Nokere Koerse past winners
Champions from 1944 to 2025
Year
Winner
2025
Nils Eekhoff (Ned) Picnic-PostNL
2024
Tim Merlier (Bel) Soudal Quickstep
2023
Tim Merlier (Bel) Soudal Quickstep
2022
Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix
2021
Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB
2020
Not held due to pandemic
2019
Cees Bol (Ned) Team Sunweb
2018
Fabio Jakobsen (Bel) Deceuninck-Quickstep
2017
Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis
2016
Timothy Dupont (Bel) Verandas Willems Crelan
2015
Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol
2014
Kenny de Haes (Bel) Lotto Belisol
2013
Cancelled due to snow
2012
Francesco Chicchi (Ita) OmegaPharma - Quick Step
2011
Gert Steegmans (Bel) Quickstep Cycling Team
2010
Jens Keukeleire (Bel) Cofidis
2009
Graeme Browne (Aus) Rabobank
2008
Wouter Weylandt (Bel)
2007
Leon Van Bon (Ned)
2006
Bert Roesems (Bel)
2005
Steven De Jongh (Ned)
2004
Max Van Heeswijk (Ned)
2003
Matthé Pronk (Ned)
2002
Aurélien Clerc (Swi)
2001
Michel Van Haecke
2000
Hendrik Van Dyck
1999
Jeroen Blijlevens
1998
Scott Sunderland
1997
Hendrik Van Dyck
1996
Hendrik Van Dyck
1995
Jo Planckaert
1994
Peter De Clercq
1993
Michel Cornelisse
1992
Johan Capiot
1991
Koen Van Rooy
1990
Herman Frison
1989
Rik Van Slycke
1988
Patrick Versluys
1987
Etienne De Wilde
1986
Luc Colyn
1985
Didier Foubert
1984
Jan Bogaert
1983
Walter Schoonjans
1982
William Tackaert
1981
Gerrit Knetemann
1980
Jos Van De Poel
1979
Hendrik De Vos
1978
Gustaaf Van Roosbroeck
1977
Frans Van Looy
1976
Luc Leman
1975
Marc De Meyer
1974
Freddy Maertens
1973
Noël Van Tieghem
1972
Tony Houbrechts
1971
Herman Van Springel
1970
Andre Dierickx
1969
Roger Rosiers
1968
Frans Brands
1967
Walter Godefroot
1966
Jacques De Boever
1965
Arthuur De Cabooter
1964
Robert De Middeleir
1963
Frans De Mulder
1962
No race
1961
Leon Van Daele
1960
Gilbert De Smet
1959
No race
1958
Arthuur De Cabooter
1957
André Auquier
1956
Marcel Ryckaert
1955
Jozef Schils
1954
Jan Zagers
1953
Baziel Wambeke
1952
Wim Van Est
1951
Gerard Buyl
1950
Jules De Poortere
1949
Nest Sterckx
1948
Roger Cnockaert
1947
Berten Sercu
1946
Emanuel Thoma
1945
Briek Schotte
1944
Marcel Kint
