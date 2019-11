Image 1 of 19 Alexander Kristoff (Katusha) Image 2 of 19 Stage 2 of the Arctic Race of Norway Image 3 of 19 Sam Bennett (Bora-Argon 18) Image 4 of 19 Sam Bennett (Bora-Argon 18) Image 5 of 19 Stage 2 of the Arctic Race of Norway Image 6 of 19 Stage 2 of the Arctic Race of Norway Image 7 of 19 Stage 2 of the Arctic Race of Norway Image 8 of 19 Stage 2 of the Arctic Race of Norway Image 9 of 19 Stage 2 of the Arctic Race of Norway Image 10 of 19 Sam Bennett (Bora-Argon 18) Image 11 of 19 The sprint on stage 2 of the Arctic Race of Norway Image 12 of 19 Sam Bennett (Bora-Argon 18) Image 13 of 19 Sam Bennett (Bora-Argon 18) Image 14 of 19 Sam Bennett (Bora-Argon 18) Image 15 of 19 Johan Le Bon (FDJ) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 19 Wilco Kelderman (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 19 Philippe Gilbert (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 19 Viacheslav Kuznetsov (Katusha) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 19 Tom Boonen (Etixx-Quickstep) rolls in (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Sam Bennett (Bora-Argon 18) produced a fine sprint to claim victory on stage 2 of the Arctic Race of Norway, beating Frederico Zurlo (UnitedHealthcare) and Alexander Kristoff (Katusha) to claim the spoils in Setermoen.

It was the Irishman’s fourth victory of the campaign following a brace of wins at the Bayern Rundfahrt and a stage win at the Tour of Qatar in February, and it comes on the back of a Tour de France debut that was cut short in the final week.

Bennett timed his sprint to perfection in the finishing straight, holding his fire as Dan McLay (Bretagne-Séché) and then Zurlo opened their efforts from distance, before picking through the bodies and powering past in the final 100 metres.

“I felt absolutely terrible all day and actually I considered during the stage not to sprint,” Bennett said afterwards. “But the guys convinced me to try and they did an absolutely fantastic lead-out. When I lost the wheel on a fast downhill part before the sprint I was disappointed and but again I didn’t want to let the guys down after such a good lead-out. I kept going and just found enough room to go for it.”

Kristoff was too far back when the sprint began, and although he was able to make up some ground in the final 50 metres, the Norwegian had to settle for third place on the stage, though he had the compensation of retaining his overall lead.

The stage was animated by a six-man break featuring Jean-Marc Bideau (Bretagne-Séché Environnement), Carl Maxat Ayazbayev (Astana), Carl Fredrik Hagen (Sparebanken Sor), Torstein Traeen (Ringeriks – Kraft), Krister Hagen (Team Coop - OsterHus) and Sindre Eid Hermansen (FixIT.no), who built up a maximum lead of three minutes over the peloton.

As expected, the Katusha team of the home favourite and overnight leader Kristoff took the bulk of the responsibility for the chase, aided by IAM Cycling and Bora-Argon 18. The series of categorised climbs around the midpoint of the stage, including the Gratangsfjellet, failed to break up the peloton, and the sprinters’ teams made light work, too, of the series of ripples in the finale.

Bideau could sense the peloton closing in on the escapees in the final half hour of racing, and he slipped clear alone in the finale in a desperate bid to stay away after the rest of the break was pegged back, but he himself was swept up with 16 kilometres remaining. Like Kristoff, he had compensation of sorts for his efforts, winning 500kg of salmon as a combativity prize.

Giant-Alpecin and Bora-Argon 18 were active at the head of the bunch in the closing kilometres, though the Katusha train never quite materialised – the Russian squad paying a price, perhaps, for starting the race with just five riders.

Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka), one of the form men entering the race, was unable to make any impact in the final sprint, settling for 14th place, as the stage honours fell to Bennett.

Bennett in turn moves up to second place overall, just one second behind Kristoff, while Boasson Hagen lies in third, a further five seconds back.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 3:41:05 2 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 5 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 6 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 7 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 8 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 9 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 10 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 11 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 12 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 13 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 14 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 15 Andréa Peron (Ita) Team Novo Nordisk 16 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 17 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 19 Edwin Wilson (Swe) Team Joker 20 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 21 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 22 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 23 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 24 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 25 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 26 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 27 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 28 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 29 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 30 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 31 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 32 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 33 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 34 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 35 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 36 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 37 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 38 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 39 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 40 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 41 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 42 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 43 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 44 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 45 Alex Kirsch (Lux) Cult Energy Pro Cycling 46 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 47 Marco Haller (Aut) Team Katusha 48 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 49 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 50 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 51 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 52 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 53 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 54 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 55 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 56 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 57 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 58 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 59 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker 60 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 61 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 62 Jose Rodolfo Serpa (Col) Lampre-Merida 63 Adrian Gjolberg (Nor) Team Fixit.no 64 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 65 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 66 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 67 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 68 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 69 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 70 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 71 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 72 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 73 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 74 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 75 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 76 Mario Costa (Por) Lampre-Merida 77 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 78 Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 79 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 80 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 81 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 82 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 83 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 84 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 85 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 86 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 87 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 88 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 89 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 90 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:00:12 91 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:00:22 92 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:00:32 93 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 94 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 95 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 96 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 97 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 98 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 99 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 100 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 101 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 102 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 103 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 0:00:36 104 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:00:37 105 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 0:01:04 106 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 107 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:19 108 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:01:23 109 Jayde Julius (RSA) MTN - Qhubeka 110 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 111 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 112 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 113 Henrik Evensen (Nor) Team Froy Oslo 114 Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker 115 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 116 Guillaume Thevenot (Fra) Team Europcar 0:02:10 117 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 118 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 119 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 120 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 121 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 122 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 0:03:56 123 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 124 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 125 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 0:07:07 DNF Theo Bos (Ned) MTN - Qhubeka DNF Halvord Tandrevold (Nor) Team Froy Oslo DNS Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka

Sprint 1 - Sandstrand # Rider Name (Country) Team Result 1 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 3 pts 2 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 1

Sprint 2 - Soløy # Rider Name (Country) Team Result 1 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 3 pts 2 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 2 3 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 1

Sprint 3 - Sjøvegan # Rider Name (Country) Team Result 1 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 3 pts 2 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 2 3 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 15 pts 2 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 12 3 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 9 4 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 7 5 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 6 6 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 5 7 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 4 8 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 3 9 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 2 10 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 1

Mountain 1 - Balkeskardet Summit # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 pts 2 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 2 3 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 1

Mountain 2 - Skoddebergvatnet Summit # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 pts 2 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 2 3 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 1

Mountain 3 - Gratangseidet Summit # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 4 pts 2 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 2 3 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 1

Mountain 4 - Gratangsfjellet Summit # Rider Name (Country) Team Result 1 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 pts 2 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 2 3 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 1

Mountain 5 - Lavangseidet Summit # Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 pts 2 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 2 3 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Coop-Oster Hus 11:03:15 2 Cofidis, Solutions Credits 3 Topsport Vlaanderen - Baloise 4 BMC Racing Team 5 Tinkoff-Saxo 6 Astana Pro Team 7 Team Europcar 8 Team Katusha 9 IAM Cycling 10 Team Sparebanken Sor 11 UnitedHealthcare Pro Cycling 12 Bretagne-Séché Environnement 13 Cult Energy Pro Cycling 14 Team Joker 15 Bora-Argon 18 16 Team Ringeriks - Kraft 17 Lampre-Merida 18 Team Giant-Alpecin 0:00:22 19 MTN - Qhubeka 0:00:32 20 Team Fixit.no 21 Team Novo Nordisk 0:01:04 22 Team Froy Oslo

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 8:39:26 2 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:00:01 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 0:00:06 4 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:13 5 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:15 6 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 7 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 8 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 9 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 11 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 12 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 13 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 14 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 15 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 16 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 17 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 18 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 19 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 20 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 21 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 22 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 23 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 24 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 25 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 26 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 27 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 28 Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 29 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 30 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 0:00:20 31 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:00:22 32 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:24 33 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 34 Jose Rodolfo Serpa (Col) Lampre-Merida 35 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:26 36 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 37 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 38 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 39 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 40 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 41 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 42 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 43 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 44 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 45 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 46 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 47 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 48 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 49 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 50 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 51 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 52 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 53 Edwin Wilson (Swe) Team Joker 0:00:35 54 Andréa Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:00:36 55 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 56 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:00:38 57 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 0:00:41 58 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker 59 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:00:43 60 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:00:45 61 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 62 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 63 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 0:00:58 64 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 0:01:04 65 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:01:23 66 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:28 67 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 68 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 0:01:33 69 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:38 70 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:39 71 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:44 72 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 73 Alex Kirsch (Lux) Cult Energy Pro Cycling 74 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 75 Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker 0:01:49 76 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 0:01:51 77 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:59 78 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:02:16 79 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:17 80 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 0:02:19 81 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 82 Adrian Gjolberg (Nor) Team Fixit.no 83 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 84 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:02:21 85 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 0:02:40 86 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:02:43 87 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 0:02:48 88 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:49 89 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 0:03:23 90 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:54 91 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 0:04:11 92 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 0:04:25 93 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 0:04:47 94 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:04:55 95 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:05:05 96 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 0:05:31 97 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 98 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 99 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 0:06:00 100 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:06:02 101 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:06:03 102 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 103 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 104 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 105 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:06:05 106 Mario Costa (Por) Lampre-Merida 107 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 108 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:35 109 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:06:37 110 Jayde Julius (RSA) MTN - Qhubeka 0:06:54 111 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 112 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 113 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 114 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 0:07:28 115 Henrik Evensen (Nor) Team Froy Oslo 116 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 117 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 0:07:41 118 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 119 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 120 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:08:15 121 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:29 122 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:09:27 123 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 0:10:01 124 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 0:12:37 125 Guillaume Thevenot (Fra) Team Europcar 0:13:58

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 25 pts 2 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 24 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 15 4 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 12 5 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 9 6 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 9 7 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 7 8 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 7 9 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 6 10 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 11 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 6 12 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 6 13 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 5 14 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 5 15 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 16 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 4 17 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 3 18 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 3 19 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 3 20 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 21 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 1 22 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 1 23 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 8 pts 2 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 8 3 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 7 4 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 6 5 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 4 6 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 7 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 8 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 3 9 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 2 10 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 2 11 Marco Haller (Aut) Team Katusha 2 12 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 1 13 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 1 14 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 1 15 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 1 16 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 1 17 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 8:39:27 2 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:12 3 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:00:14 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 5 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 6 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 8 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 9 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 10 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 11 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 12 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 13 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 14 Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 15 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:25 16 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 17 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 18 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 19 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 20 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 21 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 22 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 23 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 24 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 25 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 26 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 27 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 28 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:00:42 29 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:00:44 30 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 31 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 0:00:57 32 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 0:01:03 33 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:01:22 34 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:27 35 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 0:01:32 36 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:37 37 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:43 38 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 39 Alex Kirsch (Lux) Cult Energy Pro Cycling 40 Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker 0:01:48 41 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:58 42 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:02:15 43 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:16 44 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 0:02:18 45 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 46 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:02:20 47 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 0:02:39 48 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:48 49 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:53 50 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 0:04:24 51 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 0:05:30 52 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 53 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 0:05:59 54 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:06:01 55 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:06:02 56 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 57 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 58 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 59 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:06:04 60 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 61 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:06:36 62 Jayde Julius (RSA) MTN - Qhubeka 0:06:53 63 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 64 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 65 Henrik Evensen (Nor) Team Froy Oslo 0:07:27 66 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 0:07:40 67 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 68 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 69 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:28 70 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:09:26 71 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 0:10:00 72 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 0:12:36 73 Guillaume Thevenot (Fra) Team Europcar 0:13:57