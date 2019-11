Image 1 of 24 Emanuele Sella (Androni Giocattoli) retains the overall lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 24 Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) wins the final stage. (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 3 of 24 Androni contol the race (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 24 The Apennines are spectacular (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 24 The roads were steep (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 24 Sella played it cool on the last stage (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 24 Sella hangs on to his teammates wheel (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 24 Androni Giocattoli control the peloton in the hills (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 24 Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) silences his critics (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 24 Sella enjoys a personal moment (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 24 Rodriguez and Sella celebrate (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 24 The podium: Diego Ullisi (Lampre-ISD), Emanuele Sella (Androni Giocattoli) and Stefano Pirazzi (Colnago-CSF Inox ) (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 24 Visconti on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 24 Sella celebrates (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 24 Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) hits the line first (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 24 Ulissi in the peloton (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 24 Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 24 Jackson Rodriguez and aEmanuele Sella (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 24 Luca Ascani made the mistake of looknig back (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 24 Luca Ascani (D'Angelo & Antenucci) almost stayed away (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 24 The final podium (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 24 Sella pulls on the overall winner's red jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 24 Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) wins in Sassuolo (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 24 Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) wins in Sassuolo (Image credit: Bettini Photo)

Emanuele Sella (Androni Giocattoli) secured overall victory in the Settimana Internazionale Coppi e Bartali after he and his teammates controlled his rivals during the final 173.4km stage from Fiorano Modenese to Sassuolo.

Italian national champion Giovanni Visconti (Farnese Vini-Neri Sottoli) won the final stage, out sprinting his rivals after several late attacks were pulled back.

Sella and Androni Giocattoli set up overall victory by winning the team time trial stage on the afternoon of the first day of racing. Sella then won the hilly stage to Gaggio Montano to open a gap on his closest rival Diego Ulissi (Lampre-ISD). The former double junior world champion eventually finished 30 seconds down overall on Sella, with Stefano Pirazzi (Colnago-Csf Inox) third overall at 32 seconds.

Visconti finished fourth overall at 38 seconds, with time trial stage winner Adriano Malori (Lampre-ISD) fifth at 43 seconds.

The final stage again twisted and turned through the Apennine hills and sparked an aggressive day of racing.

The early break formed after 30km when Giuseppe Muraglia (D'Angelo & Antenucci – Nippo) jumped away. He was joined by Thibaut Pinot (FDJ), Johan Esteban Chaves Rubio (Colombia es Pasion - Café de Colombia), Emanuele Vona (Farnese Vini-Neri Sottoli), Patxi Vila (De Rosa Ceramica Flaminia) and Paolo Longo Borghini (Liquigas Cannondale). It looked like a good move but the hill took their toll and they were caught after 135km.

The race then largely stayed together until the finish in Sassuolo but several riders tried to avoid a sprint finish.

Luca Fioretti and then Stefano Pirazzi tried lone attacks but were quickly caught. Luca Ascani (D'Angelo & Antenucci) also had a go in the final kilometre. He got a gap and gave it everything to hold off the chasers but he was caught in sight of the line, with Visconti getting past him to win. Jackson Rodriguez (Androni Giocattoli) was second, with Gianni Meersman (FDJ) third.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 4:08:24 2 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 Gianni Meersman (Bel) FDJ 4 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 5 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 6 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 7 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 8 Pasquale Muto (Ita) Miche 9 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Cannondale 10 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 11 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 12 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 13 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 14 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 15 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 16 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 18 Sandy Casar (Fra) FDJ 19 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 20 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 21 Rory Sutherland (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:00:10 22 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 23 Jahir Perez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 24 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 25 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 26 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:44 27 Frederico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 28 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 29 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 30 Constantin Zaballa Gutierrez (Spa) Miche 31 Stefan Schumacher (Ger) Miche 32 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:00:54 33 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 34 Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil 35 Patrick Schelling (Swi) Price Your Bike 36 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 37 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 38 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 39 Philipp Mamos (Ger) Amore & Vita 40 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 41 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 42 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 43 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 44 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 45 Rene Mandri (Est) Endura Racing 46 Charles Wegelius (GBr) Unitedhealthcare Pro Cycling 47 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 48 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 49 Bernhard Oberholzer (Swi) Price Your Bike 0:01:28 50 Fausto Fognini (Ita) WIT 51 Elias Schmaeh (Swi) Price Your Bike 52 Daniel Henggeler (Swi) Price Your Bike 53 Slawomir Kohut (Pol) Miche 54 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 55 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 56 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels Carrera 0:01:39 57 Cristiano Fumagalli (Ita) Miche 58 Ermanno Capelli (Ita) Team Vorarlberg 59 Carlo Scognamiglio (Ita) Team Vorarlberg 60 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 61 Marco Stefani (Ita) WIT 0:02:18 62 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:02:29 63 Christian Meier (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 64 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 65 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:02:47 66 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:53 67 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels Carrera 68 Hugo Seb Salazar Castaneda (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:04:27 69 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:04:29 70 Diego Alejan Tamayo Martinez (Col) WIT 71 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:05:19 72 Luca Fioretti (Ita) Ora Hotels Carrera 0:06:17 73 Luca Mirenda G. (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 74 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 75 Lubos Pelanek (Cze) Farnese Vini - Neri Sottoli 76 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 77 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 78 Marcel Aregger (Swi) Price Your Bike 79 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 80 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 81 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 82 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 83 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 84 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 85 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 86 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 87 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:07:09 88 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 89 Max Jenkins (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:07:11 90 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:09:06 91 Noe Gianetti (Swi) Geox-TMC 92 Aristide Ratti (Ita) WIT 93 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 94 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 95 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 96 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 97 Juan Villegas (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 98 Sergey Kolesnikov (Rus) Amore & Vita 99 Patrik Moren (Swe) Amore & Vita DNS Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi Aventis DNS Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi Aventis DNS Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis DNS Andrea Grendene (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis DNS Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis DNS Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi Aventis DNS Scott Alan Stewart (USA) Team Type 1 - Sanofi Aventis DNS Loic Aubert (Swi) Price Your Bike DNF Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli DNF Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli DNF Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia DNF Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone DNF Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone DNF Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone DNF Nacer Bouhanni (Fra) FDJ DNF Francis Mourey (Fra) FDJ DNF Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Pro Cycling DNF Davide Frattini (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling DNF Bradley White (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling DNF David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC DNF Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC DNF Carlos And Martinez Montero (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia DNF James Moss (GBr) Endura Racing DNF Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil DNF Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche DNF Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche DNF Ariel Maximiliano Richeze (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo DNF Kohei Uchima (Jpn) d'Angelo & Antenucci - Nippo DNF Josef Benetseder (Aut) Team Vorarlberg DNF Reto Hollenstein (Swi) Team Vorarlberg DNF Niv Libner (Isr) Amore & Vita DNF Emanuele Rizza (Ita) Ora Hotels Carrera DNF Walter Proch (Ita) Ora Hotels Carrera DNF Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 5 pts 2 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 3 3 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 2

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 5 pts 2 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 2

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 14:57:34 2 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:00:30 3 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:32 4 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:00:38 5 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:00:43 6 Rory Sutherland (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:00:56 7 Gianni Meersman (Bel) FDJ 0:00:59 8 Stefan Schumacher (Ger) Miche 0:01:05 9 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 0:01:08 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:11 11 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:01:22 12 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:01:47 13 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:48 14 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 15 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:01:50 16 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 0:02:32 17 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:02:56 18 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 19 Constantin Zaballa Gutierrez (Spa) Miche 0:03:15 20 Francesco Bellotti (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:57 21 Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD 0:04:08 22 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:04:13 23 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:04:28 24 Rene Mandri (Est) Endura Racing 0:04:30 25 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:05:27 26 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:06:54 27 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 0:07:38 28 Sandy Casar (Fra) FDJ 0:07:39 29 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:07:51 30 Carlo Scognamiglio (Ita) Team Vorarlberg 0:07:56 31 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:08:05 32 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:08:14 33 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:08:19 34 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:08:33 35 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:08:43 36 Iker Camano Ortuzar (Spa) Endura Racing 0:08:56 37 Ermanno Capelli (Ita) Team Vorarlberg 0:09:03 38 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:09:23 39 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:09:27 40 Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil 0:09:34 41 Edoardo Girardi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:09:47 42 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:09:57 43 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:10:02 44 Philipp Mamos (Ger) Amore & Vita 0:10:07 45 Jahir Perez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:10:49 46 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:10:51 47 Cristiano Fumagalli (Ita) Miche 0:10:57 48 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:11:10 49 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:11:20 50 Elias Schmaeh (Swi) Price Your Bike 0:11:31 51 Frederico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:11:51 52 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 0:14:21 53 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 0:14:35 54 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:14:44 55 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:14:50 56 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:15:06 57 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:15:07 58 Marcel Aregger (Swi) Price Your Bike 0:15:46 59 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:16:27 60 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:16:31 61 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 0:16:34 62 Christian Meier (Can) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:16:44 63 Daniel Henggeler (Swi) Price Your Bike 0:17:44 64 Charles Wegelius (GBr) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:17:49 65 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 0:17:57 66 Maarten De Jonge (Ned) Endura Racing 0:18:03 67 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:18:34 68 Slawomir Kohut (Pol) Miche 0:18:52 69 Aristide Ratti (Ita) WIT 0:18:58 70 Marco Stefani (Ita) WIT 0:19:04 71 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels Carrera 0:21:26 72 Diego Alejan Tamayo Martinez (Col) WIT 0:21:29 73 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:22:14 74 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 0:24:02 75 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:24:21 76 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:24:33 77 Patrick Schelling (Swi) Price Your Bike 0:24:54 78 Bernhard Oberholzer (Swi) Price Your Bike 0:24:58 79 Patrik Moren (Swe) Amore & Vita 0:25:06 80 Luca Mirenda G. (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:25:08 81 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:25:09 82 Fausto Fognini (Ita) WIT 0:25:39 83 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:25:45 84 Noe Gianetti (Swi) Geox-TMC 0:27:10 85 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels Carrera 0:27:12 86 Hugo Seb Salazar Castaneda (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:27:14 87 David Clarke (GBr) Endura Racing 0:28:43 88 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:29:14 89 Luca Fioretti (Ita) Ora Hotels Carrera 0:29:20 90 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:29:35 91 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 0:29:52 92 Max Jenkins (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling 0:30:02 93 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:31:02 94 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:31:48 95 Juan Villegas (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:32:00 96 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:32:16 97 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 0:32:19 98 Lubos Pelanek (Cze) Farnese Vini - Neri Sottoli 0:33:07 99 Sergey Kolesnikov (Rus) Amore & Vita 0:34:17

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giovanni Visconti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 16 pts 2 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 10 3 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 9 4 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 8 5 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 8 6 Gianni Meersman (Bel) FDJ 6 7 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 6 8 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 5 9 Pasquale Muto (Ita) Miche 5 10 Rory Sutherland (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling 3 11 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 3 12 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 2 13 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 2 14 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 1 15 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 12 pts 2 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 12 3 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 9 4 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 8 5 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 5 6 Luca Fioretti (Ita) Ora Hotels Carrera 5 7 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 8 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 3 9 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 3 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 2 11 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 2 12 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 2 13 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 2 14 Emanuel Vona (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 2 15 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 1 16 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Cannondale 1

Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 14:58:04 2 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 0:00:13 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:06:24 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:07:21 5 Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 0:07:35 6 Carlos Albert Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 0:08:03 7 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:08:13 8 Blaz Furdi (Slo) Adria Mobil 0:09:04 9 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 0:10:21 10 Marcel Aregger (Swi) Price Your Bike 0:15:16 11 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 0:16:04 12 Daniel Henggeler (Swi) Price Your Bike 0:17:14 13 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 0:17:27 14 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:18:04 15 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:24:03 16 Patrick Schelling (Swi) Price Your Bike 0:24:24 17 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 0:25:15 18 Noe Gianetti (Swi) Geox-TMC 0:26:40 19 Hugo Seb Salazar Castaneda (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:26:44 20 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 0:30:32 21 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 0:31:49