Image 1 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 2 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 3 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 4 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 5 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 6 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 7 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 8 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 9 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 10 of 17 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 11 of 17 Koren steps up onto the podium to join Adriano Malori (Lampre) and Daryl Impey (GreenEdge) (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 12 of 17 Koren celebrates his time trial victory (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 13 of 17 Kristijan Koren (Liquigas-Cannondale) won the final time trial (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 14 of 17 Janez Brajvokic (Astana) with his trophy from the Slovenia victory (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 15 of 17 Janez Brajkovic on the podium in Slovenia (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 16 of 17 Brajkovic celebrates his win with podium champagne antics (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 17 of 17 Janez BRajkovic (Astana) secured the final victory in the Tour of Slovenia (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik)

Janez Brajkovic (Astana) claimed overall victory in the Tour de Slovénie thanks to his showing in the final time trial in the evocative city of Ljubljana, although the home favourite was pushed to the pin of his collar by a surprisingly strong Domenico Pozzovivo (Colnago-CSF Inox).

Pozzovivo and Brajkovic had shown that they were the cream of the field the previous day on the road to Škofja Loka as they eased away from the peloton on the final climb with 35km still to race. The diminutive Italian outsprinted Brajkovic to take the stage and the overall lead, but with an advantage of just 4 seconds, Pozzovivo was widely expected to hand it over to his host on Sunday.

And so it proved, although it was a far closer run affair that Brajkovic could ever have imagined. The Slovenian favourite finished the stage in 6th place, 33 seconds down on winner Kristjian Koren (Liquigas-Cannondale), and he was almost caught out by the shock display from Pozzovivo, who conceded just 10 seconds to Brajkovic over the 17km course.

In the end, that was enough to give Brajkovic overall victory, just 6 seconds clear of Pozzovivo. Koren completed a fine day for the home country by taking the third step of the overall podium to go with his tight stage victory over Adriano Malori (Lampre-ISD).

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 0:20:31 2 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:00:01 3 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team 0:00:17 4 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:00:24 5 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 0:00:25 6 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 0:00:33 7 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 0:00:37 8 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 0:00:38 9 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:43 11 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 0:00:44 12 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:00:45 13 Klemen Štimulak (Slo) Radenska 0:00:47 14 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 15 Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank 16 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:00:49 17 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:51 18 Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank 0:00:52 19 Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:00:55 20 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:57 21 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:01:01 22 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 0:01:06 23 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:01:09 24 Luca Ascani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:01:10 25 Jan Tratnik (Slo) Radenska 26 Travis Meyer (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:01:14 27 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 28 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 0:01:18 29 Jure Golcer (Slo) Tirol Cycling Team 0:01:19 30 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:20 31 Tomaž Nose (Slo) Adria Mobil 0:01:24 32 Mitchell Docker (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:01:26 33 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:01:27 34 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 35 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 0:01:28 36 Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:01:29 37 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 38 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:30 39 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre - ISD 0:01:31 40 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 41 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:01:33 42 Tim Mikelj (Slo) Sava 43 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:01:34 44 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 45 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 0:01:35 46 Martin Weiss (Aut) Tirol Cycling Team 0:01:36 47 Harald Totsching (Aut) Tirol Cycling Team 48 Jan Polanc (Slo) Radenska 0:01:42 49 Marco Canola (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:46 50 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:48 51 Luka Mezgec (Slo) Sava 52 Luca Barla (Ita) Team Idea 53 Mark Džamastagic (Slo) Sava 0:01:49 54 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 0:01:50 55 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 0:01:52 56 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:55 57 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 58 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:01:56 59 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:01:57 60 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:01:58 61 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:01 62 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 0:02:02 63 Andrea Di Corrado (Ita) Colnago - CSF Inox 0:02:03 64 Robert Jenko (Slo) Radenska 0:02:06 65 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 0:02:07 66 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 67 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 0:02:08 68 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:02:09 69 Christoph Sokoll (Aut) Tirol Cycling Team 0:02:10 70 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:12 71 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 72 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 73 Cristian Cominelli (Ita) Team Idea 74 Luca Dodi (Ita) Team Idea 0:02:13 75 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:02:14 76 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 0:02:17 77 Marc Obkircher (Aut) Tirol Cycling Team 0:02:18 78 Kevin Hulsmans (Bel) Farnese Vini - Selle Italia 0:02:19 79 Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank 80 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 0:02:29 81 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 82 Rafael Andriato (Bra) Farnese Vini - Selle Italia 0:02:30 83 Stefan Praxmarer (Aut) Tirol Cycling Team 0:02:31 84 Jaka Bostner (Slo) Radenska 0:02:36 85 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 0:02:41 86 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:46 87 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 88 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 0:02:49 89 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:02:50 90 Luka Pibernik (Slo) Radenska 0:03:03 91 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:03:07 92 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:03:24 93 Marko Pavlic (Slo) Radenska 0:03:48 94 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 0:04:27 95 Žiga Marolt (Slo) Sava 0:05:00 DNS Filippo Pozzato (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNS Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 14:20:42 2 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:06 3 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 0:01:16 4 Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank 0:02:12 5 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:02:23 6 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:02:35 7 Jure Golcer (Slo) Tirol Cycling Team 0:02:39 8 Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:45 9 Tomaž Nose (Slo) Adria Mobil 10 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre - ISD 0:02:51 11 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:02:53 12 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 0:02:55 13 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 0:03:41 14 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 0:05:30 15 Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank 0:05:47 16 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:06:14 17 Jan Polanc (Slo) Radenska 0:06:42 18 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 0:07:09 19 Harald Totsching (Aut) Tirol Cycling Team 0:07:54 20 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 0:08:27 21 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:11:32 22 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 0:12:04 23 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:12:44 24 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:13:32 25 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:14:46 26 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:15:53 27 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team 0:15:59 28 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:16:25 29 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 0:16:29 30 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:17:13 31 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 32 Marco Canola (Ita) Colnago - CSF Inox 0:17:16 33 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 0:17:29 34 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:17:34 35 Luka Mezgec (Slo) Sava 0:17:40 36 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 37 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 0:17:46 38 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:17:53 39 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:18:01 40 Cristian Cominelli (Ita) Team Idea 0:18:05 41 Luca Dodi (Ita) Team Idea 42 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 0:18:09 43 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:18:16 44 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 0:18:24 45 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:21:43 46 Jan Tratnik (Slo) Radenska 0:21:45 47 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 0:21:57 48 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 0:22:06 49 Jaka Bostner (Slo) Radenska 0:23:11 50 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:23:15 51 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:23:57 52 Luka Pibernik (Slo) Radenska 0:25:41 53 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 0:25:50 54 Alan Marangoni (Ita) Liquigas-Cannondale 0:26:39 55 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 0:26:42 56 Stefan Praxmarer (Aut) Tirol Cycling Team 0:27:06 57 Rafael Andriato (Bra) Farnese Vini - Selle Italia 0:27:32 58 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 0:27:50 59 Klemen Štimulak (Slo) Radenska 0:29:58 60 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:30:25 61 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:30:42 62 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:31:34 63 Rafal Majka (Pol) Team Saxo Bank 0:32:02 64 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:32:12 65 Andrea Di Corrado (Ita) Colnago - CSF Inox 0:35:01 66 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:36:41 67 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 0:37:10 68 Luca Barla (Ita) Team Idea 0:37:39 69 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:39:43 70 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 0:40:01 71 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:40:22 72 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:40:27 73 Mark Džamastagic (Slo) Sava 0:40:42 74 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 0:41:06 75 Kevin Hulsmans (Bel) Farnese Vini - Selle Italia 0:41:55 76 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 0:42:59 77 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 0:43:01 78 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 0:43:28 79 Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:43:52 80 Luca Ascani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:44:06 81 Christoph Sokoll (Aut) Tirol Cycling Team 0:44:11 82 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:44:28 83 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:44:41 84 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:44:50 85 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:45:04 86 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:46:34 87 Marko Pavlic (Slo) Radenska 0:46:39 88 Marc Obkircher (Aut) Tirol Cycling Team 0:47:20 89 Robert Jenko (Slo) Radenska 0:47:26 90 Travis Meyer (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:48:53 91 Martin Weiss (Aut) Tirol Cycling Team 0:49:02 92 Mitchell Docker (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:49:05 93 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:50:27 94 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 0:51:15 95 Žiga Marolt (Slo) Sava 0:54:30

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 65 pts 2 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 45 3 Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 44 4 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team 41 5 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 34 6 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 31 7 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 25 8 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 22 9 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 20 10 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 20 11 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 20 12 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 18 13 Klemen Štimulak (Slo) Radenska 17 14 Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank 14 15 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 14 16 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team 12 17 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 12 18 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 11 19 Tomaž Nose (Slo) Adria Mobil 11 20 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 10 21 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 10 22 David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 9 23 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge Cycling Team 9 24 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 9 25 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 9 26 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 8 27 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 8 28 Luka Mezgec (Slo) Sava 8 29 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre - ISD 7 30 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 7 31 Jure Bitenc (Slo) Sava 7 32 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 7 33 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 7 34 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 6 35 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 4 36 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 4 37 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 4 38 Travis Meyer (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 4 39 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 4 40 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 3 41 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 3 42 Jure Golcer (Slo) Tirol Cycling Team 3 43 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 2 44 Jan Polanc (Slo) Radenska 2 45 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 1 46 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 1 47 Mads Christensen (Den) Team Saxo Bank 1 48 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 1 49 Tim Mikelj (Slo) Sava

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Polanc (Slo) Radenska 14:27:24 2 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:10:58 3 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:11:11 4 Jan Tratnik (Slo) Radenska 0:15:03 5 Jaka Bostner (Slo) Radenska 0:16:29 6 Luka Pibernik (Slo) Radenska 0:18:59 7 Klemen Štimulak (Slo) Radenska 0:23:16 8 Tim Mikelj (Slo) Sava 0:29:59 9 Mark Džamastagic (Slo) Sava 0:34:00 10 Maximilian Kuen (Aut) Tirol Cycling Team 0:36:46 11 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:37:46 12 Jure Bitenc (Slo) Sava 0:37:59 13 Marko Pavlic (Slo) Radenska 0:39:57 14 Marc Obkircher (Aut) Tirol Cycling Team 0:40:38 15 Robert Jenko (Slo) Radenska 0:40:44 16 Martin Weiss (Aut) Tirol Cycling Team 0:42:20 17 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 0:43:45 18 Žiga Marolt (Slo) Sava 0:47:48