale was a bit down after that but this win here puts me back on track. It was a nervous sprint with no team clearly leading the pack. I didn't know where to position myself with 3km to go but with 1km to go, the team Roompot made a train and I followed their move, which was the way to win."

Six riders had attacked from kilometer zero: Delio Fernandez (Delko-Marseille), François Bidard (AG2R-La Mondiale), Chris Anker Sørensen (Fortuneo-Vital Concept), Eliot Lietaer (Topsport-Vlaanderen), Daniele Ratto (Androni Giocattoli-Sidermec) and once again Anton Vorobyev (Katusha) who was unstoppable after he won the individual time trial and the queen stage. But they didn't get more than two minutes advantage at km 80 as many teams were keen to come up with a bunch sprint finish.

It suited FDJ who maintained Fournier well protected till the end. The Frenchman had enough lead to take time to celebrate with his team-mates as they crossed the finishing line seven seconds after Lobato. "This is a crazy experience," Fournier told Cyclingnews as soon as he stopped pedaling. "Riders with ten years as a pro like Benoît Vaugrenard and Sébastien Chavanel helping me win my first stage race, it's enormous. They've raced with their heart for me. It's something big!"

Fournier had little training prior to the Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire as he resumed riding in January after an operation to his wrist following a crash on November 23rd. The first stage he won from a long solo breakaway was only his sixth day racing as a professional. It looks like France has a new champion in the making.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 4:01:07 2 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 3 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 4 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 5 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 6 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 7 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 8 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 11 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 12 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 13 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 14 Dylan Page (Swi) Team Roth 15 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 17 Leonardo Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 18 Tiago Machado (Por) Team Katusha 19 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 20 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 21 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 22 Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group 23 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 24 Maurits Lammertink (Ned) Roompot - Oranje Peloton 25 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 26 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 27 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 28 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 29 Lasse Norman Hansen (Den) Stölting Service Group 30 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 31 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 32 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 33 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 34 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 35 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 36 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 37 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 38 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 39 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:00:07 40 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 41 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 42 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 43 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 44 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 45 Thomas Scully (NZl) Drapac Professional Cycling 46 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 47 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 48 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 49 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 50 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 51 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 52 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 53 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 54 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 55 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 56 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 57 Martin Kohler (Swi) Team Roth 58 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 59 Marc Fournier (Fra) FDJ 60 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 61 Laurent Pichon (Fra) FDJ 62 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ 63 Kévin Reza (Fra) FDJ 64 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 65 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:16 66 Giacomo Tomio (Ita) Team Roth 0:00:20 67 Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group 68 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 69 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 70 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 71 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 72 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 73 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 74 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:27 75 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 76 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:39 77 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:48 78 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 79 Frank Pasche (Swi) Team Roth 0:01:26

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Fournier (Fra) FDJ 16:08:40 2 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 0:01:50 3 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 0:02:04 4 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 5 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:05 6 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:02:06 7 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:02:08 8 Tiago Machado (Por) Team Katusha 0:02:11 9 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:16 10 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:20 11 Maurits Lammertink (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:21 12 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:02:22 13 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:02:25 14 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:28 15 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:30 16 Leonardo Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 0:02:34 17 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:35 18 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 19 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:02:41 20 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:02:42 21 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 22 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:44 23 Thomas Scully (NZl) Drapac Professional Cycling 24 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:02:46 25 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:03:01 26 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 0:03:32 27 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:40 28 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:53 29 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:16 30 Laurent Pichon (Fra) FDJ 0:04:32 31 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:04:49 32 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 0:05:14 33 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:05:24 34 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:05:26 35 Kévin Reza (Fra) FDJ 0:05:56 36 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 0:06:33 37 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 0:09:14 38 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:09:18 39 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:09:52 40 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:10:14 41 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:15 42 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:10:25 43 Martin Kohler (Swi) Team Roth 0:11:11 44 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:12:52 45 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:12:59 46 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:13 47 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:13:17 48 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:14:39 49 Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group 0:14:47 50 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:16:05 51 Lasse Norman Hansen (Den) Stölting Service Group 0:16:33 52 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:16:55 53 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ 0:16:56 54 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:16:59 55 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:17:24 56 Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group 0:18:05 57 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 0:18:29 58 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 0:18:32 59 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:18:35 60 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:18:47 61 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 0:19:18 62 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 0:19:53 63 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:20:38 64 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:21:39 65 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:23:21 66 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 0:23:28 67 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:24:30 68 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 0:25:21 69 Dylan Page (Swi) Team Roth 0:25:34 70 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:25:35 71 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:25:40 72 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:25:41 73 Frank Pasche (Swi) Team Roth 0:26:35 74 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:26:56 75 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:27:11 76 Giacomo Tomio (Ita) Team Roth 0:27:15 77 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:28:50 78 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 0:28:58 79 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:40:15

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 63 pts 2 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 57 3 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 51 4 Marc Fournier (Fra) FDJ 42 5 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 36 6 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 30 7 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 28 8 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 24 9 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 22 10 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 21 11 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 20 12 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 19 13 Maurits Lammertink (Ned) Roompot - Oranje Peloton 17 14 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 17 15 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 16 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 15 17 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 18 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 13 19 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 13 20 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 13 21 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 12 22 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 12 23 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 11 24 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 25 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 9 26 Dylan Page (Swi) Team Roth 9 27 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 9 28 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 8 29 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 8 30 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 8 31 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 7 32 Laurent Pichon (Fra) FDJ 7 33 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 6 34 Leonardo Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 5 35 Tiago Machado (Por) Team Katusha 4 36 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 37 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 38 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 3 39 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 3 40 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 38 pts 2 Marc Fournier (Fra) FDJ 26 3 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 20 4 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 20 5 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 16 6 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 16 7 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 10 8 Martin Kohler (Swi) Team Roth 8 9 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 10 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 4 11 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 12 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 2 13 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 2 14 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 2 15 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 16 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 1 17 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 1 18 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 1 19 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1 20 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Fournier (Fra) FDJ 16:08:40 2 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:40 3 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:05:26 4 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 0:09:14 5 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:15 6 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:12:59 7 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:13:17 8 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:23:21 9 Dylan Page (Swi) Team Roth 0:25:34 10 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:25:40 11 Frank Pasche (Swi) Team Roth 0:26:35 12 Giacomo Tomio (Ita) Team Roth 0:27:15