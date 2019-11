Image 1 of 14 Kreder wins stage 2a (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 2 of 14 Sacha Modolo (Colnago - CSF Inox) laps up the applause (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 3 of 14 Sacha Modolo took the lead in the overall GC after stage 2a (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 4 of 14 Garmin-Barracuda's Michel Kreder (left) took the stage win (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 5 of 14 Michel Kreder (Garmin-Barracuda) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 6 of 14 Katusha dominating up front (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 7 of 14 Team Katusha did plenty of the donkey work (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 8 of 14 The riders at the start (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 9 of 14 The leading group head out on the last lap (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 10 of 14 David Le Lay and Pierre Rolland (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 11 of 14 Cyril Gautier (Team Europcar) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 12 of 14 Michel Kreder (Garmin-Barracuda) celebrates victory (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 13 of 14 Anthony Delaplace (Saur-Sojasun) (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com) Image 14 of 14 Sacha Modolo on the podium (Image credit: Fabrice Lambert/sportbreizh.com)

One year after he claimed his first pro victory for Garmin-Barracuda, Dutchman Michel Kreder did it again in stage two of the Circuit de la Sarthe-Pays de la Loire, which finished in Angers prior to this afternoon's 6.8km time trial.

Already a double stage winner of the Tour of the Mediterranean this year, Kreder anticipated a bunch sprint in which race leader Denis Galimzyanov of Katusha couldn’t take part after being caught in a crash with 7km to go. Therefore, runner up Sacha Modolo took the overall lead in the GC.

“I almost crashed as well”, Kreder told Cyclingnews after the finish. “Our initial idea was to lead out my brother Raymond who is faster than me but that crash changed our plans. We decided that he’d do the same as at the Tour Med. He left a gap behind me at the exit of the roundabout with 500 metres to go. I took an advantage of 20 to 30 metres and never got caught.”

Modolo wasn’t very happy with the outcome. “Kreder sprinted from far out, he was very strong”, the Italian (Colnago-CSF) said. “Sonny [Colbrelli], my team-mate, opened the sprint very early with the hope to catch him but we never did.”

With two second places, Modolo became the race leader. “I would have preferred a stage win”, he made clear. “I’m here to do well. After the Circuit de la Sarthe, I’ll rest for a while and I’ll go for the Tour of Turkey and the Giro d’Italia with high ambitions.”

Modolo isn’t exactly tipped for keeping the yellow jersey at the end of the time trial, even though another Italian sprinter, Daniele Bennati, did so last year. One of the favourites, GreenEdge’s Luke Durbridge, informed Cyclingnews that he suffers tendonitis and isn’t sure about his near future on the bike.

Garmin-Barracuda is the team expected to perform during the 6.8km time trial, even in the absence of David Millar who has been a regular performer at the Circuit de la Sarthe in the past twelve years but is not racing this year due to a broken collarbone. “I’ll give it all”, said Kreder who has a chance to become the race leader after Modolo. “But in our team, we have David Zabriskie, Andrew Talansky and Thomas Dekker who can do better than me against the clock.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Michel Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 2:03:44 2 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 3 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 4 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 5 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 6 Daniele Colli (Ita) Team Type1 - Sanofi 7 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 8 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 9 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 10 Romain Zingle (Bel) Cofidis,Le Credit En Lig. 11 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 12 Jimmy Casper (Fra) Ag2R La Mondiale 13 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 14 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 15 Jan Bakelants (Bel) Radioshack-Nissan 16 Pratick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 17 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau-Super U 18 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 19 Alexandre Geniez (Fra) Argos - Shimano 20 Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan 21 Laurent Didier (Lux) Radioshack-Nissan 22 Julien Berard (Fra) Ag2R La Mondiale 23 Julien El Fares (Fra) Team Type1 - Sanofi 24 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 25 Ronan Racault (Fra) Auber 93 26 Alexander Efimkin (Rus) Team Type1 - Sanofi 27 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 28 David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda 29 Ben Hermans (Bel) Radioshack-Nissan 30 Anthony Geslin (Fra) FDJ-Big Mat 31 Sébastien Rossler (Bel) Garmin-Barracuda 32 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 33 Denis Menchov (Rus) Katusha Team 34 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 35 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 36 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 37 Luke Durbridge (Aus) Greenedge Cycling Team 38 Andy Schleck (Lux) Radioshack-Nissan 39 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 40 George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan 41 Martijn Verschoor (Ned) Team Type1 - Sanofi 42 Martin Elmiger (Swi) Ag2R La Mondiale 43 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Barracuda 44 Jure Kocjan (Slo) Team Type1 - Sanofi 45 Remi Cusin (Fra) Team Type1 - Sanofi 46 Andréa Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 47 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 48 Wim De Voght (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 49 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 50 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 51 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 52 Daniel Teklehaianot (Eri) Greenedge Cycling Team 53 Rudy Molard (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 54 Mickael Buffaz (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 55 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:20 56 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 0:00:30 57 Rafaa Chtioui (Tun) Team Europcar 58 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 59 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:00:43 60 Nicolas Rousseau (Fra) Auber 93 61 David Lelay (Fra) Saur - Sojasun 62 Steven Tronet (Fra) Auber 93 63 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 64 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 65 Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank 66 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 67 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 68 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 69 Nicolas Edet (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 70 Kevin Denis (Fra) Veranda Rideau-Super U 71 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 72 Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau-Super U 73 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 0:00:57 74 Pieter Weening (Ned) Greenedge Cycling Team 75 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:00:43 76 Mathieu Perget (Fra) Ag2R La Mondiale 0:01:25 77 Tristan Valentin (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 78 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 79 Oleg Chuzhda (Ukr) Accent Jobs-Willems Ver. 80 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 81 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau-Super U 0:00:43 82 Benoît Jarrier (Fra) Veranda Rideau-Super U 83 Françis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:02 84 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 0:00:43 85 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:02:28 86 Thomas Damuseau (Fra) Argos - Shimano 0:03:21 87 Johannes Frohlinger (Ger) Argos - Shimano 0:03:42 88 Andrea Di Corrado (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:44 89 Amir Zargari (IRI) Ag2R La Mondiale 90 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 91 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 92 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 93 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 94 Grégory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 95 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 96 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 97 Event Verbist (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 0:06:08 98 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 0:06:35 99 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 100 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 101 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank

General classification after stage 2a # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 6:53:02 2 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 3 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 0:00:06 4 Michel Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 5 Daniele Colli (Ita) Team Type1 - Sanofi 6 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 7 Francisco Ventoso (Spa) Movistar Team 8 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 9 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 10 Fabien Bacquet (Fra) Auber 93 11 Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 12 Romain Matheou (Fra) Veranda Rideau-Super U 13 Romain Zingle (Bel) Cofidis,Le Credit En Lig. 14 Jimmy Casper (Fra) Ag2R La Mondiale 15 Alexandre Geniez (Fra) Argos - Shimano 16 Ben Hermans (Bel) Radioshack-Nissan 17 Jan Bakelants (Bel) Radioshack-Nissan 18 Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan 19 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 20 Pratick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 21 Ruben Plaza (Spa) Movistar Team 22 Julien Berard (Fra) Ag2R La Mondiale 23 Sébastien Rossler (Bel) Garmin-Barracuda 24 Daniel Teklehaianot (Eri) Greenedge Cycling Team 25 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 26 Julien El Fares (Fra) Team Type1 - Sanofi 27 Jonathan Thire (Fra) Auber 93 28 Alexander Efimkin (Rus) Team Type1 - Sanofi 29 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 30 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 31 David Zabriskie (USA) Garmin-Barracuda 32 Anthony Geslin (Fra) FDJ-Big Mat 33 Laurent Didier (Lux) Radioshack-Nissan 34 Luke Durbridge (Aus) Greenedge Cycling Team 35 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 36 Jure Kocjan (Slo) Team Type1 - Sanofi 37 Andrew Talansky (USA) Garmin-Barracuda 38 Ronan Racault (Fra) Auber 93 39 Martijn Verschoor (Ned) Team Type1 - Sanofi 40 Denis Menchov (Rus) Katusha Team 41 Martin Elmiger (Swi) Ag2R La Mondiale 42 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Barracuda 43 Rudy Molard (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 44 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 45 Andréa Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 46 Andy Schleck (Lux) Radioshack-Nissan 47 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 48 George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan 49 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 50 Wim De Voght (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 51 Remi Cusin (Fra) Team Type1 - Sanofi 52 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 53 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat 54 Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 0:00:26 55 Thierry Hupond (Fra) Argos - Shimano 0:00:36 56 Mathieu Drujon (Fra) Auber 93 57 Rafaa Chtioui (Tun) Team Europcar 58 Benoît Jarrier (Fra) Veranda Rideau-Super U 0:00:41 59 Justin Jules (Fra) Veranda Rideau-Super U 0:00:49 60 Kevin Denis (Fra) Veranda Rideau-Super U 61 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne - Schuller 62 Nicolas Rousseau (Fra) Auber 93 63 Nicolas Edet (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 64 Steven Tronet (Fra) Auber 93 65 David Lelay (Fra) Saur - Sojasun 66 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 67 Jurgen Van Goolen (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 68 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 69 Sébastien Duret (Fra) Bretagne - Schuller 70 Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 71 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 72 Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank 73 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 74 Franck Vermeulen (Fra) Veranda Rideau-Super U 75 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 76 Mickael Buffaz (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 0:01:02 77 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 0:01:03 78 Pieter Weening (Ned) Greenedge Cycling Team 79 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 0:01:27 80 Oleg Chuzhda (Ukr) Accent Jobs-Willems Ver. 0:01:31 81 Mathieu Perget (Fra) Ag2R La Mondiale 82 Tristan Valentin (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 83 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 84 Françis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:08 85 Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 0:02:34 86 Johannes Frohlinger (Ger) Argos - Shimano 0:03:48 87 Steven Caethoven (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 0:03:50 88 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 89 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 90 Amir Zargari (IRI) Ag2R La Mondiale 91 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 92 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 93 Andrea Di Corrado (Ita) Colnago - CSF Inox 94 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 95 Grégory Habeaux (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 96 Event Verbist (Bel) Accent Jobs-Willems Ver. 0:06:14 97 Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 0:06:37 98 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 0:06:41 99 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 100 Takashi Miyazawa (Jpn) Team Saxo Bank 101 Freddy Bichot (Fra) Veranda Rideau-Super U 0:07:01 102 Thomas Damuseau (Fra) Argos - Shimano 0:08:24

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 220 pts 2 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 130 3 Benoît Jarrier (Fra) Veranda Rideau-Super U 120 4 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 40 5 Rudy Molard (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 40 6 Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano 20 7 David Le Lay (Fra) Saur - Sojasun 20 8 Mickael Buffaz (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 20 9 Tristan Valentin (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 20 10 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 10

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Cog 400 pts 2 Michel Kreder (Ned) Grm 290 3 Raymond Kreder (Ned) Grm 240 4 Daniele Colli (Ita) Tt1 190 5 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 180 6 Sonny Colbrelli (Ita) Cog 160 7 Juan Jose Haedo (Arg) Sax 160 8 Francisco Ventoso (Spa) Mov 150 9 Matteo Pelucchi (Ita) Euc 140 10 Benoit Jarrier RA Vru 130 11 Mikhail Ignatyev (Rus) Kat 110 12 Fabien Bacquet (Fra) Aub 90 13 Jimmy Engoulvent (Fra) Sau 80 14 Romain Hardy (Fra) Bsc 80 15 Justin Jules (Fra) Vru 80 16 Samuel Dumoulin (Fra) Cof 70 17 Steven Caethoven (Bel) Acc 70 18 Romain Zingle (Bel) Cof 60 19 Romain Matheou (Fra) Vru 50 20 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 50 21 Jimmy Casper (Fra) Alm 40 22 Daniel Teklehaianot (Eri) Gec 20 23 Ben Hermans (Bel) Rnt 10 24 Jan Bakelants (Bel) Rnt 10

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 2 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 3 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 4 Nelson Oliveira (Por) Radioshack-Nissan 5 Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 6 Luke Durbridge (Aus) Greenedge Cycling Team 7 Rudy Molard (Fra) Cofidis,Le Credit En Lig. 8 George Bennett (NZl) Radioshack-Nissan 9 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 10 Benoît Jarrier (Fra) Veranda Rideau-Super U 11 Arnaud Courteille (Fra) FDJ-Big Mat 12 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 13 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 14 Matteo Pelucchi (Ita) Team Europcar 15 Thomas Damuseau (Fra) Argos - Shimano