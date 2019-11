Image 1 of 34 Tim Wellens celebrates his victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 34 Tim Wellens (Lotto Soudal) in red (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 34 Tim Wellens on podium duties (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 34 Fernando Gaviria leads the points classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 34 Nico Roche leads the mountains classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 34 Julian Alaphilippe leads the youth classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 34 Nico Roche makes an early attack on the climb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 34 Roche is reeled in (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 34 Tim Wellens on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 34 Quick-Step Floors' Alaphilippe and Gaviria on the podium in their respective jerseys (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 34 Nongla is declared a scenic spot for a reason (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 34 The peloton in full swing as it prepares for the final climb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 34 Team Sky lead the bunch on the approach to the climb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 34 Victor Campenaerts goes for a solo effort (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 34 Max Richeze has a go off the front (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 34 All smiles for Mikel Landa on the front (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 34 Ben Hermans speaks to the Belgian press (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 34 Jesus Herrada takes a breather after the explosive effort (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 34 Tim Wellens on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 34 Tim Wellens in the leader's jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 34 The riders on the start line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 34 Tim Wellens sits up and enjoys it (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 34 Bauke Mollema finishes in second place (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 34 Nico Roche takes third place (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 34 Hermans and Alaphilippe cross the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 34 The pain is etched on the face of Alaphilippe at the top of the climb (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 34 Wout Poels could only manage sixth (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 34 Tim Wellens raises his arms in celebration (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 34 Tim Wellens celebrates a fine win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 34 Tim Wellens makes his final burst for the line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 34 Wellens celebrates with his teammates (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 34 Julian Alaphilippe crosses in fourth (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 34 Nico Roche (BMC) in third (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 34 Second place for Bauke Mollema (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

A well timed and executed attack from Tim Wellens (Lotto Soudal) inside the final few hundred metres of stage 4 at the Tour of Guangxi landed the Belgian the win and the overall lead. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) trailed home on the same time, with BMC’s Nico Roche third at four seconds.

The explosive climb witnessed the first shake up of the general classification and major time gaps emerge after the opening three stages were all won by sprinter Fernando Gaviria. The Colombian was unable to hold the pace, with Quick-Step Floors teammate Julian Alaphilippe taking over team leadership and riding to fourth place on the stage. Ben Hermans (BMC) rounded out the top five.





How it unfolded

After a stage finish and city circuit the following day, the Tour of Guangxi waved goodbye to Nanning on the morning of stage 4. Tour de France green jersey winner Michael Matthews was a DNS, due to sickness, as the peloton rolled out for the queen stage of the race to Nongla scenic resort.





Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 3:23:18 2 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 3 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:04 4 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:06 5 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 6 Wout Poels (Ned) Team Sky 0:00:12 7 Matej Mohoric (Slo) Team UAE Abu Dhabi 8 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:00:17 9 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:00:20 10 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:00:22 11 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:25 12 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:29 13 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 14 Valerio Conti (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:00:32 15 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 16 Mikel Landa (Spa) Team Sky 17 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:00:34 18 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 19 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:46 20 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:00:48 21 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:00:53 22 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:00:57 23 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:05 24 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 25 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 26 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 27 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 28 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:01:17 29 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:01:25 30 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:27 31 Nuno Bico (Por) Movistar Team 32 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 33 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:01:38 34 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 35 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 36 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 37 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:02:08 38 Matteo Bono (Ita) Team UAE Abu Dhabi 39 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:02:32 40 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:02:35 41 Leopold Konig (Cze) Bora-Hansgrohe 0:02:49 42 Nicolas Dougall (RSa) Dimension Data 0:03:08 43 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:11 44 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 45 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:03:20 46 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 47 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:03:31 48 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 49 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 50 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:34 51 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:37 52 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 53 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:40 54 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:03:41 55 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:03:48 56 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:03:52 57 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 58 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:04:07 59 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 60 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:04:18 61 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:05:06 62 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 63 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 64 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 65 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 66 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 67 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 68 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 69 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 70 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 71 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 72 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 73 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 74 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 75 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 76 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 77 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 78 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 79 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 80 Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe 81 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:06:02 82 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 0:06:15 83 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 84 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:55 85 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 86 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 87 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:07:30 88 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:07:39 89 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:07:41 90 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 0:07:46 91 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:08:21 92 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 93 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 94 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:32 95 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 96 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:08:46 97 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 0:09:05 98 Gijs Van Hoeck (Bel) Team LottNl-Jumbo 99 Miguel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 100 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 101 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 102 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 103 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 104 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 105 Kristijan Durasek (Cro) Team UAE Abu Dhabi 106 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 107 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:09:14 108 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:09:19 109 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:09:28 110 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:09:56 111 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:10:10 112 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 113 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:10:20 114 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:10:27 115 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:12:13 116 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:12:33 117 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:13:09 118 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:13:17 DNF Federico Zurlo (Ita) Team UAE Abu Dhabi DNF Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb DNF Michael Matthews (Aus) Team Sunweb

General Classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 12:09:00 2 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:04 3 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 0:00:09 4 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:13 5 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 0:00:16 6 Matej Mohoric (Slo) Team UAE Abu Dhabi 0:00:22 7 Wout Poels (Ned) Team Sky 8 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:27 9 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 10 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:00:29 11 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:00:30 12 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:35 13 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:00:38 14 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:39 15 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 16 Valerio Conti (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:00:42 17 Mikel Landa (Spa) Team Sky 18 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:00:44 19 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 0:00:53 20 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:00:58 21 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 0:01:03 22 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:01:07 23 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:15 24 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 25 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 26 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 27 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:01:27 28 Nuno Bico (Por) Movistar Team 0:01:35 29 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 30 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:37 31 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 32 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 0:01:48 33 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 34 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:02:15 35 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:18 36 Matteo Bono (Ita) Team UAE Abu Dhabi 37 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:02:39 38 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:02:42 39 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:02:45 40 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 41 Leopold Konig (Cze) Bora-Hansgrohe 0:02:59 42 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:15 43 Nicolas Dougall (RSa) Dimension Data 0:03:16 44 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:03:30 45 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:37 46 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:38 47 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:03:47 48 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 49 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:50 50 Oliviero Troia (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:03:51 51 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 0:03:53 52 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:03:58 53 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:03:59 54 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi 0:04:02 55 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 56 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:04:17 57 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:04:18 58 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 0:04:28 59 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:04:46 60 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 0:05:05 61 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 0:05:12 62 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 0:05:16 63 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 64 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 65 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 66 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 67 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 68 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 69 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 70 Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe 71 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 72 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 73 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 74 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:06:21 75 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:06:30 76 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:06:37 77 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:07:00 78 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:02 79 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:07:03 80 Jon Irisarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:05 81 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 0:07:19 82 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:07:29 83 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:07:51 84 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:08:15 85 Roger Kluge (Ger) Orica-Scott 0:08:18 86 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:08:31 87 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 88 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:42 89 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 90 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:08:50 91 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:09:12 92 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 0:09:15 93 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 94 Miguel Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 95 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 96 Kristijan Durasek (Cro) Team UAE Abu Dhabi 97 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 98 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 99 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:09:25 100 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:09:48 101 Gijs Van Hoeck (Bel) Team LottNl-Jumbo 0:10:02 102 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:10:20 103 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:10:21 104 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 0:10:24 105 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:10:59 106 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:11:22 107 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:11:33 108 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:11:56 109 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:12:09 110 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 0:12:19 111 Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin 0:12:25 112 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:12:43 113 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 0:13:13 114 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:13:19 115 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 0:13:27 116 Martin Velits (Svk) Quick-Step Floors 0:13:54 117 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:14:31 118 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:17:34

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 45 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 34 3 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 27 4 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 20 5 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 15 6 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 13 7 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 13 8 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 9 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 12 10 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 11 11 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 12 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 10 13 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 10 14 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 8 15 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 8 16 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 8 17 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 8 18 Andrea Guardini (Ita) Team UAE Abu Dhabi 8 19 Andrey Grivko (Ukr) Astana Pro Team 8 20 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 8 21 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 7 22 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 7 23 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 6 24 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 6 25 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 26 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 6 27 Wout Poels (Ned) Team Sky 5 28 Matej Mohoric (Slo) Team UAE Abu Dhabi 4 29 Nuno Bico (Por) Movistar Team 4 30 Nicolas Dougall (RSa) Dimension Data 4 31 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 4 32 Danny Van Poppel (Ned) Team Sky 4 33 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 4 34 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 3 35 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 3 36 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 2 37 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 1 38 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 1

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 20 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 18 3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 15 4 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 5 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 9 6 Jonathan Lastra (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 9 7 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 7 8 Nuno Bico (Por) Movistar Team 7 9 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 10 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 6 11 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 4 12 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 4 13 Nicolas Dougall (RSa) Dimension Data 3 14 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 3 15 Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida 2 16 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 1 17 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNl-Jumbo 1