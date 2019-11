Image 1 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) speaking at the pre-race team presentation (Image credit: ASO) Image 2 of 32 Ben Hermans with press (Image credit: ASO) Image 3 of 32 Bryan Coquard jokes on stage (Image credit: ASO) Image 4 of 32 Sven Erik Bystrøm and Alexander Kristoff on the stage with Katusha (Image credit: ASO) Image 5 of 32 Thor Hushovd is interviewed on stage (Image credit: ASO) Image 6 of 32 Rein Taaramäe (Astana) (Image credit: ASO) Image 7 of 32 Team Cofidis on stage (Image credit: ASO) Image 8 of 32 Louis Meintjes (MTN-Qhubeka) (Image credit: ASO) Image 9 of 32 Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka) (Image credit: ASO) Image 10 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: ASO) Image 11 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) speaking with the press (Image credit: ASO) Image 12 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 13 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 14 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 15 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 16 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 17 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 18 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) wins the opening stage (Image credit: ASO) Image 19 of 32 Knut-Eirick Dybdal and Jean-Etienne Amaury with Bard Glad Persersen, Stratssekretaer UD, on the starting line (Image credit: ASO) Image 20 of 32 Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka) (Image credit: ASO) Image 21 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 22 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: ASO) Image 23 of 32 The Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 24 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: ASO) Image 25 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) leads the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 26 of 32 Alexander Kristoff (Katusha) (Image credit: ASO) Image 27 of 32 Vegard Stake Laengen won the mountains jersey and some smoked salmon (Image credit: ASO) Image 28 of 32 Sam Bennett (Bora-Argon 18) best young rider (Image credit: ASO) Image 29 of 32 Marius Hafsas was most combative (Image credit: ASO) Image 30 of 32 Kristoff has a special helmet for the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 31 of 32 Stage 1 of the Arctic Race of Norway (Image credit: ASO) Image 32 of 32 Thor Hushovd (Image credit: ASO)

Alexander Kristoff (Katusha) won the battle of the Norwegians as he beat Edvald Boasson Hagen (MTN-Qhubeka) to victory on the opening stage of the Arctic Race of Norway. It was a two-way duel between the pair on the uphill finish in Harstad as they put some serious distance between themselves and the rest of the pack. Sam Bennett (Bora-Argon 18) won the secondary sprint to finish in third.

Gerald Ciolek did a strong turn onto the final climb to bring Boasson Hagen right to the front. Kristoff, led by Marco Haller, moved right beside him to set up the final battle perfectly. Boasson Hagen kicked off the sprint but risked being blocked in when Haller peeled off to the left and got in the way of the MTN-Qhubeka rider. A quick tap on the side let Haller know he was there and normal service resumed.

Boasson Hagen pulled out a small gap on Kristoff but the Katusha rider held his nerve and delivered his first victory since June, making him the first leader of the race. “It’s great to win again. I didn’t win the whole summer so I’m happy. It was about time,” Kristoff said just before stepping on to the podium.

“I’m happy to win in the Arctic and now we can relax a bit because we have a win. With a five-man team it’s always very difficult but my team did a really great job even if we are one guy less. I was in the perfect position in the last kilometre and I was the strongest in the last climb to the finish so I was happy to finish it off.”

How it happened

Under a blue skyline and with the picturesque coastal city of Harstad acting as the backdrop, the 2015 Arctic Race of Norway set off on stage one.

Although the profile only included three categorised climbs, the rolling terrain offered a stern test to a field that comprised WorldTour, Pro Continental and Continental teams.

From the gun, attacks began and it wasn’t long before a seven-man move slipped clear after 14 kilometres of racing with Maxime Cam (Bretagne Seche-Environment), Vegard Stake Laengen (Team Joker), Max Emil Boholm Korner (Team Ringeriks Kraft), Haavard Blikra (Coop-Oster Hus), Jon Saeveras Breivold (Froy Oslo), Marius Hafsas (Fixit.no) and Jelle Wallays (Topsport Vlaanderen) all going clear.

Along the rugged terrain the gap only grew, peaking out at seven minutes before the Katusha and Lampre Merida teams began to muster any form of damage limitation. With a gentle tailwind they quickly began to peg the break back, ticking off a minute here, a few more seconds there, before the seven-man break were at 3:20 with another 70 kilometres still to race.

Vegard Stake Laengen and Håvard Blikra claimed the first two climbs en route before Europcar moved to the front with Bryan Coquard’s chances of a sprint win firmly on their minds.

The reinforcements at the front of the peloton spelt the end for the break, with their advantage dropping below 1:50 as the race arched its way back to Hardstand and a finishing circuit that would decide the stage winner and the first leader in this year’s race.

With 25 kilometres to go the dying embers of the break briefly shone with a number of latch-ditch attacks as Vegard Stake Laengen took off alone. Hafsas was the only rider able to bridge across. The pair managed to move their buffer from 59 seconds to 1:19 with 20 kilometres to go. Laengen looked the stronger of the pairing as he distanced Hafsas with 8 kilometres remaining, forcing him to attempt the final lap on his own.

It was a stiff challenge, though, with the peloton crossing the finish line for the last lap just 16 seconds behind. His brave effort lasted until 6 kilometres to go after a spurt from BMC’s Dylan Teuns split the peloton. Astana also sent a rider off the front but the bunch regrouped with just over a kilometre to go, Katusha and Bora-Argon 18 setting the pace.

MTN-Qhubeka sidled into view as the race hit the bottom of the final climb, as Ciolek led Boasson Hagen to the front of the bunch. He launched his run for the line first but it was Alexander Kristoff who took the spoils on the day.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4:58:36 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 3 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 5 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 6 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 7 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 9 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 11 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 13 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 14 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 15 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 16 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 17 Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 18 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 19 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 20 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 21 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 22 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 23 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 24 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 25 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 26 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 27 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 28 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 29 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 30 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:09 31 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 32 Jose Rodolfo Serpa (Col) Lampre-Merida 33 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:00:11 34 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 35 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 36 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 37 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 38 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 39 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 40 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 41 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 42 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 43 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 44 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 45 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 46 Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker 47 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 48 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 49 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 50 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 51 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 52 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 53 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 54 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 55 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 56 Edwin Wilson (Swe) Team Joker 0:00:20 57 Andréa Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:00:21 58 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 59 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:00:23 60 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker 0:00:26 61 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 62 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:00:28 63 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 0:00:30 64 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 65 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 66 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 0:00:46 67 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 68 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:49 69 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 70 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:13 71 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 72 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:29 73 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 74 Alex Kirsch (Lux) Cult Energy Pro Cycling 75 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 76 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 77 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 78 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 79 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 80 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 81 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 0:01:36 82 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:53 83 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 84 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:02 85 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 86 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:04 87 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 88 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 89 Adrian Gjolberg (Nor) Team Fixit.no 90 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:02:28 91 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 0:03:08 92 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 0:03:56 93 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 94 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 0:04:10 95 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:04:18 96 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:04:19 97 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:04:28 98 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:16 99 Halvord Tandrevold (Nor) Team Froy Oslo 100 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 101 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 102 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 103 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 104 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 105 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 106 Jayde Julius (RSA) MTN - Qhubeka 107 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 108 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 109 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 110 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 111 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 112 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 113 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 114 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 115 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 116 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 0:05:45 117 Henrik Evensen (Nor) Team Froy Oslo 0:05:50 118 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 119 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 120 Mario Costa (Por) Lampre-Merida 121 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 122 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 123 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 124 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 125 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 126 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 127 Guillaume Thevenot (Fra) Team Europcar 0:11:33 128 Theo Bos (Ned) MTN - Qhubeka DNF Gerd De Keijzer (Ned) Team Novo Nordisk DNF Anders Norderhus Roe (Nor) Team Froy Oslo

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 3 pts 2 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 2 3 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 15 pts 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 12 3 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 9 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 7 5 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 6 6 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 5 7 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 8 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 3 9 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 10 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 4 pts 2 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 2 3 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 pts 2 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 2 3 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 4 pts 2 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 2 3 Marco Haller (Aut) Team Katusha 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 4:58:36 2 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 3 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 6 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 7 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 8 Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 9 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 10 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 11 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 12 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 13 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 14 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 15 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:11 16 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 17 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 18 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 19 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 20 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 21 Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker 22 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 23 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 24 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 25 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 26 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 27 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 28 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 29 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team 1 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Cult Energy Pro Cycling 14:55:48 2 IAM Cycling 3 BMC Racing Team 4 Topsport Vlaanderen-Baloise 0:00:11 5 Cofidis, Solutions Credits 6 Team Joker 7 Team Coop-Oster Hus 8 Bretagne - Seche Environnement 9 Astana Pro Team 10 Lampre - Merida 0:00:20 11 Bora-Argon 18 0:00:21 12 Team Ringeriks-Kraft 0:00:22 13 Team Sparebanken Sor 0:00:33

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 4:58:26 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 0:00:04 3 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:00:06 4 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:00:10 5 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 6 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 7 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 9 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 11 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 13 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 14 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 15 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 16 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 17 Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 18 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 19 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 20 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 21 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 22 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 23 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 24 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 25 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 26 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 27 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 28 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 29 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 30 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 0:00:15 31 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:19 32 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 33 Jose Rodolfo Serpa (Col) Lampre-Merida 34 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:00:21 35 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 36 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 37 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 38 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 39 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 40 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 41 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 42 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 43 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 44 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 45 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 46 Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker 47 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 48 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 49 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 50 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 51 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 52 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 53 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 54 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 55 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 56 Edwin Wilson (Swe) Team Joker 0:00:30 57 Andréa Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:00:31 58 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 59 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:00:33 60 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker 0:00:36 61 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 62 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:00:38 63 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 0:00:40 64 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 65 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 66 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 0:00:56 67 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 68 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:59 69 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 70 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:23 71 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 72 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:39 73 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 74 Alex Kirsch (Lux) Cult Energy Pro Cycling 75 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 76 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 77 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 78 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 79 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 80 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 81 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 0:01:46 82 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:54 83 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 0:02:03 84 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:12 85 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 86 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:14 87 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 88 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 89 Adrian Gjolberg (Nor) Team Fixit.no 90 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:02:38 91 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 0:03:18 92 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 0:04:06 93 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 94 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 0:04:20 95 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:04:28 96 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:04:29 97 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:04:38 98 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:05:26 99 Halvord Tandrevold (Nor) Team Froy Oslo 100 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 101 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 102 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 103 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 104 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 105 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 106 Jayde Julius (RSA) MTN - Qhubeka 107 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 108 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 109 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 110 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 111 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 112 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 113 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 114 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 115 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 116 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 0:05:55 117 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:57 118 Henrik Evensen (Nor) Team Froy Oslo 0:06:00 119 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 120 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 121 Mario Costa (Por) Lampre-Merida 122 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 123 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 124 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 125 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 126 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 127 Guillaume Thevenot (Fra) Team Europcar 0:11:43 128 Theo Bos (Ned) MTN - Qhubeka

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 15 pts 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 12 3 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 9 4 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 9 5 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 7 6 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 6 7 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 6 8 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 5 9 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 10 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 3 11 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 3 12 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 13 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 6 pts 2 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 4 3 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 4 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 3 5 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 2 6 Marco Haller (Aut) Team Katusha 1 7 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 4:58:32 2 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:00:04 3 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 6 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 7 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 8 Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker 9 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 10 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 11 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 12 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 13 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 14 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 15 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:00:15 16 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 17 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 18 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 19 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 20 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 21 Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker 22 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 23 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 24 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 25 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 26 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 27 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 28 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 29 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 30 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:00:32 31 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 0:00:34 32 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 33 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 0:00:50 34 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 35 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 0:00:53 36 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:17 37 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:33 38 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 39 Alex Kirsch (Lux) Cult Energy Pro Cycling 40 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 41 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 42 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 43 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 44 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:48 45 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 0:01:57 46 Andreas Erland (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:06 47 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 48 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:02:08 49 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 50 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 0:04:14 51 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:04:23 52 Halvord Tandrevold (Nor) Team Froy Oslo 0:05:20 53 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 54 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 55 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 56 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 57 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 58 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 59 Jayde Julius (RSA) MTN - Qhubeka 60 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 61 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 62 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 63 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 64 Campbell Flakemore (Aus) BMC Racing Team 65 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 66 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 67 Thomas Boudat (Fra) Team Europcar 0:05:49 68 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:51 69 Henrik Evensen (Nor) Team Froy Oslo 0:05:54 70 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 71 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 72 James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk 73 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 74 Guillaume Thevenot (Fra) Team Europcar 0:11:37