New Raleigh signing Daniel Holloway took out today's sixth stage of the Vuelta Mexico, sprinting to the win ahead of his British teammate Toby Horton.

Angelo Furlan (Christian Watches) was third over the line.

There was no major changes to the general classification with ovenight leader Oscar Sevilla remaining firmly in control. The Spaniard still holds a more than 3 minute lead over his rivals.

Full Results # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Holloway (USA) Team Raleigh - GAC 1:59:14 2 Tobyn Horton (GBr) Team Raleigh - GAC 3 Angelo Furlan (Ita) Chistina Watches On Fone 4 Jose Antogna (Arg) Jamis Sutter Home 5 Jaime Castaneda (Col) Seleccion Colombia 6 Yasmani Martinez (Cub) Cuba 7 Hector Hugo Rangel (Mex) Seleccion Mexico 8 Javier Benitez (Spa) Mutua Levante - Cafemax 9 Jose Ramon Aguirre (Mex) Canel´S Turbo 10 Edwin Avila (Col) Seleccion Colombia 11 Tucker Gerald (USA) Fire Fighters Racing Team 12 Domingo Gonzalez (Mex) Orven - Zacatecas 13 Antonio Nascimento (Bra) Funvic Pindamonhangaba 14 Antonio BACA 15 Fabrizio Von Nacher (Mex) Seleccion Mexico 16 Youvcho Yovchev (Bul) Amore & Vita 17 Philip Grenfell (Aus) Competitive Cyclist Racing 18 Uri Martins (Mex) Amore & Vita 19 Bernard Sulzberger (Aus) Team Raleigh - GAC 20 Abraham Isa Martinez (Mex) Hermanos Correa Ciao Ital 21 Julio Padilla (Gua) Seleccion De Guatemala 22 Leonardo Colex (Mex) Arenas Tlax-Mex 23 Oscar Sevilla (Col) Empacadora San Marcos 24 Rodolfo Fernandez (Mex) Orven - Zacatecas 25 Jarosiav Dabrowski (Pol) Amore & Vita 26 Andres Sanchez (Spa) Mutua Levante - Cafemax 27 Juan Antonio Aguirre (Mex) Canel´S Turbo 28 Luis Pulido (Mex) Arenas Tlax-Mex 29 Michael Reims (Den) Chistina Watches On Fone 30 Juan Ramon Juarez (Mex) Seleccion Mexico 31 Marlon Perez (Col) Seleccion Colombia 32 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 33 Eduardo Villa (Mex) Hermanos Correa Ciao Ital 34 David Zamudio (Mex) Hermanos Correa Ciao Ital 35 Tyler Wren (USA) Jamis Sutter Home 36 Bernardo Colex (Mex) Arenas Tlax-Mex 37 Ulises Alfr Castillo (Mex) Seleccion Mexico 38 Gustavo Lopez (Arg) S C T Atacama Floery D 39 Viesturs Luksevics (Lat) Amore & Vita 40 Jose Edmundo Robledo (Mex) Empacadora San Marcos 41 Guillermo Ferrer (Spa) Mutua Levante - Cafemax 42 Rafael Montiel (Col) Gobernacion De Antioquia 43 Christian Parrett (USA) Fire Fighters Racing Team 44 Javier Acevedo (Col) Gobernacion De Antioquia 45 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 46 Martin Lind (Den) Chistina Watches On Fone 47 Santos Cris Ajpacaja (Gua) Seleccion De Guatemala 48 Omar Garcia (Mex) Arenas Tlax-Mex 49 Cole House (USA) Competitive Cyclist Racing 50 Maxim Jenkins (USA) Competitive Cyclist Racing 51 Eder Frayre (Mex) Mutua Levante - Cafemax 52 William Valencia (Col) Gobernacion De Antioquia 53 Evan Oliphant (GBr) Team Raleigh - GAC 54 Michel Rasmussen (Den) Chistina Watches On Fone 55 Edwar Stiber (Col) Seleccion Colombia 56 Ivan De Jes Carbajal (Mex) Seleccion Mexico 57 Daniel Jaramillo (Col) Gobernacion De Antioquia 58 Weimar Roldan (Col) Seleccion Colombia 59 Juan Esteban Arango (Col) Seleccion Colombia 60 Liam Holohan (GBr) Team Raleigh - GAC 61 Rene Guiller Corella (Mex) Seleccion Mexico 62 Stefan Schumacher (Ger) Chistina Watches On Fone 63 Coulton Hartrich (USA) Wonderful Pistachios 64 Angel Andy Portillo (Mex) Hermanos Correa Ciao Ital 65 Agustin Martinez (Cub) Cuba 66 Florencio Ramos (Mex) Canel´S Turbo 67 Edgardo Lugo (Mex) Empacadora San Marcos 68 Manuel Oseas Rodas (Gua) Seleccion De Guatemala 69 Carlos Lopez (Mex) Canel´S Turbo 70 Cesar Grajales (Col) Competitive Cyclist Racing 0:00:11 71 José Luis REYES 72 Cesar Salvad Vaquera (Mex) Hermanos Correa Ciao Ital 73 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia 74 Francisco Matamoros (Mex) Arenas Tlax-Mex 75 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 76 Alayn Gonzalez (Cub) Cuba 77 Adam Koble (USA) Fire Fighters Racing Team 78 Victor Manuel Garcia (Spa) Canel´S Turbo 79 Thomas Rabou (Ned) Competitive Cyclist Racing 80 David Williams (USA) Competitive Cyclist Racing 81 Jose De Jesus Gomez (Mex) Mutua Levante - Cafemax 82 Efren Ortega (PuR) Wonderful Pistachios 83 Yennier Lopez (Cub) Cuba 84 Oscar Alvarez (Col) Gobernacion De Antioquia 85 Miguel Luis ÁLVAREZ 86 Carson Miller (USA) Jamis Sutter Home 87 Daniel Foder (Den) Chistina Watches On Fone 88 Sergio Zamudio (Mex) Fire Fighters Racing Team 89 Jose De Jes Gonzalez (Mex) Orven - Zacatecas 90 Alex Cano (Col) Gobernacion De Antioquia 91 Jose Arellanes (Mex) Arenas Tlax-Mex 92 Arturo Garcia (Mex) Arenas Tlax-Mex 93 Jose A Mojica (Cub) Cuba 94 Arles Antonio Castro (Col) Seleccion Colombia 95 Dorian Monterroso (Gua) Seleccion De Guatemala 96 Jorge Pancoatl (Mex) Empacadora San Marcos 97 Peter Van (Ned) Jamis Sutter Home 98 Philip Mooney (USA) Jamis Sutter Home 99 Irving Aguilar (Mex) Empacadora San Marcos 100 Uriel Chavez (Mex) Empacadora San Marcos 101 Juan Enrique Aldapa (Mex) Seleccion Mexico 102 Alejandro Ramirez (Col) Gobernacion De Antioquia 103 Pedro Sibila (Cub) Cuba 104 Walter Filad Escobar (Gua) Seleccion De Guatemala 0:00:22 105 Francisco GONZÁLEZ 106 Alder Torres (Gua) Seleccion De Guatemala 107 Russell Hampton (GBr) Team Raleigh - GAC 0:00:24 108 Abundio Guerrero (Mex) Canel´S Turbo 0:00:26 109 Jimmi Sorensen (Den) Chistina Watches On Fone 0:00:32 110 Douglas Moi (Bra) Funvic Pindamonhangaba 111 Marino Palandri (Ita) Amore & Vita 0:00:34 112 Julio Cesar Benitez (Mex) Hermanos Correa Ciao Ital 113 Frederik Wilmann (Nor) Chistina Watches On Fone 0:00:39 114 Miguel Angel Munoz (Gua) Seleccion De Guatemala 0:00:41 115 Kris French (USA) Fire Fighters Racing Team 0:00:43 116 Juan Manuel Riaucho (Mex) Canel´S Turbo 0:15:26 117 Michael Fra Jasinski (USA) Wonderful Pistachios 118 Sergio Thoma Adriano (Spa) Orven - Zacatecas 119 Victor Ayala (Mex) Fire Fighters Racing Team 120 Eduardo Abraham Diaz (Mex) Hermanos Correa Ciao Ital 121 Cesar Amaya (Mex) Mutua Levante - Cafemax 122 Edward KWON 123 Cesar Ricard Marquez (Mex) Orven - Zacatecas 124 Adam MASTERS DNF Stuart Morris Press (USA) Wonderful Pistachios