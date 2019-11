Image 1 of 22 Pieter Serry (Quick-Step Floors) (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 2 of 22 Kenny Elissonde pacing Sky teammate Mikel Landa into the finale (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 3 of 22 Mikel Landa (Sky) celebrates his victory (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 4 of 22 Oscar Quiroz (Burgos BH) in the bunch (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 5 of 22 Stage 1 winner Mikel Landa (Sky) (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 6 of 22 Mikel Landa (Sky) on the podium (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 7 of 22 Mikel Landa (Sky) in the leader's jersey (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 8 of 22 Most combative Ibai Salas (Burgos BH) (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 9 of 22 Carlos Barbero (Movistar Team) (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 10 of 22 Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen - Baloise) leads the peloton (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 11 of 22 Direct Energie take up the pace making (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 12 of 22 Mikel Landa (Sky) in the bunch (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 13 of 22 Astana pay tribute to former teammate Michele Scarponi before the stage (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 14 of 22 The race ribbon is cut to start the race (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 15 of 22 The riders are ready to race (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 16 of 22 The 2017 Vuelta a Burgos gets underway (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 17 of 22 The first attacks of the stage (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 18 of 22 David Lopez (Team Sky) in the breakaway (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 19 of 22 Conor Dunne (Aqua Blue Sport) sitting in the breakaway (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 20 of 22 Igor Anton (Dimension Data) chatting in the bunch (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 21 of 22 Mikel Landa (Sky) (Image credit: Vuelta a Burgos) Image 22 of 22 Interview time for stage winner Mikel Landa (Sky) (Image credit: Vuelta a Burgos)

Mikel Landa (Sky) continued his startling run of recent form by winning the opening stage of the Vuelta a Burgos in Alto del Castillo. The Basque was part of a four-man break that stole off the front in the finale, and he had the strength to overcome Sergei Chernetski (Astana) on the uphill finish with the peloton bearing down upon them.

Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) won the sprint for third place, as his teammate Matteo Trentin and Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) were swept up by the bunch on the final kick to the line.

Landa’s victory marks the continuation of a remarkable run that began with stage victory and the king of the mountains title at the Giro d’Italia in May. He proceeded to finish fourth at the Tour de France last month while helping Chris Froome to overall victory, and he then teed up Michal Kwiatkowski’s win at the Clasica San Sebastian on Saturday.

“I have a special affection for this race and I wanted to achieve something beautiful here,” said Landa, who carries the overall lead into Wednesday’s second stage. “Now I have a small lead ahead the two mountainous days later in the week.”

The opening leg of the Vuelta a Burgos was animated by an early break featuring Marc Soler (Movistar), David López, Tao Geoghegan Hart (Sky), Pieter Serry (Quick-Step), Ben King (Dimension Data), David Arroyo (Caja Rural-RGA Seguros), Jerome Cousin (Cofidis), Fernando Orjuela (Manzana-Postobon), Daniel Diaz (Delko-Marseille), Etienne van Empel (Roompot), Conor Dunne (Aqua Blue), Joan Bou (Nippo-Vini Fantini) and Ibai Salas (Burgos-BH).

The move established a maximum lead of four minutes, but the presence of a dangerman like Soler meant that it was never going to be given too much leeway. Soler, Lopez, Bou and Salas sat up when the lead was pegged back to two minutes, but despite the best efforts of the aggressive King, the escape was definitively snuffed out with 22 kilometres to go.

Gatis Smukulis (Delko Marseille Provence KTM) launched a determined solo attack with 18 kilometres remaining and opened a 15-second lead, but with Quick-Step Floors winding up the pace in the peloton, the Latvian’s solo effort was doomed to failure.

With eight kilometres remaining, an uphill bunch finish seemed inevitable, only for Landa to slip off the front with Chernetski and Trentin for company. An already strong working alliance was reinforced by the arrival of Hansen, and with Quick-Step now content to play a waiting game in the peloton, the escapees realised they had a fighting chance of staying clear.

Landa et al carried a lead of 9 seconds in the final kilometre, and the Basque proved the strongest as the leading group fragmented on the climb to the finish. Landa was a comfortable winner, 2 seconds ahead of Chernetski.

Alaphilippe streaked clear of the bunch to take third place, 3 seconds down, while Enric Mas (Quick-Step) was the best of the rest, 5 seconds behind Landa. The Movistar duo of Dani Moreno and Carlos Barbero, both expected to shine on this finale, had to settle for 5th and 6th, respectively.

Landa, who is set to leave Team Sky at the end of the season, carries the race leader’s purple jersey into Wednesday’s second stage. On the evidence of his recent purple patch, he will be the favourite to carry it all the way to the finish at Lagunas de Neila on Saturday.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 3:25:58 2 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:00:02 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:03 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:00:05 5 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:07 6 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 7 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 8 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 9 Garikoitz Bravo (Spa) Euskadi Basque Country 10 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 11 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 13 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 15 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 16 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 17 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 18 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 19 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 20 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 22 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 23 Igor Anton (Spa) Dimension Data 24 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 25 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:18 26 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 27 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 28 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 29 Mikel Iturria (Spa) Euskadi Basque Country 30 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 31 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 32 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 33 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 34 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 35 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 36 Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 37 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 38 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 39 Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport 40 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon 41 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 42 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon 43 Igor Merino (Spa) Burgos BH 44 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 45 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 46 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 47 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 48 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 49 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 50 Hernando Bohorquez (Col) Manzana Postobon 51 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 52 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 53 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:00:31 54 Arnaud Gerard (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 55 Bernardo Suaza (Col) Manzana Postobon 56 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 57 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 58 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 59 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:00:35 60 Fernando Barcelo (Spa) Cofidis, Solutions Credits 61 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 62 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 0:00:40 63 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 64 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:43 65 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:00:45 66 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 67 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:52 68 Julen Irizar (Spa) Euskadi Basque Country 0:01:08 69 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:09 70 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:01:30 71 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:33 72 Ben King (USA) Dimension Data 0:02:09 73 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:45 74 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:02:52 75 Marcos Jurado (Spa) Burgos BH 0:03:22 76 Benoit Jarrier (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:03:24 77 Armindo Fonseca (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:03:26 78 Aritz Bagues (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:29 79 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 80 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 0:04:28 81 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 82 Eugeniy Koberniak (Rus) Gazprom – Rusvelo 83 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:04:30 84 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 85 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 86 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 87 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 88 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo - Oscaro 89 Oscar Quiroz (Col) Burgos BH 90 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 91 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 92 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 93 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 94 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 95 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 96 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 97 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country 98 Arnold Jeannesson (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 99 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 100 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 101 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 102 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 103 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 104 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 105 Francis Mourey (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 106 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 107 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:04:52 108 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:04:58 109 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:05:32 110 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:07:21 111 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 112 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 113 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:07:55 114 David Lopez (Spa) Team Sky 0:08:49 115 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 116 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 117 Philip Deignan (Irl) Team Sky 118 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:09:22 119 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 0:10:28 120 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 121 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:12:16 122 Oscar Linares (Spa) Burgos BH 123 Fernando Orjuela (Col) Manzana Postobon 124 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 125 Joan Bou (Spa) Nippo - Vini Fantini 126 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 127 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 128 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 129 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 130 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 131 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 132 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 133 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 134 Ander Barrenetxea (Spa) Euskadi Basque Country 135 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 136 Alvaro Robredo (Spa) Burgos BH 137 Mikel Aristi (Spa) Delko Marseille Provence KTM DNF Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 25 pts 2 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 20 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 16 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 14 5 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 12 6 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 10 7 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 9 8 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 8 9 Garikoitz Bravo (Spa) Euskadi Basque Country 7 10 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 6 11 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 4 13 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 14 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 2 15 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 1

Sprint 1 - Castillo del Val, km 37 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben King (USA) Dimension Data 3 pts 2 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 2 3 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 1

Sprint 2 - Arlanzón, km 50 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben King (USA) Dimension Data 3 pts 2 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 2 3 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1

Sprint 3 - Atapuerca, km 58 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben King (USA) Dimension Data 3 pts 2 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 2 3 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 1

Mountain 1 (Cat. 3) Alto del Castillo, km 143 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 6 pts 2 Mikel Landa (Spa) Team Sky 4 3 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 2 4 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 1

Mountain 2 (Cat. 3) Alto del Castillo, km 152 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 6 pts 2 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 4 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 2 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Sky 10:18:08 2 Nippo - Vini Fantini 0:00:07 3 Quick-Step Floors 0:00:12 4 Astana Pro Team 0:00:13 5 Movistar Team 0:00:18 6 Roompot - Nederlandse Loterij 7 Caja Rural-Seguros RGA 0:00:29 8 Delko Marseille Provence KTM 9 Cofidis, Solutions Credits 10 Manzana Postobon 11 Direct Energie 12 Dimension Data 0:00:35 13 Aqua Blue Sport 0:00:40 14 Euskadi Basque Country - Murias 0:01:19 15 Burgos BH 0:03:57 16 Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:28 17 Fortuneo - Oscaro 0:07:07 18 Gazprom – Rusvelo 0:07:17

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 3:25:58 2 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:00:02 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:03 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:00:05 5 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 0:00:07 6 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 7 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 8 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 9 Garikoitz Bravo (Spa) Euskadi Basque Country 10 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 11 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 13 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 15 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 16 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 17 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 18 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 19 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 20 Eliot Lietaer (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 21 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 22 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 23 Igor Anton (Spa) Dimension Data 24 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 25 Guillaume Bonnafond (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:18 26 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 27 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 28 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 29 Mikel Iturria (Spa) Euskadi Basque Country 30 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 31 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 32 David De La Cruz (Spa) Quick-Step Floors 33 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 34 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 35 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 36 Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 37 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 38 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 39 Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport 40 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon 41 Ricardo Vilela (Por) Manzana Postobon 42 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon 43 Igor Merino (Spa) Burgos BH 44 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 45 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 46 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 47 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 48 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 49 Stefan Denifl (Aut) Aqua Blue Sport 50 Hernando Bohorquez (Col) Manzana Postobon 51 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 52 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 53 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:00:31 54 Arnaud Gerard (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 55 Bernardo Suaza (Col) Manzana Postobon 56 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 57 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 58 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 59 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:00:35 60 Fernando Barcelo (Spa) Cofidis, Solutions Credits 61 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 62 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 0:00:40 63 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 64 Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:43 65 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:00:45 66 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 67 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:00:52 68 Julen Irizar (Spa) Euskadi Basque Country 0:01:08 69 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:09 70 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 0:01:30 71 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:33 72 Ben King (USA) Dimension Data 0:02:09 73 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:45 74 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:02:52 75 Marcos Jurado (Spa) Burgos BH 0:03:22 76 Benoit Jarrier (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:03:24 77 Armindo Fonseca (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:03:26 78 Aritz Bagues (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:29 79 Nicholas Dlamini (RSA) Dimension Data 80 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 0:04:28 81 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 82 Eugeniy Koberniak (Rus) Gazprom – Rusvelo 83 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:04:30 84 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 85 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 86 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 87 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 88 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo - Oscaro 89 Oscar Quiroz (Col) Burgos BH 90 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 91 Danilo Celano (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 92 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 93 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 94 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 95 Nicholas Schultz (Aus) Caja Rural-Seguros RGA 96 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 97 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country 98 Arnold Jeannesson (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 99 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 100 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 101 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 102 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 103 Jorge Arcas Peña (Spa) Movistar Team 104 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 105 Francis Mourey (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 106 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo - Vini Fantini 107 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:04:52 108 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:04:58 109 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:05:32 110 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:07:21 111 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 112 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 113 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:07:55 114 David Lopez (Spa) Team Sky 0:08:49 115 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 116 Eduard Prades (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 117 Philip Deignan (Irl) Team Sky 118 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:09:22 119 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 0:10:28 120 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 121 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:12:16 122 Oscar Linares (Spa) Burgos BH 123 Fernando Orjuela (Col) Manzana Postobon 124 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 125 Joan Bou (Spa) Nippo - Vini Fantini 126 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 127 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 128 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 129 Jens Wallays (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 130 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 131 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 132 Raymond Kreder (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 133 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 134 Ander Barrenetxea (Spa) Euskadi Basque Country 135 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 136 Alvaro Robredo (Spa) Burgos BH 137 Mikel Aristi (Spa) Delko Marseille Provence KTM

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 25 pts 2 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 20 3 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 16 4 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 14 5 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 12 6 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 10 7 Jetse Bol (Ned) Manzana Postobon 9 8 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 8 9 Garikoitz Bravo (Spa) Euskadi Basque Country 7 10 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 6 11 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 5 12 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 4 13 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 14 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 2 15 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 10 pts 2 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 6 3 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 4 4 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 2 5 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 2 6 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 1 7 Daniel Moreno (Spa) Movistar Team 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 3:26:03 2 Nicola Bagioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:02 3 Aldemar Reyes (Col) Manzana Postobon 0:00:13 4 Hernan Aguirre (Col) Manzana Postobon 5 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Fernando Barcelo (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:30 7 John Anderson Rodriguez (Col) Delko Marseille Provence KTM 8 Juan Felipe Osorio (Col) Manzana Postobon 0:00:35