Nokere Koerse past winners

Race-histories
By published

Champions from 1944 to 2025

NOKERE BELGIUM MARCH 19 Nils Eekhoff of Netherlands and Team Picnic PostNL celebrates at finish line as race winner during the 79th Danilith Nokere Koerse 2025 Mens Elite a 1881km one day race from Deinze to Nokere on March 19 2025 in Nokere Belgium Photo by Luc ClaessenGetty Images
Nils Eekhoff won Nokere Koerse in 2025 (Image credit: Luc Claessen/Getty Images)
Swipe to scroll horizontally

Year

Winner

2025

Nils Eekhoff (Ned) Picnic-PostNL

2024

Tim Merlier (Bel) Soudal Quickstep

2023

Tim Merlier (Bel) Soudal Quickstep

2022

Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix

2021

Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB

2020

Not held due to pandemic

2019

Cees Bol (Ned) Team Sunweb

2018

Fabio Jakobsen (Bel) Deceuninck-Quickstep

2017

Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis

2016

Timothy Dupont (Bel) Verandas Willems Crelan

2015

Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol

2014

Kenny de Haes (Bel) Lotto Belisol

2013

Cancelled due to snow

2012

Francesco Chicchi (Ita) OmegaPharma - Quick Step

2011

Gert Steegmans (Bel) Quickstep Cycling Team

2010

Jens Keukeleire (Bel) Cofidis

2009

Graeme Browne (Aus) Rabobank

2008

Wouter Weylandt (Bel)

2007

Leon Van Bon (Ned)

2006

Bert Roesems (Bel)

2005

Steven De Jongh (Ned)

2004

Max Van Heeswijk (Ned)

2003

Matthé Pronk (Ned)

2002

Aurélien Clerc (Swi)

2001

Michel Van Haecke

2000

Hendrik Van Dyck

1999

Jeroen Blijlevens

1998

Scott Sunderland

1997

Hendrik Van Dyck

1996

Hendrik Van Dyck

1995

Jo Planckaert

1994

Peter De Clercq

1993

Michel Cornelisse

1992

Johan Capiot

1991

Koen Van Rooy

1990

Herman Frison

1989

Rik Van Slycke

1988

Patrick Versluys

1987

Etienne De Wilde

1986

Luc Colyn

1985

Didier Foubert

1984

Jan Bogaert

1983

Walter Schoonjans

1982

William Tackaert

1981

Gerrit Knetemann

1980

Jos Van De Poel

1979

Hendrik De Vos

1978

Gustaaf Van Roosbroeck

1977

Frans Van Looy

1976

Luc Leman

1975

Marc De Meyer

1974

Freddy Maertens

1973

Noël Van Tieghem

1972

Tony Houbrechts

1971

Herman Van Springel

1970

Andre Dierickx

1969

Roger Rosiers

1968

Frans Brands

1967

Walter Godefroot

1966

Jacques De Boever

1965

Arthuur De Cabooter

1964

Robert De Middeleir

1963

Frans De Mulder

1962

No race

1961

Leon Van Daele

1960

Gilbert De Smet

1959

No race

1958

Arthuur De Cabooter

1957

André Auquier

1956

Marcel Ryckaert

1955

Jozef Schils

1954

Jan Zagers

1953

Baziel Wambeke

1952

Wim Van Est

1951

Gerard Buyl

1950

Jules De Poortere

1949

Nest Sterckx

1948

Roger Cnockaert

1947

Berten Sercu

1946

Emanuel Thoma

1945

Briek Schotte

1944

Marcel Kint

