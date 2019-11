In a fantastic finish, Malaysian cyclist Sharin Amir moved into the yellow jersey after winning stage 3 at the Tour of Timor in a time of 3:24:32. Amir also took the lead in the King of the Mountains Classification. It was Amir's first stage win after four consecutive tours.

Amir snatched a slim lead from Australia’s Jarrod Hughes to take the yellow jersey after a brutal stage that wound through 78 kilometres of mountainous terrain in the Timor-Leste region of Oekussi.

It was a dramatic race for the Malaysian who was part of a breakaway lead with Australia’s Ashley Hayat, but Amir took the lead after Hayat crashed into a spectator about 12 kilometres from the finish.

"I actually wanted Ashley to win because he helped me out on the KOMs but he crashed and came in at 4th place," said Amir.

"Today I actually targeted the KOM jersey. I was second in the first KOM and also second in the second KOM. The target was the KOM but I didn’t think I was going to win!" said Amir.

Second place was taken by Australian Nick Morgan with the time of 3:28:16. Fellow Australian Phillip Orr came in fast behind him with a time of 3:28:26.

The first woman to cross the finish line was Australia’s Lisa Jacobs with the time of 3:49:05, one second faster than the women’s 2011 defending champion Peta Mullens who crossed at 3:49:06.

The first local rider to cross the line was Orlando da Costa with the time of 3:49:08. He is the younger brother of Timor-Leste’s national rider Jacinto da Costa.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Shahrin Amir 3:24:32 2 Nick Morgan 0:03:44 3 Phillip Orr 0:03:47 4 Jarrod Hughes 0:03:48 5 Peter Kutschera 6 Ashley Hayat 0:03:49 7 Adam Cobain 0:10:24 8 Jarrod Moroni 0:10:25 9 Mohd Razif Mohd Salleh 0:13:00 10 Tom Behrens 0:19:48 11 John Groves 0:24:32 12 Lisa Jacobs 0:24:33 13 Peta Mullens 14 Norshahriel Haizat Ahmad 0:24:35 15 Orlando Da Costa 0:24:36 16 Jose Almeida Araujo 0:29:18 17 Antonio Almeida Pereira 0:30:22 18 Alvin Lim 0:30:43 19 Andrew Rettig 0:32:48 20 Jason Finlay 0:37:08 21 Matthew Moroney 0:40:39 22 Matthew Turner 0:42:04 23 Luke Tennent 0:42:09 24 Jacinto De Jesus Da Costa 0:43:53 25 Peter McUtchen 0:45:10 26 David De Chellis 0:46:56 27 Andrew Goldsworthy 0:47:25 28 Joe Young 0:48:25 29 Andrew Carter 0:49:07 30 Nelson Silva 0:50:23 31 Simon Gatley 0:50:34 32 Tome Soares 0:50:37 33 Masziyaton Mohd Radzi 0:52:51 34 David Lyons 0:53:56 35 Eleanor Patterson 0:53:57 36 Craig Junor 0:54:23 37 Bruno Samuel Efido 0:54:32 38 Michael Klemens 0:54:50 39 Anthony Pyne 0:55:09 40 Martin Browne 0:56:03 41 Marco Quintal 0:58:55 42 Bonifacio Tavares Martins 0:59:14 43 Edgar Ricardo 1:01:33 44 David Green 1:02:18 45 Joaquim Grosso 1:02:54 46 Luis Abrantes 1:03:07 47 Tony Kuipers 1:05:08 48 Feliciano De Araujo 1:07:31 49 David Dennis 1:08:40 50 Bruce Goodspeed 1:08:58 51 Albano Fernandes 1:09:01 52 Laurent De Schoutheete 1:14:08 53 Januario Freitas Belo 1:14:23 54 Peter Waldron 1:15:13 55 Emmett Karstrom 1:19:43 56 Pete Talbot 1:19:53 57 Chris Jarvis 1:19:56 58 Nuno Eduardo De Oliveira 1:20:03 59 Leandro Soares 1:20:53 60 Rowena Eastick 1:21:07 61 Brynley Abad 1:23:38 62 Stuart Young 1:25:11 63 Jeff Prime 1:25:34 64 Simon Whitehead 1:27:20 65 Xavier Casimiro 1:27:22 66 James Fordyce 1:28:06 67 James Hardman 1:28:08 68 Jason Pyne 1:29:11 69 Ian Kruger 1:30:22 70 Richard Bradbury 1:31:39 71 Nathan Dalton 1:31:41 72 Bettina Terry 1:31:46 73 Tito Baptista Carvalho 1:33:07 74 James Scott 1:35:44 75 Elizabeth Hone 1:36:36 76 Peter Jeffery 1:38:11 77 Zeshi Fisher 1:39:53 78 Manuel Carvalho Da Silva 1:39:54 79 Christian Patouraux 1:41:37 80 Susan Marx 1:41:42 81 Wayne Chapman 1:42:39 82 Carlos Da Silva Godinho 1:43:21 83 Sisto Monteiro 1:43:29 84 Francelina Marques Cabral 1:43:34 85 Abe Yoga 1:43:36 86 Gareth Williams 1:45:28 87 Cameron Reid 1:47:38 88 Arullan Naidoo 1:47:39 89 Pedro Figueiredo 1:48:19 90 Nicole Hahn 1:48:26 91 Gina Ricardo 1:51:37 92 Paul Tyndalebiscoe 1:51:39 93 Patrick Mahony 1:53:08 94 Duncan Thomas 1:53:59 95 Ramang Kristian 1:54:30 96 Robert Schmucker 1:54:41 97 Bevan Rowe 1:57:30 98 Tony Marker 1:58:23 99 Agostinho Bosco Martins 1:59:04 100 Camilio Quelo Colo 1:59:05 101 Joao Borges 2:00:56 102 Vitor Russo 2:00:57 103 Simon Dyer 2:02:53 104 Shaun Metcalf 2:03:33 105 John Da Costa 2:05:02 106 Nikola Pejic 2:05:24 107 Monique Eliseo 2:05:30 108 Eli Hefter 2:08:28 109 Vanessa Ana Silva Reis 2:08:31 110 Pedro Miguel Pinto Patricio 2:08:32 111 Greg Strahan 2:09:08 112 Andrew Clarke 2:09:09 113 Joao Barros De Jesus 2:10:09 114 Paulo Pereira 2:11:46 115 Igor Fuentes 2:11:47 116 Kenneth Koh 2:12:24 117 Leonard Kary 2:15:58 118 Mateus Quelo Colo 2:21:39 119 Afriano Lopo Nono 2:21:41 120 Richard Vernon 2:22:18 121 John Roberts 2:22:45 122 Kimiko Holder 2:22:48 123 Todd Wassel 2:24:33 124 Steve Malloch 2:25:43 125 Jane Hutchinson 2:26:33 126 Chris Hanson 2:27:45 127 David Mayne 2:27:51 128 Abel Bosco Martins 2:29:35 129 Helge Suhr 2:29:38 130 Christopher Snell 2:30:13 131 Helen Salvestrin 2:30:15 132 Alain Bijoux 2:30:17 133 Mick Creati 2:30:55 134 Jodie Hahn 2:30:57 135 Kathryn Sinclair 2:32:01 136 Martin Canter 2:34:09 137 Alexander Coe 2:34:31 138 Domingos Ornai Pereira 2:36:05 139 Eric Brandenburg 2:36:56 140 Joanico Lopes 2:39:10 141 Joao Matos 2:42:19 142 Carlos Alberto Lopes 2:42:35 143 Karen Wilson 2:43:24 144 Petra Wisse 2:49:46 145 Martin Hanssen 2:52:44 146 Phil Wilson 2:54:14 147 Aderito Rosario Soares 2:54:16 148 Brendan Gibson 2:56:22 149 Zito Baptista Da Costa 2:57:12 150 Mark Korsten 2:59:47 151 Russell Noble 3:00:43 152 Les O’Brien 3:02:31 153 Manuel Teixeira 3:03:08 154 Hamish Moffatt 3:03:28 155 Filomena De Araujo Magno 3:03:34 156 Aoyagi Yu 3:04:18 157 Graham Goodwin 3:09:52 158 Colin Smith 3:12:20 159 David Craven 3:14:51 160 Carlos Savio 3:18:33 161 Geoff Rowe 3:20:11 162 Anthony Roche 3:23:15 163 Jenny Anderson 3:26:46 164 Domingas Catarina Guterres 3:30:02 165 Leon Brunato 3:30:06 166 Fernando Pereira 3:30:32 167 Fatima Da Costa 3:30:51 168 Daniel O’Brien 3:35:46 169 Staci Hauschild 3:36:21 170 Neil Aldersley 3:37:10 171 Sarah Wongseelashote 3:37:11 172 Eric Kerr 3:38:19 173 Jed Abad 3:41:14 174 Maree Moloney 3:41:44 175 Ian Clare 176 Peter Meyer 177 David Curchin 3:43:01 178 Matt Schofield 3:43:03 179 Cristian Da Costa Dias 180 Mervin Jumawan 3:44:23 181 Barry Collins 3:45:29 182 Tony O’Connor 3:47:33 183 Barbara Maria Rohmann 3:49:50 184 Domingos Bras Ferreir 3:50:23 185 Lester Grovers 3:51:29 186 Kyle Grovers 3:51:30 187 Brendan Bolton 3:51:31 188 Brian Forester 3:52:31 189 Julio Da Costa 3:57:54 190 Michael Andersen 4:04:06 191 Edward Irvine 4:06:19 192 Melanie Olding 4:08:41 193 Craig Sinclair 4:10:09 194 George Paterson 4:14:19 195 Mark Bartlett 4:14:21 196 David Kay 4:14:23 197 Pat Jonklaas 4:15:47 198 Paul Stone 4:16:44 199 Bret Saalwaechter 4:16:47 200 Imaculada Dos Remedios 4:19:00 201 Katherine Dawe 4:23:14 202 Simon Smith 4:23:18 203 David Whitehead 4:24:43 204 Valeria Mathams 4:26:27 205 James Tierney 4:27:53 206 Helen Hanson 4:33:55 207 Petrus Ceunfin 4:55:10 208 Uta Scholz 4:55:11 209 Oktoyandresi Lenamah 4:55:28 210 Angelo Quelo 4:55:30