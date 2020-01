Winder wins the Women's Tour Down Under

Image 1 of 8 Simona Frapporti (BePink) won the final stage from the breakaway at the 2020 Women's Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 2 of 8 Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) at speed (Image credit: Getty Images) Image 3 of 8 Ruth Winder stayed cool to win the 2020 Women's Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 4 of 8 Ruth Winder (Trek-Segafredo) (Image credit: Getty Images) Image 5 of 8 The 2020 Women's Tour Down Under ended with a criterium (Image credit: Getty Images) Image 6 of 8 There were grey skies over the 2020 Women's Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 7 of 8 The pace was high in the final stage of the 2020 Women's Tour Down Under (Image credit: Getty Images) Image 8 of 8 Ruth Winder celebrates winning the 2020 Women's Tour Down Under (Image credit: Getty Images)

Ruth Winder (Trek-Segafredo) fought off attacks in a battle for time bonuses in the final criterium stage to secure overall victory at the Women's Tour Down Under in Adelaide on Sunday.

The US national champion lost a few seconds to Liane Lippert (Team Sunweb) and and Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) in the intermediate sprints but her and the Trek-Segafredo team did enough to take home overall victory.

Simona Frapporti (BePink) won the final stage from the breakaway that took the final time bonuses. Winder finished in the peloton, knowing she had secured overall victory.

Frapporti darted out from the break of ten to come across the line ahead of Lauren Stephens (TIBCO-Silicon Valley Bank) and Rushlee Buchanan (Vantage New Zealand) in the 42.5 kilometre criterium style final stage.

It was close in the overall classification, as Lippert cut the small seven second lead Winder held at the start of the stage down to five and three-time winner Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) reduced the margin to six seconds by snatching time in the intermediate sprints.

However it was Winder and Trek-Segafredo celebrating after the finish.

"That race was pretty crazy. I still need time to understand I've won. Mitchelton-Scott and Sunweb are strong so we're happy to pull it of and celebrate," Winder said before climbing on the podium to be crowned overall victory.

More to follow.

Results

Results # Rider Name (Country) Team Result 1 Simona Frapporti (Ita) BePink 0:58:32 2 Lauren Stephens (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 3 Rushlee Buchanan (NZl) Vantage New Zealand National Team 4 Leigh-Ann Ganzar (USA) Rally Cycling 5 Jaime Gunning (Aus) Specialized Women's Racing 6 Katia Ragusa (Ita) Astana Women's Team 7 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 8 Jessica Pratt (Aus) Canyon-Sram 9 Georgia Williams (NZl) Mitchelton-Scott 10 Tatiana Guderzo (Ita) Ale BTC Ljubljana 11 Andrea Ramirez Fregoso (Mex) Agolico BMC 12 Georgia Whitehouse (Aus) Team UniSA-Australia 13 Chloe Hosking (Aus) Rally Cycling 0:00:10 14 Ruby Roseman Gannon (Aus) Team UniSA-Australia 15 Arlenis Sierra Canadilla (Cub) Astana Women's Team 16 Peta Mullens (Aus) Roxsolt Attaquer 17 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb 18 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 19 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb 20 Anna Trevisi (Ita) Ale BTC Ljubljana 21 Alexis Ryan (USA) Canyon-Sram 22 Nina Kessler (Ned) Tibco-Silicon Valley Bank 23 Silvia Zanardi (Ita) BePink 24 Racquel Sheath (NZl) Vantage New Zealand National Team 25 Jessie Hodges (NZl) Vantage New Zealand National Team 26 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 27 Ally Wollaston (NZl) Vantage New Zealand National Team 28 Matilda Raynolds (Aus) Specialized Women's Racing 29 Anna Louise Henderson (GBr) Team Sunweb 30 Denisse Ahumada Riquelme (Chi) Agolico BMC 31 Ella Harris (NZl) Canyon-Sram 32 Rachel Neylan (Aus) Team UniSA-Australia 33 Jenna Natasha Merrick (NZl) Doltcini-Van Eyck Sport 34 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton-Scott 35 Taryn Heather (Aus) Specialized Women's Racing 36 Sophie Edwards (Aus) Team UniSA-Australia 37 Lauren Kitchen (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 38 Lotta Hentalla (Fin) Trek-Segafredo 39 Trixi Worrack (Ger) Trek-Segafredo 40 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton-Scott 41 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb 42 Marcela Elizabeth Prieto Castaneda (Mex) Agolico BMC 43 Jessica Allen (Aus) Mitchelton-Scott 44 Lizbeth Yarely Salazar Vazquez (Mex) Astana Women's Team 45 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally Cycling 46 Julia Soek (Ned) Team Sunweb 47 Josie Talbot (Aus) Team UniSA-Australia 48 Ella Bloor (Aus) Specialized Women's Racing 49 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-Sram 50 Elizabeth Stannard (Aus) Specialized Women's Racing 0:00:16 51 Anastasiia Chursina (Slo) Ale BTC Ljubljana 52 Tanja Erath (Ger) Canyon-Sram 53 Nicole Shields (NZl) Vantage New Zealand National Team 54 Urska Pintar (Slo) Ale BTC Ljubljana 55 Mieke Docx (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport 56 Sarah Gigante (Aus) Tibco-Silicon Valley Bank 57 Pfeiffer Zara Georgi (GBr) Team Sunweb 58 Grace Brown (Aus) Mitchelton-Scott 59 Sharlotte Lucas (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank 60 Maelle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 61 Emily Herfoss (Aus) Roxsolt Attaquer 62 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 63 Maaike Boogaard (Ned) Ale BTC Ljubljana 64 Heidi Franz (USA) Rally Cycling 65 Jade Wiel (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 66 Jenelle Crooks (NZl) Tibco-Silicon Valley Bank 67 Erica Clevenger (USA) Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:19 68 Hannah Ludwig (Ger) Canyon-Sram 69 Madeline Wright (Aus) Roxsolt Attaquer 70 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton-Scott 71 Nicole Hanselmann (Swi) Doltcini-Van Eyck Sport 0:00:21 72 Nicole Frain (Aus) Team UniSA-Australia 73 Anna Plichta (Pol) Trek-Segafredo 74 Francesca Pattaro (Ita) Astana Women's Team 75 Silvia Valsecchi (Ita) BePink 76 Maryna Ivaniuk (Ukr) Astana Women's Team 77 Ariadna Gutierrez Arzaluz (Mex) Agolico BMC 78 Marike de Groot Van Witzenburg (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport 79 Marketa Hajkova (Cze) BePink 80 Sara Poidevin (Can) Rally Cycling 81 Jennifer Morales Milanes (CRc) Agolico BMC 82 Bree Wilson (Aus) Roxsolt Attaquer 83 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo DNF Justine Barrow (Aus) Roxsolt Attaquer

Final classification