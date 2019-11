Image 1 of 4 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 4 Marc Fournier (FDJ) (Image credit: Jean-François Quénet) Image 3 of 4 Anton Vorobyev (Katusha) (Image credit: Jean-François Quénet) Image 4 of 4 Marc Fournier (FDJ) (Image credit: Jean-François Quénet)

Marc Fournier of FDJ impressed for the second day in a row at the Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire as he finished fifth in the 6.8km individual time trial and therefore increased his lead over his competitors for the general classification except for Jérôme Coppel (IAM Cycling) who narrowly lost the stage to Russian specialist Anton Vorobyev (Katusha).

"I'm happy," Vorobyev said. "I came here to target the time trial because I'm a specialist and to help [Tiago] Machado." Vorobyev was the U23 world champion against the clock beating Rohan Dennis by 44 seconds in Valkenburg in 2012. The 25-year-old only won two races since with the Russian time trial championship in 2014 and the prologue of the Driedaagse van West-Vlaanderen last year.

After missing out on the victory in the first two stages with Sondre Holst Enger third and Matteo Pelucchi, IAM Cycling was frustrated again as Coppel and former world record holder Matthias Brändle completed the course less than one second slower than Vorobyev. They'll be the team to watch for FDJ in the seven laps of the queen stage that includes the ascent of the Monts des Avaloirs, the highest peak of western France at 416 metres above sea level.

"Very few riders like this climb because it badly hurts the legs," said Fournier who was born only 25km from there in Alençon. There'll be high expectations around the young Frenchman who defends an overall lead for the first time in a pro race.

"I'm over the moon," he commented. "I didn't expect to be in this situation at all. I came to this race out of the blue to replace Odd Christian Eiking who was sick. It was strange to see experienced riders like Sébastien Chavanel, Kevin Reza and Benoît Vaugrenard protecting me this morning. I knew I had good abilities for time trial but my time shows that I have recovered well from my breakaway yesterday."

Interestingly, Fournier wasn't riding on the new time trial bike developed by his team and French manufacturer Lapierre than has made FDJ a team time trial winner for the first time in 20 years at La Méditerranéenne, and later a third placed at the highly competitive similar event at Tirreno-Adriatico. "I felt strong," the 21 year old from Normandy realized. "It's fantastic to be so close to big names like Vorobyev, Coppel and Brändle. It proves how good my form is now."

With two stages to go, Fournier enjoys a 2:24 lead over Coppel and 2:38 over Thomas Voeckler who certainly hasn't said his last word. "The final win isn't acquired yet," he said. "But a two minutes margin is something. But now I can only believe in my chances."

Previously, Bernard Hinault (1975), Greg LeMond (1980), Thomas Löfkvist (2004) and Luke Durbridge (2012) have won the Circuit de la Sarthe at the age of 20 or 21.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:08:12 2 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 0:00:00 3 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:01 4 Laurent Pichon (Fra) FDJ 0:00:06 5 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:00:09 6 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:00:15 7 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:00:16 8 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:17 9 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:17 10 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:00:18 11 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:00:19 12 Kévin Reza (Fra) FDJ 0:00:19 13 Lasse Norman Hansen (Den) Stölting Service Group 0:00:19 14 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:20 15 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:21 16 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:00:21 17 Jens Mouris (Ned) Drapac Professional Cycling 0:00:21 18 Tiago Machado (Por) Team Katusha 0:00:22 19 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 0:00:24 20 Thomas Scully (NZl) Drapac Professional Cycling 0:00:25 21 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:00:25 22 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 0:00:27 23 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 24 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 0:00:28 25 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:28 26 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:30 27 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:31 28 Maurits Lammertink (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:00:32 29 Leonardo Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 0:00:32 30 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:33 31 Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group 0:00:33 32 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:34 33 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:34 34 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:35 35 Nicolas Baldo (Fra) Team Roth 0:00:35 36 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:36 37 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 38 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:00:37 39 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:37 40 Martin Kohler (Swi) Team Roth 0:00:38 41 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:38 42 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 43 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:39 44 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:39 45 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 0:00:41 46 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:42 47 Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group 0:00:43 48 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:00:44 49 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 50 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:00:44 51 Frank Pasche (Swi) Team Roth 0:00:45 52 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:00:46 53 Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling 0:00:46 54 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:00:46 55 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:00:48 56 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:48 57 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:48 58 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:50 59 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:52 60 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:00:52 61 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:53 62 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 0:00:54 63 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:55 64 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:55 65 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:00:55 66 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:55 67 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 0:00:57 68 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:57 69 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:57 70 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 0:00:57 71 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:00:58 72 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:00:58 73 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:00:59 74 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:00 75 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 0:01:00 76 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 0:01:01 77 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ 0:01:02 78 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 0:01:03 79 Dylan Page (Swi) Team Roth 0:01:11 80 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:11 81 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 0:01:12 82 Giacomo Tomio (Ita) Team Roth 0:01:13 83 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:14 84 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:14 85 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:15 86 Gerald Ciolek (Ger) Stölting Service Group 0:01:17 87 Dmitrii Kozonchuk (Rus) Team Katusha 0:01:17 88 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:01:20 89 Marc De Maar (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:21 90 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:01:22 91 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:30 92 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:35

General classification after stage 2b # Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Fournier (Fra) FDJ 6:51:51 2 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 0:02:24 3 Laurent Pichon (Fra) FDJ 0:02:29 4 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 0:02:32 5 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:02:37 6 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:02:38 7 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:39 8 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 9 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:02:40 10 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:02:42 11 Kévin Reza (Fra) FDJ 12 Lasse Norman Hansen (Den) Stölting Service Group 13 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:44 14 Tiago Machado (Por) Team Katusha 0:02:45 15 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 0:02:48 16 Thomas Scully (NZl) Drapac Professional Cycling 17 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:02:49 18 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:52 19 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:53 20 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:54 21 Leonardo Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 0:02:55 22 Maurits Lammertink (Ned) Roompot - Oranje Peloton 23 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:56 24 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:02:57 25 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:58 26 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:02:59 27 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:03:00 28 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:03:01 29 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:02 30 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 31 Fabrice Jeandesboz (Fra) Direct Energie 0:03:05 32 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:06 33 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:03:07 34 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:03:09 35 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 36 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:03:10 37 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:03:11 38 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:15 39 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:16 40 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 0:03:17 41 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:18 42 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:21 43 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 0:03:35 44 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:03:41 45 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:53 46 Martin Kohler (Swi) Team Roth 0:04:04 47 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 0:04:10 48 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:17 49 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:23 50 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:04:25 51 Dmitrii Kozonchuk (Rus) Team Katusha 0:04:44 52 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:04:56 53 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ 0:05:28 54 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:07:03 55 Linus Gerdemann (Ger) Stölting Service Group 0:07:27 56 Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling 0:07:31 57 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:07:39 58 Gerald Ciolek (Ger) Stölting Service Group 0:09:07 59 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 0:09:22 60 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 0:09:28 61 Travis Meyer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:10:28 62 Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group 0:11:05 63 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 64 Frank Pasche (Swi) Team Roth 0:11:18 65 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 0:11:25 66 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:27 67 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:11:28 68 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 0:11:29 69 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 70 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 0:11:30 71 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:11:32 72 Dylan Page (Swi) Team Roth 0:11:43 73 Jef Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 74 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:11:46 75 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:11:47 76 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:11:54 77 Jorge Arcas Pena (Spa) Movistar Team 0:12:18 78 Nicolas Baldo (Fra) Team Roth 0:12:27 79 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:12:40 80 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:12:44 81 Mark Mcnally (GBr) Wanty - Groupe Gobert 0:12:53 82 Giacomo Tomio (Ita) Team Roth 0:13:04 83 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:13:05 84 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:13:11 85 Marc De Maar (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:12 86 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:13:26 87 Jens Mouris (Ned) Drapac Professional Cycling 0:13:50 88 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:14:13 89 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:39 90 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 0:15:00 91 Peter Koning (Ned) Drapac Professional Cycling 0:15:24 92 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:26:28

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 45 pts 2 Marc Fournier (Fra) FDJ 42 3 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 20 4 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 17 5 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 17 6 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Oranje Peloton 16 7 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 14 8 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 14 9 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 13 10 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 12 11 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 12 12 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 12 13 Maurits Lammertink (Ned) Roompot - Oranje Peloton 10 14 Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling 10 15 Jerome Coppel (Fra) IAM Cycling 9 16 Gerald Ciolek (Ger) Stölting Service Group 9 17 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 18 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 8 19 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 8 20 Laurent Pichon (Fra) FDJ 7 21 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 7 22 Huub Duijn (Ned) Roompot - Oranje Peloton 7 23 Dylan Page (Swi) Team Roth 7 24 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 6 25 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 26 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 5 27 Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo - Vital Concept 5 28 Leonardo Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 5 29 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 4 30 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 31 Gaetan Bille (Bel) Wanty - Groupe Gobert 3 32 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 3 33 Yauheni Hutarovich (Blr) Fortuneo - Vital Concept 3 34 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 35 Tiago Machado (Por) Team Katusha 1 36 Fabian Wegmann (Ger) Stölting Service Group 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Fournier (Fra) FDJ 26 pts 2 Grischa Janorschke (Ger) Team Roth 20 3 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 4 Martin Kohler (Swi) Team Roth 8 5 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 4 6 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 7 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 2 8 Tony Hurel (Fra) Direct Energie 2 9 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1 10 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 1 11 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1 12 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marc Fournier (Fra) FDJ 6:51:51 2 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:02:37 3 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:58 4 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:03:00 5 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:15 6 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 0:09:22 7 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:05 8 Frank Pasche (Swi) Team Roth 0:11:18 9 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:11:28 10 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:11:29 11 Dylan Page (Swi) Team Roth 0:11:43 12 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:11:47 13 Giacomo Tomio (Ita) Team Roth 0:13:04