Image 1 of 41 Fernando Gaviria wins stage 1 at the tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 41 Jonathan Lastra and Remi Cavagna escape late in the race during stage 1 at Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 41 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 41 Jonathan Lastra and Remi Cavagna escape late in the race during stage 1 at Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 41 Artwork along the route during stage 1 at Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 41 Daniel Oss provides some alternative transportation for a spectator at Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 41 Silvan Dillier in the breakaway at Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 41 Andrei Grivko in the breakaway during stage 1 at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 41 The peloton in action at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 41 Jonathan Dibben at the team car (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 41 Scenery along the route of stage 1 at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 41 The breakaway in action during stage 1 at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 41 Christopher Juul Jensen pulls for Orica-Scott during stage 1 at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 41 Martin Velits will retire after the 2017 season (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 41 Fernando Gaviria and Remi Cavagna on the podium after stage 1 at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 41 Remi Cavagna and Jonathan Lastra on the attack during stage 1 at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 41 Remi Cavagna on the attack during stage 1 at the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 41 The break pushed hard under the sun (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 41 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 41 Fernando Gaviria in the race leader's red jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 41 Fernando Gaviria also took the best young rider white jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 41 Remi Cavagna (Quick-Step Floors) took the green jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 41 Remi Cavagna and Fernando Gaviria gave Quick-Step Floors another good day out (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 41 Silvan Dillier (BMC) efforts in the break earned him the sprints jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 41 Remi Cavagna (Quick-Step Floors) leads the break (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 41 Remi Cavagna (Quick-Step Floors) went solo in the finale (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 41 Fernando Gaviria wins stage 1 of the Tour of Guangxi (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 41 The peloton heads back to Beihai City (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 41 The red flags were flying in Beihai City (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 41 UAE Team Emirates protects Andrea Guardini (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 41 The Tour of Guanxi peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 41 The break of the day (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 41 Janez Brajkovic (Bahrain-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 41 Quick-Step Floors protected Gaviria for the sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 41 Bauke Mollema (Trek-Segafredo) (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 41 The stage 1 circuit in Beihai City sparked some fast racing (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 41 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) was fastest in the hectic sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 41 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) celebrates his victory (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 41 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) won stage 1 of the Tour of Guangxi (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 41 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) in the Tour of Guangxi leader jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 41 Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) (Image credit: Bettini Photo)

Although Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) was delayed by visa issues on the way to China, the Colombian sprinter was quickly at full flight on Thursday, sprinting to victory on the opening stage of the Tour of Guangxi.

The 23-year-old will enter the history books as the both the first stage winner and race leader of the new WorldTour event and start stage 2 wearing the leader’s red jersey.

Gaviria was the dominant sprinter at the Giro d’Italia in May and he showed a clean pair of heels in dispatching LottoNL-Jumbo’s Dylan Groenewegen and Pascal Ackerman of Bora for win number 11 of his long 2017 season.

On the flat and fast finish after 107km on a city circuit, Gaviria hit out on the left hand of the road and had time to straight and raise his arms to celebrate the 53rd win for Quick-Step-Floors in 2017. He leads the race by one second over Silvan Dillier (BMC), who took bonus seconds while in the break of the day. Friday’s second stage is from Qinzhou to Nanning and is also expected to be dominated by the sprinters.

The win looked easy only on television but it was hard race: a short stage, fast and at the end one of the craziest sprints. It’s one of the fastest sprints I’ve ever done. I’m delighted to take a win in the last race of the year, which is the Tour of Guangxi,” Gaviria said.

How it unfolded

1101 days on from the final stage of the Tour of Beijing in 2014, WorldTour racing returned to China for stage 1 of the Tour of Guangxi.

With warm weather and enthusiastic fans cheering on the 122-rider strong peloton, racing commended on the shores of Beibu Gulf for two laps of Beihai City.

An escape group of Andriy Grivko (Astana), Silvan Dillier (BMC Racing), Nicholas Dougall (Dimension Data) and Remi Cavagna (Quick-Step Floors) formed in the early stages of the day. The peloton was content to let it go with Orica-Scott, Cannondale-Drapac, Bahrain-Merida and LottoNL-Jumbo patrolling affairs at the head of the peloton.

The quartet was never given more than half a minute, with the peloton strung out on the wide-open but windy roads of Beihai City. With the first jerseys of the race up for grabs from the breakaway, Dillier was aggressive in winning the intermediate sprint points for the points jersey lead. Cavagna meanwhile secured the mountains jersey.

In the flat wide and open finale, the responsibility for the chase of the breakaway was taken up by Orica-Scott and Cannondale-Drapac who moved into front position of the bunch.

Cavagna made a bid for glory but it was exhausted when solo chaser Jonathan Lastra of Caja Rural bridged with 13km to race. Behind, a crash brought down Ryan Gibbons, Jay Thompson and Valerio Conti as the sprint finale loomed.

In the set up for the finish, the duo was reeled in before the sprint trains organised jostled for position. In the battle for the line, Gaviria was a class above and will surely be the man to beat in the other sprint stages.



Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 2:20:01 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 4 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 5 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 6 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 7 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 8 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 9 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 10 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 11 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 12 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 13 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 14 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 15 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Quick-Step Floors 16 Michael Mørkøv (Den) Katusha-Alpecin 17 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 18 Nuno Bico (Por) Movistar Team 19 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 20 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 21 Magnus Cort (Den) Orica-Scott 22 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 23 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 24 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 25 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 26 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 27 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 28 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 29 Miguel Ángel Benito Diez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 30 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 31 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 32 Wout Poels (Ned) Team Sky 33 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 34 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 35 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 36 Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe 37 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 38 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 39 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 40 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL-Jumbo 41 Leopold König (Cze) Bora-Hansgrohe 42 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 43 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 44 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 45 Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo 46 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 47 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 48 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 49 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 50 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 51 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 52 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 53 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 54 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 55 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 56 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 57 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 58 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 59 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 60 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 61 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 62 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 63 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 64 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 65 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNL-Jumbo 66 Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky 67 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 68 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 69 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 70 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 71 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 72 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 73 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 74 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 75 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 76 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 77 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 78 Lars Boom (Ned) Team LottoNL-Jumbo 79 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 80 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 81 Jon Ander Insausti (Spa) Bahrain-Merida 82 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 83 Alex Aranburu (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 84 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 85 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Soudal 86 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 87 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 88 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 89 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 90 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 91 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 92 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 93 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 94 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 95 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 96 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 97 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 98 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 99 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 100 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 101 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 102 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha-Alpecin 103 Robert Power (Aus) Orica-Scott 0:00:18 104 Robert Wagner (Ger) Team LottoNL-Jumbo 0:00:28 105 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:30 106 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:00:32 107 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:35 108 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNL-Jumbo 0:00:37 109 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 110 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:00:45 111 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 112 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:00:51 113 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 114 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 115 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:01:05 116 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:01:35 117 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:01:44 118 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 119 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 120 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:01:52 121 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:03:34 122 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Team Sky 0:07:29

Sprint 1 - GaoDe Bridge - 23.9 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 pts 2 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 4 3 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2

Sprint 2 - Beach Park - 53.4 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 pts 2 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 4 3 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 2

Sprint 3 - GaoDe Bridge - 77.9 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 pts 2 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 4 3 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 2

Points - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 15 pts 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 10 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 8 4 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 7 5 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 6 6 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 5 7 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 4 8 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 3 9 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 2 10 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 1

KOM 1 - Guantou Hill - 40.2 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 pts 2 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 3 3 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 1

KOM 2 - Guantou Hill - 94.2 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 6 pts 2 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 3 Dylan van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 2:20:01 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 4 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 5 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 6 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 7 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 8 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 9 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 10 Nuno Bico (Por) Movistar Team 11 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 12 Magnus Cort (Den) Orica-Scott 13 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 14 Miguel Ángel Benito Diez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 15 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 16 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 17 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 18 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 19 Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo 20 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 21 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 22 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 23 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 24 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 25 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 26 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 27 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 28 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNL-Jumbo 29 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 30 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 31 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 32 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 33 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 34 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 35 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 36 Jon Ander Insausti (Spa) Bahrain-Merida 37 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 38 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 39 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 40 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 41 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 42 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:30 43 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:00:32 44 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:00:51 45 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:01:44 46 Dylan van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 47 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:01:52

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 UAE Team Emirates 7:00:03 2 Katusha - Alpecin 3 Team Sky 4 Quick Step Floors 5 Team Sunweb 6 Trek - Segafredo 7 Bora - Hansgrohe 8 Lotto - Soudal 9 Team LottoNL - Jumbo 10 Astana 11 Bahrain - Merida 12 BMC Racing Team 13 Dimension Data 14 Nippo - Vini Fantini 15 Caja Rural - Seguros RGA 16 Movistar Team 17 Orica - Scott 18 Cannondale - Drapac 0:00:37

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 2:19:51 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:01 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:00:04 4 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:06 5 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 6 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:00:07 7 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 0:00:08 8 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:00:10 9 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 10 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 11 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 12 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 13 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 14 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 15 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 16 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 17 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 18 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 19 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Quick-Step Floors 20 Michael Mørkøv (Den) Katusha-Alpecin 21 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 22 Nuno Bico (Por) Movistar Team 23 Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin 24 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 25 Magnus Cort (Den) Orica-Scott 26 Lukasz Wisniowski (Pol) Team Sky 27 Kazushige Kuboki (Jpn) Nippo - Vini Fantini 28 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 29 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 30 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 31 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 32 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 33 Miguel Ángel Benito Diez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 34 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 35 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 36 Wout Poels (Ned) Team Sky 37 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 38 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 39 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 40 Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe 41 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 42 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNL-Jumbo 43 Leopold König (Cze) Bora-Hansgrohe 44 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 45 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 46 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 47 Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo 48 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 49 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 50 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 51 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida 52 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 53 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 54 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 55 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 56 Riccardo Stacchiotti (Ita) Nippo - Vini Fantini 57 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 58 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 59 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 60 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 61 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 62 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 63 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 64 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 65 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 66 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNL-Jumbo 67 Mikel Landa Meana (Spa) Team Sky 68 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 69 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 70 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 71 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 72 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 73 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 74 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 75 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 76 Andrey Amador Bikkazakova (Crc) Movistar Team 77 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 78 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 79 Lars Boom (Ned) Team LottoNL-Jumbo 80 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 81 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 82 Jon Ander Insausti (Spa) Bahrain-Merida 83 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 84 Alex Aranburu (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 85 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 86 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto Soudal 87 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 88 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 89 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 90 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 91 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 92 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 93 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 94 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 95 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 96 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 97 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 98 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 99 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 100 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 101 Masakazu Ito (Jpn) Nippo - Vini Fantini 102 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha-Alpecin 103 Robert Power (Aus) Orica-Scott 0:00:28 104 Robert Wagner (Ger) Team LottoNL-Jumbo 0:00:38 105 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:40 106 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:00:42 107 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:45 108 Victor Campenaerts (Bel) Team LottoNL-Jumbo 0:00:47 109 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 110 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:00:55 111 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 112 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:01:01 113 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 114 Kohei Uchima (Jpn) Nippo - Vini Fantini 115 William Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 0:01:15 116 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 0:01:45 117 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:01:54 118 Dylan van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 119 Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Drapac 120 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:02:02 121 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:03:44 122 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Team Sky 0:07:39

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 18 pts 2 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 15 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 10 4 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 8 5 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 8 6 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 7 7 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 6 8 Wouter Wippert (Ned) Cannondale-Drapac 6 9 Andrea Guardini (Ita) UAE Team Emirates 5 10 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 4 11 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 4 12 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 3 13 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 2 14 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 7 pts 2 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 3 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 3 4 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 5 Dylan van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 2:19:51 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo 0:00:04 3 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:06 4 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:00:07 5 Nicholas Dougall (RSA) Dimension Data 0:00:08 6 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 0:00:10 7 Danny van Poppel (Ned) Team Sky 8 Dylan Page (Swi) Caja Rural-Seguros RGA 9 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 10 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 11 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 12 Nuno Bico (Por) Movistar Team 13 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 14 Magnus Cort (Den) Orica-Scott 15 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 16 Miguel Ángel Benito Diez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 17 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 18 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 19 Nicolas Marini (Ita) Nippo - Vini Fantini 20 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 21 Daan Olivier (Ned) Team LottoNL-Jumbo 22 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 23 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 24 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 25 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 26 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 27 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Hansgrohe 28 Jack Haig (Aus) Orica-Scott 29 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNL-Jumbo 30 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 31 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 32 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 33 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 34 Niccolò Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 35 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 36 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 37 Jon Ander Insausti (Spa) Bahrain-Merida 38 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 39 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 40 Louis Vervaeke (Bel) Lotto Soudal 41 Marko Kump (Slo) UAE Team Emirates 42 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:00:40 43 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:00:42 44 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:01:01 45 Lawson Craddock (USA) Cannondale-Drapac 0:01:54 46 Dylan van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 47 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:02:02