Nathan Haas (Dimension Data) took victory on a cobbled uphill sprint on stage 4 of the Vuelta a Burgos – a finish that saw the race lead pass from Dmitriy Gruzdev (Astana) to Gianni Meersman (Etixx-QuickStep).

Positioning was key heading into the narrow final few hundred metres and Haas went on to produce an explosive kick to beat Jempy Drucker (BMC) and Patrick Bevin (Cannondale) to the line in Lerma.

Meersman, well aware he was only three seconds off Gruzdev’s lead after the stage 2 team time trial, went for broke and stole the leader’s jersey by the finest of margins. Gruzdev and his teammate Michele Scarponi both finished three seconds back but now sit second and third respectively on GC, on the same time as Meersman.

The 145km stage saw a quintet spend the day in the breakaway – Luis Más Bonet (Caja Rural-Seguros RGA), Amets Txurruca (Orica-BikeExchange), Jacques Janse Van Rensburg (Dimension Data), Marino Kobayashi (Nippo-Vini Fantini) and Jesper Asselman (Roompot-Oranje Peloton) – though they were never allowed to carve out much of an advantage.

Más and Van Rensburg forged on alone from 30km out but sat up and shook hands with 8km to go, whereupon the crosswinds caused havoc and panic in the closing kilometres. It was Katusha piling the pressure on the front of the bunch, and they split the peloton for a while, only for it to come back together for the final couple of kilometres.

The race concludes on Saturday with the queen stage and a summit finish at Lagunas de Neila.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 3:15:42 2 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 3 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 4 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 5 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 6 Gianni Meersman (Bel) Etixx - Quick-Step 7 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 8 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:00:03 9 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 10 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 11 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 13 Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team 14 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 15 Simon Yates (GBr) Orica-BikeExchange 16 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 17 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 18 Gorka Izaguirre (Spa) Movistar Team 19 Pieter Serry (Bel) Etixx - Quick-Step 20 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 21 Tiago Machado (Por) Team Katusha 22 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 23 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 24 Gianluca Brambilla (Ita) Etixx - Quick-Step 25 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 26 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 27 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 28 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 29 Luka Mezgec (Slo) Orica-BikeExchange 30 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 31 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 32 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 33 Daniel Lopez (Spa) Burgos BH 34 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 35 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 36 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 37 Laurent Pichon (Fra) FDJ 38 Ian Boswell (USA) Team Sky 39 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 40 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 41 Mikel Iturria (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 42 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 43 Carlos Verona (Spa) Orica-BikeExchange 44 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 45 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 46 Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling 47 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 48 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 49 Pello Bilbao (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 50 Christian Meier (Can) Orica-BikeExchange 51 Martijn Tusveld (Ned) Team Giant-Alpecin 52 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 53 André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:00:20 54 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 55 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 56 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin 57 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Drapac 58 Julen Irizar (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 59 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 60 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 61 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 62 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step 63 Christian Knees (Ger) Team Sky 64 Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini 65 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 66 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 67 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 68 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 69 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 70 José Herrada (Spa) Movistar Team 71 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 72 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 73 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 74 Sebastian Henao (Col) Team Sky 75 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 76 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:31 77 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 78 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 79 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 80 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 81 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff Team 82 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 83 Yves Lampaert (Bel) Etixx - Quick-Step 0:00:38 84 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff Team 85 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 86 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 87 Jochem Hoekstra (Ned) Team Giant-Alpecin 0:00:41 88 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:51 89 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:54 90 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:01:00 91 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:01:03 92 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:01:09 93 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:01:11 94 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ 0:01:13 95 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:17 96 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 97 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 98 Manuel Sola (Spa) Burgos BH 99 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Drapac 100 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 101 Amets Txurruka (Spa) Orica-BikeExchange 102 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 103 Mitchell Docker (Aus) Orica-BikeExchange 0:01:23 104 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 105 Marc Fournier (Fra) FDJ 0:01:31 106 Cédric Pineau (Fra) FDJ 107 Yanto Barker (GBr) ONE Pro Cycling 0:01:38 108 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:01:54 109 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Oranje Peloton 110 Eneko Lizarralde (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:01 111 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH 112 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 113 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom-Rusvelo 114 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Drapac 0:02:05 115 Sindre Skjoestad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 0:02:07 116 Yury Trofimov (Rus) Tinkoff Team 117 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 0:02:20 118 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 0:02:21 119 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 120 Damien Howson (Aus) Orica-BikeExchange 0:02:45 121 Nicholas Schultz (Aus) Orica-BikeExchange 122 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 123 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 124 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 125 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 126 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini 127 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:02:49 128 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:03:18 129 Igor Merino (Spa) Burgos BH 130 Xabier Zandio (Spa) Team Sky 0:03:46 131 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 132 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 133 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 134 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 135 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 136 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 137 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 138 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 139 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 140 Adam Blythe (GBr) Tinkoff Team 141 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 142 Reinier Honig (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:03:54 143 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:05:42 144 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 145 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff Team 0:06:19 146 Jesus Hernandez (Spa) Tinkoff Team 147 Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA 148 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 149 John Kronborg Ebsen (Den) ONE Pro Cycling 0:07:43 150 Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias DNF Lars Van Der Haar (Ned) Team Giant-Alpecin DNF Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Martin Mortensen (Den) ONE Pro Cycling DNF Antonio Nibali (Ita) Nippo - Vini Fantini DNF Arnau Sole (Spa) Burgos BH

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 25 pts 2 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 20 3 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 16 4 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 14 5 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 12 6 Gianni Meersman (Bel) Etixx - Quick-Step 10 7 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 9 8 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 8 9 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 7 10 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 6 11 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 5 12 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 4 13 Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team 3 14 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 15 Simon Yates (GBr) Orica-BikeExchange 1

Mountain 1 (Cat. 3) Alto Del Majadal, km. 55 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 6 pts 2 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 4 3 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 2 4 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1

Mountain 2 (Cat. 3) Alto Del Majadal, km. 114 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 6 pts 2 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 3 Amets Txurruka (Spa) Orica-BikeExchange 2 4 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 1

Sprint 1 - Puentedura, km. 70 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 3 pts 2 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 2 3 Amets Txurruka (Spa) Orica-BikeExchange 1

Sprint 2 - Quintanilla Del Agua, km. 76 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 3 pts 2 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 2 3 Amets Txurruka (Spa) Orica-BikeExchange 1

Sprint 3 - Puentedura, km. 129 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 pts 2 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 2 3 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 9:47:09 2 Etixx - Quick-Step 0:00:03 3 Team Sky 4 Team Katusha 5 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:06 6 Movistar Team 7 Caja Rural-Seguros RGA 8 Orica-BikeExchange 9 Astana Pro Team 10 Cannondale-Drapac 0:00:20 11 Dimension Data 12 Team Giant-Alpecin 0:00:23 13 Euskadi Basque Country - Murias 14 AG2R La Mondiale 15 Gazprom-Rusvelo 0:00:40 16 FDJ 0:00:41 17 Tinkoff Team 0:01:09 18 ONE Pro Cycling 0:01:20 19 Burgos BH 0:02:34 20 Nippo - Vini Fantini 0:03:05 21 Roompot - Oranje Peloton 0:03:28

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gianni Meersman (Bel) Etixx - Quick-Step 11:36:46 2 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 3 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 4 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 5 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:00:03 6 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 7 Gorka Izaguirre (Spa) Movistar Team 8 Gianluca Brambilla (Ita) Etixx - Quick-Step 9 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 10 Pieter Serry (Bel) Etixx - Quick-Step 11 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 0:00:04 12 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:06 13 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:00:07 14 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 15 Ian Boswell (USA) Team Sky 16 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:00:09 17 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 18 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 19 Luka Mezgec (Slo) Orica-BikeExchange 0:00:10 20 Carlos Verona (Spa) Orica-BikeExchange 21 Simon Yates (GBr) Orica-BikeExchange 22 Tiago Machado (Por) Team Katusha 0:00:11 23 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 24 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 0:00:13 25 Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team 26 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:14 27 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Pello Bilbao (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 29 Laurent Pichon (Fra) FDJ 30 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 31 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 32 Christian Meier (Can) Orica-BikeExchange 0:00:16 33 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:20 34 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 35 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 36 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 37 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 38 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:00:24 39 José Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:29 40 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:31 41 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:33 42 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:34 43 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 44 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:35 45 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 46 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:37 47 Yves Lampaert (Bel) Etixx - Quick-Step 0:00:38 48 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 49 Mikel Iturria (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:40 50 Sebastian Henao (Col) Team Sky 51 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:00:44 52 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 0:00:50 53 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:51 54 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 0:00:53 55 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:00:54 56 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 0:01:03 57 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 58 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:01:15 59 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:17 60 Amets Txurruka (Spa) Orica-BikeExchange 0:01:28 61 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 62 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 0:01:30 63 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:01:32 64 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:34 65 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:43 66 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 67 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:01:54 68 Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale-Drapac 0:01:55 69 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 0:02:03 70 Martijn Tusveld (Ned) Team Giant-Alpecin 0:02:12 71 Yury Trofimov (Rus) Tinkoff Team 0:02:17 72 Moreno Moser (Ita) Cannondale-Drapac 0:02:18 73 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:19 74 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 0:02:24 75 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Alpecin 0:02:29 76 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:02:46 77 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale-Drapac 0:02:52 78 Damien Howson (Aus) Orica-BikeExchange 79 Manuel Sola (Spa) Burgos BH 0:03:24 80 Alan Marangoni (Ita) Cannondale-Drapac 0:03:30 81 Chad Haga (USA) Team Giant-Alpecin 0:03:32 82 Mitchell Docker (Aus) Orica-BikeExchange 0:03:55 83 Ibai Salas (Spa) Burgos BH 0:04:03 84 Sindre Skjoestad Lunke (Nor) Team Giant-Alpecin 0:04:16 85 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:04:17 86 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:04:18 87 Johan Le Bon (Fra) FDJ 0:04:22 88 Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha 0:04:28 89 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:04:34 90 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 0:04:35 91 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:37 92 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:04:41 93 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:05:06 94 Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:10 95 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:11 96 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 0:05:38 97 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 0:05:47 98 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ 0:06:17 99 Johnny Hoogerland (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:06:29 100 Jesus Hernandez (Spa) Tinkoff Team 0:07:51 101 Igor Merino (Spa) Burgos BH 0:07:58 102 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 0:08:06 103 Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:08:20 104 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:08:26 105 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:08:27 106 Nicholas Schultz (Aus) Orica-BikeExchange 0:08:41 107 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:09:49 108 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 0:10:56 109 Sebastian Lander (Den) ONE Pro Cycling 0:10:57 110 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx - Quick-Step 0:11:03 111 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff Team 112 Daniel Lopez (Spa) Burgos BH 0:11:06 113 Ivan Rovny (Rus) Tinkoff Team 0:11:10 114 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:11:15 115 Dries Van Gestel (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:11:21 116 André Looij (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:12:05 117 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 0:12:09 118 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:12:12 119 John Kronborg Ebsen (Den) ONE Pro Cycling 0:12:22 120 Julen Irizar (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:12:29 121 Marc Fournier (Fra) FDJ 122 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:41 123 Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team 0:12:52 124 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH 0:13:04 125 Eros Capecchi (Ita) Astana Pro Team 126 Jorge Cubero (Spa) Burgos BH 0:13:08 127 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 0:13:11 128 Davide Malacarne (Ita) Astana Pro Team 0:13:12 129 Jochem Hoekstra (Ned) Team Giant-Alpecin 0:13:28 130 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:13:33 131 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:13:39 132 Yanto Barker (GBr) ONE Pro Cycling 0:14:10 133 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:14:18 134 Pieter Weening (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:14:30 135 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:14:39 136 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 0:14:40 137 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:14:57 138 Genki Yamamoto (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:15:16 139 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:15:23 140 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 0:15:24 141 Reinier Honig (Ned) Roompot - Oranje Peloton 0:15:39 142 Xabier Zandio (Spa) Team Sky 143 Eneko Lizarralde (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:15:48 144 Adam Blythe (GBr) Tinkoff Team 145 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:16:47 146 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:16:57 147 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:17:18 148 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:17:54 149 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff Team 0:18:35 150 Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:52

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 64 pts 2 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 60 3 Gianni Meersman (Bel) Etixx - Quick-Step 42 4 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 34 5 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 27 6 Zico Waeytens (Bel) Team Giant-Alpecin 20 7 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 19 8 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 18 9 Luka Mezgec (Slo) Orica-BikeExchange 15 10 Aleksei Tsatevich (Rus) Team Katusha 14 11 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 14 12 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 13 13 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 12 14 Steele Von Hoff (Aus) ONE Pro Cycling 12 15 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 10

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 13 pts 2 Jochem Hoekstra (Ned) Team Giant-Alpecin 12 3 Gianluca Brambilla (Ita) Etixx - Quick-Step 6 4 Martijn Tusveld (Ned) Team Giant-Alpecin 6 5 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 6 6 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 7 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 5 8 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH 5

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Eneko Lizarralde (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 9 pts 2 Pablo Torres (Spa) Burgos BH 8 3 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 7 4 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Oranje Peloton 6 5 Jesus Del Pino (Spa) Burgos BH 5 6 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 4 7 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 4 8 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3

U23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matvey Mamykin (Rus) Team Katusha 11:36:57 2 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:23 3 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:00:24 4 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:02:08 5 Jhonatan Restrepo (Col) Team Katusha 0:04:06 6 Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:08:15 7 Nicholas Schultz (Aus) Orica-BikeExchange 0:08:30 8 Daniel Lopez (Spa) Burgos BH 0:10:55

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Roson (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 11:37:00 2 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 Adrian Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:11:58

Spanish rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 11:36:49 2 Ruben Fernandez (Spa) Movistar Team 3 Gorka Izaguirre (Spa) Movistar Team 4 David De La Cruz (Spa) Etixx - Quick-Step 5 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:00:04 6 Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team 0:00:06 7 Carlos Verona (Spa) Orica-BikeExchange 0:00:07 8 Alberto Contador (Spa) Tinkoff Team 0:00:10