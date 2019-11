Day 2 of the six-day International Mountain Bike race is historic as it crossed into the Indonesian territory of West Timor for the first time en route to the Timor-Leste enclave of Oekussi 92 kilometres west of the border town Mota Ain.

Most of today’s race followed the coastline through West Timor with the final 20-kilometres traversing through Oekussi to the seaside town of Pante Makasar.

Participating in his second Tour de Timor, Mohd Razif said, "I broke away early at the 30-kilometre mark with two other guys and we were eventually caught by the peloton, but then I broke away again alone and was never caught. Today I targeted a stage win because I’ve never won any stages before in the Tour de Timor.”

Second place was taken by Australian Chris Hanson, with the time of 2:44:24, with fellow Australian Phillip Orr close on his tail with the time of 2:44:29.

Women’s 2011 defending champion Peta Mullens was again the first female rider to cross the line, and came in at fourth place overall with the time of 2:44:38.

Timor-Leste’s national rider Antonio Martens was the first local rider to cross the line for his country with the time of 2:50:35.

Jarrod Hughes maintains the yellow jersey with a seventh place finish after winning stage one.

Full results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mohd Razif Mohd Salleh 2:42:46 2 Chris Hanson 0:01:38 3 Phillip Orr 0:01:41 4 Tom Behrens 0:01:43 5 Peter Kutschera 6 Shahrin Amir 7 Jarrod Hughes 8 Nick Morgan 0:01:44 9 Peta Mullens 0:01:52 10 John Groves 0:07:50 11 Ashley Hayat 12 Adam Cobain 13 Norshahriel Haizat Ahmad 14 Antonio Almeida Pereira 15 Matthew Moroney 0:09:04 16 Marco Quintal 0:09:07 17 Pedro Figueiredo 0:11:32 18 Jarrod Moroni 0:16:17 19 Lisa Jacobs 0:17:02 20 Masziyaton Mohd Radzi 21 Peter McUtchen 0:18:14 22 Joaquim Grosso 23 David Dennis 0:19:34 24 Jason Finlay 0:19:57 25 Nelson Silva 0:21:25 26 Jacinto De Jesus Da Costa 0:22:59 27 Luke Tennent 0:25:58 28 Eleanor Patterson 0:26:06 29 Alan Hainsworth 30 Feliciano De Araujo 0:26:08 31 Laurent De Schoutheete 32 Alvin Lim 33 Chris Jarvis 0:26:10 34 Anthony Pyne 35 Joe Young 0:26:13 36 David Green 37 Jose Almeida Araujo 0:26:44 38 Pete Talbot 0:28:11 39 Andrew Carter 0:28:17 40 Matthew Turner 0:30:11 41 Tome Soares 42 David Lyons 43 Orlando Da Costa 0:33:33 44 Joao Borges 0:34:19 45 Edgar Ricardo 0:34:20 46 Paulo Pereira 0:34:26 47 Nuno Eduardo De Oliveira 0:34:27 48 Luis Abrantes 0:34:29 49 Tony Kuipers 0:34:31 50 Leandro Soares 0:35:26 51 Phil Wilson 0:36:47 52 Brynley Abad 0:36:49 53 Bruce Goodspeed 0:36:50 54 Andrew Goldsworthy 0:36:52 55 Jeff Prime 0:36:53 56 Martin Browne 0:36:55 57 James Hardman 0:36:57 58 Tony Marker 0:36:58 59 Stuart Young 0:37:09 60 Rowena Eastick 0:37:16 61 Andrew Rettig 0:38:34 62 Bevan Rowe 0:38:36 63 Emmett Karstrom 0:39:23 64 James Fordyce 0:39:33 65 Xavier Casimiro 0:41:31 66 Richard Vernon 0:42:21 67 Albano Fernandes 0:42:40 68 David De Chellis 0:43:07 69 Bruno Samuel Efido 0:43:12 70 Vitor Russo 0:43:16 71 Januario Freitas Belo 0:44:02 72 Joao Matos 0:44:23 73 Nathan Dalton 0:44:28 74 Vanessa Ana Silva Reis 0:45:29 75 Pedro Miguel Pinto Patricio 0:45:30 76 James Scott 0:45:32 77 Simon Gatley 0:46:26 78 Richard Bradbury 0:46:27 79 Greg Strahan 0:46:53 80 Andrew Clarke 0:46:54 81 Christopher Snell 0:46:56 82 Sisto Monteiro 0:46:59 83 Manuel Carvalho Da Silva 0:48:12 84 Simon Dyer 0:49:02 85 Shaun Metcalf 0:49:15 86 Francisco Maria Dos Santos 0:49:57 87 Susan Marx 0:50:01 88 Bettina Terry 0:50:03 89 Elizabeth Hone 0:50:17 90 John Da Costa 0:50:33 91 Afriano Lopo Nono 0:50:40 92 Jason Pyne 0:51:42 93 Francelina Marques Cabral 0:51:44 94 Bonifacio Tavares Martins 0:51:47 95 Carlos Alberto Lopes 0:52:48 96 Robert Schmucker 0:53:13 97 Januario Soares 0:54:11 98 Wayne Chapman 0:54:26 99 Simon Whitehead 0:54:42 100 Paul Tyndalebiscoe 0:54:45 101 Michael Klemens 0:54:50 102 Ian Kruger 0:54:53 103 Nicole Hahn 0:55:12 104 Zeshi Fisher 0:55:31 105 Gina Ricardo 0:56:40 106 Mick Creati 0:57:20 107 Manuel Teixeira 1:00:15 108 Igor Fuentes 1:01:08 109 Peter Jeffery 1:02:43 110 Monique Eliseo 1:03:52 111 Jose Luis Fernandes De 1:04:27 112 Christian Patouraux 1:05:14 113 Todd Wassel 1:05:59 114 Ivan Lay 1:06:01 115 Steve Malloch 1:06:30 116 Camilio Quelo Colo 1:06:45 117 Martin Canter 1:07:22 118 Petra Wisse 1:07:25 119 Ramang Kristian 1:07:30 120 Tito Baptista Carvalho 1:07:31 121 Elisario Carvalho R Da Silva 1:08:17 122 Cameron Reid 1:09:06 123 Abe Yoga 1:09:36 124 Aderito Rosario Soares 1:09:38 125 Ezequiel Quintao Da Silva 1:09:41 126 Helge Suhr 1:10:04 127 Mark Korsten 1:10:28 128 Gareth Williams 1:11:58 129 Duncan Thomas 1:12:10 130 Alain Bijoux 1:12:35 131 Jodie Hahn 1:12:38 132 Tony O’Connor 1:12:47 133 Rachel Carter 134 Patrick Mahony 1:13:01 135 Carlos Da Cruz E Silva 1:13:59 136 Brian Forester 1:14:00 137 Jane Hutchinson 1:14:49 138 Eric Kerr 1:15:53 139 Paul Toohey 1:17:00 140 Joao Barros De Jesus 1:17:53 141 Nazario Da Silva Lopes 1:18:19 142 Eric Brandenburg 1:18:26 143 Jacinto R Soares Soares 1:18:40 144 Nick Grieve 1:19:46 145 David Grieve 1:19:48 146 Hamish Moffatt 1:20:04 147 Agostinho Bosco Martins 1:24:17 148 Brendan Gibson 1:24:20 149 Bryan Baker 1:24:21 150 Leonard Kary 1:24:22 151 Edward Irvine 1:24:52 152 Russell Noble 1:25:21 153 Abel Bosco Martins 1:25:29 154 Mateus Quelo Colo 1:26:31 155 Martin Hanssen 1:26:33 156 Joanico Lopes 1:26:46 157 Kathryn Sinclair 1:26:55 158 Manuel Fernandes Guterres 1:26:59 159 Helen Salvestrin 1:28:26 160 David Mayne 1:28:27 161 Karen Wilson 1:30:07 162 Colin Smith 1:30:08 163 Arullan Naidoo 1:30:17 164 Peter Meyer 1:30:23 165 Katherine Dawe 1:34:40 166 Marcos Martins Cachola 1:36:04 167 Elias De Deus 1:36:16 168 Jenny Anderson 1:37:23 169 Craig Sinclair 1:39:19 170 Filomena De Araujo Magno 1:40:26 171 Staci Hauschild 1:42:39 172 Fernando Pereira 1:43:48 173 Carlos Da Silva Godinho 1:45:50 174 Alberto Da Costa 1:46:35 175 Graham Goodwin 1:46:36 176 Zito Baptista Da Costa 1:46:41 177 Mario Correia Belo 1:46:49 178 Domingos Ornai Pereira 1:46:51 179 Kimiko Holder 1:47:12 180 Geoff Rowe 1:47:14 181 John Roberts 1:47:16 182 Laura Liong 1:47:27 183 Kenneth Koh 1:47:28 184 Valeria Mathams 1:50:47 185 Mervin Jumawan 1:53:16 186 Fatima Da Costa 1:54:14 187 Michael Andersen 1:55:48 188 Carlito Soares Da Silva 1:57:52 189 Januariu Fernandes 1:57:54 190 Calisto Varela 1:59:09 191 Nikola Pejic 1:59:19 192 Jed Abad 1:59:20 193 Ee Pin Chang 1:59:34 194 Sarah Wongseelashote 2:01:23 195 Neil Aldersley 2:01:29 196 Simon Smith 2:01:40 197 Emma Whitburn 2:01:43 198 Ian Clare 2:01:56 199 Lester Grovers 2:01:58 200 Kyle Grovers 2:02:00 201 Brendan Bolton 2:02:01 202 Melanie Olding 2:02:02 203 Barry Collins 2:03:03 204 Eli Hefter 2:06:53 205 Antonio Soares 2:08:26 206 John Spooner 2:09:17 207 Aoyagi Yu 2:09:28 208 Peter Waldron 2:09:36 209 Domingas Catarina Guterres 2:10:11 210 Francisco Da Conceicao 2:10:12 211 Pat Jonklaas 2:11:08 212 David Whitehead 2:11:13 213 Mark Bartlett 2:11:15 214 David Kay 2:11:18 215 David Curchin 2:11:20 216 Cristian Da Costa Dias 2:11:35 217 Hieronyme Lay Da Costa 2:11:37 218 Nina Fitzsimons 2:12:15 219 Daphne Sandino Ramirez 2:12:40 220 Bret Saalwaechter 2:13:11 221 Corey Hill 2:13:57 222 Jeff Cane 2:14:14 223 Maree Moloney 2:14:53 224 Denis Horne 2:14:55 225 Vivian Riddell 2:14:56 226 Alexander Coe 2:15:42 227 Julio Da Costa 2:16:59 228 Marcelino Manu 2:17:12 229 Helen Hanson 2:17:55 230 George Paterson 2:19:22 231 Louise Kitchingham 2:19:24 232 James Tierney 2:20:36 233 Apolinario Mendonca 2:22:49 234 Domingos Bras Ferreir 2:23:02 235 Joao Baptista Ferreira 2:25:19 236 Jimmy Lim 2:25:23 237 Paul Stone 2:33:49 238 Matt Schofield 2:33:50 239 David Rae 2:33:51 240 Augusto Lucas Soares 241 Leon Brunato 2:33:57 242 Les O’Brien 2:34:00 243 Barbara Maria Rohmann 2:34:03 244 Juvita Das Dores Da Silva 2:36:13 245 Octavianus Alito Pinto 2:36:15 246 Antonio Armando De Sousa 2:38:44 247 Lisa Rogers 2:39:02 248 David Craven 2:39:04 249 Imaculada Dos Remedios Tani 2:41:17 250 Digby Barrow 2:41:25 251 Andrzej Szefler 2:53:06 252 Carlito Monteiro 2:54:04 253 Hermenegildo De Araujo 2:54:05 254 Carlito Dos Santos Varela 2:59:16 255 Carlos Savio 3:07:33 256 Anthony Roche 3:08:05 257 Liliano Mendonca Mesquita 3:08:25 258 Daniel O’Brien 3:08:47 259 Les Laughlin 3:10:03 260 Dorota Laughlin 3:10:04 261 Rich Gilmore 3:10:06 262 Damiao Da Silva Correia 3:11:48 263 Zeca Da Costa Mouzinho 3:12:12 264 Joao Pereira 3:12:21 265 Agustinho Amaral Gusmao 3:22:13 266 Jon Tippett 3:25:17 267 Stephen Southwood 3:25:21 268 Domingos Ximenes 3:27:51 269 Joao Da Conceicao 3:28:06 270 Titu Da Costa Lay 3:28:51 271 Flavio De Araujo Da Costa 3:29:52 272 Feliciano De Jesus Fernandes 3:30:09 273 Vera Lucia Mendonca 3:32:33 274 Abel Barros 3:33:39 DNF Craig Junor 4:35:49 DNF Uta Scholz DNF Jaidev Vasudevan DNF Jacinto R Soares Da DNF Susantiningsih Szefler DNF Antonio F Monteiro DNF Domingos Freitas Da Silva DNF Angelo Quelo DNF Imaculada Dos Santos Da DNF Lucia Araujo De Jesus DNF Marcelina Barreto DNF Mateus Mendonca Tilman DNF Petrus Ceunfin DNS Muh.Zien Maryono Belo DNS Shane Smith DNS Agostinho Guterres