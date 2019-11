Brennauer wins Madrid Challenge time trial

Image 1 of 12 Lisa Brennauer (WNT Rotor) (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 12 Floortje Mackaij (Sunweb) (Image credit: Getty Images Sport)

Image 3 of 12 Ruth Winder (Trek-Segafredo) (Image credit: Getty Images Sport) Image 4 of 12 Gracie Elvin (Mitchelton-Scott) (Image credit: Getty Images Sport) Image 5 of 12 Olga Zabelinskaya (Image credit: Getty Images Sport) Image 6 of 12 Edwige Pitel in the rain (Image credit: Getty Images Sport) Image 7 of 12 Lisa Brennauer (WNT Rotor) (Image credit: Getty Images Sport) Image 8 of 12 Christine Majerus (Image credit: Getty Images Sport) Image 9 of 12 Tayler Wiles (Image credit: Getty Images Sport) Image 10 of 12 Georgia Williams (Image credit: Getty Images Sport) Image 11 of 12 Floortje Mackaij (Image credit: Getty Images Sport) Image 12 of 12 Letitzia Paternoster (Image credit: Getty Images Sport)

German Lisa Brennauer (WNT Rotor) stormed to victory in a nighttime individual time trial at the Madrid Challenge by La Vuelta, powering to the stage 1 win over Lucinda Brand (Sunweb) by four seconds.

Pernille Mathiensen (Sunweb) set the fastest early time, holding on for third place in the 9.3km in Boadilla del Monte, an exurb west of Madrid.

Brennauer will take her slim lead into stage 2, 17 laps of a flat and fast 5.8km circuit that the Vuelta a Espana will cover later in the day, for a total of 98.6km.

"It was a really big victory for me today. It's a really great event here in this challenge and a big race for our main sponsor WNT. I am really happy for this victory," Brennauer said.

"Tomorrow is a new day, it's a pretty flat circuit and it will be a fast race. You can win a lot of seconds in the intermediate sprints. I think it's going to be a nice race tomorrow and I think a lot of riders will want my nice jersey."

Stage Results

Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) WNT-Rotor Pro Cycling 0:12:52 2 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:00:04 3 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:00:13 4 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:19 5 Anna Plichta (Pol) Trek-Segafredo Women 0:00:20 6 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:22 7 Olga Zabelinskaya (Uzb) Cogeas Mettler Look 0:00:25 8 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:00:26 9 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:00:27 10 Vita Heine (Nor) Hitec Products-Birk Sport 11 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo Women 0:00:28 12 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo Women 13 Franziska Koch (Ger) Team Sunweb 0:00:29 14 Coralie Demay (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:31 15 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo Women 16 Jip van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 17 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:36 18 Anastasiia Chursina (Rus) BTC City Ljubljana 19 Georgia Williams (NZl) Mitchelton-Scott Women 0:00:39 20 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women 0:00:41 21 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 0:00:42 22 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 0:00:44 23 Moniek Tenniglo (Ned) Mitchelton-Scott Women 0:00:45 24 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 0:00:46 25 Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini 26 Elisa Balsamo (Ita) Valcar-Cylance Cycling 27 Hayley Simmonds (GBr) BTC City Ljubljana 0:00:48 28 Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:49 29 Aafke Soet (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 30 Marta Cavalli (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:51 31 Charlotte Becker (Ger) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 32 Eri Yonamine (Jpn) Ale Cipollini 0:00:52 33 Lara Vieceli (Ita) WNT-Rotor Pro Cycling 0:00:55 34 Julia Soek (Ned) Team Sunweb Women 0:00:56 35 Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 36 Vittoria Guazzini (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:57 37 Kirsten Wild (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 0:00:58 38 Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Movistar Team Women 39 Sarah Roy (Aus) Mitchelton-Scott Women 0:00:59 40 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:00 41 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Trek-Segafredo Women 0:01:01 42 Edwige Pitel (Fra) Cogeas Mettler Look 0:01:05 43 Clara Copponi (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 44 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:07 45 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 0:01:08 46 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:01:09 47 Maria Apolonia van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 0:01:12 48 Rossella Ratto (Ita) BTC City Ljubljana 49 Lauren Kitchen (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:13 50 Sara Martin Martin (Spa) Sopela Women's Team 51 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 0:01:15 52 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton-Scott Women 0:01:16 52 Anastasiia Pliaskina (Rus) Cogeas Mettler Look 54 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Ale Cipollini 0:01:17 55 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT-Rotor Pro Cycling 0:01:18 56 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 0:01:19 56 Maria Martins (Por) Sopela Women's Team 58 Abigail Van Twisk (GBr) Trek-Segafredo Women 59 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:20 60 Chiara Consonni (Ita) Valcar-Cylance Cycling 61 Jessica Allen (Aus) Mitchelton-Scott Women 0:01:21 62 Lija Laizane (Lat) Eneicue Cycling Team 0:01:29 63 Maria Novolodskaya (Rus) Cogeas Mettler Look 64 Roxane Fournier (Fra) Movistar Team Women 0:01:31 65 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:01:34 66 Jolien D'Hoore (Bel) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:35 67 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Women's Team 0:01:39 68 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 0:01:43 69 Ainara Elbusto Arteaga (Spa) Bizkaia-Durango 70 Isabel Martin Martin (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:47 71 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Women's Team 72 Belen Lopez Morales (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:01:50 73 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:53 74 Julie Solvang (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:01:54 75 Aroa Gorostiza Ulloa (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:55 76 Anna Baidak (Rus) Eneicue Cycling Team 0:02:00 77 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Women's Team 78 Marta Tagliaferro (Ita) Hitec Products-Birk Sport 0:02:01 79 Alessia Bulleri (Ita) Eneicue Cycling Team 0:02:02 80 Alexandra Moreno Roca (Spa) Sopela Women's Team 0:02:04 81 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 0:02:08 82 Sarah Rijkes (Aut) WNT-Rotor Pro Cycling 0:02:15 83 Lucy Garner (GBr) Hitec Products-Birk Sport 0:02:17 84 Thale Sofie Kielland Bjerk (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:25 85 Pernille Larsen Feldmann (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:37 86 Teresa Ripoll Sabate (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:41 87 Virginie Perizzolo Pointet (Swi) Cogeas Mettler Look 0:02:43 88 Varvara Fasoi (Gre) Eneicue Cycling Team 0:02:44 89 Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Eneicue Cycling Team 90 Sandra Moral Ventosinos (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:45 91 Dolores Gomez Ramos (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:47 92 Elisabet Escursell Valero (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:03:39

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:13:05 2 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:00:14 3 Franziska Koch (Ger) Team Sunweb 0:00:16 4 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo Women 0:00:18 5 Jip van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 6 Anastasiia Chursina (Rus) BTC City Ljubljana 0:00:23 7 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women 0:00:28 8 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 0:00:29 9 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 0:00:33 10 Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini 11 Elisa Balsamo (Ita) Valcar-Cylance Cycling 12 Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:36 13 Aafke Soet (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 14 Marta Cavalli (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:38 15 Vittoria Guazzini (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:44 16 Clara Copponi (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:52 17 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:54 18 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:56 19 Maria Apolonia van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 0:00:59 20 Sara Martin Martin (Spa) Sopela Women's Team 0:01:00 21 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 0:01:02 22 Anastasiia Pliaskina (Rus) Cogeas Mettler Look 0:01:03 23 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT-Rotor Pro Cycling 0:01:05 24 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 0:01:06 25 Maria Martins (Por) Sopela Women's Team 26 Abigail Van Twisk (GBr) Trek-Segafredo Women 27 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:07 28 Chiara Consonni (Ita) Valcar-Cylance Cycling 29 Maria Novolodskaya (Rus) Cogeas Mettler Look 0:01:16 30 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:01:21 31 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Women's Team 0:01:26 32 Isabel Martin Martin (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:34 33 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Women's Team 34 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:40 35 Aroa Gorostiza Ulloa (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:42 36 Anna Baidak (Rus) Eneicue Cycling Team 0:01:47 37 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Women's Team 38 Alexandra Moreno Roca (Spa) Sopela Women's Team 0:01:51 39 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:55 40 Lucy Garner (GBr) Hitec Products-Birk Sport 0:02:04 41 Thale Sofie Kielland Bjerk (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:12 42 Pernille Larsen Feldmann (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:24 43 Teresa Ripoll Sabate (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:28 44 Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Eneicue Cycling Team 0:02:31 45 Dolores Gomez Ramos (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:34 46 Elisabet Escursell Valero (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:03:26

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sunweb Women 0:39:20 2 Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:28 3 Trek-Segafredo Women 0:00:32 4 WNT-Rotor Pro Cycling 0:01:00 5 BTC City Ljubljana 0:01:04 6 FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:27 7 Valcar-Cylance Cycling 0:01:29 8 Movistar Team Women 0:01:39 9 Mitchelton-Scott Women 10 Cogeas Mettler Look 0:02:02 11 Ale Cipollini 12 Sopela Women's Team 0:03:27 13 Hitec Products-Birk Sport 0:03:38 14 Bizkaia-Durango 0:04:39 15 Eneicue Cycling Team 0:04:47 16 Massi-Tactic Women Team 0:05:21

Overall Standings

General classification after stage 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) WNT-Rotor Pro Cycling 0:12:52 2 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:00:04 3 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:00:13 4 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:19 5 Anna Plichta (Pol) Trek-Segafredo Women 0:00:20 6 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:22 7 Olga Zabelinskaya (Uzb) Cogeas Mettler Look 0:00:25 8 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:00:26 9 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:00:27 10 Vita Heine (Nor) Hitec Products-Birk Sport 11 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo Women 0:00:28 12 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo Women 13 Franziska Koch (Ger) Team Sunweb 0:00:29 14 Coralie Demay (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:31 15 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo Women 16 Jip van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 17 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:36 18 Anastasiia Chursina (Rus) BTC City Ljubljana 19 Georgia Williams (NZl) Mitchelton-Scott Women 0:00:39 20 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women 0:00:41 21 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 0:00:42 22 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 0:00:44 23 Moniek Tenniglo (Ned) Mitchelton-Scott Women 0:00:45 24 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 0:00:46 25 Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini 26 Elisa Balsamo (Ita) Valcar-Cylance Cycling 27 Hayley Simmonds (GBr) BTC City Ljubljana 0:00:48 28 Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:49 29 Aafke Soet (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 30 Marta Cavalli (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:51 31 Charlotte Becker (Ger) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 32 Eri Yonamine (Jpn) Ale Cipollini 0:00:52 33 Lara Vieceli (Ita) WNT-Rotor Pro Cycling 0:00:55 34 Julia Soek (Ned) Team Sunweb Women 0:00:56 35 Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 36 Vittoria Guazzini (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:57 37 Kirsten Wild (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 0:00:58 38 Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Movistar Team Women 39 Sarah Roy (Aus) Mitchelton-Scott Women 0:00:59 40 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:00 41 Lotta Pauliina Lepistö (Fin) Trek-Segafredo Women 0:01:01 42 Edwige Pitel (Fra) Cogeas Mettler Look 0:01:05 43 Clara Copponi (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 44 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:07 45 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 0:01:08 46 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:01:09 47 Maria Apolonia van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 0:01:12 48 Rossella Ratto (Ita) BTC City Ljubljana 49 Lauren Kitchen (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:13 50 Sara Martin Martin (Spa) Sopela Women's Team 51 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 0:01:15 52 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton-Scott Women 0:01:16 53 Anastasiia Pliaskina (Rus) Cogeas Mettler Look 54 Diana Carolina Peñuela Martinez (Col) Ale Cipollini 0:01:17 55 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT-Rotor Pro Cycling 0:01:18 56 Maria Martins (Por) Sopela Women's Team 0:01:19 57 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 58 Abigail Van Twisk (GBr) Trek-Segafredo Women 59 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:20 60 Chiara Consonni (Ita) Valcar-Cylance Cycling 61 Jessica Allen (Aus) Mitchelton-Scott Women 0:01:21 62 Lija Laizane (Lat) Eneicue Cycling Team 0:01:29 63 Maria Novolodskaya (Rus) Cogeas Mettler Look 64 Roxane Fournier (Fra) Movistar Team Women 0:01:31 65 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:01:34 66 Jolien D'Hoore (Bel) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:35 67 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Women's Team 0:01:39 68 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 0:01:43 69 Ainara Elbusto Arteaga (Spa) Bizkaia-Durango 70 Isabel Martin Martin (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:47 71 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Women's Team 72 Belen Lopez Morales (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:01:50 73 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:53 74 Julie Solvang (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:01:54 75 Aroa Gorostiza Ulloa (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:55 76 Anna Baidak (Rus) Eneicue Cycling Team 0:02:00 77 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Women's Team 78 Marta Tagliaferro (Ita) Hitec Products-Birk Sport 0:02:01 79 Alessia Bulleri (Ita) Eneicue Cycling Team 0:02:02 80 Alexandra Moreno Roca (Spa) Sopela Women's Team 0:02:04 81 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 0:02:08 82 Sarah Rijkes (Aut) WNT-Rotor Pro Cycling 0:02:15 83 Lucy Garner (GBr) Hitec Products-Birk Sport 0:02:17 84 Thale Sofie Kielland Bjerk (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:25 85 Pernille Larsen Feldmann (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:37 86 Teresa Ripoll Sabate (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:41 87 Virginie Perizzolo Pointet (Swi) Cogeas Mettler Look 0:02:43 88 Varvara Fasoi (Gre) Eneicue Cycling Team 0:02:44 89 Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Eneicue Cycling Team 90 Sandra Moral Ventosinos (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:45 91 Dolores Gomez Ramos (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:47 92 Elisabet Escursell Valero (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:03:39

Young Riders Classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:13:05 2 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:00:14 3 Franziska Koch (Ger) Team Sunweb 0:00:16 4 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo Women 0:00:18 5 Jip van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 6 Anastasiia Chursina (Rus) BTC City Ljubljana 0:00:23 7 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women 0:00:28 8 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 0:00:29 9 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 0:00:33 10 Karlijn Swinkels (Ned) Ale Cipollini 11 Elisa Balsamo (Ita) Valcar-Cylance Cycling 12 Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:36 13 Aafke Soet (Ned) WNT-Rotor Pro Cycling 14 Marta Cavalli (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:38 15 Vittoria Guazzini (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:44 16 Clara Copponi (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00:52 17 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:54 18 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Cylance Cycling 0:00:56 19 Maria Apolonia van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 0:00:59 20 Sara Martin Martin (Spa) Sopela Women's Team 0:01:00 21 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 0:01:02 22 Anastasiia Pliaskina (Rus) Cogeas Mettler Look 0:01:03 23 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT-Rotor Pro Cycling 0:01:05 24 Maria Martins (Por) Sopela Women's Team 0:01:06 25 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 26 Abigail Van Twisk (GBr) Trek-Segafredo Women 27 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:01:07 28 Chiara Consonni (Ita) Valcar-Cylance Cycling 29 Maria Novolodskaya (Rus) Cogeas Mettler Look 0:01:16 30 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:01:21 31 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Women's Team 0:01:26 32 Isabel Martin Martin (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:34 33 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Women's Team 34 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:40 35 Aroa Gorostiza Ulloa (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:42 36 Anna Baidak (Rus) Eneicue Cycling Team 0:01:47 37 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Women's Team 38 Alexandra Moreno Roca (Spa) Sopela Women's Team 0:01:51 39 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Bizkaia-Durango 0:01:55 40 Lucy Garner (GBr) Hitec Products-Birk Sport 0:02:04 41 Thale Sofie Kielland Bjerk (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:12 42 Pernille Larsen Feldmann (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:02:24 43 Teresa Ripoll Sabate (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:28 44 Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Eneicue Cycling Team 0:02:31 45 Dolores Gomez Ramos (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:02:34 46 Elisabet Escursell Valero (Spa) Massi-Tactic Women Team 0:03:26