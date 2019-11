Gijs Van Hoecke of Belgium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

The Belgian duo of Iljo Keisse and Gijs Van Hoecke are the new Six Day London leaders after four days of racing at the Lee Valley VeloPark having deposed Chris Latham and Ollie Wood from top stop.

"It's always better to be in the lead rather than having to chase the other guys down," said Keisse. "But sometimes it's also not the best position with two days to go because then everyone is watching us, even more than they already do now. It will be harder racing tomorrow for us."

Consistency was key on Wednesday night for Keisse and Van Hoecke with Keisse explaining aggressive tactics in the final race paid off.

"In the final chase we tried to surprise everybody with taking two laps immediately after each other, and then we were lucky that Latham and Wood were with us and together we could take the lap with, I don’t know, four or five to go."

Also held on Wednesday night was the women's Omnium event starring Dani King and Sarah Storey.

Full Results

Sprint 200m TT # Rider Name (Country) Team 1 Denis Dmitriev (Rus) 2 Matthew Rotherham (GBr) 3 Kazunari Watanabe (Jpn) 4 Eric Balzer (Ger) 5 Tomas Babek (Cze) 6 Thomas Rotherham (GBr) 7 Sascha Hübner (Ger) 8 Nate Koch (USA)

Individual Sprint # Rider Name (Country) Team 1 Eric Balzer (Ger) 2 Denis Dmitriev (Rus) 3 Thomas Rotherham (GBr) 4 Matthew Rotherham (GBr) 5 Tomas Babek (Cze) 6 Kazunari Watanabe (Jpn) 7 Sascha Hübner (Ger) 8 Nate Koch (USA)

Keirin # Rider Name (Country) Team 1 Thomas Rotherham (GBr) 2 Denis Dmitriev (Rus) 3 Matthew Rotherham (GBr) 4 Tomas Babek (Cze) 5 Sascha Hübner (Ger) 6 Nate Koch (USA) 7 Eric Balzer (Ger) 8 Kazunari Watanabe (Jpn)

Sprinters standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Eric Balzer (Ger) 2 Denis Dmitriev (Rus) 25 pts 3 Tomas Babek (Cze) 25 4 Matthew Rotherham (GBr) 26 5 Sascha Hübner (Ger) 33 6 Kazunari Watanabe (Jpn) 39 7 Thomas Rotherham (GBr) 40 8 Nate Koch (USA) 42

Women's points race # Rider Name (Country) Team Result 1 Malgorzata Wojtyra (Pol) 12 pts 2 Jarmila Machacova (Cze) 8 3 Alzbeta Pavlendova (Svk) 7 4 Charlotte Becker (Ger) 5 5 Anita Stenberg (Nor) 5 6 Dani King (GBr) 4 7 Stephanie Pohl (Ger) 3 8 Tela Crane (USA) 9 Sophie Lankford (GBr) 10 Lisa Küllmer (Ger) 11 Laura Basso (Ita) 12 Tatjana Paller (Ger) 13 Romy Kasper (Ger) 14 Julie Le (Den) 15 Amalie Winther-Olsen (Den) 16 Verena Eberhardt (Aut) 17 Christine Robson (GBr) 18 Sarah Storey (GBr) 19 (-2 laps) Janine Bubner (Ger)

Women's Omnium - Elimination Race # Rider Name (Country) Team 1 Stephanie Pohl (Ger) 2 Malgorzata Wojtyra (Pol) 3 Alzbeta Pavlendova (Svk) 4 Anita Stenberg (Nor) 5 Charlotte Becker (Ger) 6 Laura Basso (Ita) 7 Lisa Küllmer (Ger) 8 Romy Kasper (Ger) 9 Julie Le (Den) 10 Dani King (GBr) 11 Jarmila Machacova (Cze) 12 Sophie Lankford (GBr) 13 Sarah Storey (GBr) 14 Tela Crane (USA) 15 Janine Bubner (Ger) 16 Verena Eberhardt (Aut) 17 Amalie Winther-Olsen (Den) 18 Tatjana Paller (Ger) 19 Christine Robson (GBr)

Women's scratch race # Rider Name (Country) Team 1 Charlotte Becker (Ger) 2 Malgorzata Wojtyra (Pol) 3 Anita Stenberg (Nor) 4 Laura Basso (Ita) 5 Alzbeta Pavlendova (Svk) 6 Tela Crane (USA) 7 Stephanie Pohl (Ger) 8 Tatjana Paller (Ger) 9 Jarmila Machacova (Cze) 10 Lisa Küllmer (Ger) 11 Dani King (GBr) 12 Romy Kasper (Ger) 13 Julie Le (Den) 14 Sophie Lankford (GBr) 15 Amalie Winther-Olsen (Den) 16 Sarah Storey (GBr) 17 Verena Eberhardt (Aut) 18 Christine Robson (GBr) 19 Janine Bubner (Ger)

Women's Omnium Standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Malgorzata Wojtyra (Pol) 5 pts 2 Charlotte Becker (Ger) 10 3 Alzbeta Pavlendova (Svk) 11 4 Anita Stenberg (Nor) 12 5 Stephanie Pohl (Ger) 15 6 Laura Basso (Ita) 21 7 Jarmila Machacova (Cze) 22 8 Lisa Küllmer (Ger) 27 9 Dani King (GBr) 27 10 Tela Crane (USA) 28 11 Romy Kasper (Ger) 33 12 Sophie Lankford (GBr) 35 13 Julie Le (Den) 36 14 Tatjana Paller (Ger) 38 15 Amalie Winther-Olsen (Den) 47 16 Sarah Storey (GBr) 47 17 Verena Eberhardt (Aut) 49 18 Janine Bubner (Ger) 53 19 Christine Robson (GBr) 54

Madison 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Muntaner (Spa) / Albert Torres (Spa) 2 (-1 lap) Kenny De Ketele (Bel) / Moreno De Pauw (Bel) 11 pts 3 Niki Terpstra (Ned) / Yoeri Havik (Ned) 10 4 Iljo Keisse (Bel) / Gijs van Hoecke (Bel) 6 5 Alex Rasmussen (Den) / Marc Hester (Den) 5 6 Stefan Schäfer (Ger) / Christian Grasman (Ger) 5 7 Michael Morkov (Den) / Jesper Morkov (Den) 2 8 Jasper Asselman (Ned) / Wesley Kreder (Ned) 2 9 Germain Burton (GBr) / Mark Stewart (GBr) 1 10 Andreas Müller (Aut) / Andreas Graf (Aut) 1 11 Jacob Duehring (USA) / Daniel Holloway (USA) 1 12 Chris Latham (GBr) / Ollie Wood (GBr) 13 Glenn O'Shea (Aus) / Adam Blythe (GBr) 14 Lasse-Norman Hansen (Den) / Pim Ligthart (Ned) 15 Morgan Kneisky (Fra) / Lucas Liss (Ger) 16 Sebastian Wotschke (Ger) / Achim Burkart (Ger) 17 Ivan Kovalev (Rus) / Melvin van Zijl (Ned) 18 Chris Lawless (GBr) / Denis Rugovac (Cze)

Derny Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Kenny De Ketele (Bel) 2 Lasse-Norman Hansen (Den) 3 Iljo Keisse (Bel) 4 Yoeri Havik (Ned) 5 Albert Torres (Spa) 6 Denis Rugovac (Cze) 7 Daniel Holloway (USA) 8 Adam Blythe (GBr) 9 Chris Latham (GBr)

Derny Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Jesper Morkov (Den) 2 Mark Stewart (GBr) 3 Wesley Kreder (Ned) 4 Christian Grasman (Ger) 5 Morgan Kneisky (Fra) 6 Andreas Müller (Aut) 7 Ivan Kovalev (Rus) 8 Achim Burkart (Ger) 9 Alex Rasmussen (Den)

Madison 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lasse-Norman Hansen (Den) / Pim Ligthart (Ned) 4 pts 2 Germain Burton (GBr) / Mark Stewart (GBr) 3 3 Niki Terpstra (Ned) / Yoeri Havik (Ned) 2 4 Alex Rasmussen (Den) / Marc Hester (Den) 2 5 Iljo Keisse (Bel) / Gijs van Hoecke (Bel) 1 6 Chris Latham (GBr) / Ollie Wood (GBr) 7 (-1 lap) Jasper Asselman (Ned) / Wesley Kreder (Ned) 5 pts 8 Kenny De Ketele (Bel) / Moreno De Pauw (Bel) 9 David Muntaner (Spa) / Albert Torres (Spa) 10 Morgan Kneisky (Fra) / Lucas Liss (Ger) 11 Sebastian Wotschke (Ger) / Achim Burkart (Ger) 12 Michael Morkov (Den) / Jesper Morkov (Den) 13 Stefan Schäfer (Ger) / Christian Grasman (Ger) 14 (-2 laps) Andreas Müller (Aut) / Andreas Graf (Aut) 15 Ivan Kovalev (Rus) / Melvin van Zijl (Ned) 16 Jacob Duehring (USA) / Daniel Holloway (USA) 17 (-3 laps) Chris Lawless (GBr) / Denis Rugovac (Cze) 5 pts 18 Glenn O'Shea (Aus) / Adam Blythe (GBr)