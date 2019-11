Image 1 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) won stage 4 from a six-man break, his second victory in as many days. (Image credit: Sirotti) Image 2 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) wins for the second straight day. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 43 "Guess what...I won again!" (Image credit: Sirotti) Image 4 of 43 Two days and two wins for Diego Ulissi (Lampre-ISD). (Image credit: Sirotti) Image 5 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) led out the sprint and held off Danilo Di Luca (Acqua & Sapone) to win for the second straight day. (Image credit: Sirotti) Image 6 of 43 Danilo Di Luca (Acqua & Sapone) forces the pace in the break. (Image credit: Sirotti) Image 7 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) alone in the lead on the final climb. (Image credit: Sirotti) Image 8 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) was joined by five riders on the last climb. (Image credit: Sirotti) Image 9 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) attacks on the final climb. (Image credit: Sirotti) Image 10 of 43 Stage 4 winner Diego Ulissi (Lampre-ISD) (Image credit: Sirotti) Image 11 of 43 Diego Ulissi on the podium after winning stage 4. (Image credit: Sirotti) Image 12 of 43 Bartosz Huzarski (Team NetApp) takes over the leader's jersey from teammate Cesare Benedetti. (Image credit: Sirotti) Image 13 of 43 Philip Deignan (UnitedHealthcare) takes his turn at the front of the early break. (Image credit: Sirotti) Image 14 of 43 Acqua & Sapone riders set the pace on a climb. (Image credit: Sirotti) Image 15 of 43 The early breakaway included (r-l) Ruslan Karimov (Team Idea), Dalivier Ospina (Colombia Coldeportes), Philip Deignan (UnitedHealthcare), Yevgeny Nepomnyachsi (Astana) and Filippo Baggio (Utensilnord Named). (Image credit: Sirotti) Image 16 of 43 Race leader Cesare Benedetti's Team NetApp squad sets tempo in the peloton. (Image credit: Sirotti) Image 17 of 43 Dalivier Ospina (Colombia Coldeportes) had a mechanical while riding in the early break, but was able to regain contact. (Image credit: Sirotti) Image 18 of 43 Team NetApp sets the pace in the peloton. (Image credit: Sirotti) Image 19 of 43 Philip Deignan (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) sets the pace in the early break. (Image credit: Sirotti) Image 20 of 43 Diego Ulissi signs some autographs before the start of the stage. (Image credit: Sirotti) Image 21 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) wins a second stage in the Coppi e Bartali race (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 43 Paolo Bettini congratulates stage 4 winner Diego Ulissi. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 43 Bartosz Huzarski (Team NetApp) is the new overall leader. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 43 Time for some champagne... (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) has just won for the second straight day at Coppi e Bartali. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 43 Mountains leader Miguel Angel Rubiano Chavez (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 43 Bartosz Huzarski (Team NetApp) is the new overall leader. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 43 Stage 4 runner-up Danilo Di Luca. (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 43 Stage 4 winner Diego Ulissi with Paolo Bettini. (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 43 Stage 4 podium (l-r): Danilo Di Luca (Acqua & Sapone), Diego Ulissi (Lampre-ISD) and Bartosz Huzarski (Team NetApp) (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 43 Danilo Di Luca (Acqua & Sapone) crosses the finish line in second place. (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 43 Stage 4 podium (l-r): Danilo Di Luca, Diego Ulissi and Bartosz Huzarski (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 43 The peloton heads out for stage 4. (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 43 Stage 3 winner Diego Ulissi, right, with Lampre-ISD teammate Adriano Malori on the start line. (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 43 Diego Ulissi (Lampre-ISD) signs on for stage 4. (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 43 Androni Giocattoli manager Gianno Savio with several of his riders. (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 43 The Colombia Coldeportes team awaits the start of stage 4. (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 43 Overall leader Cesare Benedetti (Team NetApp) (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 43 Liquigas-Cannondale riders sign on for stage 4. (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 43 Alexandre Vinokourov (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 43 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) (Image credit: Bettini Photo) Image 43 of 43 Danilo Di Luca (Acqua & Sapone) crosses the finish line in second place. (Image credit: Bettini Photo)

One day after scoring Lampre-ISD's first victory of the season, Diego Ulissi returned to the winner's podium once again with a hard-fought sprint win from a six-man break in stage 4 at Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

The 22-year-old Italian edged runner-up Danilo Di Luca (Acqua & Sapone) as both threw their bikes at the line. Poland's Bartosz Huzarski (Team NetApp) rounded out the top three and moved into the leader's jersey, previously held by teammate Cesare Benedetti.

Ulissi initiated the winning break on the day's final climb, the Valico di Gaiato at 9km to go, and was joined by Di Luca, Huzarski, Androni Giocattoli teammates Jose Serpa and Jose Rujano, plus Domenico Pozzovivo (Colnago-CSF Inox). The six escapees managed to hold off a 13-rider strong chase group, led across the finish line by Paul Voss (Endura Racing) seven seconds in arrears.

"Today I was convinced I could do well and thanks to the contribution of my superlative companions I managed to arrive at the last climb with ease," said Ulissi. "The climb was difficult, especially in the last 5 or 6km I dealt with it using a 39×25, and at the appropriate time I tried to make a difference and I did.

"At first no opponent managed to stay with me during my acceleration, then a group of five riders joined me and we came to last kilometer together. Rujano tried to surprise us but Huzarski reacted, taking us back to the Androni Giocattoli rider. About 500 metres from the finish I launched my sprint and resisted the comeback of Di Luca."

The early portion of the 159km stage was dominated by a breakaway containing Yevgeny Nepomnyachsi (Astana), Dalivier Ospina (Colombia Coldeportes), Filippo Baggio (Utensilnord Named), Philip Deignan (UnitedHealthcare) and Ruslan Karimov (Team Idea), which formed after 16km. Their maximum advantage reached 5:00, but the break was ultimately absorbed at km 111.5.

The peloton remained intact until it reached the final climb of the day, but shattered on the Valico di Gaiato ascent on which Ulissi launched his winning move.

The Settimana Internazionale Coppi e Bartali concludes on Saturday with a 14.3km individual time trial in Crevalcore. The general classification is still tightly bunched at the top with the first 10 riders separated by 29 seconds. Race leader Bartosz Huzarski (Team NetApp) holds a 10-second lead over Danilo Di Luca (Acqua & Sapone), with Diego Ulissi (Lampre-ISD) in third overall at 11 seconds.

Full Results 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 4:06:15 2 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 3 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 4 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 5 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:01 7 Paul Voss (Ger) Endura Racing 0:00:07 8 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 9 Kristijan Durasek (Cro) Adria Mobil 10 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 11 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 12 Jan Barta (Cze) Team NetApp 13 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 14 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 15 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 16 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 17 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 18 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 19 Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale 20 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:01:21 21 Henry Frusto (Ita) Team Nippo 22 Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named 0:01:34 23 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 24 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 25 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 26 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale 27 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia - Coldeportes 28 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 29 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 30 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 31 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 32 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named 33 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 34 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 0:01:37 35 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 36 Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 37 Cristian Cominelli (Ita) Team Idea 0:03:10 38 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 39 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:03:38 40 Rene Mandri (Est) Endura Racing 41 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 42 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:03:45 43 Ilnur Zakarin (Rus) Itera - Katusha 0:04:19 44 Marcel Wyss (Swi) Team NetApp 45 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 46 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 47 Fredrik S Galta (Nor) Team Oster Hus - Ridley 48 Luca Barla (Ita) Team Idea 49 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 50 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 51 Javier Gonzalez Barrera (Col) Colombia - Coldeportes 52 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 53 Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:04:51 54 Stefano Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 55 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:06:13 56 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 0:07:22 57 Pavel Kochetkov (Rus) Itera - Katusha 58 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 59 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 60 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 61 Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named 62 Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 63 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 64 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 65 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 66 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 67 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 68 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia - Coldeportes 69 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 70 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 0:12:18 71 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 72 Alexandr Vinokurov (Kaz) Astana Pro Team 73 Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named 74 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:14:04 75 Simone Boifava (Ita) Team Idea 76 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 77 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 78 Sergei Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 79 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 0:16:14 80 Andrea Palini (Ita) Team Idea 81 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:17:29 82 Alexander Rybakov (Rus) Itera - Katusha 83 Alexander Zhdanov (Rus) Team Nippo 84 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 85 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 86 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana Pro Team 87 Adrian Kurek (Pol) Utensilnord Named 88 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 89 Julia David Arredondo Moreno (Col) Team Nippo 90 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 91 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 92 Kohei Ucihma (Jpn) Team Nippo 93 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 94 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 95 Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named 96 Zakkari Dempster (Aus) Endura Racing 97 Jeff Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 98 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 99 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Team Nippo 100 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:19:59 101 Cristian Benenati (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 102 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 103 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 104 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 105 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 106 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia - Coldeportes 107 Ole Martin Olmheim (Nor) Team Oster Hus - Ridley 108 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 109 Johan Ziesler (Nor) Team Oster Hus - Ridley 110 Dmitriy Mokrov (Rus) Itera - Katusha 111 Haavard Blikra (Nor) Team Oster Hus - Ridley 112 Oleksandr Sheydyk (Ukr) Lampre - ISD 113 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 114 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 115 Filip Eidsheim (Nor) Team Oster Hus - Ridley 116 Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 117 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 118 Franck Osorio (Col) Colombia - Coldeportes 119 Ryan Roth (Can) Spidertech Powered By C10 120 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 121 Mauro Abel Richeze (Arg) Team Nippo 122 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 123 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator DNF Matteo Fedi (Ita) Utensilnord Named DNS Davide Ricci Bitti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia DNS Dean Windsor (Aus) Endura Racing DNS Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Endura Racing DNS Kirill Baranov (Rus) Itera - Katusha

Points 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 10 pts 2 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 8 3 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 6 4 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 5 5 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 4 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 3 7 Paul Voss (Ger) Endura Racing 2 8 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 1

Mountain 1 - Innesto S. S. 12 1 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 8 pts 2 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 6 3 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 4 4 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana Pro Team 2 5 Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named 1

Mountain 2 - Valico di Gaiato 1 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 5 pts 2 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 3 3 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 2

Teams 1 Androni Giocattoli 12:18:52 2 Acqua & Sapone 0:00:07 3 Team NetApp 0:01:34 4 Liquigas-Cannondale 0:01:41 5 Adria Mobil 0:04:26 6 Colnago - CSF Inox 0:04:52 7 UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:05:22 8 Farnese Vini - Selle Italia 0:05:53 9 Astana Pro Team 0:06:11 10 Colombia - Coldeportes 0:07:23 11 Lampre - ISD 0:08:31 12 Team Idea 0:08:56 13 Utensilnord Named 0:10:23 14 Endura Racing 0:11:00 15 Itera - Katusha 0:25:38 16 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:28:08 17 Spidertech Powered By C10 0:28:48 18 Team Nippo 0:36:12 19 Team Oster Hus - Ridley 0:44:10

General classification after stage 4 1 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 13:43:22 2 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 0:00:10 3 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:11 4 Jan Barta (Cze) Team NetApp 0:00:13 5 Paul Voss (Ger) Endura Racing 0:00:21 6 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 7 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 8 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 0:00:28 9 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 0:00:29 10 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 11 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:34 12 Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:35 13 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:37 14 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:40 15 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:00:52 16 Marc De Maar (AHo) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:00:57 17 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:00 18 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 0:01:01 19 Kristijan Durasek (Cro) Adria Mobil 20 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:01:42 21 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:01:56 22 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 23 Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named 0:02:05 24 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named 25 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:02:07 26 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 0:02:13 27 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 28 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:02:51 29 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia - Coldeportes 0:03:06 30 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 0:03:14 31 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 0:03:27 32 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:03:41 33 Henry Frusto (Ita) Team Nippo 0:03:48 34 Cristian Cominelli (Ita) Team Idea 0:03:49 35 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:03:59 36 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 0:04:19 37 Rene Mandri (Est) Endura Racing 0:04:23 38 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:04:27 39 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 0:04:34 40 Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:04:47 41 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:04:52 42 Ilnur Zakarin (Rus) Itera - Katusha 0:04:54 43 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:05:01 44 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:05:13 45 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:05:18 46 Luca Barla (Ita) Team Idea 0:05:45 47 Stefano Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 0:05:57 48 Javier Gonzalez Barrera (Col) Colombia - Coldeportes 0:06:16 49 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale 0:07:20 50 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 0:07:36 51 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 0:07:43 52 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:07:47 53 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:07:51 54 Pavel Kochetkov (Rus) Itera - Katusha 0:07:57 55 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:08:23 56 Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 0:09:26 57 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:11:13 58 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:12:17 59 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:13:26 60 Giuseppe De Maria (Ita) Team Idea 0:13:29 61 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:13:38 62 Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:14:09 63 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:14:59 64 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:15:01 65 Oleg Berdos (Mda) Utensilnord Named 0:16:00 66 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:16:25 67 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 0:16:49 68 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:17:38 69 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia - Coldeportes 0:17:42 70 Fredrik S Galta (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:18:02 71 Marcel Wyss (Swi) Team NetApp 0:18:23 72 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 0:18:27 73 Julia David Arredondo Moreno (Col) Team Nippo 74 Alexandr Vinokurov (Kaz) Astana Pro Team 0:19:32 75 Sergei Rudaskov (Rus) Itera - Katusha 0:20:35 76 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:20:57 77 Jeff Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:21:06 78 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:21:21 79 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Team Nippo 0:22:35 80 Zakkari Dempster (Aus) Endura Racing 0:24:00 81 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 0:24:51 82 Simone Boifava (Ita) Team Idea 0:25:16 83 Andrea Palini (Ita) Team Idea 0:25:31 84 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 0:26:23 85 Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named 0:26:47 86 Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 0:26:49 87 Russell Downing (GBr) Endura Racing 0:27:17 88 Kohei Ucihma (Jpn) Team Nippo 0:29:07 89 Alexander Rybakov (Rus) Itera - Katusha 0:30:30 90 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:30:32 91 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:30:52 92 Alexander Zhdanov (Rus) Team Nippo 0:31:47 93 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 0:32:00 94 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 0:32:01 95 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:32:10 96 Vincenzo Garofalo (Ita) Team Nippo 0:32:25 97 Haavard Blikra (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:32:50 98 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:33:15 99 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 0:34:11 100 Dmitriy Mokrov (Rus) Itera - Katusha 0:34:13 101 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:34:26 102 Juan Pablo Suarez Suarez (Col) Colombia - Coldeportes 0:35:29 103 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana Pro Team 0:35:51 104 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 105 Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named 0:35:56 106 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 0:36:03 107 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 0:37:17 108 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:37:21 109 Dmytro Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 0:37:44 110 Oleksandr Sheydyk (Ukr) Lampre - ISD 111 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:38:21 112 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:38:33 113 Cristian Benenati (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 114 Ryan Roth (Can) Spidertech Powered By C10 0:38:41 115 Filip Eidsheim (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:39:05 116 Adrian Kurek (Pol) Utensilnord Named 0:39:06 117 Leopold Konig (Cze) Team NetApp 0:41:38 118 Franck Osorio (Col) Colombia - Coldeportes 0:41:54 119 Mauro Abel Richeze (Arg) Team Nippo 0:42:03 120 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:42:07 121 Robert Förster (Ger) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 0:43:16 122 Ole Martin Olmheim (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:44:37 123 Johan Ziesler (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:45:44

Points classification 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 20 pts 2 Andrea Palini (Ita) Team Idea 15 3 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 14 4 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 10 5 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 8 6 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 8 7 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 8 8 Rory Sutherland (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 8 9 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Team Nippo 8 10 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 11 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 5 12 Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named 5 13 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 4 14 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 4 15 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 3 16 Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale 3 17 Paul Voss (Ger) Endura Racing 2 18 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 2 19 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 2 20 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 1 21 Julia David Arredondo Moreno (Col) Team Nippo 1 22 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 1 23 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 1

Mountains classification 1 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 10 pts 2 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 10 3 Philip Deignan (Irl) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 8 4 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 6 5 Ruslan Karimov (Uzb) Team Idea 6 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 5 7 Jeff Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team 5 8 Andrea Palini (Ita) Team Idea 5 9 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 4 10 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 4 11 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 3 12 Danilo Di Luca (Ita) Acqua & Sapone 3 13 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 3 14 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 3 15 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 2 16 Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 2 17 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 2 18 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana Pro Team 2 19 Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named 1

Young riders classification 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 13:43:33 2 Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale 0:00:24 3 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:01:31 4 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:01:45 5 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 0:02:02 6 Michael Rodriguez Galindo (Col) Colombia - Coldeportes 0:02:55 7 Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:04:36 8 Ilnur Zakarin (Rus) Itera - Katusha 0:04:43 9 Stefano Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 0:05:46 10 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:07:40 11 Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:13:58 12 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:14:50 13 David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 0:16:14 14 Fredrik S Galta (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:17:51 15 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:20:46 16 Andrea Palini (Ita) Team Idea 0:25:20 17 Simon Pavlin (Slo) Adria Mobil 0:31:59 18 Haavard Blikra (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:32:39 19 Dmitriy Mokrov (Rus) Itera - Katusha 0:34:02 20 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 0:35:52 21 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:37:10 22 Omar Lombardi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:38:10 23 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:38:22 24 Filip Eidsheim (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:38:54 25 Ole Martin Olmheim (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:44:26 26 Johan Ziesler (Nor) Team Oster Hus - Ridley 0:45:33