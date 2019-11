Image 1 of 27 Rohan Dennis (BMC) speeds to the stage win in Tour de Suisse (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 27 Stefan Küng (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 27 Martin Elmiger (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 27 Hugs for Martin Elmiger (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 27 Damiano Caruso, Simon Spilak and Steven Kruijswijk on the final podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 27 Simon Spilak (Katusha-Alpecin) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 27 Simon Spilak (Katusha-Alpecin) with the Tour de Suisse trophy (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 27 Rohan Dennis (BMC) speeds to the time trial victory (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 27 Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 27 Simon Spilak atop the 2017 Tour de Suisse final podium (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 27 Rui Costa (UAE Team Emirates) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 27 Pello Bilbao (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 27 Ion Izagirre (Bahrain-Merida) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 27 Former pro David Loosli now directs the Tour de Suisse (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 27 Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) won the mountains prize (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 27 The final podium in the Tour de Suisse (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 27 Rohan Dennis (BMC) speeds to the time trial victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 27 Simon Spilak (Katusha-Alpecin) with the Tour de Suisse trophy (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 27 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) won the points classification (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 27 Ion Izagirre (Bahrain Merida) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 27 Mathias Frank (AG2R) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 27 Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale) slotted into the top 10 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 27 Steven Kruijswijk (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 27 Rohan Dennis is outstanding in his field (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 27 Rohan Dennis (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 27 Jelle Wallays (Lotto Soudal) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 27 Jack Bauer (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Simon Spilak (Katusha-Alpecin) took the overall victory at the Tour de Suisse as Rohan Dennis book-ended his race with time trial victories. Spilak put in a solid effort on the 28.6km stage 9 time trial to maintain a comfortable lead at the top of the standings.

First race leader Dennis lived up to his moniker of pre-stage favourite by putting in a superb effort to win the stage by 29 seconds over his teammate Stefan Küng. Damiano Caruso gained time on Spilak and gave BMC a podium lock-out but was unable to erase the 52-second gap to take back the yellow jersey from the Slovenian.

“I can’t really pick between the two [victories] I came here with the goal to win both the time trials and get back into the swing of racing. For us, it was a good day with the top three places and second overall for Damiano Caruso. It has been a really good week,” Dennis said after the stage.

“I just switch my brain off and go hard. Obviously, it’s really calculated with what I do on the flats, the climb and the downhills with the power at the same time you just have to not think about the pain and try to go as fast as possible.”

The Tour de Suisse concluded with its longest time trial since 2011 at 28.6 kilometres. Jon Dibben (Team Sky) started proceedings but it was Ryan Mullen that laid down the first true benchmark with his time of 38:29 but the organisers had predicted a much quicker time to be the winning one of the day and so it was.

Dennis blasted through all of the checkpoints in the fastest position and would beat Mullen’s time by almost two minutes, exceeding even the fastest predictions of the organisers. Dennis’ time of 36:30 looked like one that would stand for a long time, if not right to the end.

Dennis had plenty of time to watch his rivals try to match his time but only his teammate Kung could even come close. Yellow jersey wearer Spilak was surprisingly close when he went through the first check at just seven seconds back, but he would fade in the latter stages of his effort.

Spilak went into the stage with a 52-second cushion over Caruso in the overall classification and had to avoid any problems and he was fairly assured of the overall win. Caruso could not overtake Spilak but did more than enough to ensure he kept third-placed Steven Kruijswijk at bay.

Further down the standings, Ion Izagirre (Bahrain-Merida) managed to move from eight in the standings to sixth while Mathias Frank (AG2R La Mondiale) won the Swiss rider classification but slipped down after a disappointing showing over the course.

Both Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) and Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) finished the stage to claim victory in the mountains and points classifications respectively.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:36:31 2 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:00:29 3 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:47 4 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:00:51 5 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 6 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:00:54 7 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:58 8 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:01:00 9 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:01:02 10 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 0:01:04 11 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:01:06 12 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:01:10 13 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:01:13 14 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:01:16 15 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:01:19 16 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:01:22 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:25 18 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:29 19 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 20 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:01:38 21 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:01:41 22 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:01:44 23 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:01:48 24 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:01:57 25 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:01:58 26 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 0:01:59 27 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:02:00 28 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 29 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 0:02:01 30 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 0:02:05 31 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:02:10 32 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:02:11 33 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:02:16 34 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 35 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:02:18 36 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:02:25 37 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 0:02:27 38 Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 0:02:28 39 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:02:29 40 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:02:31 41 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:02:32 42 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:02:33 43 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 0:02:37 44 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 0:02:42 45 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:02:43 46 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:02:44 47 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:02:45 48 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:02:53 49 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:02:54 50 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:02:55 51 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 0:02:57 52 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:02:58 53 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:03:01 54 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 55 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 0:03:02 56 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:03:03 57 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 58 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:03:05 59 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 0:03:06 60 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 61 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:07 62 Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport 0:03:08 63 Arthur Vichot (Fra) FDJ 64 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:03:09 65 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:03:12 66 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 0:03:17 67 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 0:03:20 68 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 0:03:23 69 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:03:25 70 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 71 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 0:03:28 72 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 0:03:30 73 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:03:31 74 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 0:03:37 75 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:03:38 76 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 77 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:03:39 78 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 79 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 80 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:03:40 81 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:03:44 82 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 0:03:47 83 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:03:50 84 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:03:51 85 Sebastian Henao (Col) Team Sky 86 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:03:53 87 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:03:54 88 Kevin Reza (Fra) FDJ 89 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 90 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:03:55 91 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 92 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:03:58 93 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:03:59 94 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:04:02 95 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:04:04 96 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:04:06 97 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:04:08 98 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:04:10 99 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 100 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:12 101 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 0:04:14 102 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:04:16 103 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:04:29 104 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:04:35 105 Cedric Pineau (Fra) FDJ 0:04:37 106 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:04:40 107 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 108 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:41 109 Ben King (USA) Dimension Data 0:04:54 110 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:04:55 111 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:04:56 112 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 113 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 114 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:04 115 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 0:05:11 116 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 0:05:12 117 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:05:13 118 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:05:15 119 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 0:05:16 120 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 121 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:05:17 122 Rob Power (Aus) Orica-Scott 123 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:05:24 124 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:25 125 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:05:31 126 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 0:05:32 127 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:34 128 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:05:39 129 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 130 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 0:05:50 131 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 0:06:01 132 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:06:05 133 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 0:06:07 134 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 135 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:06:30 136 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:07:01 137 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:07:04 138 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:07:09 139 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:07:19 140 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:08:01 OTL Sondre Holst Enger (Nor) AG2R La Mondiale DNF Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal DNF Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors DNF Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 10 pts 2 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 8 3 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 6 4 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 4 5 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 1:50:46 2 Movistar Team 0:02:42 3 AG2R La Mondiale 0:03:22 4 UAE Team Emirates 0:03:41 5 Team Sunweb 0:03:46 6 Team Sky 0:04:10 7 Cannondale-Drapac 0:04:29 8 Bahrain-Merida 0:04:45 9 Katusha-Alpecin 0:05:01 10 Team LottoNl-Jumbo 0:05:42 11 Direct Energie 0:06:00 12 Bora-Hansgrohe 0:06:28 13 FDJ 0:06:55 14 Orica-Scott 0:07:03 15 Quick-Step Floors 0:07:09 16 Dimension Data 0:07:14 17 Roompot - Nederlandse Loterij 18 Aqua Blue Sport 0:07:22 19 Lotto Soudal 0:07:33 20 Trek-Segafredo 0:08:06 21 Astana Pro Team 0:08:32 22 CCC Sprandi Polkowice 0:10:33

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 28:37:11 2 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:48 3 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:08 4 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:02:37 5 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:03:09 6 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 0:03:51 7 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:04:00 8 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:04:14 9 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 0:04:47 10 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:05:30 11 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:07:03 12 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:07:32 13 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:09:02 14 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:09:53 15 Merhawi Kudus (Eri) Dimension Data 0:11:53 16 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 0:14:22 17 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:15:04 18 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:16:11 19 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 0:17:28 20 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:18:30 21 Odd Christian Eiking (Nor) FDJ 0:19:10 22 Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:20:07 23 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:20:12 24 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida 0:23:46 25 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:26:14 26 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 0:26:23 27 Daan Olivier (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:26:43 28 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:29:39 29 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:33:35 30 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:34:39 31 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:34:41 32 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 0:35:54 33 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:38:30 34 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:38:49 35 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:39:37 36 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:39:51 37 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:40:46 38 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:42:17 39 Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 0:43:35 40 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:44:13 41 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 0:45:12 42 Arthur Vichot (Fra) FDJ 0:45:39 43 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:45:59 44 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 0:47:49 45 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 0:48:00 46 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:48:14 47 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:49:16 48 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:50:43 49 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:51:04 50 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:51:42 51 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:54:16 52 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:54:37 53 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:55:41 54 Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo 0:55:48 55 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 0:56:39 56 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:56:49 57 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:57:37 58 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:57:46 59 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:57:58 60 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 1:01:51 61 Philip Deignan (Irl) Team Sky 1:01:53 62 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 1:02:08 63 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 1:05:15 64 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 1:05:27 65 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 1:06:09 66 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1:06:42 67 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 1:06:51 68 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 1:07:35 69 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 1:09:04 70 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 1:10:46 71 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 1:10:48 72 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 1:11:29 73 Aaron Gate (NZl) Aqua Blue Sport 1:11:58 74 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 1:13:08 75 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 1:13:28 76 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 1:15:36 77 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 1:16:11 78 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 1:16:29 79 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 1:17:56 80 Owain Doull (GBr) Team Sky 1:18:29 81 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 82 Ben King (USA) Dimension Data 1:18:42 83 Rein Taaramäe (Est) Katusha-Alpecin 1:19:43 84 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 1:20:02 85 Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors 1:22:34 86 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 1:23:21 87 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:23:26 88 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 1:24:37 89 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 1:25:10 90 Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida 1:25:46 91 Kevin Reza (Fra) FDJ 1:25:51 92 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 93 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 1:26:16 94 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 1:26:55 95 Sep Vanmarcke (Bel) Cannondale-Drapac 1:27:00 96 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 1:28:32 97 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 1:28:59 98 Rob Power (Aus) Orica-Scott 1:31:03 99 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 1:32:26 100 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1:32:45 101 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:33:01 102 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 1:33:31 103 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 1:33:48 104 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 1:34:39 105 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 1:35:25 106 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1:36:18 107 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 1:36:20 108 Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team 1:36:31 109 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 1:39:04 110 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1:39:07 111 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 1:40:13 112 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 1:40:18 113 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 1:40:26 114 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 1:41:01 115 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 1:41:09 116 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 1:41:35 117 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 1:42:28 118 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 1:42:48 119 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 1:43:07 120 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:45:37 121 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 1:46:29 122 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1:47:23 123 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:47:33 124 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 1:47:36 125 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 1:50:09 126 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 1:50:18 127 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 1:50:45 128 Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac 1:51:54 129 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 1:52:27 130 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 1:52:37 131 Ryan Mullen (Irl) Cannondale-Drapac 1:53:24 132 Cedric Pineau (Fra) FDJ 1:53:26 133 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 1:55:44 134 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 1:56:17 135 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 1:59:00 136 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 2:04:26 137 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 2:04:31 138 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 2:05:53 139 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 2:06:16 140 Jonathan Dibben (GBr) Team Sky 2:32:38

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 37 pts 2 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 25 3 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 21 4 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 20 5 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 18 6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 18 7 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 18 8 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 15 9 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 14 10 Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 13 11 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 12 12 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 12 13 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 12 14 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 12 15 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 12 16 Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac 12 17 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 10 18 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 10 19 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 10 20 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 9 21 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 8 22 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 8 23 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 7 24 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 7 25 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 6 26 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 6 27 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 6 28 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 6 29 Anthony Roux (Fra) FDJ 6 30 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 31 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 4 32 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 4 33 Ben King (USA) Dimension Data 4 34 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 4 35 Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott 4 36 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 3 37 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 1 38 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team -5

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 54 pts 2 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 45 3 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 31 4 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 28 5 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 26 6 Larry Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 26 7 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 22 8 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 20 9 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 19 10 Ben King (USA) Dimension Data 18 11 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo 16 12 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 16 13 Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida 15 14 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 15 15 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 15 16 Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida 10 17 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 10 18 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 10 19 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 7 20 Mikel Nieve (Spa) Team Sky 4 21 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 4 22 Lars Boom (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4 23 Sam Bewley (NZl) Orica-Scott 4 24 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4 25 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 3 26 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 2 27 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 2 28 Jhonatan Restrepo (Col) Katusha-Alpecin 2 29 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 1 30 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1

Swiss riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 28:41:11 2 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 0:30:39 3 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:50:37 4 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 1:02:51 5 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 1:05:04 6 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 1:09:28 7 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 1:31:25