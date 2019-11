Image 1 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) celebrates victory on Mirador del Sol in stage 6 at the Tour de San Luis. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 36 Cuba's Arnold Alcolea put in a great ride for fourth place on the mountain finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 36 Joaquim Rodriguez (Katusha) crosses the line for 19th place on Mirador del Sol. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 36 Jurgen Van Den Broeck (Lotto Belisol) leads Javier Acevedo (Jamis-Hagens Berman) across the finish line. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) attacks from the select lead group on the ascent of Mirador del Sol. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 36 Vincenzo Nibali (Astana) finished in 15th place on the penultimate stage in San Luis. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 36 The stage 6 podium on Mirador del Sol (L-R): Daniel Diaz, 2nd; Alberto Contador, 1st; Alex Diniz, 3rd (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 36 Jurgen Van Den Broeck (Lotto Belisol) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 36 Sacha Modolo and his Bardiani - CSF teammates make their way to the finish in Mirador del Sol. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 36 Adriano Malori (Lampre-Merida) works on evening out his tans lines. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 36 The leaders on the upper slopes of the Mirador del Sol ascent. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 36 An ardent fan of local hero Emmanuel Guevara (San Luis Somos Todos) (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 36 Daniel Diaz (San Luis Somos Todos) puts Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) under pressure as they approach the finish line. (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 36 Peter Sagan (Cannondale) sets the pace in the gruppetto. (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 16 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 17 of 36 Tour de San Luis leader Daniel Diaz (San Luis Somos Todos) (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 18 of 36 Vladimir Karpets (Movistar) (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 36 Tejay van Garderen (BMC) is assisted at the finish line on Mirador del Sol. (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 36 Alberto Contador and Daniel Diaz go head-to-head in the stage 6 finale on Mirador del Sol. (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 36 Javier Acevedo (Jamis-Hagens Berman), left, and Jurgen Van Den Broeck (Lotto Belisol) at the finish line on Mirador del Sol. (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 36 Miguel Angel Rubiano (Androni Giocattoli) finished in 14th for the stage, 49 seconds behind Contador. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 36 Arnold Alcolea (Cuba) outsprints Mauro Santambrogio (Vini Fantini-Selle Italia) for fourth place. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 36 Fabio Aru (Astana) at the Mirador del Sol mountain finish. (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 36 Stage winner Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) recovers from his efforts. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 36 Team Saxo-Tinkoff riders control the peloton. (Image credit: Ricardo Romero Astorga / www.ciclismonatural.com) Image 27 of 36 Fabio Aru (Astana) finished in 7th on the stage, 25 seconds down on Alberto Contador. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 36 Stage winner Alberto Contador gets a helping hand from race director Giovanni Lombardi. (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 36 The lofty stage 6 podium on Mirador del Sol (L-R): Daniel Diaz, Alberto Contador and Alex Diniz. (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) recovers from his stage-winning effort. (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 36 Daniel Diaz (San Luis Somo Todos) gets the kisses on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 36 Alberto Contador (Team Saxo-Tinkoff) (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) gives his trademark salute after earning his first victory of 2013. (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) leads Daniel Diaz (San Luis Somos Todos) in the stage 6 finale. (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 36 Alberto Contador (Saxo-Tinkoff) powers to victory ahead of Daniel Diaz and Alex Diniz on Mirador del Sol. (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 36 Alberto Contador gets a thumbs up for his victory on Mirador del Sol at the Tour de San Luis (Image credit: Bettini Photo)

Alberto Contador (Team Saxo-Tinkoff) powered away from race leader Daniel Diaz (San Luis Somos Todos) on the steep, concluding pitch of Mirador del Sol to win stage 6 at the Tour de San Luis. Contador won on the same climb in 2012, also narrowly beating Diaz for the win, but the victory was later stripped from Contador's palmares by CAS.

Diaz finished two seconds behind Contador on the mountain finish for second place, followed by stage 3 winner Alex Diniz (Funvic Brasilinvest) in the same time. In doing so Diaz extended his lead in battle for the overall, dropping his nearest rival Tejay van Garderen (BMC).

Diaz has but one stage left to navigate and with the route suiting the sprinters, the race for the overall is all but over as the Argentinean now holds a 33-second advantage on van Garderen.

Contador had attacked out of a select lead group just prior to the flamme rouge with only Diaz able to make an immediate response. The Spaniard would ultimately drop Diaz as the road steepened in the final 200m, with the local hero holding off the charge of Diniz to secure second place.

While not able to beat Contador to the line, Diaz nonetheless gave the partisan crowd plenty to cheer for as he remains in the Tour de San Luis leader's jersey. The 33-year-old made use of Tejay van Garderen's early pace setting on the final climb and finished 16 seconds clear of the American. Diniz remains in third on general classification, but cut his deficit to van Garderen to just six seconds. Contador is now fourth, 1:02 down.

Throughout the race Contador's form has improved sharply. On the first mountain stage he suffered from cramps and was dropped by the leaders while on stage 5 he helped form a select group that ultimately failed to catch Guevara and Diaz. On today's final climb, however, he demonstrated his ability to hit form without too much racing in his legs.

"I'm very happy, especially for my team, who has worked hard for me in this race," he said in a press release, deciding not to hold a winner's press conference after the stage.

"Having companions as I have, that work without guarantees of whether you win or not is a luxury. I know they are hundred percent for me, so I'm very happy."

"I wanted to win because every day at dinner my teammates were joking and saying they worked for nothing. So I said, you'll see tomorrow, and at the end went well. The best thing is that we have an awesome atmosphere."

BMC's tactic ahead of the stage had been to isolate Diaz from his teammates - the theory that the San Luis Somos Todos rider could be forced into either a mistake or blow from constant attacks on the final climb.

"He actually looked pretty isolated on the early third category climb," van Garderen told Cyclingnews at the finish.

"I attacked on the final climb, too, but I didn't get too far. But when Contador and Diaz attacked they got a gap that I couldn't close. It wasn't going out any further but I'm just missing that little bit extra," he added.

Attacks had come from the gun but when Adriano Malori (Lampre-Merida), Pieter Weening (Orica GreenEdge), Mauro Finetto (Vini Fantini-Selle Italia), Marc De Maar (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) and Diego Rosa (Androni Giocattoli) escaped from the peloton it looked as though the bunch would give the group of five some breathing space.

However a testing crosswind ensured that the peloton were kept on their toes, with the pace too high for Thor Hushovd (BMC) who retired from the race.

The leaders extended their escape to 3:30 but with 11 kilometres remaining and the gap down to less than 30 seconds they stood little chance. Nicki Sorensen (Saxo-Tinkoff) put in the first attack at the base of the final climb but BMC soon took charge and reduced the leading group to 11 riders.

"I knew it would be a complicated finale but the team were great," Diaz said.

"I knew I had to do it all on my own on the final climb and I wasn't sure how I'd recovered from yesterday's efforts but I felt good on the climb. I knew that I only had to control Diniz and van Garderen. Contador was a minute down on me but he climbs so quickly, too."

"When I stayed with Contador I was really calm."

Full Results 1 Alberto Contador (Spa) Team Saxo-Tinkoff 3:47:34 2 Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos 0:00:02 3 Alex Diniz (Bra) Funvic Brasilinvest 4 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 0:00:14 5 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:18 7 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:25 8 Matteo Montaguti (Ita) Ag2R La Mondiale 0:00:30 9 Joao Mendes (Por) Team NetApp-Endura 0:00:34 10 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 0:00:42 11 Javier Acevedo (Col) Jamis-Hagens Berman 12 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 13 Daniel Moreno (Spa) Katusha Team 0:00:49 14 Miguel Angel Rubiano (Col) Androni Giocattoli 15 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:01:05 16 Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:01:06 17 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 18 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 19 Joaquim Rodriguez (Spa) Katusha Team 20 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:01:15 21 Enzo Josue Moyano (Arg) Caja Rural 22 Cayetano Jose Sarmiento (Col) Cannondale Pro Cycling 0:01:17 23 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 0:01:20 24 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:01:22 25 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:37 26 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 0:01:39 27 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:01:55 28 David Arroyo (Spa) Caja Rural 29 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:02:11 30 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 0:02:23 31 Flavio De Luna (Mex) Mexico 0:02:31 32 Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team 0:02:43 33 Gabriel N. Juarez (Arg) Argentina 34 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step 0:02:53 35 Yasmani Martinez (Cub) Cuba 36 Gonzalo Garrido (Chi) Clos de Pirque-Trek 0:02:55 37 Alejandro Sivori (Arg) Argentina 0:03:00 38 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 39 Facundo Lezica (Arg) Argentina 0:03:18 40 Patricio Almonacid (Chi) Clos de Pirque-Trek 0:03:31 41 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:03:35 42 Nariyuki Masuda (Jpn) Cannondale Pro Cycling 43 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 0:03:57 44 Andres I. Pereyra (Arg) Buenos Aires Provincia 0:04:03 45 Alessandro Vanotti (Spa) Astana Pro Team 0:04:06 46 Jorge Giacinti (Arg) San Luis Somos Todos 0:04:09 47 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:04:26 48 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge 49 Lucas M. Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 0:04:31 50 Leandro Atencio (Arg) Argentina 51 Sergio Godoy (Arg) San Luis Somos Todos 0:04:39 52 Luis Sepulveda (Chi) Clos de Pirque-Trek 53 Xavier Florencio (Spa) Katusha Team 0:05:25 54 Carlos Betancur (Col) Ag2R La Mondiale 55 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2R La Mondiale 56 Gustavo Hernandez (Arg) Clos de Pirque-Trek 57 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:05:48 58 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge 0:05:57 59 Ignacio Prado (Mex) Mexico 0:06:06 60 Yennier Lopez (Cub) Cuba 0:06:11 61 Leonel Sarrachine (Arg) Argentina 0:06:16 62 Lisnandy Alonso (Cub) Cuba 0:06:26 63 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:06:29 64 Agustin Diaz (Cub) Cuba 0:06:51 65 Sebastian Tolosa (Arg) Buenos Aires Provincia 0:07:27 66 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 0:07:51 67 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:08:04 68 Hector Rangel (Mex) Mexico 0:08:14 69 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:08:41 70 Francisco Jose Ventoso (Spa) Movistar Team 71 Bartiomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:08:48 72 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 73 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 74 Tyler Wren (USA) Jamis-Hagens Berman 75 Alexander Wetternail (Swe) Team NetApp-Endura 76 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Merida 77 Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman 78 Angel Vicioso (Spa) Katusha Team 79 Claudio M. Arone (Arg) Buenos Aires Provincia 80 Alberto Losada (Spa) Katusha Team 81 Adrian Kurek (Pol) CCC Polsat Polkowice 82 Breno Sidoti (Bra) Funvic Brasilinvest 83 Leandro Messineo (Arg) San Luis Somos Todos 84 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 85 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 86 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 87 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 88 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:08:53 89 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 90 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 91 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 92 Jeff Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 93 Alfredo Gutierrez (Arg) Argentina 0:09:10 94 Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2R La Mondiale 0:10:10 95 Pedro Nicacio (Bra) Funvic Brasilinvest 0:10:22 96 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 0:10:28 97 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 0:10:55 98 Carlos Manarelli (Bra) Funvic Brasilinvest 99 Edward King (USA) Cannondale Pro Cycling 100 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 0:10:58 101 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 102 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:11:00 103 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 104 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 0:11:10 105 Mauro Da Dalto (Ita) Cannondale Pro Cycling 106 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 107 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 108 Luca Paolini (Ita) Katusha Team 109 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 110 Michel Koch (Ger) Cannondale Pro Cycling 111 Juan I. Curuchet (Arg) Argentina 112 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 113 Ramiro Cabrera (Uru) Funvic Brasilinvest 114 Ivan Carvajal (Mex) Mexico 115 Fernando Barroso (Arg) Argentina 116 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 117 Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura 118 Davide Vigano (Ita) Lampre-Merida 119 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 120 Juan A. Lucero (Arg) San Luis Somos Todos 121 Mitch Docker (Aus) Orica GreenEdge 122 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 123 Guido Palma (Arg) Jamis-Hagens Berman 124 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice 125 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo-Tinkoff 126 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 127 Svein Tuft (Can) Orica GreenEdge 0:11:20 128 Sergio Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 129 Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 0:11:22 130 Joost Van Leijen (Ned) Lotto Belisol 0:11:28 131 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 132 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:11:30 133 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 134 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:11:32 135 Vojitech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 0:11:36 136 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 137 Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 138 Leonardo Giordani (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 139 Juan Jose Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman 0:11:40 140 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling 0:11:42 141 Julian P. Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 0:11:44 142 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura 0:11:46 143 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 0:11:58 144 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:12:34 145 Jacob Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 146 Robert Forster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 147 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 148 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 149 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 150 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 151 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:12:40 152 Antonio Cabrera (Chi) Clos de Pirque-Trek 0:12:46 153 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:12:57 154 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:12:59 155 Andrey Sartasov (Chi) San Luis Somos Todos 0:13:06 156 Cristian Martinez (Arg) San Luis Somos Todos 0:13:07 157 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Somos Todos 0:13:13 158 Francisco Chamorro (Arg) Funvic Brasilinvest 0:15:27 159 Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:15:30 DNF Thor Hushovd (Nor) BMC Racing Team DNF Magno Nazaret (Bra) Funvic Brasilinvest

Mountain 1 - Alto Cantana (Cat. 2) 33.3km 1 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 6 pts 2 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 4 3 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling 2 4 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 1

Mountain 2 - Alto Flamingo (Cat. 3) 149.3km 1 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 3 pts 2 Jacob Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 2 3 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 1

Mountain 3 - Mirador Del Sol (Cat. 1) 156.6km 1 Alberto Contador (Spa) Team Saxo-Tinkoff 10 pts 2 Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos 8 3 Alex Diniz (Bra) Funvic Brasilinvest 6 4 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 4 5 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 2 6 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 1

Sprint 1 - Concaran, 92.4km 1 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 pts 2 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 2 3 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 1

Sprint 2 - Villa Larca, 115.9km 1 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 3 pts 2 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 2 3 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 1

Teams 1 BMC Racing Team 11:26:01 2 Astana Pro Team 0:00:34 3 Caja Rural 0:00:41 4 Omega Pharma-Quick Step 0:03:00 5 Katusha Team 0:04:01 6 San Luis Somos Todos 0:05:31 7 Argentina 0:05:42 8 Team Saxo-Tinkoff 0:05:51 9 Cuba 0:05:59 10 Ag2R La Mondiale 0:06:33 11 Movistar Team 0:06:49 12 Lotto Belisol 0:06:58 13 Clos de Pirque-Trek 0:07:46 14 Lampre-Merida 0:09:49 15 Cannondale Pro Cycling 0:12:28 16 Buenos Aires Provincia 0:12:42 17 Mexico 0:13:32 18 Jamis-Hagens Berman 0:14:59 19 UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:15:39 20 Orica GreenEdge 0:15:52 21 Funvic Brasilinvest 0:15:53 22 Team NetApp-Endura 0:17:13 23 Androni Giocattoli 0:17:16 24 Vini Fantini-Selle Italia 0:19:22 25 CCC Polsat Polkowice 0:23:10 26 ASC Dukla Praha 0:30:07 27 Bardiani Valvole-CSF Inox 0:30:29

General classifiation after stage 6 1 Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos 20:37:28 2 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:33 3 Alex Diniz (Bra) Funvic Brasilinvest 0:00:39 4 Alberto Contador (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:01:02 5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol 0:01:47 6 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:02:29 7 Miguel Angel Rubiano (Col) Androni Giocattoli 0:02:34 8 Javier Acevedo (Col) Jamis-Hagens Berman 0:03:00 9 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol 0:03:14 10 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 0:03:17 11 Arnold Alcolea (Cub) Cuba 0:03:25 12 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:03:32 13 Matteo Montaguti (Ita) Ag2R La Mondiale 0:04:08 14 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 0:04:12 15 Andre Cardoso (Por) Caja Rural 0:04:20 16 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:04:30 17 Cayetano Jose Sarmiento (Col) Cannondale Pro Cycling 0:04:36 18 Joao Mendes (Por) Team NetApp-Endura 0:04:56 19 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:05:16 20 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:06:17 21 Daniel Moreno (Spa) Katusha Team 0:07:22 22 Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:07:35 23 Enzo Josue Moyano (Arg) Caja Rural 0:08:18 24 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step 0:08:40 25 David Arroyo (Spa) Caja Rural 26 Jesus Hernandez (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:08:47 27 Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team 0:09:14 28 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 0:09:53 29 Andres I. Pereyra (Arg) Buenos Aires Provincia 0:11:08 30 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:11:26 31 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 0:11:30 32 Alejandro Sivori (Arg) Argentina 0:11:34 33 Jorge Giacinti (Arg) San Luis Somos Todos 0:12:12 34 Facundo Lezica (Arg) Argentina 0:13:45 35 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:13:50 36 Patricio Almonacid (Chi) Clos de Pirque-Trek 0:13:59 37 Gonzalo Garrido (Chi) Clos de Pirque-Trek 0:14:26 38 Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 0:17:38 39 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 0:17:42 40 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2R La Mondiale 0:17:48 41 Juan Jose Cobo (Spa) Movistar Team 0:18:42 42 Flavio De Luna (Mex) Mexico 0:18:49 43 Sergio Godoy (Arg) San Luis Somos Todos 0:19:16 44 Yasmani Martinez (Cub) Cuba 0:19:22 45 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:19:31 46 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:19:37 47 Eloy Teruel (Spa) Movistar Team 0:20:12 48 Gabriel N. Juarez (Arg) Argentina 0:21:42 49 Alberto Losada (Spa) Katusha Team 0:22:04 50 Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge 0:22:40 51 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 0:23:10 52 Francisco Jose Ventoso (Spa) Movistar Team 0:23:41 53 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:23:50 54 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:24:53 55 Jeff Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:25:16 56 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 0:25:17 57 Joaquim Rodriguez (Spa) Katusha Team 0:25:51 58 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:26:25 59 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:28:27 60 Leandro Messineo (Arg) San Luis Somos Todos 0:28:38 61 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:28:55 62 Yelko Gomez (Pan) Caja Rural 0:30:35 63 Xavier Florencio (Spa) Katusha Team 0:30:45 64 Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2R La Mondiale 0:32:17 65 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:32:24 66 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 0:32:27 67 Angel Vicioso (Spa) Katusha Team 0:33:27 68 Nariyuki Masuda (Jpn) Cannondale Pro Cycling 0:34:50 69 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:35:12 70 Tyler Wren (USA) Jamis-Hagens Berman 0:35:25 71 Carlos Betancur (Col) Ag2R La Mondiale 0:36:48 72 Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman 0:37:30 73 Gustavo Hernandez (Arg) Clos de Pirque-Trek 0:37:55 74 Agustin Diaz (Cub) Cuba 0:37:58 75 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:38:05 76 Svein Tuft (Can) Orica GreenEdge 0:38:07 77 Leandro Atencio (Arg) Argentina 0:38:12 78 Davide Vigano (Ita) Lampre-Merida 0:38:30 79 Alexander Wetternail (Swe) Team NetApp-Endura 0:38:41 80 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 0:38:42 81 Vojitech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 0:38:59 82 Edward King (USA) Cannondale Pro Cycling 0:39:17 83 Pedro Portuondo (Cub) Cuba 0:39:39 84 Pedro Nicacio (Bra) Funvic Brasilinvest 0:39:50 85 Peter Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling 0:39:58 86 Carlos Manarelli (Bra) Funvic Brasilinvest 0:40:06 87 Lisnandy Alonso (Cub) Cuba 0:40:22 88 Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura 0:41:05 89 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:41:10 90 Marco Coledan (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:41:23 91 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 0:41:49 92 Alessandro Vanotti (Spa) Astana Pro Team 93 Yennier Lopez (Cub) Cuba 0:42:02 94 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:42:28 95 Claudio M. Arone (Arg) Buenos Aires Provincia 0:42:37 96 Mitch Docker (Aus) Orica GreenEdge 0:43:29 97 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:43:57 98 Mauro Da Dalto (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:44:15 99 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling 0:44:17 100 Leonardo Giordani (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:44:39 101 Ramiro Cabrera (Uru) Funvic Brasilinvest 0:45:48 102 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge 0:46:10 103 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Somos Todos 0:46:13 104 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:47:11 105 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:47:18 106 Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:47:30 107 Jonathan McEvoy (GBr) Team NetApp-Endura 0:47:44 108 Juan I. Curuchet (Arg) Argentina 0:47:54 109 Ignacio Prado (Mex) Mexico 0:48:54 110 Benjamin Noval (Spa) Team Saxo-Tinkoff 0:50:24 111 Lucas M. Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 0:50:30 112 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Merida 0:51:21 113 Sergio Paulinho (Por) Team Saxo-Tinkoff 0:51:41 114 Juan A. Lucero (Arg) San Luis Somos Todos 0:52:42 115 Bartiomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:53:44 116 John Murphy (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:54:01 117 Breno Sidoti (Bra) Funvic Brasilinvest 0:54:35 118 Luis Sepulveda (Chi) Clos de Pirque-Trek 0:54:38 119 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 0:54:41 120 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 0:54:45 121 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 0:54:51 122 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 0:55:10 123 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 0:55:16 124 Andrey Sartasov (Chi) San Luis Somos Todos 0:55:22 125 Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:55:31 126 Hector Rangel (Mex) Mexico 0:55:33 127 Luca Paolini (Ita) Katusha Team 0:55:36 128 Jens Debusschere (Bel) Lotto Belisol 0:55:54 129 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:55:56 130 Jacob Keough (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:56:03 131 Ralf Matzka (Ger) Team NetApp-Endura 0:56:04 132 Alois Kankovsky (Cze) ASC Dukla Praha 0:56:09 133 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:56:14 134 Michel Koch (Ger) Cannondale Pro Cycling 135 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:56:32 136 Juan Jose Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman 0:56:35 137 Sebastian Tolosa (Arg) Buenos Aires Provincia 0:56:39 138 Alfredo Gutierrez (Arg) Argentina 0:56:57 139 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quick Step 0:57:07 140 Francesco Lasca (Ita) Caja Rural 0:57:14 141 Robert Forster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:57:52 142 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:58:05 143 Martin Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 0:58:30 144 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:59:17 145 Jacek Morajko (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:59:21 146 Guido Palma (Arg) Jamis-Hagens Berman 1:00:21 147 Filippo Fortin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:00:33 148 Cristian Martinez (Arg) San Luis Somos Todos 1:02:21 149 Antonio Cabrera (Chi) Clos de Pirque-Trek 1:05:03 150 Adrian Kurek (Pol) CCC Polsat Polkowice 1:06:30 151 Maximiliano Richeze (Arg) Lampre-Merida 1:08:43 152 Leonel Sarrachine (Arg) Argentina 1:09:01 153 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polsat Polkowice 1:09:08 154 Joost Van Leijen (Ned) Lotto Belisol 1:11:27 155 Julian P. Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 1:11:30 156 Ivan Carvajal (Mex) Mexico 1:11:37 157 Fernando Barroso (Arg) Argentina 1:12:51 158 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 1:16:43 159 Francisco Chamorro (Arg) Funvic Brasilinvest 1:19:45

Mountains classification 1 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Somos Todos 16 pts 2 Alex Diniz (Bra) Funvic Brasilinvest 16 3 Jorge Giacinti (Arg) San Luis Somos Todos 14 4 Daniel Diaz (Arg) San Luis Somos Todos 14 5 Vojitech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 12 6 Alberto Contador (Spa) Team Saxo-Tinkoff 10 7 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 10 8 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step 9

Sprint classification 1 Leandro Messineo (Arg) San Luis Somos Todos 11 pts 2 Emmanuel Guevara (Arg) San Luis Somos Todos 6 3 Vojitech Hacecky (Cze) ASC Dukla Praha 5 4 Julian P. Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 4 5 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 4 6 Guido Palma (Arg) Jamis-Hagens Berman 4 7 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 3 8 Mauro Finetto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3

Young rider classification 1 Alejandro Sivori (Arg) Argentina 20:49:02 2 Facundo Lezica (Arg) Argentina 0:02:11 3 Leandro Atencio (Arg) Argentina 0:26:38 4 Juan I. Curuchet (Arg) Argentina 0:36:20 5 Ignacio Prado (Mex) Mexico 0:37:20 6 Lucas M. Gaday (Arg) Buenos Aires Provincia 0:38:56 7 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 0:43:42 8 Alfredo Gutierrez (Arg) Argentina 0:45:23