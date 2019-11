Image 1 of 29 Phil Gaimon (Garmin Sharp) pushes the pace in the breakaway (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 29 Tom Boonen (Omega Pharma-QuickStep) reports for duty at the Tour de San Luis. (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 3 of 29 Phil Gaimon won stage 1 of the Tour de San Luis ahead of Emiliano Contreras and Marc de Maar. (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 4 of 29 Mark Cavendish (Omega Pharma-QuickStep) in action at the Tour de San Luis. (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 5 of 29 The break of the day featured Marc de Maar, Emiliano Contreras, Phil Gaimon and Leandro Messineo. (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 6 of 29 Nairo Quintana (Movistar) on the opening stage of the Tour de San Luis. (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 7 of 29 Argentina welcomed the pro peloton for the 2014 Tour de San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 29 Vincenzo Nibali (Astana) warming up his 2014 season at Tour de San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 29 The stage 1 podium in Tour de San Luis (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 29 The stage 1 podium: Emiliano Contreras (Argentina) Phil Gaimon (Garmin Sharp) and Marc de Maar (UnitedHealthcare) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 29 Tom Boonen and his Omega Pharma Quickstep teammates cool off after stage 1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 29 Jelle Vanendert (Lotto Belisol) in pain after crashing with compatriot Stijn Vandenbergh (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 29 The day's breakaway was fueled in part by Omega Pharma's reluctance to chase (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 29 Belgian pile-up in Argentina: Stijn Vandenbergh and Jelle Vanendert hit the deck on stage 1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 29 Phil Gaimon (Garmin Sharp) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 29 Phil Gaimon (Garmin Sharp) in the breakaway with Emiliano Contreras (Argentina) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 29 Garmin Sharp's Phil Gaimon kicked off his WorldTour membership with a win in Tour de San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 29 At nearly 40C, the riders had to get plenty of water bottles (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 29 Ivan Santaromita (Orica) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 29 Trek's Eugenio Alfacti in action at the Tour de San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 29 Cannondale hands up the feed bags (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 29 Christian Meier (Orica) collects bottles from the team car (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 29 Phil Gaimon (Garmin-Sharp) (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 29 Cannondale melts in the Argentinian sun (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 29 Phil Gaimon (Garmin-Sharp) wins stage 1 from a breakaway (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 29 Phil Gaimon (Garmin-Sharp) took the opening win in Tour de San Luis (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 29 Italian champion Ivan Santaromita (Orica-GreenEdge) (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 29 Phil Gaimon (Garmin Sharp) and Marc de Maar (UnitedHealthcare) in the breakaway (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 29 Phil Gaimon (Garmin Sharp) wins stage 1 of the Tour de San Luis (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Phillip Gaimon had a dream debut for Garmin-Sharp as the 27-year-old American soloed to victory on the opening stage of Argentina's Tour de San Luis. Emiliano Contreras (Argentina) followed in second at 12 seconds while Marc De Maar (UnitedHealthcare) rounded out the top three at 1:17.

Gaimon was part of a five-man breakaway that escaped very early in the 164km stage from San Luis to Villa Mercedes, run in sweltering conditions in excess of 100 degrees Fahrenheit, and ultimately was the last man standing. What was expected to be a routine sprinter's stage proved to be quite a different affair.

"It's hard to describe the emotion right now, it's kind of just washing over me right now. I definitely didn't see it coming," said Gaimon. "Today was sort of a roller coaster. First I was in the early breakaway and I was happy just for that, to help the team, to help our sprinter for the end.

"And then when our gap got big enough I realized it was possible to do something different today."

Not only did Gaimon win the stage, but also earned the Tour de San Luis's first leader's jersey as well as the mountains jersey having claimed the day's only KOM.

The race-winning escape was composed of Gaimon, Leandro Messineo (San Luis Somos Todos), Emiliano Contreras (Argentina), Julian Gaday (Buenos Aires Provincia) plus Marc De Maar (UnitedHealthcare) and the quintet pushed out their lead to more than 11 minutes.

The primary factor contributing to the break's massive lead was a case of tactics involving Omega Pharma-QuickStep calling the peloton's bluff. The Belgian WorldTour squad, thinking of a repeat victory in the Tour de San Luis's opening stage courtesy of Mark Cavendish, assumed initial responsibility of keeping the break in check. However, down a man from six to five riders with Alessandro Petacchi's very early withdrawal, and having no assistance with the pursuit, they sat up after approximately 70km. As a result, what was once a manageable lead ballooned beyond control.

Also tempering the peloton's chase effort was the scalding heat, with nary an iota of shade on offer throughout the day, plus a large crash involving approximately 30 riders which prompted a reduction in pace to allow those affected to return.

Meanwhile, up the road the break's strength was reduced by one. Gaday sat up after he sealed the points jersey following the second and final intermediate sprint after 105km of racing leaving De Maar, Gaimon, Contreras and Messineo to continue at the head of the race.

Teams other than Omega Pharma-QuickStep would eventually work to reduce the deficit to the four escapees, but the decision to chase in earnest would come too late. Three riders, Cristian Da Rosa (Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia), Adrian Alvarado (Chile) and Christian Meier (Orica GreenEdge), would jump away from the peloton in pursuit of the break, but never posed much of a threat to bridge the gap.

With approximately 20km remaining a crash occurred in the break, leaving De Maar and Messineo on the tarmac while Gaimon and Contreras continued onwards to Villa Mercedes. With Gaimon at the front of the break there was confusion as to the correct road to exit from a roundabout. Gaimon made the wrong choice, resulting in De Maar plowing into the Garmin-Sharp rider broadside and hitting the deck. Messineo would hit the fallen De Maar, closing the curtain on a chance of the stage win and leader's jersey for both riders.

After the four riders from the break finished, the trio of chasers crossed the line at 3:52 down, followed by the peloton at 4:35 led in by Lampre-Merida's Sacha Modolo.

Mountain 1 - Saladillo (Cat. 3), km. 55.0 # Rider Name (Country) Team Result 1 Phillip Gaimon (USA) Garmin Sharp 3 pts 2 Marc De Maar (AHo) Team Unitedhealthcare 2 3 Julian Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 1

Sprint 1 - Saladillo, km 50,00 # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 3 pts 2 Marc De Maar (AHo) Team Unitedhealthcare 2 3 Phillip Gaimon (USA) Garmin Sharp 1

Sprint 2 - Juan Llerana, km 105,30 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emiliano J. Contreras (Arg) Argentina 3 pts 2 Julian Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 2 3 Marc De Maar (AHo) Team Unitedhealthcare 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Garmin Sharp 12:29:52 2 Argentina 0:00:12 3 UnitedHealthcare 0:01:17 4 San Luis Somos Todos 0:01:26 5 Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia 0:03:52 6 Orica GreenEdge 7 Chile 8 BMC Racing Team 0:04:35 9 Team Colombia 10 Trek Factory Racing 11 Bretagne - Seche Environnement 12 Lampre-Merida 13 Androni Giocattoli 14 Lotto Belisol 15 Astana 16 Omega Pharma - Quick-Step Cycling Team 17 Jamis-Hagens Berman 18 Cannondale 19 Buenos Aires Provincia 20 AG2R La Mondiale 21 Team Novo Nordisk 22 Movistar Team 23 Uruguay 24 Cuba 25 Team Katusha

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Phillip Gaimon (USA) Garmin Sharp 3 pts 2 Marc De Maar (AHo) Team Unitedhealthcare 2 3 Julian Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 5 pts 2 Emiliano J. Contreras (Arg) Argentina 3 3 Marc De Maar (AHo) Team Unitedhealthcare 3 4 Phillip Gaimon (USA) Garmin Sharp 1

U23 classification # Rider Name (Country) Team 1 Emiliano J. Contreras (Arg) Argentina 2 Juan I. Curuchet (Arg) Argentina 3 Caio Godoy (Bra) Clube Dataro de Ciclismo-Bottecchia 4 Ruben G. Ramos (Arg) Argentina 5 Lucas Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 6 Adam Yates (GBr) Orica Greenedge 7 Julian Barrientos (Arg) Argentina 8 Facundo Lezica (Arg) Argentina