Silvan Dillier (BMC Racing Team) won the final stage of the Arctic Race of Norway but the day really belonged to Rein Taaramäe (Astana), who attacked inside the final 25 kilometres and dislodged overnight leader Ben Hermans (BMC).

The Astana rider started the stage seven seconds down in the overall but, along with teammate Tanel Kangert, Dillier and llnur Zakarin (Katusha), he opened up an unbridgeable gap on the final circuits of the stage.

Hermans was left isolated and was unable to close the gap with Taaramäe in particular helping the lead push out towards 50 seconds. Dillier marked the move and won the sprint to give BMC something to smile about, while Zakarin finished second and Taaramae third.

The Estonian sealed the overall with Dillier at 8 seconds and Zakarin at 31.

How it unfolded





It wasn't long before a group of seven riders formed with Reidar Borgersen (Joker), Maxime Cam (Bretagne-Séché Environnement), Filip Eidsheim (FixIT.no), Martin Elmiger (IAM Cycling), Robert Förster (UnitedHealthcare), Gert Joeaar (Cofidis) and Ramon Sinkeldam (Giant-Alpecin) going clear. They took their time to establish a lead but were able to push out to over three minutes with 100 kilometres remaining.

The chase, managed by BMC and Europcar, reduced the leaders to just over a minute with Can and Elmiger providing the last resistance as the peloton came back into Narvik for the tough final circuits.

A mechanical for race leader Ben Hermans disrupted BMC's momentum briefly, while on a small rise on the finish circuit Davide Frattini (UnitedHealthcare) put in a strong attack. The former winner of the Baby Giro was caught by the Katusha-led pack with the remnants of the break just 17 seconds clear with 27 kilometres to go.

With the break reeled in August Jensen (Team Coop-Oster Hus) skipped clear, and picked up the points on the next climb, enough to put him joint top in the competition on twelve points, level with his teammate Haavard Blikra.

By now the punishing circuits were beginning to take their toll and Astana made their move, sending second placed Taaramae up the road with Tanel Kangert for company. Zakarin was also in the move and BMC were forced to chase on their own with the gap growing to 19 seconds with just 16km remaining.

Hermans, at this point, was alone and forced to lead the chase singlehandedly.

With 14 kilometres to go the lead group consisted of Zakarin, Taaramae and Dillier, the latter ordered to follow but not to collaborate.

The race looked to be swinging in Taaramae’s favour but it was Zakarin who struck with 7 kilometres to go, attacking on the final lap and distancing his breakaway companions. Hermans had slipped to 53 seconds, his overall ambitions all but over.

Taaramae, meanwhile, made contact with the leaders on the descent and with 4 kilometres to go the overall win looked certain.



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 3:35:18 2 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 3 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 0:00:02 4 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 0:00:40 5 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:00:42 6 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 7 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 8 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 10 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 11 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:47 12 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 0:00:54 13 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 14 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 15 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 0:01:11 16 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 0:01:15 17 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:25 18 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:01:36 19 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 20 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 21 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 22 Jose Rodolfo Serpa (Col) Lampre-Merida 23 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 24 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 25 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:01:43 26 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 27 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 28 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 29 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 30 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 31 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 32 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 33 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 34 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 35 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 36 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:01:50 37 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 0:01:55 38 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:25 39 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:03:43 40 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 0:04:34 41 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 42 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:04:50 43 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:06:08 44 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:06:48 45 Andréa Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:07:24 46 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 47 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 48 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 49 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 50 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 51 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 52 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 53 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 54 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 55 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 56 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 57 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 58 Marco Haller (Aut) Team Katusha 59 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:08:28 60 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker 0:08:42 61 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:08:43 62 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 63 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 64 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 65 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 66 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:08:46 67 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:08:48 68 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:09:12 69 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:09:41 70 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 71 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 72 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 73 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:10:44 74 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 75 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 76 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 77 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 78 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 79 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 80 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 81 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 82 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 83 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 84 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 85 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 86 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 0:11:13 87 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 88 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:12:19 89 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 90 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 91 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk DNF Bjorn Tore Nilsen Hoem (Nor) Team Joker DNF Amund Groendahljansen (Nor) Team Joker DNF Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling DNF Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits DNF Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNF Mario Costa (Por) Lampre-Merida

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 3 pts 2 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 2 3 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 3 pts 2 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 2 3 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 3 pts 2 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 2 3 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 15 pts 2 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 12 3 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 9 4 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 7 5 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 6 6 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 5 7 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 4 8 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3 9 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 2 10 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 4 pts 2 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 2 3 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 4 pts 2 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 2 3 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4 pts 2 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 2 3 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 1

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 3:35:18 2 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 0:00:40 3 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 0:00:42 4 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 5 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:47 7 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:00:54 8 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 0:01:11 9 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 0:01:15 10 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 0:01:36 11 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 12 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:01:43 13 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 14 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 15 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 16 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 17 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 18 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 19 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:25 20 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:03:43 21 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 0:04:34 22 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 23 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:06:08 24 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:06:48 25 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:07:24 26 Marco Haller (Aut) Team Katusha 27 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:08:28 28 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:08:43 29 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 30 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 31 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 32 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:09:12 33 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:09:41 34 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 35 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 36 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 37 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:10:44 38 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 39 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 40 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 41 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 42 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 43 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 44 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:12:19 45 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 46 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team 1 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Katusha 10:48:10 2 Astana Pro Team 0:00:58 3 BMC Racing Team 0:01:03 4 IAM Cycling 0:01:10 5 Lampre - Merida 0:02:07 6 Team Coop-Oster Hus 0:04:04 7 Team Giant-Alpecin 0:05:44 8 Mtn-Qhubeka 0:06:37 9 Tinkoff-Saxo 0:07:33 10 Team Joker 0:08:02 11 Team Ringeriks-Kraft 0:10:22 12 Unitedhealthcare 0:10:38 13 Cult Energy Pro Cycling 0:13:14 14 Bretagne - Seche Environnement 0:13:57 15 Bora-Argon 18 0:14:15 16 Cofidis, Solutions Credits 0:16:34 17 Topsport Vlaanderen-Baloise 0:16:53 18 Team Sparebanken Sor 0:17:23 19 Team Fixit.No 0:27:55 20 Team Froy-Bianchi 0:31:31

Final general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 16:42:02 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:08 3 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 0:00:31 4 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 0:01:02 5 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 0:01:04 6 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 0:01:17 7 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:01:19 8 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:31 9 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:01:33 10 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 11 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 0:01:41 12 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 0:01:42 13 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:54 14 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:02:07 15 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 16 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 0:02:11 17 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:02:22 18 Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:02:24 19 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:02:25 20 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 21 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 22 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 0:02:42 23 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:03:17 24 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:03:18 25 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:03:21 26 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:25 27 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:03:27 28 Jose Rodolfo Serpa (Col) Lampre-Merida 0:03:34 29 Stef Clement (Ned) IAM Cycling 0:03:46 30 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 0:03:57 31 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:04:59 32 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 0:05:15 33 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:05:30 34 Thierry Hupond (Fra) Team Giant-Alpecin 0:05:58 35 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 0:06:56 36 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:07:15 37 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:07:41 38 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 0:08:11 39 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 40 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:09:22 41 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 0:09:27 42 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:09:33 43 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:09:40 44 Fabian Wegmann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:09:49 45 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:10:07 46 Andréa Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:10:10 47 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 0:10:37 48 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:44 49 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:10:54 50 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:11:01 51 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 0:11:12 52 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:11:48 53 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:12:07 54 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:12:18 55 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:12:26 56 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:12:29 57 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:13:00 58 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:13:12 59 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:13:13 60 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:13:26 61 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 0:14:31 62 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:14:40 63 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:15:15 64 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo 0:15:37 65 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:15:57 66 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:16:13 67 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo 0:16:15 68 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Giant-Alpecin 0:17:05 69 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 0:17:12 70 Reidar Bohlin Borgersen (Nor) Team Joker 0:17:13 71 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:24 72 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 0:17:40 73 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:17:45 74 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:18:02 75 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 0:18:09 76 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:19:03 77 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:19:23 78 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 0:19:41 79 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:20:01 80 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:20:20 81 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 0:20:49 82 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 0:21:53 83 Zakkari Dempster (Aus) Bora-Argon 18 0:22:33 84 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 0:23:08 85 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:23:25 86 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 0:23:44 87 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 0:24:13 88 Carter Jones (USA) Team Giant-Alpecin 0:24:18 89 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 0:24:55 90 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:25:47 91 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:27:03

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 28 pts 2 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 27 3 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 25 4 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 23 5 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 20 6 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 18 7 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 15 8 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 13 9 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 12 10 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 11 11 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy Pro Cycling 11 12 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 9 13 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 7 14 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 7 15 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 7 16 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 6 17 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 6 18 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 6 19 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 20 Daniel Mclay (GBr) Bretagne-Séché Environnement 6 21 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 5 22 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 5 23 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 24 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 5 25 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 5 26 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 5 27 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 4 28 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 4 29 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 30 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 4 31 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 32 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 3 33 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 3 34 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 2 35 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 2 36 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 2 37 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 1 38 Oscar Landa (Nor) Team Coop-Oster Hus 1 39 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 12 pts 2 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 12 3 Krister Hagen (Nor) Team Coop-Oster Hus 8 4 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 7 5 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Joker 6 6 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 4 7 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 4 8 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 4 9 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 4 10 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 11 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 4 12 Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team 3 13 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 3 14 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha 2 15 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 2 16 Linus Gerdemann (Ger) Cult Energy Pro Cycling 2 17 Marco Haller (Aut) Team Katusha 2 18 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 2 19 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 2 20 Marius Andre Hafsas (Nor) Team Fixit.no 2 21 Mathias Frank (Swi) IAM Cycling 1 22 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 1 23 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 1 24 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 1 25 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 1 26 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 1 27 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 1 28 Herman Dahl (Nor) Team Sparebanken Sor 1 29 Sindre Eid Hermansen (Nor) Team Fixit.no 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 16:42:10 2 Odd Christian Eiking (Nor) Team Joker 0:01:09 3 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:23 4 Antwan Tolhoek (Ned) Tinkoff-Saxo 0:01:34 5 Markus Hoelgaard (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:01:46 6 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:01:59 7 Sven Erik Bystrøm (Nor) Team Katusha 8 Ilia Koshevoy (Blr) Lampre-Merida 0:02:03 9 Fredriks Galta (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:02:17 10 Carl Fredrik Hagen (Nor) Team Sparebanken Sor 11 Fredrik Ludvigsson (Swe) Team Giant-Alpecin 0:02:34 12 Njal Eivind Kleiven (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:03:09 13 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:03:10 14 Oyvind Lukkedal (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:03:19 15 Michael Gogl (Aut) Tinkoff-Saxo 0:03:49 16 August Jensen (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:04:51 17 Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida 0:05:22 18 Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin 0:06:48 19 Federico Zurlo (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:07:07 20 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:07:33 21 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:08:03 22 Tsgabu Grmay (Eth) Lampre-Merida 0:09:19 23 Andreas Vangstad (Nor) Team Sparebanken Sor 0:09:25 24 Audun Brekke Flotten (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:09:59 25 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:10:36 26 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:10:46 27 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:11:59 28 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:12:52 29 Ole Forfang (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:13:05 30 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 0:14:32 31 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:15:49 32 Maximilian Walscheid (Ger) Team Giant-Alpecin 0:16:05 33 Anders Kristoffersen (Nor) Team Froy Oslo 0:17:04 34 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:16 35 Kristian Aasvold (Nor) Team Sparebanken Sor 0:17:37 36 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:17:54 37 Even Rege (Nor) Team Fixit.no 0:19:33 38 Haavard Blikra (Nor) Team Coop-Oster Hus 0:19:53 39 Max Emil Boholm Korner (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:20:12 40 Oddbjorn Klomsten Andersen (Nor) Team Froy Oslo 0:20:41 41 Filip Eidsheim (Nor) Team Fixit.no 0:21:45 42 Jon Soeveras Breivold (Nor) Team Froy Oslo 0:23:00 43 Fridtjof Roinas (Nor) Team Sparebanken Sor 0:24:05 44 Ole Andre Austevoll (Nor) Team Fixit.no 0:24:47 45 Torstein Traeen (Nor) Team Ringeriks - Kraft 0:25:39 46 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:26:55