Image 1 of 3 Giovanni Visconti (Neri) wins stage 4 at Tour of Slovenia (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 3 Giovanni Visconti (Neri Sottoli) signs on (Image credit: LaPresse / Ferrari - Paolone) Image 3 of 3 Diego Ulissi (UAE Team Emirates) leads the Tour of Slovenia (Image credit: Bettini Photo)

Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia) won the penultimate stage of the Tour of Slovenia, beating overall leader Diego Ulissi (UAE Team Emirates) to the line in a four-up sprint in Ajdovščina.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) placed third after playing a pivotal role in aiding Ulissi on the decisive climb of Predmeja, while Aleksandr Vlasov (Gazprom-Rusvelo) took fourth place. After surviving the toughest stage of the race, the 2011 winner Ulissi will expect to pick up his second overall victory at the Tour of Slovenia on Sunday.

The stage was animated by an early break featuring Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) but the move was pegged back ahead of the 9km ascent of Predmeja. Vlasov kicked off the attacking on the climb after his Gazprom teammates set a fearsome tempo on the lower slopes. He was joined immediately by Pogacar who marked the move and waited for Visconti and Ulissi to bridge across.

“Our goal was to defend the green jersey, and we did that perfectly, the whole team was working together,” Pogacar said. “Each of us gave 100 percent. Team Gazprom-Rusvelo started with very strong pace on climb to Predmeja, Vlasov attacked shortly after that. I covered his attack and waited for Ulissi. I’m happy with my race, I’m stronger with each of the stages and I’m giving my best. I wish the race would be longer.”

Pogacar, Vlasov, Ulissi and Visconti crested the summit together and combined well to come home 32 seconds clear of the chasing group that featured Esteban Chaves (Mitchelton-Scott). Visconti produced a sharp sprint to hold off his fellow countryman Ulissi for the stage honours.

“I was waiting for the sprint finish, our sports director is always saying that you either win or lose the race in the sprint,” Visconti said. “Today it worked out for me.”

Ulissi retains the leader’s green jersey and carries a buffer of 22 seconds over Visconti into Sunday’s final stage. Vlasov lies third overall at 25 seconds, with Pogacar a further 5 seconds back in fourth.

“The stage was hard, with rain in the beginning and hard climb on the end. Vlasov launched a strong attack, but Pogačar had him covered,” Ulissi said. “I want to thank him for his help on my way to defend the green jersey. This was a climb for the pure climbers, and I’m not that. Tadej did excellent job in the beginning of the climb when he covered the attack, I had some problems at that point and only caught up with them later.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 4:00:53 2 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 3 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 5 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:32 6 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 7 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:01:38 9 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:22 10 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 11 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 12 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 13 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 14 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 15 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 16 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 17 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:03:19 18 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 19 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 20 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 21 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:04:14 22 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 23 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:06:32 24 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 25 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 26 Kristjan Hocevar (Slo) Slovenia 27 Davide Rebellin (Ita) Meridiana Kamen Team 28 Lars Bak Ytting (Den) Dimension Data 29 Martin Lavric (Slo) Slovenia 30 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 31 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 32 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 33 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:09:47 34 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:54 35 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 36 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 37 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:12:12 38 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 39 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 40 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 41 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 42 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 43 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 44 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 45 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 46 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:13:35 47 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:14:25 48 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:14:50 49 Andi Bajc (Slo) Felbermayr Simplon Wels 50 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:16:46 51 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 52 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 53 Jan Stohr (Cze) AC Sparat Raha 54 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 55 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 56 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 57 Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott 58 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:16:57 59 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:17:41 60 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:18:41 61 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:18:42 62 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 63 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 64 Mamyr Stash (Rus) Gazprom–Rusvelo 65 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 66 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 67 Rok Korosec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 68 Luka Cotar (Slo) Slovenia 69 Alja_ Jarc (Slo) Adria Mobil 70 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 71 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 72 Timothy Guy (Aus) Ljubljana Gusto Santic 73 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 74 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 75 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 76 Matic Veber (Slo) Slovenia 77 David Per (Slo) Adria Mobil 78 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 79 Przemys_aw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 80 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Santic 81 Alja_ Prah (Slo) Ljubljana Gusto Santic 82 Ga_per Katrasnik (Slo) Adria Mobil 83 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 84 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 85 Franti_ek Honsa (Cze) AC Sparat Raha 86 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 87 _iga Groselj (Slo) Adria Mobil 88 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 89 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 90 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 91 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 92 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 93 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 94 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 95 Florian Kierner (Aut) Felbermayr Simplon Wels 96 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 97 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:18:51 98 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 99 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 100 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 101 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 102 Laurent Evrard (Bel) Meridiana Kamen Team 103 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 104 _iga Horvat (Slo) Adria Mobil 105 Tomá_ Kalojiros (Cze) AC Sparat Raha 106 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 107 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM 108 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 109 Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe 110 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 111 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 112 Luka Lakota (Slo) Slovenia 0:19:13 DNF Ruben Dario Acosta (Col) Nippo-ViniFantini-Faizane DNF _iga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Santic DNF Matthias Mangertseder (Ger) Felbermayr Simplon Wels DNF Tomá_ Schuhler (Cze) AC Sparat Raha DNF Michal Schuran (Slo) AC Sparat Raha DNF Emanuel Ki_erlovski (Cro) Meridiana Kamen Team DNF Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence KTM DNS Matthias Krizek (Aut) Felbermayr Simplon Wels DNS Stephan Rabitsch (Aut) Felbermayr Simplon Wels DNS Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 5 pts 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3 3 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 5 pts 2 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 3 3 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 5 pts 2 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 3 3 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 25 pts 3 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 20 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 16 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 14 6 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 7 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 10 8 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 9 9 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 8 10 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 7 11 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 6 12 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 5 13 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 4 14 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 3 15 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 16 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 3 pts 2 Florian Kierner (Aut) Felbermayr Simplon Wels 2 3 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 3 pts 2 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 3 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1

Mountain 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 3 pts 2 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 3 Florian Kierner (Aut) Felbermayr Simplon Wels 1

Mountain 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 12 pts 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 8 3 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 6 4 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 4 5 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 2

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 15:39:28 2 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:00:22 3 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:00:25 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 0:00:30 5 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:04 6 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:01:08 7 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:01:14 8 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 0:02:14 9 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:02:58 10 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:04:49 11 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 12 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom–Rusvelo 13 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:56 14 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:05:40 15 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:05:46 16 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 17 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 0:06:27 18 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:08:53 19 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 0:08:59 20 Davide Rebellin (Ita) Meridiana Kamen Team 21 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:09:03 22 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:10:37 23 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:12:06 24 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:14:39 25 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:16:17 26 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:16:24 27 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 0:16:34 28 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:16:35 29 Kristjan Hocevar (Slo) Slovenia 0:17:01 30 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 0:17:46 31 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:20:50 32 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:21:48 33 Lars Bak Ytting (Den) Dimension Data 0:22:14 34 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:22:49 35 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:25:20 36 Andi Bajc (Slo) Felbermayr Simplon Wels 0:26:08 37 Tomá_ Kalojiros (Cze) AC Sparat Raha 0:26:30 38 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:26:31 39 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:27:13 40 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 41 Nikolai Cherkasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:28:17 42 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:28:43 43 _iga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:30:00 44 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 0:30:27 45 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:32:28 46 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:33:11 47 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:35:03 48 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:36:53 49 Alja_ Prah (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:38:05 50 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:38:43 51 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:38:55 52 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:40:06 53 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:40:08 54 Alja_ Jarc (Slo) Adria Mobil 0:40:28 55 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:40:38 56 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 57 Matteo Spreafico (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:42:33 58 Dion Smith (NZl) Mitchelton-Scott 0:43:04 59 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:44:36 60 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 0:44:39 61 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 0:44:43 62 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:44:59 63 David Per (Slo) Adria Mobil 0:45:11 64 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 0:46:00 65 Matic Veber (Slo) Slovenia 0:46:22 66 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:47:17 67 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 0:47:32 68 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:48:04 69 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:48:06 70 Jan Stohr (Cze) AC Sparat Raha 0:48:22 71 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:48:48 72 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:48:53 73 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:49:01 74 Josip Rumac (Cro) Androni Giocattoli-Sidermec 0:49:12 75 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:49:16 76 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:49:30 77 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:50:19 78 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:50:24 79 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 0:50:55 80 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 0:51:31 81 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:52:23 82 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:52:51 83 Igor Boev (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:52:53 84 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:53:25 85 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:53:34 86 Franti_ek Honsa (Cze) AC Sparat Raha 0:54:03 87 Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe 0:54:20 88 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:54:46 89 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:54:52 90 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:55:03 91 Rok Korosec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:55:51 92 Mamyr Stash (Rus) Gazprom–Rusvelo 0:56:00 93 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 94 Luka Cotar (Slo) Slovenia 95 Ga_per Katrasnik (Slo) Adria Mobil 96 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:56:05 97 Luka Lakota (Slo) Slovenia 0:56:31 98 Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe 0:56:50 99 Przemys_aw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM 0:57:11 100 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:57:21 101 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:58:03 102 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 103 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 104 Timothy Guy (Aus) Ljubljana Gusto Santic 0:58:10 105 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 0:58:12 106 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:58:19 107 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 108 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:58:54 109 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 0:59:09 110 Laurent Evrard (Bel) Meridiana Kamen Team 0:59:26 111 Florian Kierner (Aut) Felbermayr Simplon Wels 1:00:10 112 _iga Horvat (Slo) Adria Mobil 1:04:15

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 62 pts 2 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 60 3 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 55 4 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 54 5 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 44 6 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 38 7 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 34 8 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 26 9 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 25 10 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 24 11 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 20 12 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 18 13 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 17 14 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 16 15 Rok Korosec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 15 16 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 15 17 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 14 18 Jay Mc Carthy (Aus) Bora-Hansgrohe 10 19 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 10 20 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 9 21 David Per (Slo) Adria Mobil 9 22 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 9 23 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 8 24 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 8 25 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 8 26 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 7 27 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 6 28 Umberto Marengo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 6 29 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 6 30 Alja_ Jarc (Slo) Adria Mobil 5 31 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 5 32 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 4 33 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4 34 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 4 35 Andi Bajc (Slo) Felbermayr Simplon Wels 3 36 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 2 37 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 1 38 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1 39 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Aleksandr Vlasov (Rus) Gazprom–Rusvelo 24 pts 2 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Santic 14 3 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 14 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10 5 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 5 6 Matteo Montaguti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 7 Giovanni Visconti (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 4 8 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 4 9 Alja_ Jarc (Slo) Adria Mobil 3 10 Rok Korosec (Slo) Ljubljana Gusto Santic 3 11 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Santic 3 12 Florian Kierner (Aut) Felbermayr Simplon Wels 3 13 David Per (Slo) Adria Mobil 2 14 Fabien Schmidt (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 15:39:58 2 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 0:08:29 3 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:16:05 4 Kristjan Hocevar (Slo) Slovenia 0:16:31 5 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:22:19 6 Alja_ Prah (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:37:35 7 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Santic 0:38:13 8 Alja_ Jarc (Slo) Adria Mobil 0:39:58 9 Franti_ek Honsa (Cze) AC Sparat Raha 0:53:33 10 Imerio Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:54:22 11 Luka Lakota (Slo) Slovenia 0:56:01 12 Florian Kierner (Aut) Felbermayr Simplon Wels 0:59:40 13 _iga Horvat (Slo) Adria Mobil 1:03:45