Image 1 of 9 Germán Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) wins stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 2 of 9 Germán Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) wins stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 3 of 9 Germán Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) wins stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 4 of 9 Stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 5 of 9 Stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 6 of 9 Three-up sprint decided Stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 7 of 9 Stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 8 of 9 Stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images) Image 9 of 9 Germán Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) wins stage 6 at Vuelta a San Juan (Image credit: Getty Images)

Germán Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) pulled off a shock win on stage 6 of the Vuelta a San Juan in a three-up sprint to deny the WorldTour teams. The 23-year-old was part of the day's early break and managed to hold off the entire peloton that contained the likes of Peter Sagan and Mark Cavendish to take a huge win for the third tier team from Argentina on a day that everyone expected to be decided by the bunch sprinters.

Tivani escaped with his teammate Daniel Zamora, Dayer Quintana (Neri Sottoli - Selle Italia), and Daniel Diaz (Municipalidad de Pocito) and built up a lead of over five minutes in the early phase of the race. It looked as though the sprinters had the move under control but in the second half of the stage, as the wind changed to a strong tailwind the break began to turn the tables.

They bravely held their advantage as the kilometres ticked by and despite a frantic chase that involved Bora-hansgrohe, Movistar and QuickStep the lead held at 2:35 with 20km of racing remaining.

With 10km to go, the gap was down to 1:37 and cracks began to appear when Quintana was dropped with a flat tire. However, the remaining three riders in the break held their nerve and worked together as they hit the finishing racing circuit. Even a late shower, which turned the corners slick couldn't stop them and with 5km to go the lead was still 50 seconds as the bunch behind began to break up.

With 2km to go, it was clear that the remaining trio would decide the stage and it was Zamora who took a huge turn on the front as Tivani sat at the back and waited for his moment.

With the line in sight the 23-year-old came from the back of the group, and around his teammate and the tiring Diaz who was sporting the King of the Mountains jersey. The climber could offer little resistance, with Tivani taking a huge win to delight the home crowd.

Sam Bennett came home in fourth at the front of a frustrated peloton.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 3:13:29 2 Daniel Diaz (Arg) Municipalidad de Pocito 3 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 4 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:00:12 5 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 6 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep 7 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 8 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 9 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 10 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:00:16 11 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting Tavira 12 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:00:18 13 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 14 Gino Mäder (Sui) Dimension Data 15 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 16 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 17 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 18 Raul Colombo (Ita) Biesse Carrera 19 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 20 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 21 Ottavio Dotti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 22 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 23 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 24 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 25 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 26 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 27 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 28 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 29 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 30 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 31 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 32 Mauricio Graziani (Arg) Municipalidad de Rawson 33 Ricardo Escuela (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 34 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 35 Ruben Ramos (Arg) Argentina 36 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 37 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 38 Alejandro Marque (Esp) Sporting Tavira 39 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 40 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giacattoli-Sidermec 41 Tiago Machado (Por) Sporting Tavira 42 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 43 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 44 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 45 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 46 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 47 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 48 Cristhian Montoya Giraldo (Col) Medellin 49 Danilo Wyss (Sui) Dimension Data 50 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin 51 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 52 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:00:31 53 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:00:54 54 Enzo Moyano (Arg) Municipalidad de Pocito 0:01:01 55 Ruben Rojas (Arg) Municipalidad de Pocito 0:01:16 56 Jose Martinez (Arg) Argentina 0:01:44 57 Emiliano Contreras (Arg) Asociacion Civil Mardan 58 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 59 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 60 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin 61 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 62 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 63 Manuel Belletti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:01:59 64 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Dimension Data 65 André Gonzáles (Per) Peru 0:02:57 66 Renato Tapia (Per) Peru 67 Lauro Cesar Mouro (Bra) Brazil 0:03:00 68 Oscar Miguel Sevilla Rivera (Spa) Medellin 0:00:18 69 Emilio Perez (Cub) Cuba 0:03:00 70 Alain Quispe (Per) Peru 0:03:05 71 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 72 Royner Navarro (Per) Peru 73 Eduardo Corte Cordero (Mex) Mexico 74 Ricardo Paredes (Chi) Chile 75 Efren Santos Moreno (Mex) Mexico 76 Tommaso Bramati (Ita) Biesse Carrera 77 Jose Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito 78 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 79 Alonso Gamero (Per) Peru 80 Antonio Cabrera (Chi) Chile 81 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 82 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 83 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Medellin 84 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 85 Luis Villalobos (Mex) Mexico 86 Nicola Toffali (Ita) Sporting Tavira 87 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 88 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 89 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 90 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 91 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 92 Ignacio Espinoza (Chi) Start Cycling Team 0:03:27 93 Orlando Garibay (Mex) Mexico 94 Dario Raul Antonio Diaz (Arg) Asociacion Civil Mardan 95 Magno Do Prado (Bra) Brazil 96 Miguel Alvarez (Mex) Mexico 0:03:37 97 Cesar Garate (Per) Peru 0:03:49 98 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:04:00 99 Yans Carlos Arias (Cub) Cuba 100 Juan Melivillo (Arg) Municipalidad de Pocito 0:04:03 101 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:04:07 102 Diego Ferryra (Chi) Chile 0:04:16 103 Jairo Rios (Arg) Argentina 104 Oscar Bazan (Arg) Start Cycling Team 105 Edison Bravo (Chi) Chile 106 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 107 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:04:30 108 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 109 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 0:04:32 110 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting Tavira 0:04:39 111 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 112 José Mendes (Por) Sporting Tavira 113 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 114 Francisco Cesar Monte (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:04:45 115 Leonardo Franco Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:04:46 116 Rene Corella (Mex) Start Cycling Team 117 Oscar Gomez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 118 Diego Jamen (Uru) Uruguay 119 Felipe Peñaloza (Chi) Chile 120 Luciano Montivero (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 121 Bernardo Leon (Bol) Start Cycling Team 122 Robert Mendez (Uru) Uruguay 123 Freddy Gonzales (Bol) Start Cycling Team 124 Nahuel Soares (Uru) Uruguay 125 Felix Nodarse (Cub) Cuba 126 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 127 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 128 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:05:03 129 Leandro Velardez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:05:08 130 Alessandro Ferreira Santos Guimaraes (Bra) Brazil 0:05:44 131 Matús Stocek (Svk) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:05:46 132 Maximiliano Navarrete (Arg) Argentina 0:05:51 133 Laureano Rosas (Arg) Asociacion Civil Mardan 134 Leandro Messineo (Arg) Asociacion Civil Mardan 135 Sergio J. Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson 136 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito 137 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera 0:05:53 138 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera 139 Andre Gohr (Bra) Brazil 140 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 0:06:09 141 Adrian Richeze (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 142 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 0:06:30 143 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 144 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 145 Weimar Alfonso Roldan Ortiz (Col) Medellin 146 Ignacio Prado Juarez (Mex) Mexico 0:08:02 147 Guillermo Martin Brunetta (Arg) Asociacion Civil Mardan 148 Emilio Perez (Cub) Cuba 149 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 150 Higiño Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson 0:09:53 151 Victor Arroyo (Arg) Argentina 152 Gabriel Juarez (Arg) Municipalidad de Rawson 153 Eduardo Villanueva (Arg) Start Cycling Team 154 Alejandro Parra (Cub) Cuba 0:11:48

Sprint 1 - 60.10km # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 3 pts 2 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 2 3 Daniel Diaz (Arg) Municipalidad de Pocito 1

Sprint 2 - 132.2km # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 3 pts 2 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 2 3 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 1

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 A.C.A Virgen de Fatima 9:40:45 2 Deceuninck-QuickStep 0:00:24 3 UAE Team Emirates 4 Lotto Soudal 0:00:30 5 Israel Cycling Academy 0:00:34 6 Sporting Tavira 7 Dimension Data 0:00:36 8 Androni Giacattoli-Sidermac 9 Nippo Vinia-Fantini-Faiz 10 Neri-Sottoli-Selle Italia-KTM 11 Caja Rural-Seguros RGA 12 Movistar Team 13 Medellin 14 Bora-Hansgrohe 0:00:43 15 Municipalidad de Pocito 0:01:59 16 Beltramitsa Hoppla PF 0:03:23 17 Argentina 0:06:00 18 Biesse Carrera 0:06:10 19 Municipalidad de Rawson 0:06:16 20 Peru 0:08:41 21 Mexico 0:08:57 22 Asociacon Civil Mardan 0:09:38 23 Chile 0:10:08 24 Cuba 0:10:42 25 Uruguay 0:10:58 26 Brazil 0:11:53 27 Start Cycling Team 0:12:11

General classification after stage 6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 19:14:55 2 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:35 3 Oscar Miguel Sevilla Rivera (Spa) Medellin 0:00:57 4 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:03 5 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:13 6 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:01:20 7 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin 0:01:24 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:29 9 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:01:36 10 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:38 11 Gino Mäder (Sui) Dimension Data 12 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:01:39 13 Cristhian Montoya Giraldo (Col) Medellin 0:01:47 14 Aleksandr Grigorev (Rus) Sporting Tavira 0:01:48 15 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:02:07 16 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:02:15 17 Ricardo Escuela (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:02:20 18 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:21 19 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:02:30 20 Daniel Diaz (Arg) Municipalidad de Pocito 0:02:34 21 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giacattoli-Sidermec 0:02:38 22 Mauricio Graziani (Arg) Municipalidad de Rawson 0:02:42 23 Danilo Wyss (Sui) Dimension Data 0:02:51 24 Tiago Machado (Por) Sporting Tavira 0:03:07 25 Ruben Ramos (Arg) Argentina 0:03:10 26 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:03:34 27 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:55 28 Enzo Moyano (Arg) Municipalidad de Pocito 0:04:09 29 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:05:14 30 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:05:44 31 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Medellin 0:06:18 32 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 33 Robigzon Leandro Oyola Oyola (Col) Medellin 34 Ruben Dario Acosta Ospina (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:06:33 35 Eduardo Corte Cordero (Mex) Mexico 0:06:43 36 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:06:49 37 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:07:23 38 Renato Tapia (Per) Peru 0:08:34 39 Orlando Garibay (Mex) Mexico 0:08:48 40 Efren Santos Moreno (Mex) Mexico 0:08:57 41 Ruben Rojas (Arg) Municipalidad de Pocito 0:09:20 42 Miguel Alvarez (Mex) Mexico 0:09:26 43 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:09:53 44 Royner Navarro (Per) Peru 0:10:18 45 Luis Villalobos (Mex) Mexico 0:10:23 46 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:10:47 47 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:11:10 48 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:11:13 49 Alonso Gamero (Per) Peru 0:11:21 50 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:11:23 51 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:11:24 52 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:11:41 53 Jon Irisarri Ricon (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:48 54 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:11:51 55 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:12:11 56 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 0:12:23 57 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:12:29 58 Magno Do Prado (Bra) Brazil 0:12:53 59 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:12:54 60 Alejandro Marque (Esp) Sporting Tavira 0:13:24 61 Ottavio Dotti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:13:39 62 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:47 63 Jose Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito 0:13:54 64 Juan Melivillo (Arg) Municipalidad de Pocito 0:15:18 65 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:15:31 66 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:15:44 67 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:15:45 68 Leonardo Franco Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:15:53 69 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 0:15:58 70 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Deceuninck-QuickStep 71 André Gonzáles (Per) Peru 0:16:13 72 Anderson Maldonado (Uru) Uruguay 0:16:35 73 Oscar Bazan (Arg) Start Cycling Team 0:16:39 74 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:16:49 75 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 0:16:58 76 Weimar Alfonso Roldan Ortiz (Col) Medellin 0:17:04 77 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:17:25 78 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:17:29 79 Sergio Pardilla Bellon (Esp) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:40 80 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 0:18:12 81 Nicola Toffali (Ita) Sporting Tavira 82 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 0:18:17 83 Rudy Barbier (Fra) Israel Cycling Academy 0:18:18 84 Antonio Cabrera (Chi) Chile 0:18:25 85 Jairo Rios (Arg) Argentina 0:18:35 86 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Dimension Data 0:18:53 87 Ignacio Espinoza (Chi) Start Cycling Team 0:19:37 88 Cesar Garate (Per) Peru 0:19:45 89 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:19:49 90 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:19:55 91 Maximiliano Navarrete (Arg) Argentina 0:20:03 92 Laureano Rosas (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:20:06 93 Matús Stocek (Svk) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:20:07 94 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 0:20:21 95 Felix Nodarse (Cub) Cuba 0:20:38 96 Lauro Cesar Mouro (Bra) Brazil 0:20:48 97 Oscar Gomez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:20:57 98 Ricardo Paredes (Chi) Chile 0:21:23 99 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:22:02 100 Leandro Messineo (Arg) Asociacion Civil Mardan 101 Freddy Gonzales (Bol) Start Cycling Team 0:22:07 102 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 0:23:00 103 Luciano Montivero (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:23:11 104 Petr Vakoc (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:23:39 105 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:23:54 106 Gabriel Juarez (Arg) Municipalidad de Rawson 0:24:08 107 Riccardo Minali (Ita) Israel Cycling Academy 0:24:43 108 Matthias Brändle (Aut) Israel Cycling Academy 0:25:06 109 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:25:23 110 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:25:47 111 Ignacio Prado Juarez (Mex) Mexico 0:26:00 112 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:26:06 113 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:26:10 114 Tommaso Bramati (Ita) Biesse Carrera 0:26:39 115 Adrian Richeze (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:26:41 116 Raul Colombo (Ita) Biesse Carrera 0:26:57 117 Francisco Cesar Monte (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:27:00 118 Rene Corella (Mex) Start Cycling Team 0:27:02 119 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 0:27:35 120 Yans Carlos Arias (Cub) Cuba 0:27:38 121 Jose Martinez (Arg) Argentina 0:28:09 122 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:28:20 123 Luca Pacioni (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:28:27 124 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 0:28:44 125 Manuel Belletti (Ita) Androni Giacattoli-Sidermec 0:29:05 126 Felipe Peñaloza (Chi) Chile 0:29:33 127 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:30:46 128 Robert Mendez (Uru) Uruguay 0:31:15 129 Andre Gohr (Bra) Brazil 0:31:29 130 Nahuel Soares (Uru) Uruguay 0:32:12 131 Bernardo Leon (Bol) Start Cycling Team 0:32:55 132 Giovanni Pedretti (Ita) Biesse Carrera 0:33:25 133 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:33:55 134 Alberto Amici (Ita) Biesse Carrera 0:34:25 135 Diego Jamen (Uru) Uruguay 0:36:43 136 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 0:38:16 137 Dario Raul Antonio Diaz (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:38:58 138 Leandro Velardez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:43:06 139 Higiño Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson 0:43:42 140 Alejandro Parra (Cub) Cuba 0:44:07 141 Sergio J. Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson 0:44:17 142 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito 0:44:28 143 Alain Quispe (Per) Peru 0:45:24 144 Alessandro Ferreira Santos Guimaraes (Bra) Brazil 0:45:54 145 José Mendes (Por) Sporting Tavira 0:46:18 146 Diego Ferryra (Chi) Chile 0:48:00 147 Emiliano Contreras (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:54:51 148 Edison Bravo (Chi) Chile 0:55:38 149 Rinaldo Nocentini (Ita) Sporting Tavira 0:56:37 150 Guillermo Martin Brunetta (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:57:27 151 Diego Jamen (Uru) Uruguay 1:00:23 152 Emilio Perez (Cub) Cuba 1:02:55 153 Eduardo Villanueva (Arg) Start Cycling Team 1:09:16 154 Victor Arroyo (Arg) Argentina 1:16:41

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 30 pts 2 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin 26 3 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 16 4 Royner Navarro (Per) Peru 13 5 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 10 6 Miguel Alvarez (Mex) Mexico 9 7 Cristhian Montoya Giraldo (Col) Medellin 8 8 Robert Mendez (Uru) Uruguay 8 9 Higiño Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson 7 10 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 5 11 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 4 12 Matús Stocek (Svk) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 4 13 Ricardo Paredes (Chi) Chile 4 14 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 3 15 Adrian Richeze (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 3 16 Andre Gohr (Bra) Brazil 3 17 Oscar Miguel Sevilla Rivera (Spa) Medellin 2 18 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 2 19 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito 2 20 Emiliano Contreras (Arg) Asociacion Civil Mardan 2 21 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 1 22 Efren Santos Moreno (Mex) Mexico 1 23 Maximiliano Navarrete (Arg) Argentina 1 24 Jose Martinez (Arg) Argentina 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Maximiliano Navarrete (Arg) Argentina 11 pts 2 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 10 3 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 5 4 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 4 5 Royner Navarro (Per) Peru 3 6 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 3 7 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 3 8 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 3 9 Nelson Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 3 10 Tiago Machado (Por) Sporting Tavira 2 11 Andre Gohr (Bra) Brazil 2 12 Victor Arroyo (Arg) Argentina 2 13 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Medellin 1 14 Daniel Diaz (Arg) Municipalidad de Pocito 1 15 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 1 16 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 1 17 Alonso Gamero (Per) Peru 1 18 Ricardo Paredes (Chi) Chile 1 19 Adrian Richeze (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 1 20 Emiliano Contreras (Arg) Asociacion Civil Mardan 1 21 Edison Bravo (Chi) Chile 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 19:16:31 2 Gino Mäder (Sui) Dimension Data 0:00:02 3 Sebastian Alexander Castaño Muñoz (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:00:54 4 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:03:38 5 Filippo Conca (Ita) Biesse Carrera 0:05:47 6 Luis Villalobos (Mex) Mexico 0:08:47 7 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:10:05 8 Wilson Estiben Pena Molano (Col) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:10:35 9 Ottavio Dotti (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:12:03 10 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:14:09 11 Leonardo Franco Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:14:17 12 André Gonzáles (Per) Peru 0:14:37 13 Oscar Bazan (Arg) Start Cycling Team 0:15:03 14 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 0:15:22 15 Jairo Rios (Arg) Argentina 0:16:59 16 Ignacio Espinoza (Chi) Start Cycling Team 0:18:01 17 Matús Stocek (Svk) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:18:31 18 Tommaso Fiaschi (Ita) Beltramitsa Hoppla' Petroli Firenze 0:24:30 19 Tommaso Bramati (Ita) Biesse Carrera 0:25:03 20 Jose Martinez (Arg) Argentina 0:26:33 21 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 0:36:40 22 Alejandro Parra (Cub) Cuba 0:42:31 23 Diego Ferryra (Chi) Chile 0:46:24

Regional classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Zamora (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 19:16:34 2 German Tivani (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:00:28 3 Ricardo Escuela (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:00:41 4 Mauricio Graziani (Arg) Municipalidad de Rawson 0:01:03 5 Ruben Ramos (Arg) Argentina 0:01:31 6 Jose Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito 0:12:15 7 Leonardo Franco Rodriguez (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:14:14 8 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 0:15:19 9 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 0:16:38 10 Francisco Cesar Monte (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:25:21 11 Facundo Cattapan (Arg) Municipalidad de Rawson 0:36:37 12 Leandro Velardez (Arg) A.C.A Virgen de Fatima 0:41:27 13 Sergio J. Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson 0:42:38 14 Hector Lucero (Arg) Municipalidad de Pocito 0:42:49 15 Emiliano Contreras (Arg) Asociacion Civil Mardan 0:53:12 16 Victor Arroyo (Arg) Argentina 0:01:15